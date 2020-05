Novena Nossa Senhora de Lourdes

23 de maio de 2020

Protetora dos doentes e dos idosos. A data das celebrações é em 11 de fevereiro, no Santuário ao lado da Paróquia da Ressurreição no bairro Nossa Senhora de Lourdes, a semana festiva é a última de maio. Neste ano será diferente, mas assim mesmo acontecem os tríduos de 28 a 30 de maio e no domingo às 10h a missa e após risoto e galeto para levar para casa. Para melhor organizar, a comissão encarregada solicita que os pedidos sejam feitos previamente pelo 3221-5214. Em vista do coronavírus, da dengue e possivelmente o inverno rigoroso que vem pela frente, as pessoas buscam a solução na fé. Vamos começar hoje a novena de Nossa Senhora de Lourdes. Com facilidade se encontra na internet, mas vimos por bem colaborar para facilitar.

Oração inicial para todos os dias

Senhor meu Jesus Cristo, Deus e Homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser Vós quem sois, e porque Vos amo sobre todas as coisas, a mim me pesa, de todo coração, ter-Vos ofendido, e proponho firmemente nunca mais pecar, confessar-me, cumprir a penitência que me for imposta e apartar-me de todas as ocasiões de ofender-Vos.

Ofereço-Vos minha vida, minhas obras e meu trabalhos em satisfação de todos meus pecados; e confio em Vossa bondade e misericórdia infinita para que me perdoeis pelos méritos de Vosso preciosíssimo Sangue, Paixão e Morte, e me dareis graça para emendar-me e para perseverar em Vosso santo serviço até o fim de minha vida. Amém.

Oração final para todos os dias

Debaixo de vosso amparo, acolhemo-nos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas nas necessidades, mas sim livrai-nos de todos os perigos.

Oh, sempre Virgem gloriosa e bendita!

V. Rogai por nós, Oh, Virgem de Lourdes!

R. Para que sejamos dignos das promessas de Jesus Cristo.

Primeiro Dia

Rezar a oração inicial para todos os dias.

Rainha Imaculada que, aparecendo pessoalmente tal qual nascestes, a Senhora, na gruta de Lourdes, honrastes com vosso benigno olhar e com a comunicação de vossos segredos a pobre e enferma Bernadete, tanto menos estimada dos homens pela falta de toda cultura, quanto mais aceita por Vós pela pureza de sua inocência e o fervor de sua devoção;

Obtende para nós a graça de que, pondo sempre nossa glória em fazer-nos gratos ao Senhor com uma vida inteiramente conforme a nossos deveres, nós sejamos, ao mesmo tempo, merecedores sempre de vossas especiais bênçãos. Amém.

Três Ave-Marias e um Glória.

Pedir a graça que se deseja obter com esta novena.

Oração

Oh, Deus eterno e compassivo, concedei-nos a graça de viver santa e cristãmente, venerando a Virgem Santíssima de Lourdes, para que sejamos dignos de sua intercessão na vida e na hora da morte. Por Cristo nosso Senhor. Amém.

Rezar a oração final para todos os dias.

Segundo Dia

Rezar a oração inicial para todos os dias.

Oh, Virgem de Lourdes! Escolhida por Deus para ser Mãe de Jesus, tesoureira das divinas graças, refúgio e advogada dos pecadores! Prostrado humildemente a vossos pés, suplico-vos que sejais minha guia e saúde neste vale de lágrimas, porque nada posso nem devo fazer sem vós. Alcançai-me de vosso divino Filho o perdão de meus pecados, a perseverança no bem e a salvação de minha alma, para ser eternamente feliz e com sorte em vossa doce companhia nas mansões da glória. Amém.

Três Ave-Marias e um Glória.

Pedir a graça que se deseja obter com esta novena.

Oração

Oh, Deus eterno e compassivo! Concedei-nos a graça de viver santa e cristãmente, venerando a Virgem Santíssima de Lourdes, para que sejamos dignos de sua intercessão na vida e na hora da morte.

Por Cristo nosso Senhor. Amém.

Rezar a oração final para todos os dias.

Terceiro Dia

Rezar a oração inicial para todos os dias.

Oh, Virgem de Lourdes e Mãe minha, vida e esperança dos pobres, ancora dos náufragos, saúde dos enfermos e esperança dos que agonizam e morrem! Oh, Mãe minha! Depois de Deus, vós sois e serás minha única esperança nas tentações e perigos, na vida e na hora de minha morte.

Não me deixes, oh, Maria! Amém.

Três Ave-Marias e um Glória.

Pedir a graça que se deseja obter com esta novena.

Oração

Oh, Deus eterno e compassivo! Concedei-nos a graça de viver santa e cristãmente, venerando a Virgem Santíssima de Lourdes, para que sejamos dignos de sua intercessão na vida e na hora da morte. Por Cristo nosso Senhor. Amém.

Rezar a oração final para todos os dias.

Quarto Dia

Rezar a oração inicial para todos os dias.

Oh, Virgem puríssima de Lourdes! Vida de minha alma, alívio de minhas penas, suavidade e doçura de minhas aflições! As portas de vosso coração, oh, Mãe minha, chama este pecador enfermo, cuja dor, neste momento, é tão grande como seus pecados.

Compadecei-Vos de mim, não me deixes, olhai com olhos de compaixão. Sanai-me, como Jesus aos leprosos, curai-me para que adore a Deus eternamente. Amém.

Três Ave-Marias e um Glória.

Pedir a graça que se deseja obter com esta novena.

Oração

Oh, Deus eterno e compassivo! Concedei-nos a graça de viver santa e cristãmente, venerando a Virgem Santíssima de Lourdes, para que sejamos dignos de sua intercessão na vida e na hora da morte.

Por Cristo nosso Senhor. Amém.

Rezar a oração final para todos os dias.

Quinto Dia

Rezar a oração inicial para todos os dias.

Oh, Virgem de Lourdes e rainha dos anjos, em cujos olhos brilha a fé que abrasa vosso Espírito! Ensinai-me a crer, mas a crer trabalhando, porque a fé sem obras é morta; porque os que estão cheios de pecados, que não fazem conforme a crença católica, estão nos calabouços do inferno.

Ajudai-me a crer na palavra divina e a trabalhar como Deus e a Igreja me mandam crer e trabalhar, pois a fé é luz e tem que iluminar minha alma e a conduzir pela senda da eterna bem-aventurança. Amém.

Três Ave-Marias e um Glória.

Pedir a graça que se deseja obter com esta novena.

Oração

Oh, Deus eterno e compassivo! Concedei-nos a graça de viver santa e cristãmente, venerando a Virgem Santíssima de Lourdes, para que sejamos dignos de sua intercessão na vida e na hora da morte.

Por Cristo nosso Senhor. Amém.

Rezar a oração final para todos os dias.

Sexto Dia

Rezar a oração inicial para todos os dias.



Oh, Virgem de Lourdes e Virgem das virgens, açucena candíssima, Virgem Imaculada, pomba sem mancha! Vós, que fostes concebida sem pecado, que tanto amais a castidade e tanto quereis a vossos filhos, tende compaixão de mim e livrai-me desta penosa concupiscência que me afunda em um mar de pecados.

Alcançai-me de vosso Filho a graça da castidade, para viver na terra como os anjos do Céu. Amém.

Três Ave-Marias e um Glória.

Pedir a graça que se deseja obter com esta novena.

Oração final para todos os dias.

Oração

Oh, Deus eterno e compassivo! Concedei-nos a graça de viver santa e cristãmente, venerando a Virgem Santíssima de Lourdes, para que sejamos dignos de sua intercessão na vida e na hora da morte.

Por Cristo nosso Senhor. Amém.

Rezar a oração final para todos os dias.

Sétimo Dia

Rezar a oração inicial para todos os dias.

Oh, Virgem de Lourdes e soberana imperatriz dos céus, que, por amor a pobreza, vos sujeitastes a todas as privações e escassez dos pobres, ensinai-me a depreciar os luxos e presentes, e inspirai-me amor e compaixão aos pobres para conseguir com a isso o reino dos céus. Amém.

Três Ave-Marias e um Glória.

Pedir a graça que se deseja obter com esta novena.

Oração

Oh, Deus eterno e compassivo! Concedei-nos a graça de viver santa e cristãmente, venerando a Virgem Santíssima de Lourdes, para que sejamos dignos de sua intercessão na vida e na hora da morte.

Por Cristo nosso Senhor. Amém.

Rezar a oração final para todos os dias.

Oitavo Dia

Rezar a oração inicial para todos os dias.

Oh, Virgem de Lourdes, exemplar sublime de obediência, que se fazendo escrava do Senhor e humilhando-vos até viver sem própria vontade, merecestes que vos chamassem de bendita todas as gerações! Ensinai-me e ajudai-me, como a menina Bernadete, a ser obediente até a morte, porque a obediência é melhor que os sacrifícios, e quem segue obedecendo a Deus conseguirá chegar até o céu. Amém.

Três Ave-Marias e um Glória.

Pedir a graça que se deseja obter com esta novena.

Oração

Oh, Deus eterno e compassivo! Concedei-nos a graça de viver santa e cristãmente, venerando a Virgem Santíssima de Lourdes, para que sejamos dignos de sua intercessão na vida e na hora da morte.

Por Cristo nosso Senhor. Amém.

Rezar a oração final para todos os dias.

Nono Dia

Rezar a oração inicial para todos os dias.

Oh, Virgem de Lourdes, rainha dos mártires e esperança dos aflitos! Pela heroica paciência que resplandeceu em todos os atos de vossa vida mortal, desde Belém ao Calvário, desde a profecia de Simão até que Vos arrancaram dos braços o cadáver ensanguentado de vosso divino Filho, tende misericórdia de mim e ajudai-me a levar com cristã resignação o peso das cruzes que o Senhor tenha a enviar-me, para ganhar minha eterna felicidade na glória e viver em vossa doce companhia por todos os séculos. Amém.

Três Ave-Marias e um Glória.

Pedir a graça que se deseja obter com esta novena.

Oração

Oh, Deus eterno e compassivo! Concedei-nos a graça de viver santa e cristãmente, venerando a Virgem Santíssima de Lourdes, para que sejamos dignos de sua intercessão na vida e na hora da morte.

Por Cristo nosso Senhor. Amém.

Rezar a oração final para todos os dias.