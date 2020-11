Novembro na história

23 de novembro de 2020

Caminhamos para o final de novembro, o mês que ficará na história pela Romaria em formato diferente, mas que foi de fé, devoção e esperança pelas mudanças que tanto esperamos. E nesse período o que mais a população conclama é a chuva, pois a estiagem arrasa a tudo e a todos. Parabéns arquidiocese, o santuário e acima de tudo os voluntários que de uma forma ou outra colaboraram para o êxito da Romaria da padroeira do Rio Grande do Sul neste ano e que ela interceda pela chuva em abundancia para a felicidade de todos.

As eleições: o primeiro turno com uma ausência assustadora, mais de 70 mil deixaram de votar. É lamentável a falta de conscientização de alguns cidadãos pelos direitos que a lei lhes faculta. Perderam a oportunidade através do voto secreto de escolher ou renovar o quadro político. Uma cidade cultura, como somos considerados, uma capital do interior por tantas riquezas e virtudes que aqui possuímos é inac3eitável para pessoas de bem que isso tenha acontecido. Dos mais de 300 vereadores elegemos 21, reeleitos e novatos, cada um com uma bagagem de conhecimentos, agora vamos acompanha-los para ver se vão corresponder às promessas de campanha. E mesmo sendo oposição muitas vezes os projetos de interesse municipal qual será a postura? Sempre é bom lembrar que quatro anos passam rapidamente, quem não se elegeu deverá estar meditando sobre onde errou, mas depositamos confiança nos eleitos e esperamos que no dia 29 o santa-mariense vá as urnas, ouça os conselhos, a juventude com toda vitalidade perca um pouco de tempo de permanecer aglomerados ou nos postos da via pública e vá votar, pois seu voto é de suma importância.

Esses e outros fatores quase encerraram o novembro.