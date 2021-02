24 de fevereiro de 2021

A data é comemorada dia 24 de junho, mas todo dia 24 ela é lembrada pelos devotos e seguidores principalmente nesse momento em que a pandemia está presente e a conjuntura política nacional que ela leve a paz aos três poderes que dirigem o país principalmente o parlamento e o judiciário. Reze hoje a oração a Nossa Senhora da Paz

Oração a Nossa Senhora Rainha da Paz



Ó Coração Imaculado de Maria, repleto de bondade, mostrai-nos o Vosso Amor. A chama do vosso coração, ó Maria, desça sobre todos os homens! Nós vos amamos infinitamente! Imprime em nossos corações o verdadeiro amor, para que sintamos o desejo de vos buscar intensamente, ó Maria. Vós que tendes um coração suave e humilde, lembrai-vos de nós quando cairmos no pecado. Vós sabeis que todos os homens pecam. Concedei que, por meio do Vosso Imaculado e Materno Coração, sejamos curados de todas as doenças espirituais. Atendei aos meus pedidos, em especial este que vos faço agora (peça a graça que deseja receber). Fazei com que possamos sempre contemplar a bondade do vosso coração materno, e nos convertamos, por meio da chama do vosso coração. Rainha da Paz, rogai por nós, Amém! (Faça essa oração durante 3 dias seguidos).

Acompanhar sempre: Primeiro a situação da pandemia que é grave. A sensação de alívio não será só com a vacina e sim com o compromisso de cada um bem como nessa quaresma rezar pela saúde da humanidade. Juntos, o esforço de cada um, com a vacina e as orações poderemos contornar esse momento tão delicado que abala o nosso país. Fique atento as determinações superiores, bem como à aplicação da vacina. Quando chegará para os idosos acima dos 70? Acompanhe os decretos, pois quase todos os setores têm novos horários de funcionamento. E sabemos o quanto é importante a volta às aulas, mas quem acompanha a situação no estado deve se preocupar e aguardar um pouco mais. Sabemos que é um desafio para aceitar, chegamos a quase um ano, é necessário cautela e prudência.

As festas: quem quer promove mesmo desrespeitando as leis e sabendo que a penalidade é simples acabam arriscando. E vai à festa quem quer, depois não reclame. Agora se alguém for contaminado e tiver consequências neste encontro, em qualquer lugar, acontecer qualquer acidente as vítimas podem acionar os promotores do evento ou o proprietário do imóvel solicitando reparos. Por isso, saiba escolher onde ir e o empreendedor na ganância de ganhar uns trocos desconhece as leis e promove os encontros. É lamentável que isso venha acontecendo.

Fiscalização: das 20h às 5h tudo estará fechado e o que fazem algumas pessoas na via pública, assaltam, apedrejando, pichando, arrombando, que oportunidade para a Guarda Municipal e a Brigada Militar abordarem todos que estiverem nessa situação. Poderemos evitar uma série de crimes. E quem suspeitar ligue para o 190.

Aniversários: parabenizamos os aniversariantes de hoje, pessoas e empresas. O empresário sente-se realizado quando consegue marcar mais um ano de vida na sua empresa diante de tanta turbulência não só na saúde como na conjuntura nacional. E em momento algum tem sido divulgado que os três poderes vão criar mecanismos para reduzir despesas, ou seja, uma reforma administrativa para reduzir custos. E cada vez mais a máquina pública é engessada, diferente dos bancos que estão reduzindo espaço e demitindo pessoas para se adequar a realidade atual.

Ponto do Cafezinho: sempre às quintas-feiras mencionamos aqui essa pauta com opiniões resumidas, mas que abordam várias pautas de modo geral. Acompanhe sempre o que escrevemos aqui ou em nosso espaço na Rádio Imembuí. Neste sábado, por exemplo, inúmeras entrevistas e o destaque será do Jorge Aita em que a Rodoviária festeja no dia 27 seus 79 anos. Também saiba quanto custa para o empresário comprar a indumentária para os trabalhadores de obras com a Casa do EPI.

Empresário Hélio Militz: corretor de imóveis começou com a Cotrel e agora também com a Urbanes. Quantas obras públicas ele construiu em nossa cidade. É uma referência em empresa e agora partiu para administrar parques, já desembarcou em Nova Petrópolis, no Rio de Janeiro e agora em Minas Gerais. Quem trabalha e investe tem retorno. Na certa ele jamais esquecerá sua cidade natal.

Modernidade: você pagou o IPVA, não recebeu o DUT, fez a carteira de motorista e ficou só no digital, pelas leis brasileiras vale aqui. Mas se for a Argentina ou ao Uruguai eles vão lhe exigir o documento original. Boa lembrança Cacau no seu comentário na terça-feira.

