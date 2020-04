Nossa Senhora Medianeira

8 de abril de 2020

Santa Maria acolhe no seu santuário a padroeira do Estado. E na Semana Santa, hoje, a partir das 16h a imagem no veículo onde estará presente Dom Hélio Rubert, arcebispo metropolitano e o reitor do Santuário da Medianeira, padre Ruben Doto, vão percorrer a cidade levando as bênçãos da Semana Santa, da integração, esperança pela chuva e pelo fim do coronavírus. Ninguém poderá seguir a camionete para evitar transtornos. Da sacada do seu imóvel coloque um pano branco ou azul e flores e fique atento para quando passar a imagem sempre pedir a sua intercessão e agradecer a tantos milagres que já realizou por aqui.