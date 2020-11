Nossa Senhora Medianeira: Reflexo do coração materno de Deus

5 de novembro de 2020

Pe. Bertilo João Morsch – Pároco da Paróquia da Ressurreição e Reitor do Seminário Maior São João Maria Vianey.

As pessoas reconhecem alguém em primeiro lugar pelo seu rosto. No rosto estão os traços externos marcantes do ser humano: os olhos, o nariz, as bochechas e boca. Pelo rosto percebemos como uma pessoa sorri, chora, expressa sentimentos, fala, grita ou se cala. O rosto é a porta do coração. O povo judeu tinha um grande respeito por Javé, o Senhor. Acreditava-se que se alguém visse Deus face a face, poderia morrer, pois seu poder era grande demais para o ser humano(Ex33,20-23). Bem mais tarde, Paulo dirá à comunidade de Corinto que, no momento presente podemos ver a Deus como num reflexo turvo de um espelho. Mas, no fim dos tempos, conheceremos a Deus e seremos conhecidos por Ele (1Cor 13,12). A grande novidade da revelação de Jesus é que Deus é Pai. É seu Pai(Mt7,21) e também nosso(Mt5,45). Jesus revela o coração paterno de Deus! O Pai misericordioso que perdoa os pecadores, acolhe os fracos, cura os doentes. O Papa João Paulo I, querendo expressar o amor infinito de Deus para conosco, manifestado em Jesus Cristo, disse que Deus é tanto Pai quanto Mãe. “Deus é amor”(Jo 4,8). E Maria? Ela é a Mãe de Deus e também nossa mãe. Por isso, os fiéis recorrem a ela com tanta devoção, pois sentem intuitivamente este amor materno. Sabem que Maria compreende sua dor e seus desejos, entende suas limitações. Reverenciam a Nossa Senhora Medianeira como Mãe nossa, que reúne os filhos e filhas debaixo de seu manto, que parece não ter fim. Pois o povo costuma dizer: “em coração de mãe sempre cabe mais um filho”. Na sua bondade materna está refletida a bondade de Deus. Com Maria renovemos nossa fé, nossa confiança, sem medo. Como é bom ter uma mãe assim. Uma mãe que nos visita, acompanhe e intercede por nós. E além do mais nos ajuda a compreender e a renovar o nosso compromisso batismal contido no Creio Apostólico. Aprendemos com nossos pais e avós a fé que professamos. As vezes aprendemos sem nos questionar, mas continuamos sentindo que é ali, no aprendido, onde encontramos o sentido mais original e profundo de nós mesmos. As vezes porque perdemos o elo da unidade com a história buscamos em outros campos, em outros lugares, fora do nosso caminho e da nossa linhagem, o sentido que nos é próprio. E, então, se não somos nós a nos perguntar, alguém nos perguntará, mais cedo ou mais tarde em que mesmo você acredita? Imaginem o modo como Maria, uma jovem de Nazaré, certamente com todos os sonhos e medos de qualquer jovem de seu tempo, recebeu o convite divino para ser a mãe do salvador da humanidade! Não há uma coragem juvenil, uma ousadia quase irresponsável no momento em que Maria diz sim ao arcanjo Gabriel? Não lhe parece que, como toda vocação, o momento de Maria era aquele da juventude e que somente sendo jovem ela seria capaz de topar tamanha tarefa humana e divina? Vejo em Maria, nesta cena da anunciação, a face de tantos jovens que se lançam em projetos amparados apenas na confiança de que Deus irá com eles, e que tudo vai dar certo. Maria fez isso, não sabia o que iria viver, mas entregou-se nas mãos do Pai.Nesta Romaria de Nossa Senhora Medianeira de todas as graças, agradeçamos todas as graças recebidas, peçamos a ela que nos defenda de todo esse mal da pandemia e que possamos com ela, colocar nossos ideais em Deus, que orienta nossos passos e nos ajuda a seguir os melhores caminhos da vida, professando cada dia a nossa fé. Celebremos com imensa alegria a festa de Nossa Senhora Medianeira de todas as graças, a padroeira do Rio Grande do Sul, mesmo no distanciamento, mas com imensa confiança.

