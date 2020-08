30 de agosto de 2020

A festa é comemorada no quarto domingo de agosto, nesse ano no dia 30. A devoção veio da Itália no século VX, em Vicenza e foi trazida pelos italianos. Vicenza foi atingida por uma peste que fez inúmeras vítimas e ela resolveu o problema através da fé. Ela apareceu a uma mulher piedosa e simples que estava rezando diante de uma velha cruz colocada no Monte Bérico. Maria prometeu a vidente que os habitantes erguessem ali no morro uma Igreja em sua honra e ficariam curados da peste. As autoridades não acreditaram e ela apareceu novamente, depois de dois anos de estudo os vicentinos iniciaram a construção da Igreja em Honra a Nossa Senhora do Monte Bérico que ficou pronta em três meses e a peste desapareceu por completo. Por isso passou a ser venerada como Nossa Senhora do Monte Bérico. Na Quarta Colônia a capela está em Val Veronez, anualmente é realizada grande festa, neste ano não acontece. E no Chapadão em Jaguari, no ano passado foram buscar a imagem na Itália e lá está para visitação pública em uma igreja construída há mais de 100 anos.

Dengue: é a prevenção, na semana a mídia divulgou que são mais de 3 mil casos registrados no estado, a situação é grave já tivemos vítimas fatais e com a temperatura elevada proporciona a circulação do mosquito, água parada, arborização, esgoto, tudo o que beneficia o inseto pode ser uma arma para ele atingir às pessoas. Os pais nas regiões de Santa Maria que não tem rede de esgoto muita cautela e cuidado, garrafas vazias, pneus, lixo, restos de comida, tudo isso favorece a proliferação do mosquito, inclusive as residências que muitas vezes podem alojar os insetos que depois tomam conta das residências. E segundo a secretaria de Saúde municipal aqui ela está sob controle, que bom, mas é necessária a colaboração da população.

COMUNICADO: circularemos com o jornal impresso no dia 17 de setembro, um dia após o encerramento das convenções partidárias que nem um partido deixa para o último dia, alguns já vão realizar na próxima semana. Mas nossos anunciantes têm espaço garantido na Rádio Imembuí com três citações por dia e no sábado das 10h às 12h. e também uma página diária em nosso site www.jornalacidade.com e no Facebook Roveda Valdemar. Vamos acompanhar a pandemia, a recuperação em todos os sentidos para sabermos o que fazer no mês de outubro. Mas esteja conosco que estamos atentos a tudo o que acontece em Santa Maria, sempre com opiniões e não críticas é nossa contribuição pelo progresso e futuro da nossa cidade.

Esclerose múltipla: Santa Maria tem o maior número de diagnósticos de esclerose múltipla no Brasil registrando quase o dobro da média nacional. Desde 2006, 30 de agosto é o dia nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla e o mês é conhecido como o Agosto Laranja para alertar sobre os sinais da doença que é mais comum entre mulheres jovens tendo como sintomas a fadiga, problemas de visão, motores e alterações sensoriais. A doença é neurológica crônica autoimune e provoca falhas de conexão entre os neurônios. O diagnóstico é basicamente clínico, complementado por exames de imagem como a ressonância magnética. A doença é progressiva então o quanto antes for diagnosticada terá a evolução controlada e a garantia de qualidade de vida, já quando não é tratada progride por ser degenerativa.

Futebol: o empresário prepara a estrutura dentro dos regulamentos pelos decretos, mas as pessoas começam a chegar, vão se aglomerando e ficam de pé na janela e na porta, o que os donos vão fazer? Só fechando a casa. É necessária consciência de quem sai à noite para não promover aglomerações. Lá em Gramado a justiça deu um ultimato a prefeitura para que fiscalize com rigor e se isso não acontecer, terá multa diária, a solução do prefeito é fechar tudo para evitar transtornos. O consumidor não se deu conta de que vivemos um novo momento, diferenciado do passado.

Dom Antônio Reis: de tanto pedir, as crianças levaram um susto na semana porque a patrola estava passando pelas ruas. E a Avenida Dom Pascoal Librelotto prometida há muito tempo, estava só no papel. Avante, contribuintes. Custa, mas vem. Pela foto percebemos como estavam as ruas. E as obras que tiveram início e que agora não podem ser inauguradas em vista das eleições, algumas ruas já foram terminadas e já estão prontas? Vamos dar uma olhada que é importante.

foto: João Vilnei

Esportes: jogaço quarta-feira entre Grêmio e Caxias. O nível de futebol elevadíssimo do clube da serra enquanto lá se aplaude o povo assiste a distância o Riograndense está disputando e criando barracos sobre quem será o presidente. Não tem futebol, não deve ter dinheiro, tem patrimônio. O que podemos esperar com tantas polêmicas em que temos a esperança de chegarmos a divisão principal, mas desse jeito vai ser difícil. É só olharmos o caso da GARE a que desfecho chegou e a duplicação da 287 também.

Justiça eleitoral: ainda está sem data para voltar. Com eleições pela frente imaginem o que tem de problemas para resolver. Aliás todo o judiciário está com atendimento presencial limitado. Essa eleição não poderia acontecer, em todos os sentidos, mas pela ganância do dinheiro dos partidos e cargos ela vai acontecer. E ainda informam aos idosos que querem ser mesários para que assinem um documento relatando que são cientes do momento atual, e quanto sido dos que votam, são mesários exercendo seu direito, alguns chegam a ir engravatados, agora com isso de assinar um termo e não sendo obrigados a votar eles vão sumir e vai ser uma eleição diferente. Em Santa Maria o contingente de aposentados passa das 50 mil pessoas, dá para eleger vários vereadores.

Papa Francisco: argentino, conhece bem nosso estado e entre outros no país fomos contemplados com respiradores que chegaram em pleno funcionamento, modernos e práticos para o hospital da PUCRS. Quem sabe ele se lembre ou seja informado de que Santa Maria enviou um processo de beatificação do diácono João Luiz Pozzobon e que os argentinos são mais devotos do que nós que moramos aqui.

Droga: impressiona o que a mídia vem divulgando de que no Mato Grosso foi detido um caminhão com 35 toneladas de maconha. É muita droga. E na semana por aqui não teve um dia em que não fossem presos jovens e até adolescentes, conduzidos a DP e entregues aos pais por estarem comercializando o produto. O Brasil precisa de um pente-fino.

