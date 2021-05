13 de maio de 2021

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA: Em 13 de maio de 1917, aparece em Fátima, hoje um dos maiores santuários do mundo, aos três pastoreios, Lucia, jacinto e Francisco. Sua mensagem principal foi a penitencia e oração do rosário. A sua imagem está espalhada pelo mundo, santuários, igrejas, monumentos, mais conhecidos por nós aqui perto é de Cruz Alta, o monumento de Cruz Alta, conforme a foto abaixo. Mas em nosso município está espalhada por vários lugares. Hoje as 116 horas terá missa como sempre, e as 19 horas terço dos homens, essa paróquia que está a cargo dos freis capuchinhos, a seu cargo são dezenas de comunidades do nosso município. Bem como, na paróquia encontramos várias imagens de santos. Entre eles, Santo Pio, Joao Paulo II e outros. Quem puder hoje reze por Fátima para que interceda pela saúde e pelo fim da pandemia e como surgiu o terço dos homens das mulheres, é necessário que a juventude crie seu terço, para que possamos através da fé buscar novos horizontes.