21 de novembro de 2020

Desde 1569, na época uma peste atingiu Portugal e o povo recorreu a mãe de Deus pela saúde dos enfermos, hoje comemora-se sua data e ela é considerada a padroeira da Quarta Colônia.

Oração a Nossa Senhora da Saúde

Virgem puríssima, que sois a saúde dos enfermos, o refúgio dos pecadores, a consoladora dos aflitos e a despenseira de todas as graças, do fundo de minha miséria, apelo hoje para os tesouros da Vossa misericórdia e bondade e me atrevo a chamar-vos pelo doce nome de Mãe. Sim! Vós sois cheia de graça e eu cheio de pecados; vós Imaculada e eu manchado de inúmeras culpas; vinde, pois, em meu auxílio, supri a minha miséria, disponde o meu coração para que eu cumpra em tudo a santa vontade de Jesus, vosso Filho e Senhor Nosso. Amém.

Dia mundial da Saudação: comemorado em 21 de novembro celebra a importância de uma saudação na preservação da paz. A data foi criada em 1973 como resposta ao conflito entre Egito e Israel.

Santo Pio de Pietrelcina: a data comemorativa é dia 23 de setembro pela sua morte, mas anualmente em Faxinal do Soturno, no alto do morro em Cerro Comprido lá está a Ermida e anualmente uma grande romaria de devotos de todas as partes lá comparece para rezar e agradecer pelas graças recebidas. E após a celebração um almoço típico colonial nas sombras das árvores gigantescas lá existentes. Pela pandemia neste ano será celebrada uma missa às 15h, sinaliza tempo bom, quem puder compareça e reze pela chuva. Que Santo Pio sempre atende aos pedidos dos devotos. E já aproveite para passar no caminho na casa onde nasceu o diácono João Luiz Pozzobon e conheça o local. Na foto de arquivo numa celebração e festa em novembro de 2017 entre tantos Gustavo Jobim, sua esposa, Lívio Jornada, prefeito reeleito de Faxinal Clóvis Montagner e outros. E quem não puder ir lá, sempre no dia 23 de cada mês na Paróquia de Fátima é celebrada a missa a Santo Pio onde também temos a Associação Santo Pio que tanto ajuda as pessoas.

