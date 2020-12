8 de dezembro de 2020

Para quem estava distante e muitas vezes devotos de Nossa Senhora Medianeira devem imaginar que ela é padroeira de Santa Maria, mas ela é padroeira do estado desde 1942. Temos tantas virtudes e até com essa fomos gratificados, em sediar aqui e acolher a padroeira dos gaúchos. E Nossa Senhora da Imaculada Conceição é padroeira do município, sempre focamos em Maria, são milhares de nomes de santas, mas no fim ela é única, é Maria a mãe de Jesus. Todas elas têm suas paróquias, igrejas, mosteiros, centros, santuários e lá está a imagem a que os devotos passam a fazer suas preces e ao mesmo tempo seus pedidos. E para lembrar também a padroeira do Brasil é Nossa Senhora Aparecida.

A origem: Maria é a virgem que conceberá e dará a luz um filho cujo nome será Emanuel. O dogma da Imaculada Conceição foi proclamado por Pio IX em 1854.

Catedral Metropolitana: é um cartão postal no centro da cidade, na Avenida Rio Branco e na continuidade encontramos a Rua do Acampamento onde teve origem nossa cidade. E pelo trabalho, dedicação, voluntários, o que não faltou foram doações e a comunidade conseguiu construir a Catedral com os afrescos feitos por Aldo Locatelli e ainda sino o histórico fundido no século XVII com a inscrição ‘Santa Maria, rogai por nós’. Também estão ali os vitrais feitos em Porto Alegre, que recentemente foram substituídos pelo desgaste e uso do tempo e o monumento ao Padre Caetano Pagliuca que foi o líder na época de sua construção, além do Altar-Mor feito na Escola Industrial da Cooperativa dos Ferroviários pelo professor Roberto Romano, com a imagem da padroeira que veio de Paris.

A data: é tão importante que graças ao trabalho das autoridades e do saudoso Dom Ivo Lorscheiter passou a ser feriado municipal como em outras cidades que possuem a sua imagem. 8 de dezembro foi uma data escolhida pela importância de outras duas comemorações, o dia da família e o dia da justiça, pautas dessa edição. Anualmente no dia 8 o comércio abre normalmente, mas nesse ano ainda esperamos uma definição.

Programação: continua hoje a trezena às 18h, o mesmo horário amanhã e no sábado às 17h e no domingo às 19h. E para o dia 8 às 10h a Missa Solene alusiva a data.

Almoço: não vai acontecer nesse ano no salão paroquial por causa da pandemia, mas as pessoas podem fazer o pedido do risoto e galeto e depois só ir buscar no domingo 3221-2695.

Oração Nossa Senhora da Imaculada Conceição

Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais; olhai-me com piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, bem como a mais autêntica alegria pela vida, para que eu que agora venero com devoção vossa santa Imaculada Conceição, possa saborear desde já as bem-aventuranças, por mercê de vosso bendito Filho Jesus Cristo, Nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Ó Imaculada Conceição, atenda ao meu pedido (faça o pedido). Amém. Rezar uma Ave Maria e um Glória ao Pai.