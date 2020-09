7 de setembro de 2020

Padroeira do Brasil. O quanto o país precisa da sua intercessão, principalmente os gestores públicos de todas as esferas e alguns nem deveriam estar lá, outros foram embora tarde. Mas a conjuntura política nacional, não os partidos e nem as instituições, homens e mulheres que integram esse quadro, sempre visando os interesses particulares e em segundo plano o povo. Só foquem o Rio de Janeiro, lá do alto do Corcovado o Cristo Redentor não consegue curvar tanta corrupção que existe no estado, é só recordar o passado, quem por lá passou e o rastro deixado. Nossa Senhora Aparecida interceda e abençoe o povo brasileiro e perdoe os pecadores, vamos rezar por eles também e avisar que suas joias e riquezas lá adiante ficarão, só vai um pobre caixão e a roupa que veste que não pode ser de marca porque o banditismo pode levar. Lá do Santuário Nacional não faltam preces pelo bem do país. A esperança é o maior instrumento que carregamos com trabalho digno, com ética, transparência e quando investidos em um cargo público é preciso pensar em quem está do outro lado.

Oração a Nossa Senhora Aparecida

Ó incomparável Senhora da conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos Pecadores, Refúgio e Consolação dos Aflitos, livrai-nos de tudo o que possa ofender-vos e a vosso santíssimo filho, meu redentor e Querido Jesus Cristo. Virgem bendita dê proteção a mim e a minha família das doenças, da fome, assalto, raios e outros perigos que possam nos atingir. Soberana Senhora dirige-nos das tentações do demônio para que trilhando o caminho da virtude, pelos merecimentos de vossa puríssima Virgindade e o preciosíssimo sangue de vosso Filho, vos possamos ver, amar, e gozar da eterna glória, por todos os séculos. Amém! Querida Mãe Aparecida, faça-me alcançar a graça que tanto preciso.