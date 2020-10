12 de outubro de 2020

A padroeira do Brasil tem o maior santuário do mundo em São Paulo quando falamos em estrutura. Em 1717 três pescadores: Felipe Pedroso, Domingos Garcia e João Alves jogaram a rede para pescar no Rio Paraíba e colheram a imagem de Nossa Senhora, hoje o lugar é denominado Porto Itaguassu. A imagem foi guardada por Felipe que em 1732 entregou para o filho Anastácio Pedroso que construiu um pequeno oratório onde permaneceu até 1743. Todos os sábados as pessoas se reuniam para rezar o terço e começaram a ocorrer milagres na comunidade fazendo com que a devoção se espalhasse e o nome de Nossa Senhora Aparecida se tornasse popular. Em 26 de julho de 1745 foi inaugurada a primeira capela, em 1888 construído um novo templo, mas só em 8 de setembro de 1904 que o Papa Pio X coroou a imagem solenemente, em 1908 foi concedido ao santuário o título de Basílica Menor, o Papa Pio XI proclamou Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil em 16 de julho de 1930. Mas foi o Papa Paulo VI que em 1967 concedeu a Rosa de Ouro, e em 1952 começou a construção da nova basílica nacional e só em 4 de julho de 1980 foi consagrado pelo Papa João Paulo II como santuário, tornando-se o maior do mundo. Desde 1894 o Santuário é administrado pelos Missionários Redentoristas e conta hoje com mais de 2 mil colaboradores, tendo como arcebispo Dom Orlando Brandes. No local encontram-se lembranças religiosas para os devotos, inclusive da Campanha dos Devotos que dá suporte financeiro para manter a estrutura e já existe há 21 anos. A cidade também é muito bem preparada em relação ao turismo religioso, principalmente com seus hotéis e próximo a cidade também, porque a região acaba recebendo os fiéis. O Santuário tem inúmeras celebrações e seus colaboradores são muito bem preparados para bem atender aos devotos, lembrando ainda da estrutura em estacionamento para ônibus e veículos e do hotel Rainha do Brasil que tem uma ligação direta com o Santuário através de uma passarela que também leva ao antigo santuário onde tudo começou.



Bairro T. Neves: promove anualmente procissão e depois missa na paróquia. Neste ano em função da pandemia será realizado tríduo nos dias 9, 10 e 11 às 18h30. No dia 12, às 10h a missa solene e após uma pequena caminhada dentro do pátio da igreja com a imagem de Nossa Senhora, sem aglomerações, às 11h30 galeto, risoto, doces, cucas e tortas para levar para casa.

Oração a Nossa Senhora Aparecida

Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos Pecadores, Refúgio e Consolação dos Aflitos, livrai-nos de tudo o que possa ofender-vos e a vosso santíssimo filho, meu redentor e Querido Jesus Cristo. Virgem bendita dê proteção a mim e a minha família das doenças, da fome, assalto, raios e outros perigos que possam nos atingir. Soberana Senhora dirige-nos das tentações do demônio para que trilhando o caminho da virtude, pelos merecimentos de vossa puríssima Virgindade e o preciosíssimo sangue de vosso Filho, vos possamos ver, amar, e gozar da eterna glória, por todos os séculos. Amém! Querida Mãe Aparecida, faça-me alcançar a graça que tanto preciso