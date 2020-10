Nos arredores do Hospital Regional

16 de outubro de 2020

Chegou a prosperidade em investimentos. A bandeira foi a área doada pela família Schons graças ao trabalho do empresário Valnei Vieira, depois de tanta polêmica por questões políticas ali foi o local escolhido para construção do Hospital. De imediato foi asfaltada a Rua Florianópolis que liga até a 287, a Urbanes investiu no loteamento com toda infraestrutura necessária e com recursos próprios e após o Habite-se a empresa entrega para a prefeitura que cobrará taxas e zelar pelas ruas, esgoto e iluminação, se fosse um condomínio fechado quem faria esse serviço seriam os moradores dando economia aos cofres do município. Mas nossa sugestão é que neste local o empresário Hélio Militz deveria formar um condomínio que a procura no mercado hoje de terrenos ou casas tem aumentado constantemente pela segurança que o local proporciona e com o condomínio a prefeitura fica isenta de dar assistência ao loteamento e quem vai morar terá total tranquilidade. Ali na rua Adi João Forgiarini uma empresa ade Canoas investiu e lá serão cinco torres, já em fase de acabamento que vão fortalecer e atrair grandes investimentos para toda a região. Mas devemos salientar aqui o investimento da empresa local Urbanes, pela escolha do local e a qualidade da obra que vem construindo.

APOIO: Vidraçaria Miragem, CFC Padre Reus, Construtora Jobim, Pampeiro, Expresso Medianeira, AM Brum Assistência Familiar e Funerária Angelus, Ravanello Restaurante, Desinservice, Clínica Borsatto, Dr. Adair Marques, Sislimpa, Sicredi, Casa do Pastel, Floricultura Yamamoto, Sercimaq, Labivida, Pozzobon Agropecuária, Auto Ivo Multimarcas, Churrascaria Bovinu’s, Restaurante Estância do Minuano, Mecânica Manfio, Irmãos Bissacotti, Sucessu’s Tecidos e Malhas, Churrascaria Tertúlia, Agafarma Camobi, Walter Beltrame, Sibrama, Aguativa, Redemac Potrich, SM Fibras, Ponto da Dieta, Santa Catarina Transportes, Pizza You, Mecânica Medianeira Randon, Vigilare, Madeireira Cerrito, HCAA, Duque Auto Posto, Unimed, Moinho Santa Maria, Loja Safira, Frazzon Iluminação, Restaurante Vera Cruz, Ponto das Pedras, Multipress, Beliva Distribuidora, Posto São Marcos, Guigu’s Gás, Casa do EPI, Rodas e Cia, Bella Trento.