Nos arredores do Hospital Regional

8 de novembro de 2020

Chegou a prosperidade em investimentos. A bandeira foi a área doada pela família Schons graças ao trabalho do empresário Valnei Vieira, depois de tanta polêmica por questões políticas ali foi o local escolhido para construção do Hospital. De imediato foi asfaltada a Rua Florianópolis que liga até a 287, a Urbanes investiu no loteamento com toda infraestrutura necessária e com recursos próprios e após o Habite-se a empresa entrega para a prefeitura que cobrará taxas e zelar pelas ruas, esgoto e iluminação, se fosse um condomínio fechado quem faria esse serviço seriam os moradores dando economia aos cofres do município. Mas nossa sugestão é que neste local o empresário Hélio Militz deveria formar um condomínio que a procura no mercado hoje de terrenos ou casas tem aumentado constantemente pela segurança que o local proporciona e com o condomínio a prefeitura fica isenta de dar assistência ao loteamento e quem vai morar terá total tranquilidade. Ali na rua Eng. Adi João Forgiarini (foto) uma empresa de Canoas investiu e lá serão cinco torres, já em fase de acabamento que vão fortalecer e atrair grandes investimentos para toda a região. Mas devemos salientar aqui o investimento da empresa local Urbanes, pela escolha do local e a qualidade da obra que vem construindo.

Loteamento Dr. Schons: é o empreendimento da Urbanes, pertence ao grupo da Cotrel, um investimento de cinema com ruas calçadas, iluminação pronta, pistas de caminhada, áreas verdes para preservação ambiental. Um empreendimento que vai prosperar a região somando-se ao Hospital Regional e os conjuntos de prédios quase no final da obra. São tantas virtudes incalculáveis que vieram gratificar essa parte da cidade levando em conta o complexo do Hospital Regional que na certa com tantas pessoas ali residindo deveremos ter muito em breve grandes mercados, padarias, farmácias e outros empreendimentos e serviços necessários para o local e para os visitantes.