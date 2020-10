Nessa sexta, 16

16 de outubro de 2020

Registramos o dia de ontem a ALA-4 conhecida como Base Aérea de Santa Maria que foi inaugurada em 15 de outubro de 1971, e a gente sabe o quanto faz falta o transporte aéreo para Santa Maria, que nesse ano foi cancelado, mas voltará em breve pela importância da região central deveríamos ter mais voos já que o convenio permite com a prefeitura e a base a utilização do aeroporto militar. Santa Maria se sente orgulhosa em poder sediar aqui uma unidade deste porte somando-se ao exército somos a segunda referência nacional em potencial militar. E na espera da vinda da Escola de Sargentos das Armas.

Santa Edwiges: a família teve sete filhos, após a morte do marido e de seis ela recolheu-se e foi morar no mosteiro cisterciense onde sua filha era abadia. Em nossa cidade na Paróquia da Ressurreição está a padroeira dos endividados, quem não recorre a ela no momento que atravessamos financeiramente. Então, nesse dia, 16 de outubro que ela seja lembrada.

Lar das Vovozinhas: foi criado em 16 de outubro de 1946, é uma história a ser pesquisada pelo quanto o voluntariado faz para manter a instituição e acolher tantas pessoas que precisam e ainda muitas vezes enfrentando fiscalização sem compreensão e sem apresentar soluções. Se não tivéssemos esse lar onde estariam tantos idosos? Seja solidário, quem puder colabore, pois sempre alguém estará esperando.

Vacinação: é amanhã o Dia Nacional de Vacinação. Aplicação da dose para várias doenças, não deixe de participar. Procure o posto mais próximo.

Solidariedade: com os salões paroquiais das igrejas que promovem risotos, galetos e churrascos para manter a estrutura do local. Neste domingo na Paróquia da Ressurreição galeto, risoto e assados de porco, mas tudo é planejado, ligue até sábado e faça seu pedido pelo 3221-5214. E no dia 25 a abertura da trezena móvel no Santuário da Medianeira com galeto, churrasco e risoto prontinhos e embalados para levar para casa, reserve pelo 3027-5733. Siga-nos que para quem enviar dados de eventos publicaremos aqui gratuitamente.

Gastronomia local: respeite as normas municipais, estamos num caminho positivo, tudo vai passar, valorize a nossa rede gastronômica por toda parte nesse final de semana sem exageros. Se preferir a tele entrega funciona e o que não falta são opções de escolha.

Paradão Kids: amanhã haverá arrecadação de alimentos, roupas e brinquedos nas agências do Sicredi Camobi, Avenida Dores e Tancredo Neves em formato drive-thru das 10h às 17h. É obrigatório o uso de máscara. A ação integra o Outubro da Solidariedade e os produtos serão entregues para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Restaurante Sharong: na Professor Braga, 108, em frente a Casa do Estudante. Buffet com grelhados ao meio-dia, telefone 3307-2238.

Programa A Cidade: amanhã das 10h às 12h ao vivo nos estúdios da Rádio Imembuí, acompanhe pela internet onde estiver em nossa live, com uma pauta de valorização e sempre algum assunto é de seu interesse, bem como as entrevistas que enriquecem o nosso espaço na pioneira. Além da Rádio o anunciante tem a mídia impressa no jornal que circula dia 5 com um resumo dos projetos dos seis candidatos ao executivo. E também o nosso site com informações diárias de interesse local. E ontem iniciamos a postagem em nosso site do convite para a Romaria da Medianeira no dia 8 que terá um formato diferente neste ano, obrigado a todas as empresas que estão conosco neste convite, seja qual for o seu caminho de fé através dele você chegará a algum lugar. Dúvidas 98407-1000.

Campanha eleitoral: a cidade será tomada fim de semana por todos os candidatos, é um bom contingente mais os assessores e colaboradores, receba a todos, ouça suas propostas e não peça emprego e nem favores, deixe que os eleitos trabalhem com tranquilidade. E o povo deve dar apoio a quem for eleito, mas devemos saber escolher e votar. Olhem para Brasília a conjuntura política por alguém que nós colocamos lá e por seu comportamento. Como o caso do senador com o dinheiro na cueca, flagrado diz que é inocente. Se deram conta de que o dinheiro é o salário mensal dele do senado? Mas vamos cuidar o que é nosso e o que é daqui, valorizar as virtudes que Santa Maria tem a nos oferecer. Converse com quem é empreendedor sobre o setor industrial de Santa Maria que é pouco badalado, é tão gracioso que as empresas daqui não conseguem atender a demanda e cidades vizinhas vencem licitações e executam os serviços aqui.

APOIO: Vidraçaria Miragem, CFC Padre Reus, Construtora Jobim, Pampeiro, Expresso Medianeira, AM Brum Assistência Familiar e Funerária Angelus, Ravanello Restaurante, Desinservice, Clínica Borsatto, Dr. Adair Marques, Sislimpa, Sicredi, Casa do Pastel, Floricultura Yamamoto, Sercimaq, Labivida, Pozzobon Agropecuária, Auto Ivo Multimarcas, Churrascaria Bovinu’s, Restaurante Estância do Minuano, Mecânica Manfio, Irmãos Bissacotti, Sucessu’s Tecidos e Malhas, Churrascaria Tertúlia, Agafarma Camobi, Walter Beltrame, Sibrama, Aguativa, Redemac Potrich, SM Fibras, Ponto da Dieta, Santa Catarina Transportes, Pizza You, Mecânica Medianeira Randon, Vigilare, Madeireira Cerrito, HCAA, Duque Auto Posto, Unimed, Moinho Santa Maria, Loja Safira, Frazzon Iluminação, Restaurante Vera Cruz, Ponto das Pedras, Multipress, Beliva Distribuidora, Posto São Marcos, Guigu’s Gás, Casa do EPI, Rodas e Cia, Bella Trento.