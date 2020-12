17 de dezembro de 2020

(Escrito pelo Pe. Javier Leóz – Pároco de S. Lorenzo, Espanha e enviado pelo Pe. Bertilo Morsch) – Texto que encantou o coração do Papa Francisco nestes tempos de pandemia.

Não haverá Natal? Claro que sim mais silencioso e com mais profundidade, mais parecido com o primeiro em que Jesus nasceu na solidão. Sem muitas luzes na terra, mas com a estrela de Belém, fulgurando trilhas de vida em sua imensidão. Sem cortejos reais, colossais mas com a humildade de sentir nos pastores e servos buscando a verdade. Sem grandes mesas e com amargas ausências; mas com a presença de um Deus que tudo plenificará. Não haverá Natal? Claro que sim, sem as ruas a transbordar mas com o coração aquecido por aquele que está para chegar. Sem barulhos, nem ruídos, propagandas ou foguetes, mas vivendo o mistério sem medo do covideródes que pretende tirar-nos até o sonho de esperar. Haverá Natal porque Deus está ao nosso lado e partilha como Cristo fez no presépio a nossa pobreza, prova, pranto, angustia e orfandade. Haverá Natal porque precisamos de uma luz divina em meio a tanta escuridão. A covid19 nunca poderá chegar ao coração, nem a alma dos que no céu põem a sua maior esperança e o seu maior ideal. Haverá Natal cantaremos nossos cantos natalinos, Deus nascerá e nos trará a liberdade.

Natal é tempo de dar um toque na vida com as cores da esperança, da fé, da paz e do amor. Também é tempo de preparar em nosso coração, em nosso lar, um espaço para acolher as sublimes lições da Sagrada família de Nazaré e aceitar as inevitáveis surpresas da vida. Natal é tempo de olhar para o céu, nos encontrarmos com a luz das estrelas e seguirmos a estrela-guia. É tempo abençoado de dar mais atenção a criança que mora em cada um de nós e as que encontramos em nosso peregrinar a procura do caminho que nos leva ao Deus menino. Natal é tempo de mais uma vez ouvir, acolher e repetir a mensagem alegre dos anjos de Deus. É tempo de acalentar sonhos de harmonia e paz e olhando para os “anjos aqui na terra”, dar a nossa contribuição para tornar este nosso espaço um pouco mais parecido com o céu. Natal é tempo de contemplar o Menino Jesus e sua Mãe em oração. É tempo de agradecer as manifestações de deus e nos deixar extasiar por esse divino amor que, na fragilidade de uma criança, nos braços de Maria veio iluminar nossa fé. Natal é tempo de olhar o mundo, alimentar a chama do amor apreciar o milagre da vida. É tempo de seguir com atenção e humildade os passos dos pastores e os daqueles que tem coração simples e em gestos de ternura sintonizar mentes e aconchegar corações. Natal é tempo de pensar no irmão próximo e distante e de colaborar para o renascer do amor. É tempo de, amorosamente, recompor a vida, perdoar e abraçar, com a ternura e a misericórdia do coração de Deus os registros de nossa infância e dos anos que já vivemos. Na jubilosa esperança do Natal de Jesus, estejamos atentos para perceber e realizar o bem que estiver ao nosso alcance e sermos um compreensível eco da mensagem de paz daquela noite em que gerado por obra do Espírito Santo, de Maria nasceu o Salvador.