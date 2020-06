Namorados fortalecidos pelo amor

10 de junho de 2020

No dia 12 comemora-se no Brasil o Dia dos Namorados e essa data nasceu porque um comerciante paulista, João Dória, buscou alternativas para motivar o comércio e consequentemente os consumidores. É semelhante ao dia do abraço que se comemorou no dia 22 de maio, nasceu em Sydney na Austrália quando um, cidadão saiu abraçando gratuitamente as pessoas e a data tornou-se comemorativa. E quase a mesma história de 20 de julho que é o dia do amigo. E o Dia dos Namorados no Brasil tornou-se um momento sem igual, romântico entre as partes, não quer dizer que namorados sejam só aqueles que ainda não casaram porque existe a expressão “eternos namorados”, quando existe a fidelidade, o entendimento, parceria, cedência, o amor tudo constrói. Na atividade profissional aquele que ocupa um cargo ou conquista uma profissão e exerce sem amor e sem dedicação passa a ser um frustrado, porque a expressão Amar a Deus é desta semente é que se colhe bons frutos. E neste ano com a lição que estamos tendo pelo coronavírus que impôs limites e uniu as famílias, aqueles acostumados em ser visita em casa devido ao trabalho e ao lazer acabaram voltando aos velhos tempos de estarem juntos. É uma lição de vida, vamos ver se será seguida. Que o Dia dos Namorados seja mais uma data festiva que movimente o comércio, as floriculturas, talvez nem tanto as relojoarias porque andar com joias hoje é um perigo, talvez esse ano o movimento seja menor em vista da situação e do momento que o país atravessa. Mas felizes aqueles que estão mantendo o dom da vida com zelo e prevenção e as famílias que se mantiveram unidas. Primeiro o fique em casa, segundo pelo medo que impõe o coronavírus, e quem não quer viver? Santa Maria no dia 12 e sua rede gastronômica anualmente têm intenso movimento, as floriculturas também, talvez nesse ano seja diferente, até porque dia 11 é feriado, mas como ninguém deve viajar e não aconteceram a volta às aulas, são fatores que impedem o intenso movimento. O Bangalô Motel por exemplo sempre faz uma extensa programação no Dia dos Namorados e com as restrições desse ano estamos respeitando os decretos e deixamos a sugestão aos que vão comemorar que o façam na noite do dia 9, 10, 11 e não deixem para o dia 12, quem comemora antes tem melhor atendimento e tranquilidade, consulte os preços e os pacotes para os namorados e faça sua reserva, leve em conta sempre que o namoro, o dia dos namorados e o amor são fatores permanentes, eles têm uma data sim, mas devem ser comemorados a todo instante assim o modo de viver será diferente para quem segue esse caminho.

APOIO: Vidraçaria Miragem, CFC Padre Reus, Construtora Jobim, Pampeiro, Expresso Medianeira, AM Brum Assistência Familiar e Funerária Angelus, Desinservice, Sislimpa, Sicredi, Casa do Pastel, Bella Vista Supermercados, Floricultura Yamamoto, Sercimaq, Labivida, Pozzobon Agropecuária, Auto Ivo Multimarcas, Churrascaria Bovinu’s, Restaurante Estância do Minuano, Mecânica Manfio, Irmãos Bissacotti, Sucessu’s Tecidos e Malhas, Agafarma Camobi, Walter Beltrame Ltda., Sibrama, Aguativa, Redemac Potrich, SM Fibras, Santa Catarina Transportes, Mecânica Medianeira Randon, Vigilare, Madeireira Cerrito, HCAA, Duque Auto Posto, Unimed, Moinho Santa Maria, Loja Safira, Frazzon Iluminação, Restaurante Vera Cruz, Ponto das Pedras, Multipress, Posto São Marcos, Guigu’s Gás, Casa do EPI.