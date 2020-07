Momento para meditar

11 de julho de 2020

Convido aos devotos de Nossa Senhora de Lourdes, em sua Paróquia no bairro de mesmo nome, lá está a Gruta da protetora dos enfermos e dos idosos. O momento é de ficar em casa, embora lá tenha espaço suficiente mesmo com o distanciamento, mas pelo frio, pelo bem da saúde e da vida vamos acatar as determinações legais e em vista disso o Jornal A Cidade, a Rádio Imembuí na concordância com o Padre Bertilo Morsch, pároco desse Santuário, vão celebrar uma missa às 20h30 direto do local que será transmitida pela Rádio Imembuí 101.9, sintonize o rádio ou acesse pela internet. Reze conosco a tantos enfermos, tantos idosos e também pelo mês do amigo, data comemorada no dia 20, vamos antecipar que o momento é oportuno e sabemos o quanto a amizade constrói e consolida as pessoas e pelo quanto a pandemia vem atingindo as pessoas e a vacina sem previsões. É o momento de refletir, pensar, agradecer e rezar para que cada um cuide de si, mas nunca deixe de ser solidário. Para quem quiser participar da Procissão Luminosa com Nossa Senhora de Lourdes, ela acontece sempre no dia 11 de cada mês, às 20h no mesmo local. Onde estiver acompanhe a celebração e agradeça ao dom da vida, a saúde e por ter um local para trabalhar

São Bento Abade: hoje festejamos a data desse santo em que o Papa João Paulo II o proclamou patrono da Europa.

Mensalidades escolares: incrível, alguns pais colocaram o boné de palhaço para pagar os boletos, pois alguns colégios reduziram o mínimo o valor mensal e oferecendo poucas opções para as crianças. E convenhamos que crianças com 3 ou 4 anos já querem incutir nelas o uso da tecnologia, não é muito cedo e pode prejudicar o crescimento das crianças? E temos denúncias de que foi dito aos pais que se não gostaram que cancelem a matrícula e troquem de colégio. Por outro lado, faça uma reflexão sobre quanta economia tiveram os colégios sem a presença dos alunos, mesmo que continuem pagando os professores para darem aulas online. Tomei conhecimento que na França em 2021 será implantado em todas as universidades aulas online. Já pensou se começa aqui o prejuízo em receita nas locações de imóveis. Algumas escolas deveriam rever sua postura e manter os alunos, pois anualmente acontece muita mídia par atrair novos alunos. E além disso várias manifestações via redes sociais e alguns colégios se dão o capricho de dizer que têm lista de espera por vagas. Será que essa euforia vai continuar com a mudança pela crise? É bom meditar.

Saúde bucal: o setor médico é indispensável para o nosso viver na prevenção, tratamento e cura, mas a saúde bucal também tem seus objetivos. Só que com tanta tecnologia e cursos de especialização os profissionais têm que recuperar os gastos, mesmo oferecendo serviços de qualidade. Qualquer problema que o paciente apresenta tanto o médico como o dentista pede exames. Antigamente o médico olhava o paciente e sabia o que ele tinha e a tecnologia criou uma indústria que é uma cadeia produtiva, a especialização, os exames e o tratamento, só que hoje o custo de um tratamento dentário tem valores assustadores. Inclusive desigualdade de valores entre profissionais. Concordamos que para chegar a um certo patamar requer estudos, mas muita gente deixa de executar o tratamento pelo valor cobrado e que muitas vezes deixa a desejar. Quanto deve cobrar pelas consultas é seu critério, mas tem uns que fazem o orçamento sem qualquer cobrança e depois abatem no serviço, esses sabem conquistar o cliente.

Fios: quando é que vai entrar em ação a fiscalização municipal para que as operadoras que fazem conserto de redes e trocas de fios e deixam soltos na via pública causando transtorno e perigo. O pedestre não sabe se é elétrico ou de telefonia. Será que esses cabos que são deixados na via pública não podem ser utilizados novamente.

Chuva e asfalto: agora dá para medir a qualidade e o serviço executado nas ruas de Santa Maria. Com as chuvas da semana as panelas perderam a tampa que é o asfalto, as borracharias estão felizes e quem vende calota também. Urgentemente é preciso fazer operação tapa-buracos, a situação está grave, inclusive em alguns locais asfaltos colocados há pouco tempo já tem panelas, a culpada foi a chuva.