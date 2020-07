Mensalidades escolares

27 de julho de 2020

Quanta ansiedade e polêmica que até o presente não veio a público, mas pelo que a mídia vem divulgando a inadimplência está acontecendo. Não poderia ser diferente. Até a Câmara de Vereadores local divulgou que fez economia neste ano, pois não teve nem expediente para o consumo do cafezinho, diárias de viagens. E assim também é com a rede particular de ensino, a ganância está acima de tudo, e alguns ainda ao ouvirem os pais que pediam redução na mensalidade lhe era dito ‘não quer continuar, cancele, porque tem outro esperando para entrar’. E para um pai não é fácil remover uma criança para outro colégio em um momento desses. Alguns deram o mínimo de redução. De março até o presente a rede particular de ensino em geral quanto economizou na sua estrutura? Evidente que os professores e funcionários não foram demitidos, não temos certeza, mas eles enxugaram também. E no momento a preocupação dos pais é pela alta da gasolina, os produtos alimentícios dos mercados também tiveram alta e o serviço que eles prestam continua o mesmo, vai faltar em alguma parte. Não tenho conhecimento de ações judiciais até porque a justiça está voltando lentamente agora, o que poderá acontecer? O colégio tem um contrato com garantias inclusive, se não receber ele pode executar, teremos demandas judiciais e caberá ao magistrado ouvir as partes, usar a caneta e a lei sim, mas ele também é ser humano e deve tentar um acordo ou uma decisão que não venha a prejudicar nenhuma das partes, mas nesse momento se faz necessária a humildade, a negociação, a direção dos colégios deve convidar os pais a conversar e negociar, caso contrário daqui a pouco termos igual no passado quando acabaram os internatos e dezenas de colégios vazios sem alunos e surgiu a inovação. Também já sentimos na cidade pais procurando a rede pública. O momento é de negociação, bom senso, temos casos inéditos em termos de locação de imóveis e aluguéis, porque não nas mensalidades, o colégio precisa do aluno e o aluno quer estudar no colégio. Não tirem proveito na tristeza e preocupação dos outros, tenha cautela e bom senso.

Câncer de cabeça e pescoço: hoje marca o dia de conscientização para esse tipo de câncer que neste ano pode atingir de 35 a 45 mil brasileiros. É importante o diagnóstico precoce para ampliar as chances de tratamento e cura. Entre os tipos estão o de lábio, pele, tireóide, glândulas salivares e sistema linfático, sendo os mais comuns de boca, faringe e laringe.

Despachante: a nossa homenagem a esses profissionais que no passado quando não tínhamos internet eram as pessoas que resolviam as questões burocráticas com facilidade. Alguém que tentava fazer só perdia tempo e se desgastava. As mudanças prejudicaram os despachantes, mas foi até criado o consultor da Caixa Federal, em outras palavras é o despachante de documentos. Em nossa cidade temos escritórios antigos, alguns há mais de 50 anos e que se mantém no mercado, abraço a todos eles, ao Grilo, ao Silva, ao Serrano e tantos outros.

Motociclista: é a data em que eles comemoram neste 27. Dá para refletir a responsabilidade que esse condutor tem ao transitar na via pública principalmente agora na pandemia com as tele-entregas. Exerçam sua profissão respeitando os direitos dos demais e com responsabilidade e documentação em dia, se possível com seguro. Sabemos que a moto facilita os deslocamentos.

Médico pediatra: hoje ele comemora esta data. Antigamente não, porque era clínico-geral, hoje temos uma gama de profissionais e exclusivamente estudiosos para acompanhar o crescimento de uma criança e o quanto são importantes. Com tantas doenças e tantos problemas compete a eles descobrir e dar o tratamento. Crianças depois de crescidas não esquecem quem foi o seu médico pediatra.

Dia dos avós: foi ontem, não faltaram homenagens e como foi dito depois dos pais eles são os segundos na linha de sucessão. O quanto as crianças costumam aproximar-se dos avós sabendo que terão algumas vantagens sobre isso.

Concessões: Porto Alegre há mais de 5 anos precisa investir no Mercado Público e a prefeitura não tem condições. Depois de levar adiante os processos da concessão chegou o momento da entrega das propostas de quem quer investir nesse patrimônio cultural da capital e hoje surpreendeu as autoridades e os interessados. O TCE pediu a suspensão dos envelopes para uma melhor análise, faltando quatro dias para a entrega. Porque não levantaram as questões antes, isso é ajudar o setor público ou criar empecilhos? Ou é melhor deixar como está, vago e as pessoas querendo investir, mas não podem. E aqui hoje é o dia em que a prefeitura vai receber os envelopes, por enquanto tinha duas empresas interessadas em fazer investimentos na GARE, mas os de plantão e contra há mais de 30 dias levantaram questões. Aqui faz 22 anos que a prefeitura recebeu a GARE para investir e ninguém o fez, agora que está tudo encaminhado parece-me que os contra que pouco fazem pela cidade, só oposição, e não apresentam soluções para recuperar esse patrimônio não pela prefeitura e sim pela iniciativa privada, que será fiscalizado.

