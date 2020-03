Menina Cecília Roveda

12 de março de 2020

Em 1931 ela foi vÍtima com 11 anos de idade foi abusada e morta pelo autor na localidade de Furninhas no município de Orleans próximo a Criciúma e Tubarão, anualmente em março é celebrada a festa de São José e a comunidade também lembra o martírio da Cecilia, neste ano no dia 15 de março com uma extensa programação partirá uma cavalgada do capitel Nossa Senhora de Fátima transladando o quadro com a imagem de Cecília Roveda as 10h30 a missa e após aquele almoço tradicional. A comunidade devota construiu esta gruta em homenagem a menina e que são feitos orações para a sua beatificação e as pessoas recorrer a ela pedindo interseção para seus pedidos, e não são poucas pessoas que têm mencionado o fato, solicitado graças que foram atendidas.

Santa Maria: aqui também temos Mariazinha Pena, sepultada no Cemitério Municipal e no seu túmulo que é repleto de flores e velas permanentemente, não são poucas as pessoas que buscam a sua intercessão. Também o pregador, pai de sete filhos, 5 deles vivem em Santa Maria com a imagem da Mãe Rainha, o diácono João Luiz Pozzobon percorria as comunidades rezando o terço sempre de terno e gravata, faleceu em acidente em 1985. E teve início a devoção ao pregador, foi instalado o processo de beatificação e entregue no Vaticano em 2011, inclusive agora a partir do dia 20 lá em Roma acontece o encontro dos bispos do Brasil com o Papa Francisco e dom Hélio Rubert, arcebispo da Arquidiocese de Santa Maria faz parte dessa viagem e integra o grupo de bispos e arcebispos que vão analisar a situação dos processos de beatificação dos santos que aguardam os tão esperados milagres e fortalecer os desejos dos devotos.

Cecilia Roveda: sabemos que lá em Furninhas a devoção vem ocupando espaço, pedidos e em sua capelinha onde está seu quadro, repleto de flores, as pessoas recorrem a ela buscando atingir seus objetivos. E como acontece anualmente a Festa de São José terá um grande número de pessoas presentes na comunidade. E nessa região grande número de famílias Roveda reside, na volta contaremos o que avistamos na fé, no trabalho e a dedicação desta comunidade.