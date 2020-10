18 de outubro de 2020

É uma escolha pessoal de cada profissional como outros cursos superiores, exige uma dedicação diferente pois vai cuidar vidas e buscar soluções. Na certa as pessoas que precisam das perícias médicas repudiam a postura de alguns profissionais que desde março não estavam atendendo nesse setor e recentemente tantos contratempos para passar a atender. O estranho de tudo isso é que lutam pelo concurso público e pela estabilidade e lá chegando esquecem até o juramento de formatura. São opiniões do jornal, mas temos certeza que grande parte dos leitores somam-se a nós nessa colocação. Mas assim mesmo devemos destacar a qualidade da medicina local que é uma referência e começou a ser implantada a partir de 1930 com o curso de enfermagem, avançando com o saudoso reitor Mariano da Rocha Filho com seu grupo de trabalho levou adiante com várias passagens históricas que encontramos no livro do saudoso professor Luiz Gonzaga Isaias e ainda antes da implantação da Universidade Federal que foi em 14 de dezembro de 1960, em 1959 começava o curso de medicina na universidade pública. E tantos nomes que estão entre nós trabalhando como é o caso do Dr. Ronald Perret Bossemeyer. Através desse curso surgiram especialidades inclusive médicos buscando especialização em outros estados e países transformando Santa Maria num grande centro de prevenção e tratamento de saúde. Além disso, o que não falta são equipamentos modernos que os profissionais de cada especialidade buscaram avanços tecnológicos para facilitar o diagnóstico e com isso nos tornamos uma referência até pelo Hospital de Caridade que é uma grande empresa com centenas de médicos, bem como a Unimed uma cooperativa formada por médicos, com toda estrutura e logística necessária para atender o associado e seus convênios. Imaginem nesse ano o trabalho desses profissionais, dos enfermeiros e técnicos para atender a quem foi contaminado ou está sob suspeita do coronavírus e quantas vítimas o surto fez no país. Nesse dia 18 eles merecem um aplauso das pessoas e devemos perdoar aqueles que não deram o suporte necessário através do SUS a todos que precisam da perícia médica para ter o sustento alimentar pelo menos no seu dia-a-dia.