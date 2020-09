9 de setembro de 2020

Quando foi criada a Universidade de Santa Maria em 14 de dezembro de 1960, e mais tarde passou a se chamar UFSM, o fundador José Mariano da Rocha Filho e seus colegas, fortaleceram os cursos já existentes, mas pensaram no agronegócio e em nosso interior. Ainda em 1961 buscou junto ao governo federal pela faculdade de agronomia e veterinária, dois cursos que tinham tudo a ver com o nosso interior. Assim sendo, em 30 de janeiro de 1961 foram criadas duas faculdades, de Agronomia e de Veterinária, e de imediato foi criado no Campus o primeiro hospital veterinário com poucos recursos foi avançando e o reitor que viajava pelo exterior conseguiu equipamentos até da Alemanha e de outros países. No mesmo ano em 1961 iniciou o curso e a primeira formatura foi em dezembro de 1965, com dezenas de formandos, sendo um deles Quintino Oliveira, o homem das Comunicações. A faculdade é pioneira na Região Central e sabemos do trabalho que esses médicos têm prestado à comunidade, entre tantos, anualmente a vacinação dos cachorros que envolve os acadêmicos do curso. E no dia 9 é a data comemorativa ao médico veterinário, uma atividade que prospera dia após dia pelo quanto se produz no setor em nosso país, mesmo perdendo espaço para o cultivo de soja, trigo e outros cereais, mas a pecuária brasileira é uma referência no exterior basta analisarmos o quanto exportamos em produtos de origem animal. E o veterinário é o profissional que a empresa deve manter para fiscalizar e dar o aval para o produto ali industrializado e, além disso, quantos veterinários atuam como autônomos prestando serviços na pecuária de todo o país.

Pozzobon Agropecuária: da Euclides da Cunha focada na linha pet e nos pequenos animais atendendo a demanda e necessidade do consumidor mantém o serviço veterinário permanente com consultas, medicamentos, visitas a domicílio, tudo a cargo da médica veterinária Priscila Tiessa Ferreira Lucas.

Abrigos de ônibus: recebemos hoje do executivo a licitação para construção de 98 abrigos na cidade com um valor de mais de R$ 490 mil, a abertura do pregão será em 21 de setembro. Há mais de dois anos escrevo sobre o que vi no sul do país com abrigos de ônibus modernos, com proteção, iluminados, com mapa da cidade e comerciais, as prefeituras terceirizaram para empresas de propaganda, comercializaram os espaços e elas dão manutenção permanentemente aos abrigos sem qualquer custo para a prefeitura e o usuário fica feliz. Porque gastar esse valor agora? E pelo que vejo serão semelhantes aos já existentes que à noite são escuros e sem proteção aos usuários. Nada se faz às pressas, olha Porto Alegre que terceirizou a sinalização das ruas e a cidade está sendo emplacada modernamente. Sempre utilizem o prático. E as paradas da Avenida Hélvio Basso vão ser colocadas apenas depois das eleições?

Trânsito: custou, mas vai sair. Para quem sai do Mercado Beltrame pela Orlando Fração e quer vir para o centro, não precisa mais fazer o contorno em frente ao Maxxi, alguém enxergou que esse acesso era importante. Bom sinal.

Amanhã, 10 de setembro: faz 70 anos que o pregador diácono João Luiz Pozzobon deu início a campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt e às 20h o arcebispo metropolitano Dom Hélio Rubert vai celebrar a missa alusiva a data que será transmitida pelas redes sociais. E sábado e domingo acontece a Romaria dos Devotos da Mãe Rainha, acompanhe a programação.

Hoje, quarta-feira: segunda foi feriado, mas suficiente na terça para que a mídia focasse com ênfase no centro do país. Fiquem atentos. E também agora com o contrabando, um deles encontrado no interior de Caçapava em um sítio e outro enterrado na beira da praia próximo ao Chuí.