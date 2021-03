28 de março de 2021

A família Saccol é pioneira no transporte urbano municipal com sua grandiosa frota de ônibus, no dia 5 de março de 1977 surge a Mecânica Randon, especializada na marca Randon trazendo reparos e peças para diversos segmentos, sendo referência pelo serviço de excelência que presta com sua equipe qualificada.