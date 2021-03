Maria, abençoe a todos nós

2 de março de 2021

Santa Maria tem tantas Marias, tantas imagens que posso até citar a padroeira da cidade, Nossa Senhora da Imaculada Conceição, do estado Nossa Senhora Medianeira, do Brasil Nossa Senhora Aparecida, e outras tantas como Santa Dulce, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Salete, são tantas, mas no final é uma única, a mãe de Jesus. E no mês de março vamos focar acima de tudo pedindo sua intercessão para que chegue ao fim a pandemia que tanto preocupa a todos nós, às famílias, as pessoas, a economia e acima de tudo o dom da vida. Veja o número de vítimas no Brasil, no estado e em Santa Maria, é lamentável famílias que estão sendo penalizadas pelo sofrimento, sem despedidas, sem nada. Portanto, a vacina que está aí deve ser aplicada, mas não é tudo. É o momento para refletirmos, rezarmos em nossos segmentos de fé para quem está enfermo, no hospital, no aguardo de uma solução para voltar para casa. Não é hora de disputas políticas, não é hora de judicializar para que a saúde cumpra seu papel com agilidade. É momento de dialogar. Está na hora de buscar soluções rápidas para a paz e a tranquilidade do povo brasileiro e de quem aqui vive. Chega de disputa e busca por conquistar espaço usando a mídia para se projetar. Assim é em Brasília também, é hora de olharmos as pessoas, a pandemia e o que ela está fazendo. Não de falar em eleições e cargos públicos, e sim de mentalizarmos o bem comum e social. Este é nosso papel no mês de março, que o mês da mulher tenha a intercessão de Nossa Senhora pela paz, harmonia e o diálogo acima de tudo. Esse é o comentário de hoje nessa semana delicada que estamos enfrentando. E aqueles que buscam culpados na mídia tentem mudar e buscar soluções, chega de desengavetar processos, isso em nada produz só cria mais problemas e disputas políticas. O momento é de paz e que seja assim de agora em diante. Que Deus e Nosso Senhor Jesus Cristo iluminem a todos nós, perdoem os pecadores, a ganância pelo poder, pelo cargo e pelo dinheiro e que as pessoas sejam mais humanas, porque daqui nada se leva. É hora de mudar e se conscientizar.

Tenho uma pergunta: qual foi a destinação que estados e municípios deram ao dinheiro que foi enviado pelo Governo Federal?

