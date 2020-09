Mãe Rainha

17 de setembro de 2020

Começou dia 10 a programação dos 70 anos da campanha lançada pelo diácono João Luiz Pozzobon. No sábado à tarde aconteceu a carreata com a imagem pelas ruas da cidade e no domingo do Pé de Plátano até o Santuário de Schoenstatt e após a celebração da missa. E a Liga das Mães de Schoenstatt com projetos sociais que envolvem dezenas de voluntárias somando-se ao trabalho das irmãs da congregação realizam anualmente o Chá da Primavera. Em vista do momento, neste ano será diferente. Até o dia 18 o kit pode ser reservado e no dia 23 só é preciso buscar no Centro Mariano a partir das 14h estará colaborando com essa campanha e principalmente com as creches. A Irmã Marcia e a empresária Ivete Maffini fazem parte da comissão de divulgação do Chá da Primavera das Mães de Schoenstatt. O telefone para contato Sirlei 99972-8673, Lúcia Helena 999154115, Sandra Spiazzi 99971-7044.