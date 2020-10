Madeireira Cerrito

12 de outubro de 2020

Durante a pandemia a cadeia produtiva da construção civil aumentou as vendas nas lojas porque as pessoas em casa sempre procuram melhorar o seu imóvel. Uma das poucas madeireiras locais numa trajetória histórica familiar disponibiliza principalmente madeira para construção civil, aberturas e complementos para sua casa e seu imóvel, bem como materiais necessários para a obra. Localiza-se na 158 próximo ao Castelinho com fácil acesso. E pela iluminação e decoração registramos a foto numa noite e vimos por bem valorizar esse trabalho que embeleza a cidade na parte de iluminação. Orçamento sem compromisso 3219-1123 ou 3219-1040, fale com o Sandro e toda sua equipe.