Madeira em abundância

14 de agosto de 2020

Quem não recorda o nosso estado, Santa Catarina e Paraná só falando em pinheiros. E quantos gaúchos deixaram o estado, investiram e aproveitaram a madeira por onde passaram. Nos resta saudade. Quantas madeireiras tínhamos em Santa Maria, a madeira de pinho é relíquia, mas outros tipos sempre encontramos em alguma parte. Mesmo falando na cadeia produtiva da construção civil, no passado a utilização de madeira em uma obra era peça fundamental, hoje ela foi substituída por outros meios, mas assim mesmo algumas madeireiras permanecem em plena atividade em nossa cidade mesmo buscando a madeira em outros estados dentro das normas legais. A Madeireira Cerrito, na BR 158 próximo ao Castelinho é uma empresa que se mantém pela sua inovação, tecnologia e fidelidade com seus consumidores, além de comercializar as madeiras aqui são fabricadas peças importantes para as obras.