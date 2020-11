Lojas Safira

14 de novembro de 2020

Há 40 anos na Avenida Medianeira, a empreendedora com a herança e o ensinamento dos pais Lauri e Terezinha Saccol iniciou a primeira loja ali próximo a rótula. Deste ponto surgiu na T. Neves no Centro Comercial, posteriormente uma ampla loja na Rua do Acampamento e os investimentos continuaram com a Lilica & Tigor. E ainda sobre tempo para a Angela dedicar-se as ações e entidades sociais, sempre muito bem assessorada pelo marido que também é empreendedor, Luiz Marquesan Bagulin. E ela comemora aniversário dia 14.

CTG 20 de setembro: fundado em 15 de novembro de 1959 localizado no bairro Itararé.

CTG Sepé Tiaraju: fundado em 15 de novembro de 1990 sua sede fica no Bairro Camobi.

Sentinela da Cultura: é a 13ª RT foi criada em novembro de 1967 com a denominação de 2ª Zona Tradicionalista. Seu nome atual foi determinado no 15º Congresso Tradicionalista realizado em Santiago em 1970. Sua sede fica no Parque Itaimbé em Santa Maria e seu atual coordenador é Paulo Roberto Simon.

Aniversário: empreendedor comercial e religioso, Ildo Bastianello, o gaiteiro, tendo festa é só convidar que ele vai, proprietário da Lancheria Café e Doce no Calçadão. Já esteve na Alemanha conhecendo o Santuário de Schoenstatt e neste domingo, 15 de novembro comemora seu aniversário. Uma data histórica e neste ano com mais um motivo, as eleições.

