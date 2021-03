Lojas Safira

21 de março de 2021

Angela Saccol Bagolin, uma empreendedora que traz esse caminho pelo pai Laury Saccol e seu parceiro também empreendedor Luiz Marchesan Bagolin. A Safira começou na Avenida Medianeira faz mais de 40 anos, quando nada existia nesse local, nem mesmo a avenida, somente alguns estabelecimentos comerciais, mas eles apostaram no local e dali foram para o Bairro T. Neves no centro comercial daquele local, poucos locais tem um estabelecimento deste porte para atender a região, são dezenas de lojas e lá está a Safira, de lá para atender o centro também se estabeleceram na Rua do Acampamento. Sabendo comprar e sempre acompanhando o que o cliente precisa para o consumo, é uma referência comercial em nosso município, o casal também quis atender as crianças com a loja Lilica & Tigor no Calçadão.