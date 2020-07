28 de julho de 2020

Tanto comerciais como residenciais, desse março temos conhecimento pela cidade da inadimplência e pelo que se sabe alguns proprietários ou imobiliárias pouco fazem para chegar a um acordo, nem proposta apresentam. Diariamente recebemos comunicações que não veiculamos sobre o quanto é grave a situação em Santa Maria, para quem prestar atenção em termos de ofertas para imóveis residenciais e comerciais é assustador, tudo na falta da humildade, no medo de perder valores e querer receber um valor igual ao passado. Mantenha o imóvel locado, reduza o aluguel, evite que o proprietário acione o contrato na justiça o qual deverá pensar muito, pois vai pagar advogado, custas processuais e ainda dependendo do processo e da condução do mesmo poderá encontrar um magistrado que vai fazer tudo pelo acordo. Vai sentir o inquilino e se ele tem boa vontade e intenções de pagar. Claro que tem os malandros e o inquilino nunca deve aproveitar a crise e o momento, sempre buscar o acordo, tolerância acima de tudo para ambas as partes. Sabemos que o contrato assinado, executado, será cumprido. Vale a pena? Até é importante que as pessoas vejam pela TV quando as pessoas são recuperadas da UTI o estado que deixam o hospital. Pela experiência no ramo imobiliário há mais de 40 conheço o mercado local, sei quantos problemas temos pela cidade, quantos proprietários gananciosos que não cedem, determinam que a imobiliária cobre e execute, sabemos que é seu direito pelo contrato e pela lei, agora ninguém esperava um momento semelhante, uma pandemia em que já faz seis meses que pouco se faz. O mundo vai ser restaurado, adequado e com limites em todos os sentidos. Vejam bem que o coronavírus é feroz e mundial. A esperança é na vacina, será ela o fator principal ou egoísmo, ganância pelo poder, pelo status e quando se parte apenas as despedidas e aquelas palavras ‘foi uma pessoa boa’. Vamos refletir, as imobiliárias, os proprietários de imóveis e os inquilinos para evitar sempre a justiça. O que você vai gastar lá, faça um acordo bem feito sobre o aluguel.

Casa da Amizade: é a entidade formada por mulheres que foi criada em 28 de julho de 1962. Seu trabalho é promover ações em benefício de quem tanto precisa. Tem sua sede própria na Rua Euclides da Cunha, 1781. Pela foto percebe-se o quanto são unidas e trabalham.

Missa: celebrada todos os dias às 18h na TV Aparecida, mas nas sextas-feiras Dom Orlando celebra e no final faz uma prece especial pelos doentes e idosos e sempre invoca o perdão. Na última sexta pediu para aqueles que desviam recursos destinados os hospitais e aos enfermos. Disse ele: ‘é um verdadeiro pecado’. É impressionante que os que desviam não se dão conta sobre o quanto estão lesando a saúde das pessoas.

Os de plantão: para bons negócios os oportunistas estão sempre atentos. Nos leilões ao invés de ajudar quem está mal, cavam um buraco para que afundem mais e se o patrimônio tem um valor estimado, eles oferecem a metade. Eles tentam. Inclusive em negócios de toda ordem é comum pessoas interessadas na compra em que só vale o que é deles, o que vão comprar sempre apresenta defeitos. Vamos ter igualdade e respeito, o negócio tem que ser bom para ambas as partes.

Pré-candidatos às eleições: pela conjuntura atual não deveria acontecer, mas os interesses financeiros, eleitoreiros e a cobiça dos cargos estão acima da saúde do povo. Como tem chegado por aqui paraquedistas, pessoas que transferem o título, trocam de sigla, sempre projetando a frente, ou seja, visando o seu lado. E alguns que já andam por aqui são de papo mesmo, com aquela conversa que empolga, fazendo lavagem cerebral até em lideranças locais, ele vende o seu peixe e conquista os eleitores. As siglas nem procuram saber sobre o passado, por onde militou e as siglas em que atuou e acabam deixando de apoiar quem conhece e convive no dia-a-dia pela cidade, depois lamentam que não temos representação popular no parlamento brasileiro, esse é um caso. Com mais de 200 mil eleitores temos pouca representação política em Brasília e Porto Alegre. A s siglas partidárias, não, os presidentes e os diretórios são os responsáveis pelas escolhas. O mundo foi restaurado, acabou o jeitinho, vale a competência e a criatividade.

Fronteira com o Paraguai: está fechada, mas o contrabando de cigarros, drogas e armas continua. Eles dão um jeito.

Clima: foi pouco frio, teremos uma semana com clima considerável e sexta, sábado e domingo a volta do calor. Anualmente no final de julho sempre era frio, mas tudo muda, veio até o coronavírus e os gafanhotos que graças aos argentinos que sacrificaram grande parte já não causam tanta apreensão.

Capricho: modernidade. As cidades modernas procuram colocar toda a rede elétrica de forma subterrânea por segurança e beleza. E a água pluvial da mesma forma, com tantos recursos técnicos é só cavar e construir. Estou apenas dizendo, não estou criticando. Visite a Acampamento e o serviço que foi feito e veja se isso representa a cultura de Santa Maria, com tantos engenheiros e arquitetos que poderiam transformar a Acampamento com beleza arquitetônica, já que a Construtora Jobim vai investir pesado bem no local das obras. A culpa não é da construtora, ela recebe o projeto para executar. Convido o prefeito e seus secretários para visitarem o cartão-postal que se apresenta. Quem vai repor as calçadas que foram danificadas, é o morador? Essa obra representa um século de atraso e não a modernização que exigimos. Aguarde os prédios do Jobim e do SESC que terão na sua frente uma rua principal, de saída da cidade nessas condições. Pelo menos que fosse projetada uma calçada legal, através de orçamento administrado pela prefeitura com o contrato de uma empreiteira que financiasse para padronizar todo o percurso. Lamento em dizer que nem as árvores com fortes raízes que destroem a calçada foram removidas. E ao lado do Jornal eu me proponho a cultivar uma muda frutífera, não na esperança de colher frutos, mas pelo menos faria a diferença.

Agricultores: hoje é sua festa e em 25 foi do colono. Nossa homenagem aconteceu no sábado na Rádio Imembuí e no Editorial segunda-feira. Mas são duas categorias que devemos sempre enaltecer pelo quanto representam na produção, transformação e inovação no interior inclusive com grandes investimentos em máquinas e equipamentos. Se o Brasil investisse mais no agronegócio teríamos produção suficiente, sem nada importado e além disso, uma geração de empregos sem limites, pois o jovem do interior já amadureceu, pois busca a universidade e volta para dar continuidade aos investimentos da família.

Propostas para a GARE: duas empresas tinham interesse, a de Passo Fundo não encaminhou e ficou só a nossa que é a Associação dos Amigos da GARE. Eu sou curioso em saber e na certa o santa-mariense também de quem faz parte dessa associação, é uma ONG sem fins lucrativos ou uma empresa? Já que levantaram tantas questões polêmicas no edital, vejam bem quem assinou, agora será feita a análise e dia 17 será publicado o resultado. Mas que resultado se só tem uma participante, é aceitar ou dizer não. Aos de plantão que são contra as concessões públicas só fazem oposição e nada constroem, já são 22 anos de espera. Faço esse pedido de saber quem é essa associação e seus integrantes porque só ontem recebi várias ligações perguntando se eu sabia. Transparência é tudo o que precisamos, mas que o projeto vá adiante porque o local merece bons investimentos da iniciativa privada.

Polícia: qual é o dia que nós nos deparamos além das ocorrências locais, droga por toda parte, fronteiras fechadas, mas o contrabando tem vindo. Graças a polícia que tem feito abordagem e surpreendido os contrabandistas, mas uma blitz me chamou atenção hoje em todo o Brasil, uma potente facção criminosa e mais de 40 mulheres são procuradas inclusive por serem líderes de grupos, elas estão investindo no ganho fácil, pela facilidade em seduzir e aproveitar o momento. O que fazer para dar um basta na criminalidade e na droga? Quantas vítimas só nessa semana no estado por ter problemas com as facções. O crime que chocou no Vale do Rio Pardo, mas pelo que foi dito os motivos eram conhecido, até o interior está ganancioso pelo ganho fácil, vamos cuidar os filhos na adolescência e juventude e ocupa-los para evitar isso.

Mensagem do Evangelho de hoje (Mateus 13,36-43): Os discípulos disseram: – explique-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: – aquele que semeia a boa semente é o filho do homem. – Haverá m momento final quando se fará a separação entre bons e maus. Se acreditarmos na liberdade humana e na justiça divina temos de supor pelo menos a possibilidade de alguns não aceitarem a salvação. Terminado o tempo da paciência de Deus haverá a hora da justiça final e definitiva, devemos olhar para aqueles que desviam até verbas destinadas À saúde e para os pacientes, será que estão bem? E os que levaram a Lava-Jato, sentem-se realizados. Vamos pensar sempre na justiça divina, na separação do joio e da semente que não germinou a contento.