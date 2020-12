Labivida Laboratório

20 de dezembro de 2020

Fabiane Ramos, natural de São Pedro do Sul, no mês de julho deste ano a sua empresa empreendedora na saúde festejou 20 anos de atividade. Na sua sede própria onde tudo começou na Rua Tuiuti, 1587, inclusive o prédio passa por reformas e adequação pelas necessidades atuais. Deste ponto para atender bem o cliente e os convênios além da Floriano Peixoto, 915, em Camobi na 287 e na Professor Braga esquina com a Pinheiro Machado, mas foi além de Santa Maria está em São Sepé, Itaara e São Pedro do Sul. Com uma equipe qualificada, rápido atendimento sempre primando pela qualidade. E no dia 20, Fabiane Ramos comemora o seu aniversário.