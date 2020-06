Jornal e rádio transmitem missa

28 de junho de 2020

Julho 2020 seria o mês de férias, do recesso parlamentar, mas o coronavírus mudou e dia 20 é Dia do Amigo. O Jornal A Cidade promoveu inúmeros jantares para aproximar as pessoas e dado o quadro atual em que o chamamento é o isolamento social e para que as pessoas fiquem em casa, a prevenção é a solução para todos. E mensalmente a Paróquia da Ressurreição, o Santuário de Nossa Senhora de Lourdes que é protetora dos enfermos e dos idosos realiza às 20h a Procissão Luminosa, é tradição e às 20h30 a celebração da missa na Paróquia. Neste ano Jornal A Cidade e Rádio Imembuí estarão presentes transmitindo a celebração em homenagem ao mês do Amigo e acima de tudo para que as pessoas idosas e enfermos, de sua casa ou de onde estiverem possam acompanhar a celebração e pedir a intercessão de Lourdes para sua melhora. A celebração será presidida pelo Pe. Bertilo Morsch, reitor do Seminário São João Maria Vianey e pároco da Paróquia da Ressurreição. Esteja conosco, sintonize a pioneira no 101.9 para todos aqueles que não têm acesso à internet é a oportunidade de rezar e agradecer o dom da vida e acima de tudo pedir pela intercessão no momento que o Brasil vem enfrentando. Coordenação Jornal A Cidade 55 98407-1000.