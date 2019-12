Jornal A Cidade

13 de dezembro de 2019

Com êxito na distribuição hoje pela manhã, deve ter chegado em seu destino, principalmente nos investidores. Obrigado pelo apoio que nos tem dado para a continuidade da mídia impressa. Amanhã das 10h às 12h estaremos com o nosso espaço na Rádio Imembuí, esteja conosco na 101.09 com inúmeras entrevistas, entre tantas sobre a peregrinação de Ribeirão domingo alusiva a João Luiz Pozzobon. Na segunda-feira dia 16 a partir das 18h estaremos recebendo convidados, pessoas que nos dão apoio no Jornal e no espaço de rádio para que tragam sua mensagem de final de ano e falar sobre sua produção, empresa e marca. É a contrapartida que estamos oportunizando em um final de ano, as portas estarão abertas e além disso precisamos fortalecer a amizade sempre com as pessoas que estão por aqui. Final de semana estamos de plantão no 98407-1000.