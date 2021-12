JORNAL A CIDADE- PAUTAS DE NOVEMBRO DE 2021:

6 de dezembro de 2021

1º DE NOVEMBRO:

TODOS OS SANTOS: Antigamente era feriado nacional, mudança na igreja católica. Como vai acontecer agora?! O Papa reúne para discutir como funciona e como vai ser organizado em 2023.

2º DE NOVEMBRO:

DIA DOS FINADOS: Dia de recordar nossos entes queridos e a data que os cemitérios recebem visitas e a exemplo do passado normas e regras devem ser colocadas em pratica. Aqui é o local que deviam colocar em pratica a lei que está em vigor desde 18 de outubro. Ela determina apresentação da carteirinha, é uma forma de obrigar os que não se vacinaram. O brasileiro é tão acomodado que nem a vacina gratuita ele presenciou e recebeu. O povo sofre gente!

3 DE NOVEMBRO- QUARTA-FEIRA:

Com São Jose e Medianeira no caminho de Jesus É bom recordarmos sempre neste mês, o foco principal da romaria, da trezena da Nossa Senhora da Medianeira E vamos iniciar o novembro depois do feriadão, que de tudo para todos, mas queremos iniciar focamos na romaria e também nas coisas boas para Santa Maria. Se deixamos de ganhar a Esa, veja aqui na frente do jornal a cidade as faixas, o tapume da futura obra do Sesc. Quando lancei a ideia à Pedro Saccol filho, e o legislativo entendeu o protejo bom. Vejo em minha frente a transformação dessa parte do acampamento, que vai somar-se aos investimentos da construtora Jobim, muitas vezes repudiada pelos empreendedores pelos seus investidores. Só temos em frente a arcaica parada de ônibus, que deverá ser restaurada. A escola não veio, mas um bom projeto de educação municipal vem, beneficiando a juventude e levando as escolas a tecnologia. Tenho certeza que esse investimento terá o que todos esperamos. Acredite no potencial de Santa Maria, unir esforços, lideranças e políticos empreendedores. Recentemente uma indústria local anunciou sua produção para o exterior, dá o indicativo que viemos buscar revestimentos e não assustar o investidor. Quem não acompanhou a delegação de São Paulo para Dubai. Segundo a mídia, sem ônus para o estado e milhões de investimentos para o Brasil. Um setor de vendas como tem em Porto Alegre, uma secre4taria de parcerias. É só ir lá ver os projetos terceirizados como lá andam. E como temos mais um impasse sendo esse o Parque Itaimbé. Prefeito Municipal chegou o momento de buscar os empreendedores e não de fazer licitação. Ouvindo ontem à tarde pela rádio gaúcha o destaque do Trem do Vale, lá em Lajeado e aquela região, que são viadutos e tuneis, lançaram 30 mil ingressos para a temporada e já venderam 25 mil. E querem entregar até janeiro o cristo redentor. Sem utilização de dinheiro público e sim, o empresário fazendo a frente. Mas esse é novembro pela frente, esse é meu comentário para hoje.

4 DE NOVEMBRO- QUINTA-FEIRA:

ENSINO PRESENCIAL: Chegou a hora de dar um basta, quantas cidades no país dispensaram a máscara na via pública. Depois de muito tempo em casa, os jovens precisam do contato com colegas e professores. Igual no trabalho, a pessoa tem vários cursos superiores, quando se põe em pratica sente-se frustrado. E sem leitura, sem escrever e falar vai ser difícil atravessar a montanha, a timidez toma conta, trava a pessoa do contato. Nossa cidade tem uma característica por ser uma cidade simples, comunicativa e pessoas solidarias, e como é gostoso quando está na via pública e puxa papo com alguém, isso chama-se cultura e conhecimentos. E não perca diariamente os devotos da medianeira, e as 20 horas a trezena móvel, quem não pode estar presente sintonize as redes sociais. As duas noites o arcebispo Dom Leomar está focando em assunto, muito importante, toca muito no assunto morte. A grande mai8oria de todos nós temos medo dessa passagem, se faz necessário uma transformação e mudanças, muitas vezes ela vem de surpresa, inesperadamente e a família não está preparada, resta saudade por toda vida. Sigam o seu segmento de fé, ou escolha o que mais lhe apetece e não só rezar quando precisa.

MÍDIA: Por manter um programa em rádio por mais de 20 anos, gosto muito de sintonizar nos noticiários. E o que não falta é notícias, principalmente no crime, de como é feito o crime, transportadora a droga, comercializada e como envolve os jovens. E nessa semana viajando, sintonizei e ouvi o seguinte, e questionei: – Por que algumas prefeituras colocam mídia de elevado custo, além de sua cidade. Qual seriam os feitos?! Onde está a fiscalização?! Compete aos vereadores indagar custos e o porquê ocupam esse espaço além de suas gestões?! Mas no Brasil pode tudo né. Surgiu agora a injuria racial, pelo que sei nos meus pobres conhecimentos, todo crime tem prescrição.

PROGRAMA A CIDADE SÁBADO: Das 10 as 12 horas, pela Rádio Imembuí, sempre algum assunto é de seu interesse, esteja conosco pela 101.9.

VOLUNTÁRIOS: Uma senhora me procurou ontem pedindo a solidariedade de quem puder ajudar. O relato foi o seguinte: Uma mãe com filho de 18 anos, e outro de 4 anos, e outro que nasceu a 15 dias. E a mãe veio a falecer. A senhora me procurou solicitando fraldas, roupinhas para o bebê e tudo mais. Vou deixar o telefone a quem quiser ajudar 99125-5344 (Sônia).

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL: Chegou o momento de termos e acabar com alugueis, no mesmo local centralizar tudo. O que não falta para a prefeitura são terrenos. Poderia negociar a sede do DAER. E entregar o atual prédio da prefeitura e junto a camara com o prédio em construção que vai para 10 anos. E posteriormente construir uma sede para acomodar o legislativo e executivo e todas secretarias. Tudo moderno e prático, muito mais rápido. Essa é minha opinião. Talvez não temos força suficiente para um projeto dessa grandeza. Estão lembrados do prefeito Marquezan em Curitiba e o resultado está hoje a Orla do Guaíba. Vamos pensar grande, a Esa não veio, podemos fazer muito mais sem a Escola. Quantas cidades tem grandes empreendimentos, com estacionamentos, que aja conforto e praticidade. Certeza que vai aparecer empreiteiras que querem os locais da camara e prefeitura. Poderiam até conservar. Estou sonhando?! Acho que sim, mas espero que um dia alguém levante essa bandeira. Essa é minha opinião.

GASOLINA: Floripa, o menor valor de combustível $6,16, aqui mais de $7. Gente, é tudo no Brasil. Mas é bom lembrar a alguém que somos diferentes, pois aqui temos o mínimo ideal, é uma república democrática?! Acho que não! E o congelamento do ICMS, ele é congelado, mas não isentado, depois o empresário terá que pagar em dobro, quem puder pague, é o melhor caminho. Tudo isso é visado na futura campanha eleitoral.

5 DE NOVEMBRO- SEXTA-FEIRA:

WALTER BELTRAME E CIA LTDA: Seu Walter como era conhecido, desde 1970, que na antiga estrada de Camobi nascia essa empresa que permanece até hoje, diferente evidente. Mas foi em 5 de novembro de 1981 que o filho, Valnei Beltrame junto com sua esposa, sentiu o futuro promissor nesse setor e passou investir e qualificar-se. E inclusive preparou sua filha Viviane para estar junto e prosperar. Despensa qualquer comentário da visão comercial, desse gremista, investindo fortemente com a matriz, passando fortemente para a Hélvio Basso e nas Dores, o Teto e Conceito e por último, a Porto Belo na Avenida Joao Luis Pozzobom, sem comentar as marcas que tem pelo Brasil e em São Paulo. É um orgulho ermos aqui a grandeza desse empreendedor. E carrega sua marca principal, a marca Tigre. 40 anos de campanha em andamento e dia 18 de dezembro concorre a 40 mil reais em produtos, de nossa parte queremos manifestar um forte abraço, pois o Valnei e a Valter Beltrame foram uma das primeiras empresas a nos dar apoio em 20 de abril de 2001, na feira de negócios, no centro comercial Dois Irmãos em Camobi e continua até hoje dando suporte na Rádio Imembuí.

TERTÚLIA NATIVISTA: Inicia hoje, é um legado gaúcho, a marca de Santa Maria, onde revelou tantos talentos musicais, e mais uma vez, público restrito. Mas as redes sociais estarão a mil, se Deus quiser ano que vem teremos a tertúlia, como sempre aconteceu. O palco hoje é 13 de maio.

CEJUSC: É o centro judiciário de resolução de conflitos e cidadania, reinaugurado ontem, modernizado, acompanhando a evolução atual, um órgão importante do judiciário que vai caminhar sempre para o bem comum. Todas ações positivas nessa ordem trazem benefícios para toda sociedade.

Esteja comigo, agora pela manhã, uma live da empresa Valter Beltrame a partir das 8:30, marcando neste dia os 40 anos deste grupo empresarial que é referência nacional. E as 10:30 estaremos também na Sislimpa, solução de sistema de higiene e limpeza, mas está avançando mais em beneficio ao consumidor. Acompanhe Valdemar Roveda, e já convidamos para o dia 13 de novembro duas horas de rádio Imembuí ao vivo. É um sábado repleto de oportunidades para o consumidor, conheça a empresa estadual e o que tem de bom para seu dia a dia. E no dia 4 de dezembro voltaremos ao Alexandria condomínio, você já foi saber como é esse condomínio?! Ver de perto esse investimento. Tempo bom no fim de semana, faça uma visita, estrada do Pains, fundos com a UFSM.

PROGRAMA A CIDADE AMANHA: Das 10 as 12 horas, dos estúdios da Rádio Imembuí, o nosso jeito de ser e valorizar a cidade que me acolhe, sempre pautado com destaque no empresário e empreendedor. Entre tantas entrevistas, os 109 anos do 1º regimento cm o comandante e a mensagem da Romaria do nosso bispo emérito. E os 40 anos da Beltrame e o convite do Fabiano da Sislimpa. Evidente que a Romaria com suas pregações.

ESCOTISMO: Ricardo Chaves da Almanaque gaúcha, os 80 anos criado o colégio Rosário na capital. Linha de frente da congregação Marista, e entre eles, lá está o Irmão Gelásio, quem não conheceu em Santa Mari Tive o privilegio de ser seu aluno em Direito, cobrava muito, mas era meu amigo. Foi ele que inovou o escotismo na capital. Foi fundador da Clã de Pioneiros, jovens de a partir de 17 anos, este grupo levou o nome de Tupãtaíraci, cuja tradução significa mãe de jesus. Assim ele foi o primeiro irmão marista, chefe de escotismo do Rio Grande do Sul.

5G: Os leiloes em andamento, linha de frente lidera, a Claro, a Tim e a Vivo, será que vão prestar serviço decente depois ou só é papo?! E o povo sofre gente.

SÁBADO- 6 DE NOVEMBRO:

PARQUE ITAIMBÉ: Mais uma vez cito sobre esse espaço nobre que possuimos, é uma riqueza que temos no centro e não sabemos aproveitar. É necessario que o emrpesario seja conmvidado para assumir todos os setores pois aqui não faltam espaços. Já citei, vao à Capital e vejam os empreendimentos feitos n Orla do Guaiba. Meio sola fizeram varios licitações e agora a empresa sentiu que não tem condições de levar a diante. Tudo questuoes de projetos audaciosos, aqui tem espaço para isso. Quantas ruas nascferam em Santa Maria de investimentos. Tanto falo disso, como falei ontem da Camra de Vereadores e Prefeitura. Olhem o Recanto do Maestro, o que vai ser o espaço daqui um tempo. Vamos lapidar tanta riqueza aqui existente. O local de passeios em fins de semana e a grama para as crianças se divertirem.

BOM NEGÓCIO: É comprar imóvel que você visita, conhece, escritura, registra, é seu. Está surgindo na mídia o imóvel virtual, é quase semelhante aqueles que investem nos condomínios que podem usar duas vezes por ano, será quem tem lucro. Mas lembrando que, tenho para vender no centro, moda antiga, uma quadra do calçadão, desocupado, com garagem e sem garagem, deve tratar pessoalmente comigo. Agende horário comigo pelo 98407-1000. Também tenho uma sala de frente a Venâncio Aires, 57m², desocupada. Você já foi conhecer o Alexandria condomínio?! É convidativo. Vá pela estrada dos Pains e pela UFSM. É o local ideal para construir a casa dos seus sonhos e como se soubesse por aqui, não faltam bons arquitetos para bons projetos. Se quiser vender terrenos e chalés, com escritura, pode me procurar. E na Rua do Acampamento em frente ao SESC, loja e sobreloja, 1250m². Que vai transformar essa parte da cidade é o SESC e a Construtora Jobim. E na Rua Dr. Tury, nº 2060 uma casa com 280m² para uso comercial, necessita de reformas, quando falar de imóveis, compra e venda converse comigo. Procure sempre para que as pessoas tenham segurança jurídica no bom negócio.

FINAL DE SEMANA: Continua a trezena, as pregações, salão paroquial do santuário doces a venda e a semana em frente, tem-se os preparativos finais para a grande Romaria e dia 14 de novembro temos feriadão. E mais uma vez, todo final de semana a mídia policial, o que não falta é pauta. Lamentamos tanta juventude que se deixa envolver no comércio da droga. E uma notícia positiva que tivemos no final de semana que se dedica e realiza na recuperação dos jovens e esses não voltam a praticar o crime. É o centro de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Precisamos investir mais nas escolas militares e nos escoteiros, pois a juventude anda meio atrapalhada. Procurando o ganho fácil, mas esse não é o caminho.

PIRATINI: Todos os partidos têm cede a chegar ao cargo de governador, chega a ter disputa interna, sabedores de ter a crise, falta de dinheiro, mas agora tem dinheiro para tudo né. Mas vendo o final de semana o encontro do PTD e o que não faltam são pretendentes, seria novidade no partido. O empresário deste nível com indústria de calados de alto nível, e o quanto ele cresceu a fez pelo Recanto do Maestro, caso fosse candidato e eleito seria uma novidade para o governo do estado. Alguém lembra de algum empresário que foi governador?! Mas como disse um amigo: “Pessoas assim não se elege, pois não conseguem empregos. ” Mas vamos acompanhar e ver até onde chegamos.

VACINAÇÃO: Se for convidado, não desista, é gratuita, compareça, previna-se.

TERTULIA CONTINUA: Prestigie, bem como da sua casa as 20 horas assista as trezenas pela rádio Medianeira ou redes sociais de alguma paróquia local. Ou presencialmente as 18:15 do santuário da Medianeira.

OPTOMETRISTAS: Ele é um profissional com curso superior, poucas faculdades preparam para essa nobre missão. Não tenho conhecimento de Santa Maria ter algum, mas sei que no passado pessoas não puderam exercer o cargo por ameaças. É importante, pois ele é responsável pela saúde ocular E agora o STF com processo há mais de 10 anos em andamento recebeu conhecimento jurídico, e agora na certa irá receber esse novo empreendimento para os clientes. E que avance e não formem filas para um bom atendimento.

ROVEDA IMOVEIS: Conhecemos bem o mercado, estudamos com afinco, os imóveis são rendimento seguro e com bom rendimento, estão até lançando venda de imóveis virtuais, não estudei o caso, mas é bom ficar atento, aí vem o golpe, como tantos em andamento: Tenho para vender a uma quadra do calçadão, ou alugar, 3 dormitórios, 3 banheiros, guarda roupas planejados, dependência de empregada, de frente e garagem opcional, contate comigo 98407-1000. Sala comercial, na Venâncio Aires, 57m² vende-se3 ou aluga-se, frente para Venâncio Aires, primeiro andar. Dr. Tury, nº 2060, casa para qualquer atividade. E na Rua do Acampamento, nº 590, de frente para futuras obras do SESC, loja e sobre loja para qualquer empreendimento. Estou de plantão pelo 98407-1000.

ANIVERSARIANTES: Pela live ontem, os 40 anos da Valter Beltrame. Os 17 anos, também, da Sislimpa, onde estarei dia 13 das 10 às 12 horas. Venha conhecer a empresa e as novidades. Mas hoje registro aqui o aniversário do meu amigo, que recebi em Santa Maria em 1993 o Antonio Azevedo, que traz para a cidade a novidade, piscinas e caixas d’água de fibra, parabéns neste dia, que Deus lhe ilumine e que de continuidade em seu empreendedorismo e amanhã o nosso colaborador a mais de 15 anos, com suas opiniões, padre Bertilo, festeja seu aniversário.

PORTARIAS DE CONDOMINIOS OU EDIFICIOS: Muitas reclamações, denuncias, que porteiros e recepcionistas mal preparados. Os moradores pagam alto custo para manter empresa terceirizada, e eu já fiscalizei isso pessoalmente nas visitas que faço em imóveis, os porteiros não sabem nada, má vontade no atendimento. Os moradores pagantes podem reclamar, realizar assembleia e tentar unidos melhorar os serviços pagos. Pois muitas empresas contratam a lá vontê e os funcionários são sem preparo. Este é um alerta que faço hoje, pois quem paga tem direito de usufruir de seus benefícios. A responsabilidade de porteiro tem que ser absurda!

ROMARIA DA MEDIANEIRA: Continua os preparativos e as 20 horas nas igrejas ou redes sociais, pelo seu caminho de fé, você vai chegar em alguém lugar. Final de semana vamos cuidar de nossa vida particular e da cidade que nos acolhe, denunciar sempre quando constatar irregularidades na via pública, só assim teremos uma cidade cultura.

08 DE NOVEMBRO- SEGUNDA-FEIRA:

Bom dia, 8 de novembro, santa maria vive a Romaria, a Medianeira. O santa-mariense reza, comparece, divulga os méritos de maria. Vamos toda semana nessa caminhada com São José e Medianeira, no caminho de Jesus. E domingo, vá ao parque assistir à missa presencialmente, mas por enquanto missa na Basílica e as 20 horas nas capelas da arquidiocese.

SEGUNDA-FEIRA: É o final de semana, por favor, a comunidade se organize como Camobi se organizou, para denunciar o vandalismo, estão levando os fios de cobre, da caixa de luz, até os postes na via pública. E quando alguém é encontrado com mat5erial, pagar fiança e vai embora. E os prejuízos são enormes. Eles fizeram uma campanha de mobilização e se alguém flagrar alguém roubando os fios, urgentemente chame a segurança publica, cuidado pois podem estar armados, eles ameaçam também. Se fosse bate em bandido desse nível, responderá processo ainda. Bom sendo pela polícia que faz inquérito, é necessário investigar quem compra. Todos os dias tem um fato em nossa cidade. Um cidadão da Rio Branco, loja de refrigeração, me disse que só esse ano foram quase 10 assaltos e por último levaram os fios, mais uma vez. Estamos em calamidade com a guerrilha dos que levam, os fios de cobre. E continua na via pública a escuridão, pois levaram os fios de lá também. Essa é minha opinião, mas não cruzamos os braços, precisamos agir.

PROGRAMA A CIDADE: É o jornal A cidade via redes sociais e nosso espaço, durante a semana em três edições, valorizamos os apoiadores, e nos sábados das10 as 12 horas. Obrigada pelas ligações, pelos meus comentários feitos no último sábado e agora no próximo sábado, missa pela saúde e como se costume e habito, as 16 horas na Fátima. Mas convido também a conhecer a Sislimpa, com orientações te4cnicas e pronta entrega, o Fabiano e sua grandiosa equipe. E o casal do lar, visite a Sislimpa na 287, produtos de higiene e limpeza e sempre com inovações, aguardo vocês, sábado das 10 ao meio dia. Mas durante a semana visite o Fabiano, ficará feliz em receber.

FINAL DE SEMANA: Temperatura agradável, além da grandiosa parte policial, os bebuns dirigindo em via pública. E tivemos também a Tertúlia, de forma diferente, mas atingindo objetivos, é o caminho para o futuro. E também sucesso mais uma vez, o Brique da Vila Belga, espaço livre para caminhar e andar.

LIXO: A coleta seletiva, por falta de conscientização de nosso povo, de alguns evidente, que vivem em cidade cultura, até me parece a torcida do grêmio, aí está o resultado de um time que não se resolve. Que em nossa cidade venha uma indústria, para reciclar latas e vidros que acabam sendo soltas em qualquer lugar. Quando os catadores estavam estabelecidos na Nossa Sra. de Lourdes, esta contatado que ela deveria recolher, mas será que ela tem feito e revisado. Que a câmara dos vereadores revise, a família acaba vindo, os pequenos e acaba vindo mudanças, é um dilema e pagamos taxa elevada junto com IPTU, só quem tem imóvel evidente, quem não tem não paga nada. Responsabilidade, conscientização na via pública com quem aqui reside ou está de passagem.

EDUCAÇÃO: Graças a Deus, o estado decretou aula presencial, mas ele fez sua parte no recesso de dois anos?! Fizeram os reparos ou vão receber tudo sucateado como era?! Mas as associações sempre estão agindo. Que volte a UFSM, pois santa Maria precisa desse contingente e os alunos vão reconhecer os professores, o quanto mudaram na pandemia, e a rede particular recebeu com agrado e determinação.

9 de novembro- TERÇA-FEIRA:

Uma data importante, é dia do hoteleiro, você já imaginou o potencial desse segmento?! O quanto cresce os hotéis e o crescimento dos mesmos. Santa Maria deve se orgulhar-se pelos hotéis que tens, e tem espaço para todos. Nessa terça-feira dia 09 a Associação brasileira da indústria de hotéis, ABIH nacional. Seu presidente Manoel Cardoso Linhares e hoje as 21 horas o Senado da República, irá prestar uma homenagem pelos 85 anos dessa entidade. Vinicius e Raquel Roveda trabalhando há mais de 10 anos na nova motelaria, que também é casa de hospedagem, a revolução de motéis no Brasil. No dia 23, os santa-marienses, estarão proferindo uma palestra e lançando o segundo livro e autoria dos irmãos sobre motelaria, na maior feira de produtos para o segmento de hotéis e restaurantes que acontece em São Paulo, de 21 à 25 de novembro. Meu abraço a tantos amigos dos hotéis santa-marienses, por ter sido presidente da Ahturr duas vezes e os parceiros Renato Lenz, Mauriti, Rafael e tantos outros. Saudades dos ex companheiros, Gabriel Teixeira e Marcos Falk, em memória, nossos parceiros mesmo. Evidente que vou salientar hoje o Bangalô motel, 41 anos, obrigada para quem elege esse estabelecimento para sua hospedagem, os motéis mudaram, acompanhe.

PROGRAMA A CIDADE: Sábado, dia 13, espera da Romaria, das 10 às 12 na Sislimpa, ao vivo na Rádio Imembuí, nessa nova fase da empresa. Convido a você ouvinte e consumidor a nos visitar e conhecer a riqueza de produtos e equipamentos para sua casa. Participe conosco ao vivo, na Pioneira. Nossa pauta é sempre valorizar o que é nosso e o que daqui. Entre tantos produtos, veja o quanto tem opção para colocar o lixo.

5G: Que faturamento, o governo esperava 50 bilhões, deu 47 bilhões. As empresas que mais investiram e aonde o governo investirá tanto dinheiro?!

VACINAÇÃO: Fique atento a programação e compareça por favor, é sua saúde e bem-estar, principalmente quem vai a festas clandestinas. Na competição dos galos de rinha, pois dá aglomeração de galos e gente. Punir nessa jogatina, é bobagem gente, igual jogo do bicho. Quando não faço minha aposta, sinto falta, sou viciado, mas nunca ganhei na mega. Isso que é planejamento para o futuro e não investimento em faturação e obras.

QUARTA-FEIRA- 10 DE NOVEMBRO:

Tantos assuntos em pauta, sobre assunto que valorizamos sempre, a empresa e o empresário. Mas quero destacar 4 momentos, primeiro: Aniversario do 1º regimento da BM, é uma história fantástica a ser lida, os abas largas, foi sucesso. Os cavalos continuam em menor número e sim, a polícia motorizada que chamou e ela vem, o 190 nunca falha. E quero salientar na minha pobre visão o bom entrosamento da segurança pública local. O regimento que é comandado pelo Coronel Parcianello e dessa unidade mi8litar que surgiram as outras pela cidade, e a área nobre que tínhamos do regimento, hoje, a tecnologia sobra espaço. Ali foi construído a Esfaz, e me sinto no dever e obrigação de destacar essa escola pois ali recebi os ensinamentos de disciplina e respeito para ensino superior e me abriu espaço para a mídia, onde me tornou jornalista há mais de 20 anos. Nesse momento a escola está quase formando 100 policiais, eles também têm o colégio Tiradentes. Parabéns aos que passaram por ali e aos que continuam no regimento. Além do policiamento, o serviço que o regimento presta na comunidade.

AGRONEGOCIO: O 10 de novembro é dia do trigo, a importância desse produto no consumo humano, e continua a colheita em ritmo acelerado e as missões com grande continuidade de trigo, mas nunca conseguimos o suficiete4 para abastecer o mercado interno. E nesse mercado, vimos o quão é útil, vejamos o cacetinho, a casca tem trigo. Parabéns aos agricultores de novembro que plantavam a mão trigo, hoje tudo é maquinas e insumos, melhorando assim, o rendimento e a produção.

AUMENTO DOS COMBUSTIVEIS: É assustador o valor que estamos pagando, certo o Presidente, tem que privatizar. Mas vem pela frente uma revolução, o veículo elétrico, a energia solar, eólica e outras, estão dando um banho. Já vi na mídia uma empresa de Caxias do Sul a produção de ônibus elétricos, já foram 200 e ano que vem mais 400l. Adeus postos de gasolina, mas é necessária mudança.

MARGINAIS: Eles planejam a vida, como praticar crimes e delitos, eles têm toda estrutura, o caso das vítimas de Minas Gerais. Mas ninguém procura divulgar a ficha de cada um e o que pretendiam fazer. Em nosso estado estamos tendo blitz, roubava cargas de carne uma facção, só queriam carnes nobres ou salmão. E aqui na região central, a blitz sobre a droga. Vem a liberdade e as leis não ajudam.

CONCURSO PUBLICO: Não é serviço, é estabilidade no emprego, 920 vagas distribuídas para saúde. Taxa de inscrição R$ 92,00.

INDIFERENTE DA CIVIL PARTIDÁRIA: Não sou filiado em partidos, elogio e crítico, são minhas opiniões. Mas Santa Maria deve levantar as mãos para agradecer que Paulo Pimenta está atento para inovações destinadas para cá. Quando os políticos trabalham nesse formato, eu fico feliz.

ANIVERSÁRIOS: Hoje, 10, a escola estadual Walter Jobim, criada em 1982, e amanhã dia 11, a escola municipal Lima Genro. Parabéns a direção e alunos.

LIBERDADE PARA COMERCIALIZAR: A Câmara está se envolvendo em discussões nesse projeto tão importante para Santa Maria, assim deve ser a lei, dar a possibilidade de abrir 24 horas, opcional aos empresários. Sou a favor, abre quem quiser, a escolha é sua.

FERROMODELISMO: Nesse período sempre ocorria aqui o encontro desse esporte, o foco principal é o trem, foco no passado, mas vá à internet que lá você encontra esse assunto.

QUINTA-FEIRA- 11 DE NOVEMBRO:

Bom dia, a semana de rezar, procure seu segmento de fé, agradeça o dom da vida, por estar aqui. A pandemia que está indo e nós temos o dever de agradecer e valorizar. Dia após dia, sinto na comunidade o quanto o povo é devoto a Medianeira e o êxito da celebração as 1815 e salientar a homilia do nosso arcebispo Dom Leomar, pela profundidade dos assuntos abordados, bem como, novidades. E o chamamento para domingo principalmente. Jesus, não pediu para caminhar e sim, rezar. É o momento! No santuário da Medianeira tem muito espaço, coloque a máscara, mantenha o distanciamento e vamos lotar aquele local santo. Celebração as 22 horas pelo nosso arcebispo, faz muito tempo que isso não acontece. É justo, por ter assumido a arquidiocese agora, por ter presidido a Romaria, mas ele é o titular da arquidiocese local. E hoje, 11 de novembro, sempre nessa data as 19 horas, acontece a procissão luminosa e após, a missa pela saúde. E na semana da Romaria, o compromisso do católico torna-se maior, e ali também está o seminário maior onde são formados os sacerdotes, que a campanha da romaria também nesse ano, é focada na cultura vocacional. E pela saúde, sábado, as 15 horas, acesso aos portadores com deficiência. E as 16 horas sempre dia 13 de cada mês. Na paroquia da Presidente Vargas, ali acontece a missa pela saúde também. Como diz Dom Leomar: “Só o fato de estarmos aqui com saúde e vida, devemos agradecer. ” E quem vem de fora, vãos receber cordialmente, estamos acompanhando a presença de aviões pelo ar, isso é turismo também. E chegando de viagem ontem, por toda parte, pessoas mobilizadas, estabelecidas, acreditando no turismo desse ano e os padres capuchinhos. E de lá para cá, nós vamos viajar para o exterior, não valorizamos o que é nosso. Políticos, empreendedores, olhe para gramado o que vem acontecendo. Acompanhem as operadoras de turismo o que vem acontecendo. E nós aqui esperando o voo da Gol para 2022. E nós por enquanto, esperando a 287, que é estrada mesmo, elevada, dando paulada no veículo. Santa Maria tem um potencial religioso, por isso, Medianeira, vamos despertar, todos cuidar da cidade e construir algo útil pelo crescie4mnto em todos setores. Me perdoem um texto tão longo, mas eu quando saio e volto, fico triste em ver tanta coisa que podemos oferecer e não fazemos, Santa Maria tem muito potencial. E reze também nesse domingo, pois é dia do pobre, projeto esperança, após a medianeira, promoverá almoço para os pobres. Vamos avançar, mas a indústria, o turismo é uma das maiores que é limpa, gera imposto e investimentos. E nessa Romaria vamos rezar para que o Júri da Kiss, os jurados tenham bom senso, e para quem aqui ficou, pois, os jovens que partiram precisam de oração.

PROGRAMA A CIDADE: A minha pauta maior, a mais de 30 dias sempre focando na Romaria medianeira e nesses momentos como teremos sábado à tarde, benção pela saúde, e nós que ficamos aguardando o chamado. Agradecer sempre pelo dom da vida, esse é de suma importância. Precisamos trabalhar e valorizar empresa e investidores como sempre faço. Ao vivo o sábado das 10 às 12 horas, diretamente, da Sislimpa, Faixa Velha que aguarda ansiosamente um projeto de futuro pela DAER, espera pela duplicação. Fabiano da Sislimpa comemora seus 17 anos, essa jovem empresa debutando, mas qualificada pelo que comercializa material de limpeza e demais. Quer visitar a empresa?! Estão lá lhe esperando, e meu convite especial, fico feliz quando me visita e lhe concede espaço na rádio. Pois quem move a máquina brasileira é Petrobrás, de Santa Maria para 250 cidades do estado, a Sislimpa atende. Conheço outra também que participa com a gente, a Casa de Epi, outro segmento, mas também daqui para o estado. Como é bom estar por aí e ouvir que a pessoa conhece Santa Maria, esteve pela cidade. Na viagem agora encontrei pessoas de Santa Maria que moram em Roraima desde o projeto Randon. Sábado pela manhã vá as compras cedo que é melhor, compre aqueles pêssegos e depois, venha nos visitar. E ao mesmo tempo, você que está aqui conheça de perto Santa Maria, estamos perto, desde que todos fortaleçam a causa. Sintonize a 101.9 Rádio Imembuí. Sentido centro, Camobi, é a sede da empresa e no dia 4 de dezembro, conheça o Alexandria Condomínio.

12 DE NOVEMBRO- SEXTA-FEIRA:

Evidente que estamos na semana da Romaria da Medianeira, devotos que aqui vem agradecer estão chegando. A minha esperança e tenho certeza disso, arquidiocese e santuário esperam multidão, a rua estará fechada e até o santuário caminhe rezando, quem quiser. Missa da começar das 5 da manhã, de hora em hora e reze pelo fim da pandemia, pela paz entre homens e mulheres e que cada um busque entendimento para atingir objetivos. O diálogo, humildade, solidariedade são fatores que devemos agradecer, se olhar para trás mais de 600 mil nos deixaram. Quantas romarias acontecem pela Brasil deixando êxito?! Temos o maior, sede e é padroeira do estado. É a força do turismo religioso e mundo católico. Altar e monumento pelo Dom Leomar que participou da trezena trazendo novidades sempre. Foto do santuário e do altar do monumento onde acontecerá em amplo espaço para estar presente. E para seu almoço, no espaço gastronômico, você prepara seu almoço e janta, colaborando com trabalho de tantos voluntários. Foto de arquivo com flores que levam alegria, registro desse ano no período de flores. Embelezam o local, mas ao lado um canteiro de rosas permanente está contemplado a Medianeira. É bom salientar que foi autorizado a presença de até 8.000 pessoas. Se manterem os cuidados, distanciamento e uso da máscara pode acomodar a todos. Quem tiver presencialmente vai gostar, quem estiver por casa, acompanhe na tv santuário. Vai ser apresentado o clero e o arcebispo atual. E mostramos as fotos do santuário e altar monumento, inclusive voluntários não medem esforços para preparar assados, doces e cucas. Se escolher, faça caminhada, sol até o santuário local. Vamos agradecer o dom da vida, acima de tudo.

SICREDI: Seja bem-vindo devoto e romeiro a Medianeira. Dentro das normas sanitárias, procure cumprir o que as normas determinam. O espaço no santuário da Medianeira é amplo, é necessário usar o mesmo. E o banco que nasceu do cooperativismo festejou recentemente 107 anos, um trabalho conjunto com o associado, pioneiro e abriu uma agencia nesse local para o Agronegócio, bem como, atendimento ao associado de modo local, quando precisa para usar o banco. Encontramos modernas agências, equipe qualificada, investimento na estrutura e muito mais na produção. É nosso, é daqui, é do Brasil, é do produtor. Conheça a agencia na bela avenida Hélvio Basso e o quanto o futuro é promissor.

SÁBADO- 13 DE NOVEMBRO:

Nossa valorização especial nesse final de semana, o importante é divulgar o essencial, no qual alguns estao viajando sem saber do motivo do dia 15. E outros que aqui residenciem nem sabem que esta acontecendo a Romaria. Todos os dias prejuizos para as pessoas. Os golpes pelo pix, aquele economia guardada se perde, muitas vezes pela ganancia. E srmpre, vamos rezar, em especial nesse final de semana, Dom Leomar que nos concede o privilegio de divulgar sua foto e outros fatores que nesse final de semana fazem parte4 da pregação e ele celebrará domingo,a grande celebração, trasmitida pela rede aparecida. E a comemoração que temos pelo nosso arcebispo recentemtno apossado. Portanto, o santuário tem espaço para todos, é só respeitar espaço, usar mascara, vale a pena prestigir e eestar presente. Vamos receber nosso arcebispo, mostrar o mundo catolico da regiao central. Mas não podiamos deixar de publicar a foto de Dom helio, estudante, seminarista, padre, bispo e arcebispo. Foram tantas Romaria que ele viu crescer no entãoo seminario do Santuario da Medianeira, no parque. Caminhe rezando, não importa o horario, da catedral à Basílica. De hora em hora teremos missa. Oportunidade sem igual de agradecermos o dom da vida e aqui estarmos até quando formos convocados, e seu agradeciento é atraves da humildade, solidariedade, sem ganancias e ambieções e não esqueça que amanha é dia do pobre, quantas pessoas nessas vilas, não tem o que comer nesse feriadão, se tiver condições, faça sua parte. Já se rezar é um grande mérito. Você teve oportunidade? Através da sua solidariedade, seja solidario com os demais.

DOM HÉLIO BISPO EMÉRITO QUE CONSTRUIU SUA CARREIRA RELIGIOSA EM SANTA MARIA

DOM LEOMAR BRUSTOLIN, O ARCEBISPO ATUAL DA ARQUEDIOCESE DE SANTA MARIA

PROGRAMA A CIDADE: Das 10 as 12, neste sabado, na BR 287, diretamente da Sislimpa, sistema de higiene e limpeza. Agora com modernidade para melhor atender o cliente. Abertura será feita em frente a Basilica, como anualmente eu faço, e após diretamente da Sislimpa, espero voces, investidores, consumidores, valorizar o que é nosso, o que é de Santa Maria. E na certa vai encontrar o que procura para seu uso domestico. Tambem será reproduzida a mensagem de Dom leomar. Acompanhe a importancia desse momento de fé e oração que nosso arcebispo vai contar aos ouvintes da Rádio Pioneira. E o que mais gostei é que ele tem interesse de investir no turismo religioso em Santa Maria. O meu abraço ao Dom Hélio que tantas romarias participou e seja bem vindo o caxiense, Dom Leomar, que neste ano movimentou e tirou da caverna os seminaristas que participaram da rezena da Romaria. É a cultura vocacional surgindo com exito em nossa cidade.

ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES- APISMAR: Foi fundada em 13 de novembro de 1985, no Galpão Crioulo da RBS. A FUNDAE cedeu uma sala para os associados se reunirem e participarem de curso de capacitação em apicultura. Em 01 de setembro de 1987, permitiu a APISMAR construir a Casa do Mel para reunir associados. Não é só o mel como alimento bom para a saude, as abelhas são boas para o florestamento das arvores.

15 DE NOVEMBRO- SEGUNDA-FEIRA:

PROCLAMAÇÃO DA REPUBLICA: Para quem colou na escola ou está distante do passado, agora saiba que o feriado ocorre em razão de deixarmos de ser monarquia e virarmos uma republica. Deveria os entes publicos mostrar isso aos demais. Procure saber o que abre e fecha na segunda-feira. Você sabe o que comemora-se em 15 de novembro?! Originu-se de uma grande transformação no Brasil, deixando de ser uma monarquia e vindo a se tornar uma república. O dia 15 de novembro de 1889 marcou o inicio do regime republicano em nosso país. A Proclamação da República foi resultado de uma longa insatisfação dos militares com o governo monárquico. Os historiadores tratam esse acontecimento atualmente como um golpe por ter sido uma transição de regime forçada e sem a participação popular. Atualmente o 15 de novembro é considerado feriado nacional.

TRADIÇÕES GAUCHAS: Santa Maria e regiao ostenta prestigio pelo quanto prestigiamos a cultura dos pampas, são dezenas de ctgs e departamentos de cavalarias, mantidos pelos colaboradores e que se mantem atraves de eventos. Com a pandemia restringuiu os eventos e na certa para o proximo ano, deveremos ter todos eventos que sempre aconteceram. Do nosso estado, por onde voce andar, falam da cultura gqaucha, até em Brasilia tem ctg. Após a proclamação da republica sabemos o quão foi importante o movimento tradicionalista dos pampas. E dia 15, encontramos em nossos arquivos, dois ctgs que foram criados nessa data, o CTG 20 DE SETEMBRO, foi criado em 15 de novembro de4 1889 e o do CTG SEPÉ TIARAJU foi criado em 15 d novembro de 1990.

SAÚDE: Se voce acredita na proteção divina, algum santo que interceda por voce, Nossa Senhora da Saude pode fazer por voce, é data alusiva a ela dia 21, que é padroera da 4ª colonia. E sabado, missa pela saude, celebrada por Dom Leomar, o qual me contou que ele mesmo vai fazer a benção individual aos doentes presentes. As 16 horas ocorrerá missa pela saude, as 16 horas, como sempre acontece.

UMA DATA IMPORTANTE: Domingo, é dia mundial dos diabeticos, o quanto esse mal atinge a população, também é marcado o dia do pobre, mas tambem hoje, sabado se voce for convidado não deixe de fazer sua vacina.

16 DE NOVEMBRO- TERÇA-FEIRA:

Que Santa Gertudes nos porteja e interceda por nós, ela tambme é Maria Nesta terça-feira em que alguns na sabiam da Romaria em Santa Maria e o por que do feriado. Uma final de semana abençado pela fé e devoção e o quanto as pessoas acompanharam a trezana no domingo, maior numero de pessoas que no ano passado. Devemos salikentar sim a orgnização da arquidiocese, do santuario e a Prefeitura Municipal fez sua parte na segurança e limpeza nas ruas da cidade. É uma pagina histórica e já preparando par a Romaria que ocorreu no primeiro domingo de novembro. Não faltou por aqui as aglomerações, baladas, a falta de bom senso e responsabilidade por parte dos que receberam a primeira dose e não foram receber a segunda dose, quando recebe-se a vacina gratuitamente deve-se agradecer o dom da vida. Aos adolescentes e j0ovens, cuidem-se para não ter sequelas mais adiante. De minha parte sou grato pelo dom da vida, por poder estar aqui. Celebração por Dom Leomar Brustolin que apresentou todos sacertodotes do clero. E o chamamento para que cada um seja representante de Deus. Com foto do arcebispo.

AUTORIDADES: Prefeito Municipal estava presente e ao seu lado o vice governador Ranolfo Vieira Júnior. Conversei com Jorge, me apresentou ao vice, quando disse a ambos: “Eleições de 2022, na minha frente o futuro candidato e o vice ao Piratini, e ao seu lado, junto as autoridades Vilmar Fogiato.” O coordenador geral do santuário a Mediaeira, que sabe coordenar muito bem a sua equipe.

PROGRAMA A CIDADE: O jornal A cidade nas redes sociais, e aos sabados pela Rádio Imembuí, todos os sabados ao vivo diretamente da Sislimpa, mostrando o potencial dessa empresa e os produtos para uso inclusive domestico. Obrigado Fabiano por ter nos convidado e agora dia 18, a empresa festeja 17 anos. E na certa a equipe quer receber voce. Já convidamos para o dia 4 de dezsembro para visitarmos o Alexandria Condominio. Mas não espere até lá para conhecer, vá até laá para conhecer.

VACINAÇÃO: Todos nós devemos agradecer a esse batalhão de universitários que voluntariamente a meses estão lá aplicando a vacina. As tres jovens são acadêmicas do curso de terapia ocupacional da UFSM, e estão dando sua colaboração com mais uma centena de pessoas. Obrigado pelo bom atendimento, perdi o medo.

17 DE NOVEMBRO- QUARTA-FEIRA:

ESTIAGEM, CALOR, FALTA DE CHUVA, POSTE DE FIOS CARREGADOS POR TODA PARTE, PROVOCA CURTOS CIRCUITOS, COMO ACONTECEU ONTEM PELA MANHA NA VALE MACHADO. Recentemento a Prefeitura se reuniu com a RGE para discutir e acabar com os fios pendurados. Faço a pergunta, a prefeitura doa esses postes a RGE? Não, eles são vendidos. Pergunto mais, os postes da telefonia, compete a Prefeitura? Por toda cidade encontramos fios soltos, não sabemos qual a origem, entre tantas ruas, passe na Fernando Ferrarri, é assustador a quantidade de fios pendurados nos postes. Aos nobres vereadores, que tem dever de fiscalizar, façam alguns procedimentos para fiscalizar real. Vejam o caso da Corsan, ficaram 2 anos para verificar. Com a privatização da Corsan muda o contrato, na certa, terá alguma clausula posta nele?! Clausula dizendo para multar. Ou seja, o contrato deve ser refeito, a empresa deve cortar alguns investimentos. A Corsan local daria lucro, pois a agua vem do morro. São duas pautas inteligentes para se dedicar e os vereadores deveriam fiscalizar. O estado interrompe, sem qualquer finalidade. E meu recado a todos nós: Economizar agua.

CONSTRUTORA JOBIM: As obras da Acampamento em ritmo acelerado, só quem passa por aqui, comprova, e quinta-feira dia 18, dará inicio as vndas em Gramado, do prédio o de Marias, bem ao lado do hotel Serra Azul, são 29 apartamentos, com 15 lojas, construção moderna adequada a região. E lá está, a Capela de Schoenstatt. E dia 28, a festa de São Pio, no qual o Gustavo Jobim trabalha agora na construção do acesso a Estrada de Ermida do Serro Comprido. Falando em Frei Pio, a imagem está aqui no santuario de Fátima. Pergunto a voce? Sabe a historia desse santo que faleceu em 1998?! Entre tantos feitos, disse a esse que seria Papa, e tivemos depois, Joao Paulo II. E as venda em Santa Maria continuam do Centenário e Cristo Redentor.

FANTASTICO DE DOMINGO: Materia interessante sobre Amazonas, a reserva indigena, 9 milhoes de hectares. Aí eu pergunto: Resolve tanta terra sem produção? Aonde estão os criticos da Amazonia, não é só na midia, e leis e sim, tem que ser fatos reiais. É bom ter preservação ambiental, imoveis, mas tem que ser produtivo.

FINAL DE SEMANA: Não faltou as ocorrencias policiais, inclusive homicidio. Quem acompanhou as ocorrencias policiais, não faltaram. E o golpe do cartão continua. Mas tivemos tambem no domingo na arquediocese o projeto esperança, 200 pessoas almoçaram na Heitor Campos. A previsão eram 200 pessoas, mas foram servidas 350 pessoas.

18 DE NOVEMBRO- QUINTA-FEIRA:

Meu abraço fraterno, não esqueco os 11 anos que permaneci na Brigada Militar, admiro sempre a rapidez e bom serviço que os policiais prestam a sociedade e em Santa Maria são quase 10 unidades da Brigada Militar. Parabéns a toda tropa e aos inativos tambem.

SISLIMPA: Empresa que hoje comemora 17 anos, o que não falta por lá é economia e novidades na empresa. Parabéns ao Fabiano Pozzobom, e digo a voce: Visite lá, n certa irá fazer compras.

CONCURSOS PÚBLICOS: Fique atento, esta acontecendo por todo estado, vagas multipas e muito boas. Cadastro reserva ou vagas.

SAUDE: Prevencao, é o mês azul, cancer de prostata. Da para relembrar quantas mulheres venceram o cancer de mama, os homens devem seguir o exemplo e acompanhar da mesma forma. Mas nesse mês tambem são varias datas dedicadas a algum segmento, tivemos em outubro o mês do do cancer de boca, da pneumonia, dos diabéticos e entre tantos outros.

EMPREGO NO ESTADO? Se deram conta, o quanto vem se empregando, o setor de aves, suinos, muita vaga pelo estado, familias pequenas e hoje não esta facil para preenche-las. Em Marau, minha cidade natal, fizeram um multirão para acolher tantos interessados no emprego. Isso chama-se a economia prosperando.

ELEIÇÕES DE 2022: Voce está acompanhando as trativas de 2022? O que chama atenção é a parceria do Lula com o Alckmin, e ele disse: É como futebol, a gente briga e depois volta se dar.

19 DE NOVEMBRO- SEXTA-FEIRA:

A bandeira tremulando, como é bela ver o nosso simbolo nacional passano de mao em mao, como aconteceu domingo na formula 1, o vencedor pediu a bandeira e imitou o airton senna. Será que as escolas irão astear a Bandeira e dizer aos alunas a importancia do verde, amarelo, azul e branco. Quero destacar aqui a Cacism, lá no alto do predio a bandeira esta sempre tremulando, e quando viajamos, observamos a bandeira sempre tremulando, e Santa Maria deveria imitar, e colocar a bandeira tremulando lá no alto.

PAROQUIA DA RESSUREIÇÃO- 3221-3214, Domingo dia 28 terá risotos, galetos, cucas, reserve para não faltar. Qualidade dos produtos impecavel.

20 DE NOVEMBRO- SÁBADO:

PROGRAMA A CIDADE: Sábado, das 10 as 12 horas, pela Rádio Imembuí, acompanhe pela 101.9. Sempre terá pauta do seu interesse e nossas entrevistas valorizando a produtividade local e meus comentarios, minhas opinioes, dos mais diferentes assuntos de nosso municipio.

CFC PADRE REUS: Foi no dia 20 de novembro de 1960, que a familia Galo, com uma empresa familiar, foi criada essa escola que é o modelo de aprendizado dentro do que as leis determinam. A quase 5 anos, a nova gestao. O Daniel e a Karen assumiram, modernizando e acompanhando a tecnolgia, e alem disso, mantendo uma frota grandiosa e com instrutores preparados. Sabemos que no momento está cheio de pessoas para fazer a prova. Ela torna-se um custo elevado pelas taxas pagas. Se levarmos em consideração a estrutura da Padre Reus, temos que nos perguntar, como conseguiram manter o padrão e bons investimentos. Na Padre Reus os alunos chegam e realizam todos os procediemntos e somente a prova é feita por funcionarios do DETRAN. Neste dia, o Daniel e a Karen estão felizes por seus 61 anos. Toda empresa que acompanhar a tecnologia atual, ela obtirá exito.

NOSSA SENHORA DA SAUDE- DIA 21 DE NOVEMBRO:

A invocação a N. Sra. da Saúde surgiu em 1569, na época da grande peste, em Portugal. O povo recorreu à Mãe de Deus – Saúde dos Enfermos. Vários países de dicam Santuários à Virgem da Saúde. Uns celebram a festa no dia 20 de abril. É comum celebrá-la no dia 21 de novembro, com a imagem da Apresentação de Nossa Senhora ao Templo. Na região da 4ª Colônia da Imigração Italiana ela é considerada padroeira.

SANTA CECILIA- DIA 22 DE NOVEMBRO:

Santa Cecília é uma das sete mulheres mártires de quem se faz menção no Cânon Romano. A ela é dedicada uma basílica em Trastévere, Roma (séc. IV). Seu culto difundiu-se em todo o lugar, a partir de uma “Paixão” na qual vem exaltada como modelo de virgem cristá. Mais tardia é a interpetração de seu papel de inspiradora e patrona da música e do can to sagrado. Sua memória é celebrada no dia 22 de novembro.

SANTA CATARINA- DIA 25:

Bom dia, 25 de novembro, parabens a tantos aniversariantes, lembrei ontem do dia de Nossa Sra. Rainha da Paz, meu grande amigo Arebides Pereira, 101 anos, com sua esposa Nadir e seu filho. O aniversariante é prcinha da segunda guerra mundial. E hoje meu abraço a Beto pires que leva o nome de Santa Maria para o mundo, atraves da musica. E vamos cantar o hino sabado, na abertura do porgrama. Mas hoje tambem, um abgraço ao bairro itararé e em Florianopolis, Santa Catarina e Alexandria, leia o texto resumido nesta postagem.

Era culta, inteligente e bela. Recusou casamento com divorciado. Foi torturada sob as rodas com pontas de ferro. Foi martirizada em 315. Santa Catarina nasceu em Alexandria, no Egito. Estudou filosofia, teologia e outras ciên cias. Em discussão pública com filósofos pagãos, superou-os a todos, não deixando nenhuma pergunta sem resposta. Por isso é tida como auxiliadora dos estudantes. Por ter sido torturada numa roda de en grenagens, é também protetora contra os aciden tes de trabalho.

SOLIDARIEDADE: Primeiro, doadores de sangue, hoje é dia internacional, no hemocentro, aquela polemica, fecha ou abre no estado. O que é bom deve ser mantido, certo o Valdeci em lutar por esse centro que levou 7 anos para ser aberto. Mas tambem o Caridade tem um banco de sangue e em segundolugar, a vacina. Ouvi ontem na radio um professor de Pelotas, estudioso na vacinação que esta nos Estados Unidos, o que mais me chaqmou atenção que ele disse que o Brasil é a cultura da vacina, nenhum país vacinou mais que nós. Lamentavel dizer que muitas pessoas não compareceram para receber a segunda dose, acompanhe o calendario e compareça, medicamento e medico é tudo, mas depende de voce.

PROVAS DO ENEM: Gente, me perdoem, sou formado em direito em 1970, mal lembro do civil, sera que as escolas tocm nesse assunto, sobre a certidão, são ao tecnicos pagos par isso.

TURISMO RELIGIOSO: Vou só relembrar que no ultimo sabado, o cervo de Deus diacono Joao Luiz Pozzobom em Garunhus Pernambuco, ganhou um monumento, o primeiro do mundo. Eu assistindo a missa as 19 horas, o padre de Sostherth que mérito, a parte religiosa e o turismo está nascendo aqui. Domingo, foi dia de Nossa Sra da Saude, depois foi dia de Santa Cecilia, e dia 23 é celebrado aqui na Paroquia de Fatima, missa a São Pio. Quarta-feira dia de Nossa Senhora Rainha da Saude, Hoje, dia de Santa Catarina e Domingo a grande festa anual, do cerro cumprido, associação de São Pio que da suporte a Hermida que esta organizando a festa. 10 horas será a missa, e após churrasco e salada a vontade, leve seus pratos e talheres e faç seu almoço em familia. Eu sinto firmeza do turismo religioso, e vou repertir sabado sobre isso, inclusive do Dom Leomar, vou repetir isso sabado. Mas não sera que iremos trazer pessoas para Santa Maria com um voo somente pra cá. Jorge vá no aeroporto e veja. Pois a BR 287 gente, é um perigo, e lamentavelmente a empreeiteira fasz mao única, forma-se aquela fila, eles rabalham em um perimetro de 100m, para que isoloar tanta coisa. Quinta-feira, as virtudes do turismo religioso, oula sbado no jornal A cidade.

SEXTA-FEIRA- DIA 26 DE NOVEMBRO:

Bom dia, programa a cidade, Jornal A cidade via redes sociais e radio Imembuí, amanha, das 10 as 12 horas. Sempre entrevistas que qalguem tem inte4resse em ouvir, mas focarei muito na semana de tanto turismo religioso e evidente, os assuntos de sempre que não faltarão. E mais uma vezs o cervo de Deus diacono Joao Luiz Pozzobom, que ganhou um monumento em Pernambuco. Muita gente daqui não sabe quem ele é e o que ele fez. Saiba a historia desse pregador, e tambem, a festa anual, de São Pio lá em Faxinal. Saiba essa historia, vale a pena conhecer. E se quer participar da missa, tem a missa lá as 10 horas no serro cumprido, esteja conosco pela 101.9, tenho muito para contar. E dia 4 de dezembro, estaremos ao vivo do Alexandria Condominio, mas não espere até lá, va conhecer no final de semana, que investir em imoveis sempre é um bom negocio. E dia 18 de dezembro, Valter Beltrame e cia LTDA, e o sorteio de 40 mil reais.

SANTA MARIA TEM OPORTUNIDADES: Para voce investir, abrir sua empresa, olhe quantas virtudes nós temos, um forte centro comercial, para todos os caminhos, e na educação somos referencia, pela qualidade de ensino e o efetivo militar, o exercito e base aerea, o turismo religioso, é um municipio Mariano, quantas imagens as pessoas podem pedir intercessão?! Mas todas elas são maria mae de jesus, e o santuario, uma riqueza incalculavel, em todas regioes. A nossa rede gastronomica, fantastica, o nosso interior vem crescendo tambem, alguns pontos importantes para Santa Maria, venha conosco, o nosso espaço aqui nas redes sociais, estamos sempre destacando o empresário, o empreendedorismo e a produção que dá suporte para mantermos a maquina publica em atividade. Sua marca é importante, com visibilidade.

IMPOSTO DE RENDA: Até o final de dezembro, o que voce vai pagar para o imposto de renda, voce pode contribuir para que o mesmo continue por aqui, para as emendas parlamentares é daquele jeito. E assim, estará contribuindo com as empresas daqui. Acompanhe a entrevista com Rosaura Vargas no rpograma de amanha, amigos contadores, faça sua pesquisa para conhtribuir com tantas peossas que precisam, vamos compartilhar essa causa importante para todos nós.

DIA NACIONAL DA AÇÕES DE GRAÇA: Hoje, o Dia de Ação de Graças, conhecido como um dia de gratidão a Deus, com orações e festas, pelos bons acontecimentos ocorridos durante o ano. O Ministério da Justiça o órgão legalmente incumbido de promover a sua celebração. Têm por objetivo tambem estimular o comércio e aumentar o tempo disponível para propagandas e compras relacionadas ao Natal, que acontece quase um mês depois.

A Consulta Popular está com a votação aberta até a próxima terça-feira, dia 30 de novembro. Os cidadãos podem participar on-line, votando nas propostas indicadas pelo Corede Central, do qual o Município de Faxinal do Soturno faz parte. As demandas foram definidas em Assembleia Regional, e são: 1. Fomento e organização das atividades de fruticultura e olericultura – Estrutura para armazenamento e distribuição de produtos hortifrutigranjeiros; 2. Regularização fundiária no meio rural; 3. Estruturar uma governança regional. Para participar, é preciso informar o CPF e o Título de Eleitor. A votação é on-line, neste link: https://pages.colab.re/consulta-popular-rs. Quem não tem acesso à internet pode vir até a Prefeitura para votar. Mais informações pelo telefone (55) 3263-3700.

SICREDI: Você sabe que é uma cooperativa com 107 anos, com suas modernas agencias, equipe altamente qualificada, vamos mostrar hoje a Agencia Dores. Atende o associado e clientes em geral, mas o principal aqui é a parte social, quem é beneficiado é a escola Franscico Lisboa pela parceria firmada no Sicredi e assim tem uma parceria firmada entre o cliente e a cooperativa. E na sua sede adminsitrativa da rgiao centro, da Helvio Basso é onde se situa o Banco do Agronegocio e daqui tambem se administra o Sicredi de Belo Horizonte, e sinta-se feliz em participar de um banco desse nivel, é nosso e é daqui. A foto abaixo é da agência Dores em Santa Maria.

GASOLINA: Ação de graças, sem comercial. R$ 6,79 em algum posto, por que será hein?! Somente pagamento em dinheiro.

BOM PARA OS RESTAURANTES: Começou os almoços politicos, já conversei com ele, me perdoem deputado Onix Lorenzoni. O senhor tinha espaço livre no Planalto, é pagina virada, perdemos tempo e esperança. O que faz um eleição, a mudança dos politicos. O que o senhor traz como deputado de novo par Santa Maria?!

CORSAN: As audiencias estão aconecendo, é a badalação do momento, tente pedir um serviço de urgencia ara ver o atendimento. Eu pergunto mais uma vez: “O contrato asinado no ano passado tem deveres ou só tem direitos tambem?” Tem alguma clausula estabelecida para indenizar?! Vereadores, por favor, verifiquem sobre isso, será que tem clausulas só que defendem um lado. O bom mesmo sabe qual é vereadores?! Rescindir os contratos e a prefeitura passar a assumir. Oque se fatura é suficiente para assumir e manter, claro menos empregos, mas muita tecnlogi. Mas é bom que fosse privatizada, sem prejuizo ao municipio. Já que falamos em Corsan, e a perimetral hein Prefeito. Eu conversei com o engenheiro que entregou o prjeto pronto em 2020, ele esta enfrentando a burocrqwcia municipal. Eu sei como dói, tqanto é que tem engenheiros e arquitetos que assumem a responsbilidde, mas não querem ir e voltar da Prefeitura. São dnuncias que chegaram até mim, e por ser jornalista, não posso revelar.

VACINAÇÃO: A gravidade do exterior de ontem, e as restrições estão voltando, se voce for privilegiado vá hoje ou amanha fazer a vacina, depois não culpe o presidente se o mau atacar. Enquanto fica na fila, leve um rádio e escute o Roveda na Imembuí, na 101.9.

CUIDADO: Quando passar nas calçadas onde os moradores estao dormindo, aquela garrafa que parece gasolina, não toque, é xixi. Indicativo que a Preifeitura deve construir banheiros publicos.

FIM DE SEMANA:

Evidente que o turismo religioso está em pauta na semana, mas não podemos dispensar a devoção, a fé que cad ser humano crrega consigo, que todo ser humano tem. E para quem le os santos do passado sabe o quanto se dedicaram pela populaçõ, e neste final de semana, quem está em festa, é Faxinal do Soturno, lá no alto do morro, do serro cumprido, organizad pela comunidade na linha de frente da diretoria. Um abraço ao Paulo e tantos outros que ajudam nesta jornada. E ao saudoso Cassasol, que morava nos Estados Unidos e talvez despertou nele, para que Faxinal recebesse uma Hermida, e a comunidade prontamente construiu, para quem é catolico e devoto, deve ter lido já sobre São Pio. Mas vale recordar, a sua trajetoria e o Papa Joao Paulo II. E o hospital que criou em Roma na Itália, gratuitamente para os enfermos. Faça um passeio amanha até Fxinal e compre aquele churasco, estilo moda antiga, leve os acessorios e almoço em baixo de arvores. E para quem não puder ir, na Presidente Vargas, na Paróquia de Fátima, ali esta sua imagem, bem como na Imaculada Conceição.

SERVO DE DEUS: Assim é denominado toda pessoa que tem o processo pela beatificação no Vaticano, só falta voce pedir milagres e se apresentar para que a regiao centro possa ter o seu santo, que nasceu em Ribeirão e morou em Santa Maria, onde hoje reside seus 5 filhos, sinto-me abençoado pelo quanto divulgo esse projeto pela ultima terça-feira, ao ligar a missa da rede vida, vi o padre da congregação de solshster, o padre lá de pernambunco anunciou que seria inaugurado o primeiro segmento do mundo deste servo de deus. E ainda não pensamos numa area nobre para construir o santuario, mas já dei sugestao para o prefeito para que ele possa construir lá, tudo é questao de negociar com governo federal, estou focado que muito em breve teremos um pai de familia em santa maria e sabemos que carregou a mãe rainha e em 19858 enterrompeu suas caminhadas e endagvqam ele: “Por que anda de terno e gravata?” E ele dizia: voce vai em casamento ou evcento de bermuda?!. Ou seja, apartir diss, vamos pensar e apoiar a construção do monumento em Pernambuco, do Joao Luiz Pozzobom carregando a mae rainha e o burro ao lado. E domingo, acompanhe a festa de São Pio lá de Faxinal do Soturno.

PROGRAMA A CIDADE: É o Jornal a cidade via redes sociais e nosso espaço na Rádio das 10 as 12 horas. Voce é emrpesario, voce produz?! Apresente-se, nós valorizamos o empreendedor e o empresário. Não criticamos ninguem, pelo contrario, divulgo empreendedores da cidade que me apoiam nesta cidade que me acolheu há 50 anos. E tambem agradeço, a Camara de Vereadores que me homenageou há anos. E no proximo sabado, ao vivo, em um grande investimento, imovel?! Sempre um bom negocio, compre no Alexandria Condominio, que aguarda melohorias na faixa, na perimetral. Mas não espere até o dia, vá hoje ou amanha e veja o que prospera para o futuro. E no dia 4 então, vamos iniciar com pé direito, detlhando a riqueza do local. E no dia 18 estaremos presente na Valter Beltrame LTDA, para quem comprou e tem o cupom, será um sorteio de 40 mil reais. Quer conversr comigo?! Ligue 98407-1000. E bandeira agora é saber o conteudo do contrato da Corsan.

ENEM DOMINGO: Invisibilidade e registro civil, redação do ultimo domingo, assunto importante, mas quem registra é os pais. Nem sabem onde fica o cartorio e atos lápraticados, um assunto profundo para a redação, mas muito complexo para adolescentes.

ZELO: Respeito com os clientes. Fez um curso superior?! Seja qual for a atividade. Lembre-se credibilidade não se compra, ela surge bons resultados profissionais, e a ganância ultrapassa os limites. Pois ele fez juramento de formatura. Por isso que alguns meios tem profissionais que fikscalizam. Honestidade, sem ganancia, a gente constrói nos caminhos. Eu tenho muitas denuncias de profissinais, principalmenmte, de4 quem outorga procurações. E nunca mentir, por ser jornalista, não vou revelar as fontes, por segredo profissional. Sabem cobrar o serviço, mas não executá-lo a contentanto.

SAUDE: Cuide de si, faça a vacina, distanciamento e mascara, sem alomerações. Caminhe a vontade, ande e procure denunciar o vandalismo, pessoas suspeitas na via publica. E parabéns a segurança dessa semana que conseguiram deter os bandidos que levaram a placa da Cooperativa de Consumo dos Empregados da Viação Férrea do Rio Grande do Sul (EVFRGS). Denuncie, vandalismo, deve ser denunciado.

SEGUNDA-FEIRA- DIA 29 DE NOVEMBRO:

Bom dia, chegamos a 29 de novembro, amanha é dia de pagar o Leão para quem parcelou, os colaboradores paga-se depois. E termina o mês, contabiliza o novembro azul, altos e baixos. Como esta a prevenção do câncer de próstata?! E mais um final de semana daquele jeito, lá distante a Cepa assustando o mundo, recomendações, mas por aqui, nem a vacina gratuita vão receber, estão brincando. E nossa cidade, mais um final de semana, o que não faltam são delitos, chegamos a 48 nesse final de semana e o jovem com 18 anos, acompanhado da namorada com 16 anos, desconhecia a lei, pediu que levaria os policiais em sua casa e encontraram mais de mil comprimidos de êxtase. A liberdade de consumo da droga, o mal implantado no país. É um desafio as leis. Em Santiago um caminhão vindo do Paraná com muitos maços de cigarro. Como conseguiu chegar até ali sem ser abordado?! Placa da fronteira, sempre tem suspeita. E tivemos as promoções, pelo final de semana mas é bom buscar a verdade sempre, mas o povo esclarecido sabem pesquisar. E agora com tantas compras, vem as trocas, opte pela assistência técnica ou Procon, já pagou, se vire agora. E a temperatura baixa, mas da para suportar.

FESTA ANUAL DE SÃO PIO EM FAXINAL DO SOTURNO: Lá estive. A volta dos devotos e pessoas que apoiam associação com a Hermida, uma multidão de pessoas, assistiram a missa abaixo das sombras das arvores, e após aquele churrasco em baixo de arvores na sombra convidativa. Méritos a alguém la no passado que emitiu a ideia dessa construção e a quem executou as obras. E a quem não conhece a historia de São Pio, procure saber. E agora a ideia é calçar até o alto do serro cumprido. Não gostei muito, as 8:15, na Faixa Velha, lá estava a PRF, como a pessoa vai andar a 60km por hora em um domingo de manha. Isso é a ganancia do estado pelas multas, amanha falei sobre isso. Mas o que constatei da rodovia até Faxinal, a cadeia produtiva, construção civil em alta.E ali no Recanto do Maestro o que não faltam são investimentos e não é barato o valor de ir nas Termas Romanas. Por isso, foco muito no turismo religioso, por isso, precisamos unir esforços e promover. Pois seja qual for o tipo de evento as pessoas saem de casa e a riqueza que temos no turismo religioso. E humildemente devem os prefeitos buscar alternativas.

VACINAÇÃO: A prefeitura já publicou o calendario semanal, compareça com urgencia no seu dia marcado.

PROGRAMA A CIDADE: Sabado dia 4, ao vivo para a Rádio Imembuí, do Alexandria condomínio pelo acesso dos Pains, ou pelo interior da UFSM saída do Hospital Universitário. Venha conhecer as possibilidades, existe financiamentos para realização do sonho da casa própria. Das 10 as 12 horas. E jornal A cidade, via redes sociais, esteja conosco. Estou de plantão sempre pelo 98407-1000.

ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS: Quanta badalação, quanta negociata e o governador eduardo leite, concorre a reeleição, troca de partido? Novidades virão. E aqui em nossa cidade, foi criada a frente parlamentar do Agro, que tem até um Banco pro agronegócio, assim deve ser, em frente, o que é bom procuro sempre publicar.

SEGURANÇA PUBLICA: Sempre pensar no bem estar do cidadão de bem, ele anda por aí e pode ser atingido por moto, carro, possivelmente4 por pessoa alcoolizada. O que tem de denuncias de pessoas que bebem a noite e saem a dirigir. Nas rodovias e centro, autoridades devem agir, não permanente, mas agir, e terão bons resultados, pois as pessoas bebem, usam drogas e saem dirigindo. São denuncias e denuncias, ontem mesmo o Fantastico mostrou o que aconte com uma tele moto e um carro, por isso sempre digo, nunca discuta com bebados ou drogados, eles não sabem o que dizem. E talvez pessoas inocentes quantas pessoas entram e saem do serviço.l Não é só multar, tem que abordar.

TERÇA-FEIRA- DIA 30 DE NOVEMBRO:

Obrigado ao mês de novembro, por tantas oportunidades, mas minha gratidao por toda saude. E um mês que focamos bastante nos santos, nossos intercessores, e o quanto fizeram no passado. E as pessoas não procuram muito saqber o que eles fizeram. Como me disse a esposa do Jobim, que o momento atual, as pessoas fazem muito pouco, perante a historia dos santos que fizeram muito no passado e assim sendo, vamos ingressar amanha no mês de dezembro, o mês do natal, do final de ano. Saudades do passado que era o mês das formaturas da UFSM, nunca esqueço 16 de dezembro foi a minha, mas eram 23 dias a cidade lotada, familiares vinham prestigiar as formaturas do familiar. Que falta faz hoje essa multidão em todos segmentos, mas fique atento, vá as compras, administre suas finanças, sempre que puder as de sua solidariedade e amanha pedimos, orações para que a justiça seja feita pelo saber de cada jurado e nós do outro lado, resta rezar, essa juventude que nos deixou que deve estar junto ao pai, que Jesus os receba e proteja, e recorremos sempre a Maria que será a intercessora por todos nós e nossos pedidos.

AS MULTAS PENOSA DO TRANSITO: Dois segmentos que são inevitaveis, não pagar a multa administrativa e deixar de pagar alimentos. Quanto dinheiro, quanto ganho facil, quero hoje dedicr-me e escrever sobre as tantas denuncias que venho recebendo, principalmente de visitantes e nosso interior tambem, quando chegam na via publica cuidam do veiculo, pois não tem conhecimento do transito. E a noite o pessoal não consegue cuidar o poste, pois se torna invisivel, é metlico. Quando foi aprovado o projeto aprovado pela camara, faltou estudo por parte dos vereadores, deviam ter se aprofundado e estudado quanto a isso. Na Helvio Basso a 50km por hora gente? E o mais grave que é uma cadeia produtiva, a prefeitura, a empresa que vendeu a licitação, deixo em aberto para alguem esclareça se é legal, entao é receita que sai do municipio. As autoridades mencionadas, aí esta o caso da Corsan, sera que tem deveres ou direitos?! Até agora não responderam nada. Luto por quem me conhece e por nossa cidade, não luto pelos infratores que bebem e saem dirigindo de madrugada. Mudanças urgentes prefeito. Imagine o que tem de recursos que ninguem ganha, é só págar. Lombada eletronicas, vamos ser uma cidade educadora e não uma cidade multadora. Onde voce passar e tiver uma loombada eletronica o povo para. Por incrivel que pareça aqui na Medianeira, tem um poste com uma placa indicando os 40km por ora. Dificelmente o condutor ultrapassa os 40km por ora, mas esta mal instalado e mal colocado. Mais uma vez, pelas denuncias que recebo, assim como é proibido atender celular, de dia e de noite, nunca faltam. O assunto tratado deve ser urgente, não podemos assustar os visitantes. Já o empreendedor quando chega aqui pergunta sobre aq burocracia para locar salas e construir na cidade. Dai vao buscar engenheiros e arquitetos, mas alguns nem pegam mais o serviço para não precisar mentir aos clientes, pela morosidade. Esse texto é minha opinião, já que o estado tem que tomar providencias, já que a penalidade que o mtoorista sofre. O cara desiste em razao do que acontece4. E para quem não sabe, temos uma junta de recursos que os motoristas pleiteam por sua defesa. O idoso não tem aceso a internet. É que nem os contemplados que tao recebEo auxilio doença, e avisam pelo diario da união, que falta de gestao.

HOJE, DIA DO SINDICO: Um nobre cargo, mas tem seus serios problemas, naquela questão que ninguém quer assumir o cargo, ele é contratado, contrata zelador, portaria boa. Sabe pra que isso?! Para que não seja incomodado pelo sindico. Deve-se cobrar o valor correspondente que a assembleia decide o valor. Hoje em dia tudo envolove dinheiro, é uma profissão necessário, mas que envolve a lei. E mesmo delegando poderes, ele é responsável pela recfeita e aplicaçõ da mesma, e aqueles condominios que não tem fundo de reserva, geralmente administratora. Mensalmente exija quem pagou, qual o saldo mensal. Sou corretor a 40 anos, e nunca faltm denuncias de quem deixou de pagar. E cuidar tambem o orçamento de serviços, se la em Brasilia existe o super faturamento de serviços. Lá tem! Mas seja como for, parabenizo os que assumem essa nobre atividade. Em Florianopolis, existe um Jornal

SICREDI: Da cooperativa, com 107 anos, surgiu um banco, investe na educação, na solidariedade, é nosso e é daqui, é uma cooperativa que valoriza a produção e o associado. A sua transformação e sua reforma.