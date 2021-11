JORNAL A CIDADE, MÊS DE OUTUBRO DE 2021:

26 de outubro de 2021

SEXTA-FEIRA- 01 DE OUTUBRO:

O mês da esperança pelo fim da pandemia, pela conscientização e responsabilidade de cada pessoa com seu trabalho, sua vida social, o bom comportamento e sempre que puder focar-se na solidariedade, não só doando, mas sim, orientando, para que nossos irmãos tenham oportunidade. Mas o mês em curso, é o último semestre, o destaque principal é dia 12, feriadão, na certa, para alguns entram no embalo, dia de Nossa Senhora Aparecida no Brasil e a grande festa nessa data. O santuário nacional está com portal abertas, mas limitações. O quanto devemos cuidar nossas crianças e zelar por elas. E também cuidar delas nas redes sociais. E seguiremos com o Facebook e pela rádio Imembuí das 10 às 12 horas. Sempre valorizando o setor empresarial e o trabalho e sempre comentamos educação e religião são dois ingredientes indispensáveis em uma boa formação das pessoas. Quem segue esse caminho, dessa semente colherá bons frutos. E precisamos da conscientização e solidariedade, principalmente na conjuntura política. E neste mês até dia 16, leve a criança para a feira do livro, ler e escrever, é o melhor ingrediente na vida de uma pessoa.

ESCOLA DE SARGENTOS: Adiada a data de divulgação, que bom, vamos ganhar tempo, mas não ficar sentado. Aquela divulgação que possivelmente o presidente virá a Santa Maria seja bem-vinda. E quem deu a noticia da divulgação foi nada menos que o Bibo Nunes, vamos confiar nele, receber de braços abertos, pois ele tem transito livre na capital federal. Vamos confiar mais uma vez nesse parlamentar.

ELEIÇÕES DE 2022: Ninguém foi oficializado como candidato, mas tem muita gente em campanha, onde está a justiça eleitoral?! E para governador será uma disputa acirrada, bons novos estão sendo pautados e outros virão. Chegou a vez do senador Heinze, surpreendeu na eleição passada, até seu partido. Já imaginou se os democratas Ônix Lorenzoni formassem uma coligação com o PP. Poderá ser, pois o senador e o ministro devem ser amigos, formados na mesma universidade de Santa Maria. Da mesma forma, são amigos do presidente, ou seja, tudo a ver.

SANTA TERESINHA: É hoje a data comemorativa de Santa Teresa do Menino Jesus. É patrono das missões e o papa Joao Paulo II o proclamou patrono da igreja. Nasceu e faleceu na França. E no dia 15 desse mês comemora-se Santa Teresa de Ávila, também foi carmelita. Que ambas intercedam por toda parte de Santa Maria tem capelas e igrejas pela paz e harmonia do país que tantos precisamos. E o mês lançado oficialmente o mês das missões, e outubro rosa.

MECANICOS: No último sábado na Imembuí reproduzimos uma entrevista que fiz em Florianópolis, uma mini oficina em seu carro. Por aqui se presta serviço sim, mas não temos ainda alguém que se dispõe a fazer esse trabalho, quem trabalha por aqui, inclusive nos sábados é o Ivo Multimarcas, com sua loja de peças. É um mercado promissor e podem se preparam, pois, esses casos acontecem no final de semana.

PROGRAMA A CIDADE: Amanha das 10 ao meio dia pela rádio Imembuí, no feirão colonial, preparando a abertura da FEICOOP. É uma semana de atividades, fechando com os portões abertos para o publico. Do produtor ao consumidor. E vamos ser gratos com quem vem expor. A irmã Lourdes andando muito, agora com seus 70 anos, comemorando seu aniversario, a sua mensagem de agradecimento, falou: “Festejo agora meus 70 e mais adiante meu centenários.” Visite-nos amanha e na certa você vai as compras.

SABADO DIA 02 DE OUTUBRO:

VEREADORES: O meu abraço aos 21 vereadores que nesse dia comemoram essa data tão importante para eles. Mas o Bolinha sugeriu a criação da proteção dos animais. Quem vai acompanhar aqueles jovens, aparentemente sadios nas esquinas pedido há meses. Quem vem a Santa Maria deve se perguntar cadê a prefeitura de Santa Maria para resolver isso. Em Chapecó a Prefeitura reuniu os moradores de rua e pedintes e perguntou o que eles sabiam fazer, deu prazo para conseguirem empregos e deu cursos de aprendizado.

OPERADORAS: Não canso de escrever, mas ninguém faz nada, pobre secretarias das empresas, recebendo telefonemas, o comercial para vender fibra ótima, inclusive quem trabalha 24 horas. Inclusive a pobreza de quem está oferecendo. É necessário o MP, ou judiciário ou os políticos criarem um mecanismo para impedir. Só querem vender, sem contrato nem nada.

DIREITO UFSM 16 DE DEZEMBRO DE 1976: Nesta data vamos comemorar 45 anos, éramos 76 colegas, muitos já partiram e outros espalhados nesse mundo a fora. Sergio Blattes está mobilizando, comunicando para o nosso encontro em Novembro que será em Porto Alegre. O Blattes é desembargador, muito amigo do embaixador Everton Vargas e na certa ele vai conduzir com muita propriedade esse evento para recordarmos os tempos de aula. Se alguém precisar de informações pode me ligar pelo 55 98407-1000 que sempre vou dar apoio ao colega Sergio Blattes. A foto de arquivo de 1976.

TURISMO: Dia 27 de setembro foi comemorado no mundo o dia internacional dessa indústria sem chaminé, mas ela traz empregos e produz impostos para manter a máquina pública em funcionamento. Quantas saudades eu tenho de ter participado em novembro da Ahturr, onde os restaurantes preparam sua gastronomia das mais diversas variedades. E agora com a pandemia, deu uma trégua, mas terá novamente. Valorize o que é nosso, o que é de Santa Maria. No último sábado, como sempre, gosto de dar uma olhada em como está a noite santa-mariense, fiquei impressionad0o o quanto foi investido no setor empresarial. A região central venha a santa maria e quantos casais vem a cidade a passeio e sempre buscam praticidade e conforto. O Bangalô que é uma casa de hospedagem vem sendo muito procurado, principalmente por casais que vem a cidade. Leve em conta sempre que o custo da gastronomia e noite santa-mariense é mais econômica que outras regiões como Porto Alegre e regiões da serra. E levando-se em conta que o dinheiro aqui permanece.

OUTUBRO ROSA- PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA:

Outubro Rosa: prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. O mês de Outubro já é conhecido mundialmente como um mês marcado por ações afirmativas relacionadas à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. O movimento, conhecido como Outubro Rosa, é celebrado anualmente desde os anos 90. A prática de atividade física e de alimentação saudável, com manutenção do peso corporal adequado, está associadas a menor risco de desenvolver câncer de mama: cerca de 30% dos casos podem ser evitados quando são adotados esses hábitos. A amamentação também é considerada um fator protetor.

EsFAZ 1970- SANTA MARIA: Foi quando iniciamos em Janeiro o curso de sargentos da brigada militar, 170 alunos. A escola era provisória, mas funcionava em 13 de maio daquele ano o governo criou a escola em Santa Maria. Dentre tantos colegas ele ingressou como civil aprovado em concurso, Davi Giacomini, a formatura aconteceu em 16 de dezembro e ele foi transferido para Porto Alegre. E na capital formou-se em direito. Abrindo um escritório, exercendo sua atividade com outros colegas em Canoas, e hoje, quis o destino que esse advogado partisse tão jovem e hoje fazem 20 anos do seu falecimento. Minha solidariedade a família e amigos. Que a gente não esquece esse momento. Valdemar Roveda de Santa Maria.

FEICOOP: É a vitrine nessa semana que começamos da valorização da produção do meio rural, o agronegócio. Começa amanha, mas o foco principal será do dia 8 a 10, fique atento aos horários, mas hoje, dia 02 de outubro, estaremos ao vivo com a FEICOOP, Roveda, Luis Vargas, o técnico Ricardinho e nos estúdios o Carlito. A você anunciante e ouvinte, razão maior para estar aqui valorizando a produção e turismo, e o agronegócio. Parabéns irmã Lourdes por mais esse evento, e para o próximo ano já prometeu serás de âmbito nacional e internacional.

FINAL DE SEMANA: Aproveite, caminhe na via publica, visite os parques, saia de casa, mas cuide o lixo, denuncie quem não cuida, distanciamento, mascara. E lembre-se de comprar e consumir aqui para prestigiar a gastronomia local. E nunca deixe de acompanhar a noticia de modo geral, os golpes que vem acontecendo, a perturbação da oi tentando vender fibra ótica, desgastando as secretarias, que é um tormento, mas vamos indicar Outubro com pé direito, vamos agradecer o dom da vida e nesse mês que nossa senhora Aparecida interceda por todos nós e que proteja as crianças. É o futuro que esperamos e depositamos a confiança nelas. Essa semana na CPI deu para assistir tudo e todos. Quero hoje parabenizar a Silvana Maldaner, a sua opinião no diário sobre processos e inquéritos que tramitam em sigilo, é um direito que a lei faculta pela imunidade parlamentar. Vale a pena acompanhar, busque no Diário o comentário da jornalista. Como uma pessoa com tanto inquérito pode estar investigando os outros?! Na semana as minhas postagens no Facebook e demais redes sociais, aceito qualquer tipo de sugestão e opinião.

COLOQUE NA SUA AGENDA: Dia 6 de novembro, a você que costuma comprar utilidades, utensílios, moveis antigos, ou mesmo alguém que tem interesse em comprar cadeiras, armários, equipamentos, maquinas antigas e afins o Jornal Impresso não circula mais e com isso a estrutura necessária está sem uso, vamos fazer aqui nessa data, duas horas ao vivo na Rádio e você poderá conhecer os equipamentos e utensílios aqui disponíveis.

04 DE OUTUBRO- SEGUNDA-FEIRA:

FINAL DE SEMANA: Positivo, pela vacinação e o quanto os adolescentes após os 14 anos compareceram para receber a primeira dose. É um exemplo para aqueles que abandonaram a segunda dose. Essa semana como sempre teve a pagina policial repleta de variedades. Tempo fechado, frio após a chuva de sábado para domingo, qual impediu caminhadas e passeios. Mas para mim, 1º de outubro chegou na hora certa e protegido, para conceder a cada cidadão o bem-estar, a humildade valorizar sempre o trabalho e nossos semelhantes. Vamos curtir essa semana, lançamento ontem da FEICOOP e o ponto alto será de sexta à domingo com os portões abertos para quem quiser visitar no terminal da Heitor Campos. Vivemos também essa semana a feira do livro. Ler, escrever e falar, devem os jovens focar neste segmento. E ontem foi aberto a novena de Nossa Senhora Aparecida o santuário Nacional. Quem puder assista todos os dias, vale a pena.

CORSAN: Quem faz a leitura do hidrômetro anda muito apressado e com falta de tempo? Eles abrem a tampa e não fecham! Pelo que me consta é uma firma nova que faz o serviço, mas mantem a tradição dos anteriores.

LIXO: Conscientização, o que vamos fazer para que a cidade em um todo assuma a responsabilidade em seu devido lugar. No final de semana na Fernando Ferrari fotografei madeiras largadas pela rua, parecia um roupeiro desmontado. O que vamos mostrar aos turistas que vem a Santa Maria, ou então os pedintes pelas ruas. É quase igual aos finais de semana, os assados feitos na via público, é muito ruim para quem aluga local ideal para trabalhar, agora o lixo na via pública é uma vergonha, deveriam achar quem faz isso. Mas como fazer isso, se não conseguimos nem flagrar quem rouba os fios de cobre. A começar da Duque a Hélvio Basso estão as escuras de novo. Vamos dar um prêmio a quem rouba. Mas que ele indique quem compra.

FEICOOP: Acompanhe nas redes sociais esse início de campanha que hoje continua, mas não esqueça de agendar sexta, sábado e domingo na Heitor Campos a exposição\o do produtor ao consumidor, você vai e não volta de mão abanando. Vai encontrar o que quer comprar. E no sábado, estive lá com a Rádio Imembuí, juntamente com Luis Vargas e o Ricardinho, o técnico de edição da Imembuí, foram duas horas que as pessoas se manifestaram pela grandeza e êxito que vem registrando. A irmã Lourdes feliz com a presença da rádio que vai marcar mais um grandioso evento para Santa Maria. Durante uma live lá estava a irmã Lourdes e o Valdir Oliveira.

SÃO FRANCISCO DE ASSIS: Festa: 4 de Outubro ORAÇÃO- Dinheiro no braço direito. D Francisco nasceu em Assis, Itália, 1182. Faleceu na tarde de 3 de outubro de 1226. De uma vida juvenil despreocupada e mundana, depois de usar misericórdia para com os leprosos (Testamento), converte-se ao Evangelho e viveu-o com extrema coerência, em pobreza e grande alegria, seguindo o Cristo humilde, pobre e casto, conforme as bem-aventuranças. Junto com os primeiros irmãos que o seguiram, atraídos pela força de seu exemplo, pregou por todo o lugar o amor do Senhor, contribuindo para a renovação da Igreja. Enamorado do Cristo, concentrou na contemplação do presépio e do calvário, sua experiência espiritual. Fundou a Ordem Franciscana. É o patrono da ecologia e foi proclamado também patrono da Itália. Hoje, o santo que a maior parte diz que é o protetor dos animais, mas ele defende a ecologia, a natureza e é modelo de vida, de humildade e semelhante. E na paróquia de Fátima, que ontem aconteceu 11 batizados, é um bom caminho, indica que as famílias querem se preparar e hoje as 19 horas missa por ser dia de São Francisco. E que ele continue intercedendo por Santa Maria, conheça a história do convento São Francisco na medianeira e quem ao conhece a UFN em Santa Maria. É um êxito sem igual. ORAÇÃO: Senhor,

Fazei de mim um instrumento de vossa Paz.

Onde houver Ódio, que eu leve o Amor,

Onde houver Ofensa, que eu leve o Perdão.

Onde houver Discórdia, que eu leve a União.

Onde houver Dúvida, que eu leve a Fé.

Onde houver Erro, que eu leve a Verdade.

Onde houver Desespero, que eu leve a Esperança.

Onde houver Tristeza, que eu leve a Alegria.

Onde houver Trevas, que eu leve a Luz!

Ó Mestre,

fazei que eu procure mais:

consolar, que ser consolado;

compreender, que ser compreendido;

amar, que ser amado.

Pois é dando, que se recebe.

Perdoando, que se é perdoado e

é morrendo, que se vive para a vida eterna!

Amém

5 DE OUTUBRO- TERÇA-FEIRA:

O mês do turismo: Por quê a data certa do dia mundial do turismo é 27 de setembro, quando nessa data eram realizados os grandes jantares e cada restaurante preparava o seu prato predileto. Agora mais de 20 restaurantes locais e seus estabelecimentos estão produzindo pratos especiais prontos para o consumo. Procure saber quem está conveniado a Ahturr e peça o prato da promoção do mês. Turismo gente, é o ingrediente maior que move uma cidade, é uma indústria sem chaminé, gera emprego e o principal, serve para manter a máquina pública. E muitas vezes o empresário sofre para burocratizar seu empreendimento. E muitas vezes não leva em conta a importância que ele tem para o município. Vamos começar a olhar diferente os segmentos, sentiram agora na pandemia na ausência das aulas presenciais, os estudantes, que falta fizeram, pois junto com eles tem a família, mas chegando aqui as pessoas não gostam de ver lixo atirado pela rua, pedintes pelas esquinas há muitos meses e ninguém faz nada. Por que a região da serra, B. Camboriú e outras cidades se prepararam e hoje é só sorriso pelo faturamento diário. Nós temos todos os ingredientes para investir nos segmentos, mas enquanto houver ganancia pelo poder, não dialogar, não ouvir as pessoas, desburocratizar o setor público. Hoje é mais fácil você comprar uma assadeira e colocar no canto da calçada e assim, passar a vender seus assados. Portanto, essa semana que considero o mês bom, pois teremos visitantes. Vivemos a semana da feira do livro, do Feicoop e do feriadão do dia 12, que muita gente vai perguntar e nem sabe do que se refere. Portanto, colabore e não espere pela Prefeitura e compartilhe as obrigações da ia pública.

POSTE COM SEUS FIOS: Na capital, que passa por momento de transformação a mídia comentou que nessa semana as empresas que utiliza os postes para seus fios vão começar a reduzir a quantidade. Eu pergunto aqui em Santa Maria: “Quando chegará isso?!”. É um perigo iminente.

POLICIA FEDERAL: Santa Maria, por ser coração do Rio Grande tem privilegio de ter aqui vários órgãos públicos com abrangência nacional. E a nossa polícia federal é referência pelo trabalho referente que presta no país. Como as demais policias que prestam seu trabalho a contento. É só recordarmos a lava jato, toda investigação com inquérito grandioso, denuncia ao MP, julgados culpados e recentemente foi julgada as condenações. É a mesma situação de casos que ocorrem em Santa Maria. Por que tantos menores andam armados?! As polícias detêm, levam para a dpe e mandam entregar aos pais. Mas esse assunto é só para ilustrar, pois hoje marca a instalação em Santa Maria, de uma subdelegacia, de um órgão pertencente a um órgão de segurança pública. Foi instalado na Riachuelo, Rio Branco, Fernando Ferrari e atualmente na Vale Machado, com abrangência na região central. Por ter sido policial militar, sei da importância desse órgão no país. Por falta de verbas talvez, ainda não saiu a nova sede, mas já tem área localizada na Hélvio Basso, mas deveremos ter ali a sede da Polícia federal.

RUA MANOEL RIBAS, ESQUINA COM ANDRÉ MARQUES: Será que os técnicos, engenheiros da Prefeitura estudaram bem essa esquina?! O poste não consegue firmar-se. Chegaram a inverter a rua em sentido único, em função das deficiências desse calçamento e serviço executados, é uma vergonha para Santa Maria e par quem não sabe determinar o que deve ser feito nesse entroncamento.

06 DE OUTUBRO- QUARTA-FEIRA:

ESCLARECIMENTO: O mundo é comandado pela tecnologia, já perceberam que em um piscar de olhos para tudo e nada podemos fazer. É a máquina, é a modernidade, é a rapidez diante do que aconteceu segunda-feira sentimos o quanto somos frágeis, no passado era lenta a informação, mas repentinamente ocorreu o apagão. Preocupações, o WhatsApp que é comandado pelo ser humano mostrou o poder que é vinculado a qualquer momento. Em vista disso, não vinculamos o Facebook as minhas opiniões que sempre posto. E posso dizer que vivemos em uma semana gloriosa pois temos acontecendo aqui a FEICOOP e final de semana vem sendo transmitida pessoalmente.

LOTEAMENTOS: É uma safra atual de investidores no segmento. Costumo andar pela cidade, ver negócios, mas observar o que está acontecendo, Mas a BK construiu o Monte Belo, são loteamentos, casas construídas pela empresa e financiadas pelo governo federal. Mesmo que a casa seja pequena, tem tudo que precisa que a lei prevê. Quem puder compre que é sua e deixe de pagar aluguel. E no residencial Leonel Brizola eu encontrei uma terraplanagem e está saindo um loteamento. Mas para chegar no local não é fácil, terra ruas pavimentadas com certeza. O que leva um empresário a construir em local distante de ruas, empresas! Mas para o imóvel, não importa quão distante e onde fica, sempre terá um comprador. A construtora Bk, quantas obras entregou pronta e além de realizar o sonho da casa própria. No residencial perguntei para uma moradora quanto ela pagaria e ela disse: “R$ 48, 00”. Hoje em dia só não compra quem não quer, ou seja, só paga aluguel quem quer. Mas pense, uma prestação de um apartamento desses está na faixa de 180 mil.

CLINICA TOP ESTETICA: O que existe de mais moderno com profissionais qualificados para fornecer aos clientes prevenção a saúde em todos os setores. Teve como investidor o Vinicius Cielo, com equipe pronta, estabeleceu-se na Floriano Peixoto. Agende seu horário e faça uma avaliação. Ele e uma profissional visitaram sábado o programa a cidade no feirão colonial.

NASCITURO: É a semana que a igreja católica denominou até dia 08. Valorizarmos a vida em todos os sentidos. Foi lançada no domingo a campanha até dia 08 que é a data do nascituro.

07 DE OUTUBRO- QUINTA-FEIRA:

NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO: Graças a oração do rosário, foi tida a vitória de Lepanto. A Nossa Senhora do Rosário instruía as pessoas a rezarem o Rosário que é um dos caminhos para chegarem a Jesus e possuírem salvação eterna. Em Santa Maria no Bairro Rosário temos a paroquia e Nossa Senhora do Rosário.

FEICOOP: Estamos ingressando na reta final desta feira que valoriza a produção. A partir de amanhã portas abertas para o público, vá visitar que na certa não voltará de mão abanando. Tudo que se comercializa ali dentro é tentação. Desperte interesse da pessoa para consumir.

NOSSA SENHORA APARECIDA: A novena da romaria de Nossa Senhora Aparecida, lançada domingo dia 03 de outubro. A entrada das bandeiras como sempre na linha de frente uma bandeira preta em homenagem as quase 600 mil vítimas do coronavírus. Mas como se diz a vida continua. E na terça-feira a celebração esteve a cargo de Dom Adelar Baruffi, bispo de Cruz Alta, nasceu em Coronel Pilar, próximo a Bento, onde foi ordenado padre no santuário da cidade. Estudou em Porto Alegre, dia 19 de outubro comemora 56 anos, em 2014 foi nomeado bispo pelo Papa Francisco e agora, nomeado arcebispo da arquidiocese de Cascavel, tomara a posse dia 31 de outubro. Percebemos que ultimamente dois jovens galgaram o posto de bispo, o nosso arcebispo Dom Leomar Brustolin, também da região, devemos olhar em frente, a renovação do mundo nuclear. E a novena acontece todos os dias as 19 horas, cada dia um bispo diferente realiza a cerimonia.

SEGURO: Estão lembrados da Fetosa, o tempo no rebanho gaúcho, agora graças a deus terminou a vacinação. Mas o brasileiro é esperto, criaram um seguro para ser comercializado no exterior e proteger das possíveis doenças que o rebanho possa contaminar. É muito simples fazer o seguro e depois na hora dos direitos, tudo é difícil.

CENTRO HISTÓRICO: Meus aplausos para quem pode preservar os prédios antigos, preserva-los pela sua durabilidade. Agora, será que todas as pessoas que tem seus prédios atingidos tem dinheiro para ajeitar?! É bom pensar bastante para que não se torne um imóvel, como ocorreu com a Sotéia. E quantas pessoas tem imóvel e não tem condições de fazer pinturas. E pelo setor previdenciário o salário reduziu.

SANTA CRUZ DO SUL: Levaram 2 anos, mas conseguiram que a operadora retirasse os fios que tapava a imagem da igreja de São João batista, quando aqui veremos nossos postes limpos e sem apresentar perigo?!

TRAVESSIA URBANA: Continua a escuridão, acho que levaram os fios e comercializaram. Vamos dar um prêmio em dinheiro para quem rouba e que entregue quem compra.

08 DE OUTUBRO- SEXTA-FEIRA:

FEICOOP 2021: A partir de hoje, compradores e visitantes podem visitar a feira, com protocolos rigorosos de acordo com a lei em vigor. Não deixe de comparecer e valorize a produção regional. Quem lá comparecer não vai deixar de comprar produtos ali comercializados. Para organizar uma feira desse porte, no momento atual principalmente, méritos a irmã Lourdes e toda sua equipe de trabalho. Na semana já foi sucesso via redes sociais, o quanto temos que valorizar o cooperativismo. Vamos imaginar que 2022 aconteça feira nacional do mês de julho como sempre. Até o final da tarde de ontem toda estrutura estava montada e hoje começam a chegar os expositores, a colocação do seu espaço e o ponto deverá ser hoje à tarde, sábado e domingo, prestigie esse vento, além de ser do produtor para o consumidor, ele é ponto positivo para o turismo local, mesmo com feriadão pela frente. Uma semana positiva com a Feicoop, feira do livro e tantos outros assuntos que enaltecem Santa Maria. Ao visitante carregue junto a carta da vacina. E como se sabe nessa feira não se comercializa álcool, somente agua e sucos.

PROGRAMA A CIDADE: Amanhã, direto da radio Imembuí, das 10 às 12 horas. Nossas entrevistas, opiniões e nossa pauta que é positiva e de valorização, sintonize 101.9. Sabemos que muitas pessoas vão deixar a cidade pelo feriadão e outros aqui virão. Principalmente quem vai expor e quer comercializar seus produtos na Feicoop de 2021.

ROVEDA: Evito viajar nos feriadões, deixo espaço para quem precisa viajar, pois é bem complicado. Estamos por aqui, assunto de imóveis ou outros assuntos, podem me ligar 98407-1000.

VILA BELGA: Você conhece, é a história, as casas, a história dos primeiros trabalhadores da vila ferroviária. Ainda falamos do distrito criativo, faz muito tempo que eu público, confirmo sobre o calçamento da Manoel Ribas, nunca conseguem solucionar, tem tanta tecnologia em Santa Maria. E o clube social, o que será feito nele?! Comportaria aqui um belo restaurante, compareça aqui o investidor e o apoio municipal.

COMPRAS: Prepara algo para a criança, no passado só tínhamos uma loja, concentrava tudo no calçadão, hoje por toda parte tem brinquedos para ser comprado. Quem puder passe na Lã Campanã e compre pilchas gaúchas. Com R$300,00 parceláveis, vista sua criança e ela valoriza a sua cultura. Hoje, quem comparecer na loja, e tocar algum instrumento musical ganha um brinde. Se for no mercado e comprar alguma coisa, cuide para ver se o produto não está vencido, confirme o valor da promoção e no caixa cuide o que pagou, pessoas novas, com pouca pratica, acabam digitando errado e depois não tem volta. O consumidor volta. Afinal de cotas, terça-feira é dia da criança, sempre terá presente e a comemoração.

SICREDI: Dia 19 de outubro, acontecerá um encontro nacional de jornalistas e apoiadores de opinião promovido pelo sicredi. informações com Rosângela Colpo Toffoli pelo rosangela_toffoli@sicredi.com.br ou 3220-2047.

NOSSA SENHORA MENINA: A sua data é início de agosto, a sua capela pertence ao bairro São José e antes da pandemia sempre aconteciam as festas tradicionais com alvorada festiva, missa depois o almoço. Conhecida por quem transita no entroncamento das ruas do bairro.

09 DE OUTUBRO- SÁBADO:

UM FERIADÃO: Pessoas aproveitam para visitar familiares, passeio e por aqui, é um fim de semana gordo, querem mais que a feira do livro tomando conta da praça?! É só ir lá adquirir e fazer uma boa leitura. Continua hoje e amanhã, a FEICOOP, agricultura familiar, acompanhe os horários de funcionamento. E ali você vai encontrar o quão vem crescendo a produção de produtos orgânicos. E as pessoas para prevenir, manter a saúde, estão aderindo aos produtos positivos para o bem viver. E terça-feira três datas importantes, 1º Nossa Senhora Aparecida, são 90 anos que ela é padroeira do Brasil. Quem visitar o santuário vai encontrar a exposição e assiste uma programação especial que vai contar uma história de como foi encontrada. Principalmente pela conjuntura política atual. Dia 12 a homenagem as crianças. Pulsam no peito cada um de nós, dos mais idosos, a esperança que depositamos nelas para que possamos construir um país mais consciente, responsável, sem ganancia e sim, amor pela pátria, produzindo e trabalhando corretamente. E dia 12 também o descobrimento da américa, um feriado prolongado, uma segunda-feira que o setor empresarial trabalham, mas órgãos públicos divulgam feriadão. E se o tempo estiver bom quantos não irão para o litoral preparando-se para a temporada. E quem ficar por aqui, aproveitará a gastronomia nesse outubro. E quantas famílias sentindo saudade de seus entes queridos. E sabe lá quantos assuntos ficaram pendentes de serem resolvidos. Isso levando em conta que as pessoas não assumem o segmento que pertence. Deveria ser diferente. Felizes pela recuperação do ânimo9 com feriadão, quantas pessoas estão viajando, cuidado nas estradas, você sabe qual o motivo do feriado?! Nessa semana perguntei para pessoas adultas o que era comemorado dia 12, fiquei surpreso pelo desconhecimento das pessoas. Datas importantes, Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil e Dia das crianças.

HOJE DIA 09 DE OUTUBRO: Profissionais da carne, é dia do açougueiro, quanta amizade ele forma com os consumidores, pois ele entende tudo de carnes, cortes e qualidade. Mesmo diante de tanta correria, ele não perde a cordialidade e bom atendimento. São preparados, dedicados e conhecem o serviço que fazem. Os experientes sempre conseguem espaço e tem se constatado que as mulheres também estão exercendo essa atividade. Parabéns a todos nessa data, e a gente sabe o quanto recebe de reclamações pelo valor das carnes.

A CIDADE MOVIMENTADA: Santa Maria está movimentada pela Feicoop e Feira do livro, a volta as aulas, continua a vacinação hoje, não perca a oportunidade. Cuidar distanciamento, cuidar os controlares de velocidade, pois o motorista tem que se cuidar sempre. E os que pedem nas esquinas, o motorista não tem tempo de olhar o sinalizador E quem vem de fora tem que cuidar as placas nas ruas. Temos muito o que avançar para sermos uma cidade turística.

LIOS CLUBE: Amanhã é o dia mundial, nossa homenagem aos integrantes, pessoas voluntarias que prestam um relevante serviço social, em nossa cidade são mais de 5 grupos de pessoas dedicadas abraçando essa causa.

CACHOEIRINHA: O ministério público está investigando possíveis irregularidades da possível empresa que recolhe o lixo nesta cidade. Pediram afastamento da prefeitura e cancelaram a coleta do lixo, não vou entrar em mérito se houve ou não corrupção, é muito fácil um canetaço. Desde o último domingo a cidade não tem quem recolha o lixo, a previsão que chegue amanha de São Paulo e recolha o lixo. Não poderia deixar que a cidade, pelo bem e saúde do município pudesse recolher. Se alguém for contaminado ou se prejudicar em razão disso, poderá acionar o judiciário e pedir indenização por dano moral. Portanto, caso dessa grandeza que envolve uma cidade deve ser pensado. Agir sim, mas pensado, ou prever, antes da dispensa do lixo, contratar outra empresa de recolhimento.

COLÉGIO ESTADUAL MARIA ROCHA: Festejou na semana seus 80 anos, é um colégio com referências, uma área nobre, muito bem arborizado e sinto-me gratificado por ter sido professor por dois anos e ainda hoje quando passo por ex alunos recordo esse tempo, pois o professor faculta para que a pessoa se mantenha bem informada pois os alunos cobram muito, parabéns a direção, professores e alunos.

10 DE OUTUBRO- DOMINGO:

SAÚDE MENTAL: O Dia Mundial da Saúde Mental deste ano (10 de outubro) é celebrado em um momento em que nossas vidas diárias foram significativamente alteradas como consequência da pandemia de COVID-19. Foi celebrado pela primeira vez em 1992 por iniciativa da Federação Mundial para Saúde Mental, uma organização global de saúde mental com membros e contatos em mais de 150 países. A saúde mental é um importante fator que possibilita o ajuste necessário para lidar com as emoções positivas e negativas. Investir em estratégias que possibilitem o equilíbrio das funções mentais é essencial para um convívio social mais saudável.

11 DE OUTUBRO- SEGUNDA-FEIRA:

IRMÃ DULCE: Amanhã marca 2 anos da cerimonio de canonização da santa dos pobres que aconteceu no Vaticano. Procure saber a história dessa santa e o quanto ela fez pelas pessoas carentes. Em Santa Maria temos a Rua Irmã Dulce que dá acesso ao Shopping Praça Nova até o Boi Morto. No aguardo do asfalto, que a região de mobilize para construir uma capelinha com sua imagem, a santa brasileira, a nossa gratidão.

NOSSA SENHORA DE LOURDES: Que abençoe as crianças, principalmente as que não tem um lar e uma família e como é hábito mensalmente, na paróquia da ressureição e na gruta padroeira dos enfermos acontecesse a procissão luminosa e como se sabe sua data é 11 de fevereiro. Mas como sabe-se nesta data a comunidade se reúne na paroquia para rezar.

HOMENAGEADOS: Gratidão pelo batalhão ambiental local que prestou homenagem as entidades locais que prestou ato solene para eles, ações dessa grandeza sempre são bem-vindas. O setor público oferece apoio para seguir fazendo serviços, dentro das normas e leis em vigor.

Amanhã dia 12 de outubro, dentre tantas datas, vamos citar algumas, evidente dia das crianças e a Nossa Senhora Parecida, mas comemora também o atletismo, o engenheiro agrônomo, dia do mar, descobrimento da américa, corretor de seguros, dia da leitura. A nossa opinião, ler, escrever e falar, aproveite a feira do livro e converse com as crianças para que elas possam acompanhar como tempos antigos, e não só, as redes sociais.

DOENÇA DE ALZHEIMER: É uma doença neurodegenerativa progressiva que se manifesta apresentando deterioração cognitiva e da memória de curto prazo e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais que se agravam ao longo do tempo. Doença progressiva que destrói a memória e outras funções mentais importantes. As conexões das células cerebrais e as próprias células se degeneram e morrem, eventualmente destruindo a memória e outras funções mentais importantes. Perda de memória e confusão são os principais sintomas. Não existe cura, mas os medicamentos e as estratégias de controle podem melhorar os sintomas temporariamente.

Estas viajando? Amanhã deverá ser movimentadíssimo o retorno, cuidado nas estradas, o acostamento, a fiscalização, documento do seu carro. Antes de sair revise tudo, se precisar de mecânico passe no Ivo Multimarcas ou Na Manfio. Mas hoje, segunda-feira, expediente normal para todos, menos de algum setor público e para quem ficar por aqui, visite a feira do livro e marque presença que é importante, e converse com elas a importância de ler um bom livro, simplesmente para afastá-la do celular. Planeje e vá conhecer o santuário, é uma viagem de gratidão.

12 DE OUTUBRO- TERÇA-FEIRA:

NOSSA SENHORA APARECIDA: A minha gratidão por ter acompanhado desde do dia 03 a novena do santuário Nacional de Aparecida, as 19 horas, e cada dia a celebração por bispos e arcebispos de todo país. Lotação do santuário, mas todos os dias o reitor comentava que agradece esse templo religioso, é uma cidade gente, imagine o custo para manter essa estrutura que é considerada a maior do mundo. Só quem lá esteve para conhecer de perto o trabalho de cada setor que os organizadores conhecem. E das aguas do paraíba há mais de 300 anos e há 90 neste ano que ela é padroeira do Brasil. Não falta estrutura nos arredores do santuário, organize sua excursão, faça uma visita, é uma benção, uma gratidão. E como foi dito quase todos os dias, sempre, recorra a maria, mãe de jesus, são milhares de nomes diferentes, mas todas são maria, que intercede por todos nós. Da minha parte que sou devoto desde 1999 e tenho convidado pessoas para seguirem e fazerem parte da família de devotos. Só precisamos rezar mais para que interceda pela paz e a política nacional, entre os poderes, mantidos pelo trabalhador e contribuintes. E devemos preparar uma geração com as crianças de hoje com nova mentalidade, sem ganância pelo poder e mais solidariedade e para aqueles são cometidos, que exerçam seus cargos com dignidade.

DIA DAS CRIANÇAS: No dia 12 de outubro, comemora-se no Brasil o Dia das Crianças. A escolha desta data se deu no mesmo dia que a UNICEF oficializou a declaração dos direitos das crianças em 1959. Nosso país foi um dos primeiros a comemorar essa data e, desde 1924, o calendário brasileiro tem um dia especialmente dedicado às crianças. Somente em 1959, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) estabeleceu o dia 20 de novembro como Dia Internacional das Crianças, em referência à Declaração dos Direitos da Criança. O feriado que existe nacionalmente em 12 de outubro está relacionado com Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Esse dia tornou-se feriado com a lei nº 6.802, de 30 de junho de 1980, sancionada pelo presidente militar João Figueiredo.

13 DE OUTUBRO- QUARTA-FEIRA:

Bom dia!

Passou o feriadão, alguns viajaram e outros permaneceram prestigiando aqui a Feicoop que foi um sucesso, bem como a feira do livro que vai até sábado, que beleza ver as crianças e adolescentes investindo na leitura. O ponto alto de ontem foi o dia da criança, quantas pessoas homenagearam as mesmas, inclusive vereadores locais que foram até suas bases nas vilas, a criançada sentiu-se feliz. Nossa Senhora Aparecida chamou atenção pela celebração da missa às nove horas por Dom Orlando Brandes que focou para amarmos a Pátria Amada que é o Brasil, mas para amarmos precisa ser uma pátria amada sem armas, segundo ele. Abraçar as crianças, índios, imigrantes e os políticos, além de outros assuntos. Portanto no feriadão, não faltaram delitos de toda ordem em nossa cidade. De hoje em diante vamos voltar ao trabalho e preparar a segunda metade de outubro que está passando muito rápido.

Hoje nossa homenagem também fica pelo dia 13, porque 13 de maio é Nossa Senhora de Fátima, nesse dia sempre na paróquia do mesmo nome na Presidente Vargas às 16h é celebrada a missa pela saúde. Neste domingo a comunidade promove o risoto e galeto, para que não aconteça o que tem acontecido, pessoas fazem a reserva e não buscam, a compra antecipada demonstra a família organizada, a secretaria está aberta durante todo o dia para informações no 3221-3019.

13 de outubro!

Nosso fraterno abraço à esta categoria profissional pela saúde e pela preservação da mesma, aos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Imaginem nos últimos dois anos o trabalho que eles tiveram com tantas pessoas atingidas pela pandemia, em Santa Maria temos cursos de formação e clínicas modernizadas, sempre em parceria com a comunidade.

Crematório: É um caminho para todos nós, é necessário preparar a família e a vontade de quem vai partir, mas Santa Maria ganha o primeiro crematório local, perde espaço Caxias do Sul, Santa Rosa, Porto Alegre e outras cidades do estado.

Vacinação: Fique atento à programação. A minha postura é valorizar quem faz e trabalha, dedicando-se ao cargo que ocupa. Menciono hoje Guilherme Ribas, secretário da saúde, em 2019 em uma transmissão da Rádio Imembuí ao vivo na T. Neves ele veio representando o secretário da saúde, entrevistei e senti a firmeza e o conhecimento da pasta que ocupava. É um grande condutor e ouve as pessoas, agindo quando é preciso, Santa Maria ganha um empreendedor focado na área da saúde. Não sei qual sua formação, mas é um bom gestor, como disse o Jorge na entrevista que vai ao ar sábado, tem uma equipe e delega poderes, a equipe age.

UFSM: Começa hoje o segundo semestre, com aulas remotas e Santa Maria ficará mais 6 meses sem os universitários, é um pesadelo para o investidor. E a manchete é que os acadêmicos podem voltar para a Casa do Estudante, o que vem fazer em Santa Maria se não tem aulas presenciais?

ONG Internacional Austríaca: Denunciou o Presidente Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade, todo mundo se mete no Brasil, sabe por que isso? Querem a riqueza da Amazônia, seria bom que cada povo cuidasse do seu país, na certa lá também tem serviço, que aqui o judiciário e o congresso conduzam o país como deve ser.

14 DE OUTUBRO QUINTA FEIRA

Continue prestigiando a feira do livro, principalmente os empreendedores da cultura em nossa cidade, hoje através de uma live às 20h Leandro Karnal, em sua palestra focado no dia do professor. O Sicredi presente, a união faz a vida, vale a pena assistir. Esta cooperativa que no dia 27 festeja 107 anos, que investe nos bancos, no associado e nos produtos, por isso tem o êxito completo.

Pecuária: Sofrendo com a exportação, a China ainda não abriu as porteiras depois do embargo da carne bovina que comprava por aqui. No calendário hoje é o dia nacional da pecuária, a riqueza do nosso país no segmento. Nesta época tínhamos as feiras no passado, mais uma vez sentimos a falta da Expofeira, que promete voltar em 2022.

Programa A Cidade sábado das 10h às 12h pela Rádio Imembuí: Sintonize minhas opiniões e assuntos do cotidiano da cidade, pelo preço do combustível o carro deve ser utilizado só na necessidade, ande a pé, de bicicleta ou ônibus, além de administrar a água também, nunca esquecendo de manter a cidade limpa. Inúmeras entrevistas no sábado com um pequeno relato da Feicoop e a palavra de nosso arcebispo Dom Leomar, o Prefeito Municipal e a Irmã Lourdes que agradece o apoio que tem recebido para esta feira.

Vergonha: Passe pelas ruas e cuide as placas metálicas, elas aplicam multa mesmo, olhe para os postes da nossa cidade o que tem de fios, transformadores e luminárias. A prefeitura cobra alguma taxa das operadoras? Utiliza-se o espaço público, trocam postes e estragam a calçada, precisando o proprietário arrumar. O mais grave são os fios inservíveis que eles não recolhem, quem passa pode pensar que sejam elétricos, já ocorreu no estado as pessoas não verem o fio e acabou atingindo a garganta e o pescoço das mesmas. Precisa de vigor da prefeitura, as operadoras incomodam dia e noite querendo vender a fibra, será que é tão eficiente?

Novos na política partidária: Tivemos no estado a Presidente Dilma que foi direto ao Pódio Maior, senador Lasier Martins também e assim por diante, agora o Vice-Governador delegado Ranolfo se o Eduardo Leite passar na convenção do PSDB, assume o Piratini, e aqui da mesma forma, nosso vice prefeito Rodrigo Décimo que nunca foi político com cargo eletivo poderá assumir a prefeitura. Na entrevista sábado, quando perguntado, Jorge desconversou, está a serviço da política. Os dois cargos importantes, talvez ganhem pessoas sem o jeito da política partidária.

15 DE OUTUBRO- SEXTA-FEIRA:

SANTA TERESA D’ÁVILA: Nasceu em Ávila, na Espanha no ano de 1515. Entrou na ordem das carmelitas, fez grandes progressos no caminho da perfeição e teve revelações místicas. O seu conteúdo espiritual e instituições são tão profundos que a Igreja a declarou Mestra e Doutora da Igreja. Em seus preciosos escritos, Teresa nos ensina: “Espero tudo da misericórdia de Deus, sabendo que ninguém o tomou por Amigo sem ser amplamente recompensado”.

Dia do professor: Por ter exercido o magistério durante dois anos no Colégio Maria Rocha, que comemorou neste mês seus 80 anos, muito aprendi lá, meu abraço aos professores dedicados, fico feliz em saber agora que as crianças e adolescentes estão indo na fonte e comprando livros na feira para sua leitura. Ler, escrever e falar, é o que nos dá vida e sabedoria, o professor é a continuidade do lar, a base vem de casa, o professor apenas fortalece os conhecimentos. Pelo conhecimento que tenho, em Santa Maria os professores têm um bom salário, e o principal nos últimos tempos é o pagamento em dia, como diz dom Adelar, religião e cultura precisam andar junto, parabéns para todos nós! Além do Maria Rocha, lecionei dois anos na EsFAS da BM, o magistério dá este poder ao professor de estar atualizado, a informação é rápida e o aluno para testar faz perguntas inesperadas, o conhecimento ninguém tira, assim como a amizade e a lealdade, parabéns nesta data para todos. Um presente para o estado com a verba de 1 bilhão para educação, mas existe no estado 87 mil crianças de 0 a 3 anos aguardando espaço nas creches. No momento se fala muito em investir na educação em debates e reuniões, além do silêncio total no congresso nacional, mas meu abraço aos professores neste dia, tão importantes na formação das crianças.

Base Aérea: Vem de uma longa história, até o Boi Morto teve um espaço ocupado inicialmente, mas em função da segunda guerra mundial pela localização estratégica de Santa Maria e com o auxílio da engenharia do Exército Americano, foi construída a pista que está lá até hoje em Camobi, desta data em diante começou a ganhar espaço para a criação de uma base aérea local, que foi inaugurada em 15 de outubro de 1971, hoje fazendo 50 anos. Como os jovens lutam para prestar seu serviço nesta unidade militar, durante sua trajetória, houve transformações e investimentos por ser uma referência nacional, agora com a denominação de Ala-4. O marcante desta unidade militar é nesta data a Base de Portões abertos, que as pessoas iam conhecer de perto o trabalho da aviação, daqui de Santa Maria presta serviço em qualquer lugar do Brasil onde for chamada.

16 DE OUTUBRO- SÁBADO:

SANTA EDWIGES: Socorro dos Endividados – Edviges nasceu em Andechs, Baviera, em 1174. Morreu em Trebniz, no dia 15 de outubro de 1243. Duquesa de Silésia e Polônia e mãe de sete filhos, viveu sua experiência familiar na prática intensa da fé, da oração e da caridade. Após a morte de seis filhos e do marido, deixou o mundo e entrou no mosteiro cisterciense de Trebniz, do qual era abadessa sua filha. Na Paroquia da Ressureição lá esta a imagem desta santya. Quantas pessoas não recorrem a ela, rezar sempre e não só quando precisa. Aproveite a oportunidade dia 11, véspera de feriado, a procissão luminosa e após celebração da missa. (COM FOTO)

“Senhor, pela vossa intercessora, a magnânima Santa Edwiges, agradeço-te do fundo do meu coração a vida que tenho até aqui. Santa Edwiges vos peço, com a certeza de que as bênçãos chegarão a minha vida. Amada santa, livra-nos das dívidas e das preocupações por causa das dívidas. Livra quem entoa esta oração. Livra também quem lê esta oração. Amém”

Lar das Vovozinhas: É uma entidade referência na Região central que foi criada em 16 de outubro de 1946, o grande quadro de funcionários e igualmente de voluntários que trabalham e centenas de pessoas que colaboram para a manutenção do lar. Sabemos que para cuidar de um doente e de uma pessoa idosa que muitas vezes não tem respaldo familiar, por falta de tempo ou ocupações acabam buscando estes locais para deixar seu familiar, por isso em Santa Maria hoje são dezenas de casas geriátricas, parabéns para todos aqueles que dedicaram e dedicam seu tempo para cuidar das pessoas que ali se encontram. Parece-me que de Brasília virá verba através do Senador Heinze para que o asilo tenha placas solares, é uma economia fantástica para o estabelecimento, o lar está sempre de portas abertas para quem quer ser solidário.

DOMINGO 17 DE OUTUBRO

Neste dia em 1969 foi promulgada a primeira Constituição do movimento de 1964, aqueles que dizem que foi ditadura, na minha opinião foi um movimento que tranquilizou o país até 1985, o que me assustou na semana foi o governador de Pedro Juan Caballero que perdeu uma filha pelo crime e pela droga, ele disse que o PCC desembarcou pela divisa e não tem condições de controlar, isso é a liberdade. A nossa Constituição de 1988 criou muitos direitos e poucos deveres, aí está a realidade brasileira.

Risoto e galeto: Os salões paroquiais e as comunidades das igrejas e paróquias têm dificuldade em manter a estrutura porque as pessoas reduziram as doações pela alta dos preços, é uma das consequências, por isso não houve risoto e galeto para formar receita. Neste domingo, entre outros, o salão paroquial da Fátima, faça sua reserva no 3221-3019, porque eles têm planejamento, tenho conhecimento que recentemente algumas pessoas pediram reserva e não foram buscar, sobrou e causou prejuízos, os salões preparam o que foi pedido, mas é uma falta de consideração, reservar e não ir buscar, isso que é feito pela comunidade.

Colégio Manoel Ribas: No dia 10 festejou 68 anos, quem não estudou no Maneco? Até eu. Lá comecei o científico, passei pela contabilidade e prestei exame supletivo. Parabéns aos professores, direção e tantos que ali estudaram e trabalharam. No governo Brito que aconteceu a extraordinária reforma.

Eleições: Final de semana são visitas, negociações e tudo vem de Brasília preparando 2022, quantas siglas já estão em conflito, tem mais caciques e nomes para concorrer do que espaço e vagas pela sigla.

Gastronomia: Continua a promoção na cidade de restaurantes conveniados com prato feito com desconto, na próxima semana alguns irão fazer um dia sem impostos, tendo desconto considerável, procurem saber quem são.

Prefeito em Brasília: Prometeu e lá estava na semana, fazendo bons contatos. Mais uma vez diz que em condições técnicas, Santa Maria irá acolher a escola, meu medo é o canetaço político, mas a padroeira do estado vai interceder para que a região central seja o pódio das forças armadas que vem somar-se com a polícia militar, base aérea e outras forças de segurança, além da fronteira que deverá ser feito algo para evitar o contrabando. Vejam bem que a Receita Federal de janeiro a setembro contabilizou 75 milhões de produtos contrabandeados.

18 DE OUTUBRO- SEGUNDA-FEIRA:

Bom dia, primeiro, vamos relatar o final de semana: Conscientização é o que falta para algumas pessoas, não só manter distanciamento, usar mascara, mas também a liberdade de circular, sem medir as consequências futuras. Não faltou festas, aglomerações e algo mais. Mas o bom mesmo foi o encerramento da fera do livro com 25 mil obras vendidas, demonstra que estamos voltando a ler, escrever e falar. Parabéns a prefeitura e a secretaria Rose Carneiro e sua equipe que já está preparando a abertura do Viva o Natal em dezembro. Assim deve ser, é um exemplo para a burocracia implantada em alguns setores. E o povo aplaude uma secretaria que transmite tranquilidade ao chefe.

Ontem, 18 de outubro: Já apontei ontem o meu abraço aos médicos, que São Lucas os ilumine para dar aos pacientes longa vida. E ontem marcou também a data de beatificação pelo Papa João Paulo II em Florianópolis em 1991 à Santa Madre Paulina. E já em 19 de maio de 2002 no vaticano também o Papa Joao Paulo II proclamou Santa Paulina. A minha dica para quem for a Florianópolis, visite o santuário, e o relato dessa cidade após 1991.

BRIGADA MILITAR: Ontem o hospital da BM, o único do interior do estado comemorou 75 anos. E ontem pela manhã, as 7:15 era bonito de ver na Pinto Bandeira a dupla de alunos policias, o curso de treinamento na Esfaz, onde você passa atualmente nas ruas você encontra uma dupla, isso dá segurança as pessoas. Que bom se ficarem até final do ano. É a escola onde aprendi disciplina, respeito e a formação. Tem espaço para 200 alunos, só falta a mobilização da comunidade, pedir ao Governador para que aumente o número de vagas. Já que ele descobre todos os caminhos, até do ICMS, cobrança indevida a pessoas pobres. E os processos em que o empresário pagou e espera na justiça. O que faz uma eleição?! Tudo é hora de pedir. Que ele está conquistando os tucanos pelo Brasil por ser candidato a presidência dos tucanos.

SERCIMaq: A empresa familiar, o Sergio, a Helena, a Cintia que comemorou aniversario ontem no dia 18 e sua filha Maria Cecilia comemora dia 21, e o Sergio por descanso está repousando por aí e como diz o Chimitão: “Conhecendo o país. ” Mas a empresa segue bombando.

GASTRONOMIA: Duas promoções em andamento, alguns estabelecimentos conveniados colocam a disposição em determinado prato com preço especial, busque quem são os parceiros. E nessa semana também alguns grupos de restaurantes sem impostos, com bons descontos, vale a pena prestigiar.

19 DE OUTUBRO- TERÇA-FEIRA:

ANIMAIS SOLTOS: Irresponsabilidade dos proprietários, o acidente fatal de domingo parece que as pessoas não viram a mídia, nem como a lei é pesada para o proprietário em caso de acidente. E ontem, 16:30, quando voltava da visita que fizemos ao Alexandria Condomínios, na rótula que dá acesso a Diácono Joao Luiz Pozzobom, tinham 4 cavalos soltos nessa rodovia. É necessária uma blitz nas rodovias, é muito cavalo solto, o perigo é iminente. Já imaginou como aconteceu a poucos dias, um animal caminhando na rodovia da Duque de Caxias. E muito mais grave na Hélvio Basso. E a pessoa mais de idade, ou pela serração, acaba não observando animal, com isso poderá ser fatal o acidente.

PROGRAMA A CIDADE: É o jornal A cidade via redes sociais (É Jornal A cidade e não Jornal da Cidade). Outros que está nas redes sociais é Da cidade, o qual tem foco diferenciado do nosso. Neste sábado estaremos no distrito de Pains no Alexandria condomínios. A você que é investidor e costuma apreciar bons investimentos, terrenos acima de 600m², só falta o asfalto na frente que compete a prefeitura, pois a divisa é com a UFSM, o portão é bem em frente ao nº 2. Vem conhecer o local, as condições, faça um passeio, o melhor acesso pela Universidade. Passe o planetário, vá em frente, passe o hospital veterinário e ache o condomínio. E um convite especial, o prefeito, o vice, e os 21 vereadores. Maneco você é pecuarista aí do lado, convide os colegas para visitar e saber o quanto esse espaço será bom no futuro.

SEM FERIADÃO: Parabéns ao vereador que propôs o projeto, se a empresa trabalha continuamente por que o setor público não pode trabalhar também. Essa pauta soma-se ao projeto do Tubias Calil. Não é obrigado abrir, mas trabalha quem quer. Se deram conta que Santa Maria a noite se transforma, tem pessoas que se acostumam e gostam da noite. Estava passando em nossa frente um cavalo encilhado e a gente não sabe montar. Avante vereadores.

CPI: Que beleza, ontem um contraponto, o Presidente e relator. E o Calheiros vai manter o que escrever, só o presidente da CPI tem amis de 10 denúncias. O medo é que chegue na hora e seja anulado. Mas ninguém levantou a bandeira nesse período todo da lava jato ou mensalão. Ninguém toca nesses assuntos, nem mesmo os que desviaram verba pública da saúde. E ainda assim, deram uma podada nas ações do MP. Faz parte, o povo vota, elege e depois aguenta. Tantas virtudes que o país possui e ficam atentos a assuntos sem importância. Sem trabalho, sem investimentos, sem cultura, não conseguiremos sair do atolador. Imagine o custo da CPI e das eleições pela frente.

BELA HISTÓRIA: A zero hora de ontem registrou dois falecimentos que me chamou atenção, dia 14 de setembro desse ano faleceu Erica Tereza Roth, 94 anos, estudou Ballet na Alemanha, voltou para o Brasil, casou-se com Aldo Ronde de 92 anos, faleceu agora também. Ele ocupou vários cargos, foi prefeito duas vezes em Paraíso do Sul. Imagine o carinho que aquele município tem com aquele casal, e aquela família da 4ª Colônia é muito conhecida, como bom ler coisas positivas, faz bem para todos nós.

20 DE OUTUBRO- QUARTA-FEIRA:

UMA BELA CIDADE: É o meu sonho e aqui estou há 51 anos, fui amadurecendo, criando um amor, pela cidade que me acolhe. Mas sentimos que alguém que nasceu, reside sente que o compromisso é da Prefeitura e não de cada um de nós. Mas quero mencionar aqui o que passa na cidade, recentemente, um jovem foi vítima de choque elétrico. Se você passa na rua e vê fios soltos é culpa da operadora ou da cidade?! Se você passar na Fernando Ferrari olhe para cima, no final de semana também deixaram horas sem luz. São os donos da bola. Mas olhe a quantidade de fios que cada poste está suportando. Colocam os novos e deixam os velhos. E não é assim aqui, por toda parte é assim. A Fernando Ferrari em Santa Maria é cartão postal. Se for invertido o transito por ali é entrada principal da cidade, que seria o ideal. E alguns postes estão até curvados pelo peso que suportam. Vereadores já perguntaram a Prefeitura o contrato que eles têm. Se é antigo o contrato?! Se for cobrado pelo volume a receita é superior as multas cobradas pelos controladores de velocidade. Deixo em aberto e peço que alguém responda essas dúvidas. Onde eu passo fico impressionado. Em frente ao Bangalô tem fios a 8 meses soltos, pode até enrolar pedestres ou cidadão caminhando e dar acidente, e já aconteceu. De quem vão cobrar depois?! A vítima no Castelinho com o animal solto, a família pode acionar o estado, pois é sua segurança. Claro que vira nada, o máximo precatórias, mas é direito que a família tem.

ANIVERSARIO: Hoje, meu amigo, Tonho da Minami, mas também o nosso colaborador do passado, hoje trabalha em São Paulo, o Airton Amaral, de vez em quando visita aqui seus familiares. Muita luz e prosperidade ao casal.

ARQUIVISTA: É uma atividade histórica, o quanto um arquivo é importante, em um contexto público. As pessoas têm um arquivo pessoal, fotos do passado, acontecimentos, mas hoje tudo se vai para internet, para computador. Nesta data, comemora-se o dia do arquivista, quero saldar a todos, em nome da Daniele Calil, diretora do arquivo histórico municipal. O amor que ela tem com arquivo e sua dedicação, lá está a vida de Santa Maria. Hoje tudo é digitalizado, mas quem terá acesso total. O passado ninguém apaga, por que se luta tanto pelo tombamento de prédios antigos, que muitas vezes vão para o chão por conta própria, parabéns aos arquivistas nesta data. Que a nossa UFSM tem o curso criado a muito tempo.

21 DE OUTUBRO- QUINTA-FEIRA:

Bom dia, estamos preparados para sábado dia 23 de outubro, para o mundo católico, devotos de São pio, essa data sempre é lembrada na Paróquia de Fátima com a missa as 16 horas. Ele faleceu em 23 de setembro de 1968. Mas no sábado, previsão de chuva e pancadas, mas a informação não para, nem o lado positivo e a nossa valorização ao empresário, empreendedor e empresa. E quando o trabalho é de uma empresa que investe aqui, nossa responsabilidade é ainda maior. Portanto, convidamos a comunidade, a você que gosta de investir em imóveis. O sonho da família, ter sua casa própria, um condomínio pronto, terrenos com área superior a 600m², localizado no distrito de Pains, ao lado da UFSM. O futuro promissor nessa região, pela área existente, pela UFSM e pela ligação asfáltica da BR 392 até o Pains, passando pelo Bairro Diácono Luiz Pozzobom. Quanto vai valorizar os imóveis nessa parte. O condomínio Alexandria com 179 terrenos, é necessário visitar, sem compromisso de compra. A família vai gostar. Nos acompanhe pela rádio Imembuí, das 10 às 12 horas. Se vier as pancadas de chuva, sempre bem-vinda, existe cobertura para acolher os visitantes e lá do alto desbravar a vista do condomínio e em um todo. O acesso é pela estrada do Pains, parte asfaltada e outras não. Mas minha sugestão é: Vá pela Universidade. Na rua do Planetário até o Hospital Veterinário estará chegando no portão 2 e bem em frente é o condomínio, não vai nem sujar o carro. Duvidas ligue para mim 98407-1000. Quando há investimento e empreendimento, lá estamos sempre e quando é nosso e daqui, damos maior ênfase.

BASE AEREA: Comemorou a data com festividades e homenageando lideranças locais, valoriza quem faz. E ela em si, é participativa na comunidade local.

INVESTIR SEMPRE: Em ações educativas, e quando se fala em crianças, muito mais, estão lembrados no ônibus da leitura?! Por que terminou?! Mas parabenizo a Prefeitura e Guarda Municipal pela blitz educativa e as crianças atenciosamente assistindo.

DESBUROCRATIZAÇÃO E LICENTIAMENTO: Reunidos da prefeitura e servidores, marcando 4 meses desse processo. Será que desburocratizou mesmo?! Você que tem obras, serviços, será que está andando rápido. Que beleza ver na capital, abrir a Orla Marítima, por empresas privatizadas. Se nós não partirmos para buscar parcerias não chegaremos em lugar nenhum, é o setor empresarial que precisa chegar e fazer acontecer. Que o empreendedor está ansioso para fazer sua obra andar. E resolva também as questões de arborização, quando uma arvore gigantesca seca, o proprietário sofre e leva tempo para conseguir resolver. Aqui em frente ao nosso escritório do Jornal a cidade, o SESC espera liberação para demolir uns casebres e colocar tapumes. Chegando agora o verão, se pegar fogo, quem paga a conta?!

GUARDA MUNICIPAL: Deteve um homem após roubo de fios da rede elétrica, segundo a mídia não sabem se foi solto ou não. Que peçam a ele dizer quem compra, para acabar com prejuízo as pessoas de bem.

SOMOS UM CENTRO DE DROGAS?! Pelo quanto se prende dia a dia, daqui se abastece a região e a fronteira. Na semana assustador, 800kg de maconha em veículos, é muita droga. O que fazer para resolver, quantos jovens não trabalham, e aceitam este emprego de drogas para fazer entregas. Já devem ter lido na mídia a indústria de cigarros do Paraguai para o estado, 10 mil maços de cigarros. Veículos, imóveis e dinheiro. E o esconderijo aonde era fabricado os cigarros. No subsolo tinha até elevadores, inclusive paraguaios lá se encontravam. Quanto prejuízo para o estado e para a saúde.

BRASÍLIA: Não poderia deixar de citar a CPI, que o relator fez entrega de seus trabalhos ontem, dele não, dos contratados, criminalistas de alto padrão, quem paga somos nós, o contribuinte. Imagine o judiciário para desvendar muitas páginas, a comissão fez inquérito, tomou os conhecimentos, que já teve desavença entre eles, se conseguiram abafar a lava jato com tanta prova, investigação, anularam sentença. Na certa vai entrar ação o centrão. Agora vai entrar em comissão pela investigação, depois deve entrar em plenário ou PGR. Temos 65 indiciados, o alvo maior, família Bolsonaro, citados e assim, se paralisa, o que deve ser feito. Quanto tempo a população perdeu para criar bens ao país…?!

HOJE: Foi 21 de outubro de 1996 que Marister Rigon abriu sua primeira casa, a DERMAPELE. Sempre bom mencionar datas e empresários para dar a eles suporte e apoio. Me sinto gratificado para isso, pois são as empresas que dão suporte a isso. Aqui se paga tudo, até estacionamento na via pública.

22 DE OUTUBRO- SEXTA-FEIRA:

REVOLUÇÃO PELAS RUAS: Não é o que você pensa. Em Santa Maria são as operadoras de telefone, energia elétrica, agindo na adequação das redes. Mais uma vez volto a dizer, na Fernando Ferrari comportaria uma rede subterrânea. Era triste antes, imagine agora. Quem bebe umas e outras, se bate em um desses postes, inevitável um acidente. Não tem uma lei que possa definir isso?! Eles mandam, mexem com os canteiros, abrem e não fecham buracos, podem as arvores que lhe interessam, bem perto dos fios. É necessário a Prefeitura fiscalizar os contratos, que devem ser antigos e mudou. Temos condições técnicas de conduzir. E a segurança?! Concordo, mas poderia ser diferente pelo quanto pagamos pela rede de telefonia. E preste atenção em seu imóvel, na sua casa, todos operadores, mexem em tudo, deixam aberto e vão embora. Quando não cortam os fios com correntes e deixam o consumidor vendo navios.

RONDA ALTA: A reserva indígena, muitos índios ali residem, brigando, disputa de espaço e foi necessário chamar a força nacional para dar segurança as famílias nessa região. Enquanto isso, lá em Brasília querem demarcação das terras desde o passado. O STF que preste atenção para decisão do julgamento final. E a nova Santa Marta, o famoso distrito industrial, onde foi desativada uma escola e por decisão da justiça, foi definida essa área para os índios locais. Alguém acompanha, alguém orienta?!

CARDIAL POLONES KAROL WOJYLA: Hoje, 22 de outubro de 1978, ocorreu a entronização, ou seja, tornou-se Papa, João Paulo II. E o quanto esse papa fez pelo Brasil e pelo mundo. Quem for na Paróquia de Fátima a esquerda lá está São Pio as 16 horas, que marca seu falecimento em setembro e a foto também de Joao Paulo II. Para quem não sabe, São Pio disse ao Papa Polonês que ele seria papa e o fato aconteceu.

PROGRAMA A CIDADE: Bom dia, estamos preparados para sábado dia 23 de outubro, para o mundo católico, devotos de São pio, essa data sempre é lembrada na Paróquia de Fátima com a missa as 16 horas. Ele faleceu em 23 de setembro de 1968.

FINAL DE SEMANA:

Estamos lá, ao vivo na Rádio Imembuí das 10 às 12 horas no distrito dos Pains, acesso para a BR 287, mas muito melhor pela UFSM. Você pode ir pela estrada dos Pains até o portão 1 e lá dobre a direita pelo Planetário, Hospital universitário, lá estaremos aguardando sua visita. Você é investidor?! O melhor sempre é aplicar em imóveis, é seu, ninguém leva. E valoriza mais do que você imagina, principalmente essa região de Pains, e o Camobi que a todo instante tem um novo empreendimento, e ao lado da UFSM. Eu sempre lembro as palavras do saudoso Mariano da Rocha que conversou com o Behr e pediu uma área para construir a UFSM gratuitamente e a família Toneto e Behr foram as primeiras famílias residentes em Camobi. Ele disse que ganhariam muito dinheiro posteriormente e deu certo, e olhe o que é Camobi hoje, na sua trajetória. Minha opinião, por trabalhar com imóveis há tantos anos e quantas vendas realizei e quantas famílias ajudei para o sonho da casa própria. Nunca esqueço no campestre do menino deus, quando adquiri uma área com 90 terrenos, vendi tudo, pagáveis em 4 anos. Eu sei, eu vi o semblante de cada família em ver que ia ter sua casa própria. Me sinto grato por ter feito esse gesto e hoje é um local totalmente habitado. Se puder sempre, invista em imóveis.

Meu abraço: Hoje comemora-se no Brasil dia da força aérea brasileira e dia do aviador. Sabemos o quanto é importante no contexto nacional e internacional, e no dia 21 de outubro comemorou seus 50 anos em Santa Maria, totalmente integrada a comunidade.

JORNAL A CIDADE: Circulou impresso durante 23 anos, agora via redes sociais e nosso espaço na Rádio Imembuí, não confunda com o outro Jornal que rola pelas redes sociais, o nosso é JORNAL A CIDADE. Sempre estou de plantão, tenho dever cívico de contribuir com a cidade que me acolhe a mais de 50 anos e o quanto me proporcionou. Sei que não vou conseguir mudar o contexto atual, mas pelo menos desabafo. O que nos falta é conscientização geral e respeito com o espaço public. Olhem Porto Alegre as inovações que vem acontecendo, Rua Completa, moradores vem se reunindo e embelezando suas ruas, flores, bancos para sentar, enfim, é o despertar dos moradores que seu lar vai muito além do imóvel que reside. Será que vou ver um dia por aqui?! Quero que o Parque Itaimbé seja privatizado, candidato nº 1 seria a UFSM, os universitários agradeceriam pela contribuição, por aqui, pouco deixam e sim só levam, a não ser gastos com festas e baladas.

AROIO DO SÓ: Um abraço a esse distrito tão importante, e hoje a escola Princesa Isabel, comemora aniversário, foi criada em 23 de outubro de 1940.

VACINAÇÃO: Hoje é mais um dia marcante, não deixe de comparecer e fazer sua vacina, é grátis, cortesia. Se foi convidado, lá esteja.

FINAL DE SEMANA: É para descanso e lazer, se o tempo estiver bom, faça uma caminhada, distanciamento, se beber não dirige, evite drogas, o acesso para o consumo, é o ganho fácil, mas vida curta. É o topo, o pódio pelo dinheiro que ganha, mas quando menos espera pode ser uma vítima. Ouça os mais velhos e sempre será benéfico.

FÉRIAS: Os dois feriados de novembro, já vem sendo divulgado que o litoral gaúcho quase 50% da rede de hotéis está reservada, bem como, de janeiro e fevereiro, ou seja, teremos um intenso movimento do litoral. São cartas de crédito de pessoas que haviam comprado durante a pandemia e agora recém vão conseguir comparecer. Mesmo informação da aviação, quem tinha viagem marcada, como receberam seus valores. E a brigada abriu vagas para salva vidas.

25 DE OUTUBRO- SEGUNDA-FEIRA:

FINAL DE SEMANA: Mais uma vez um sábado com chuva e domingo um belo dia, pessoas foram à rua, e no sábado à noite não faltaram as festas por aí. Falta de responsabilidade e respeito com a própria vida, mas cada um sabe da sua nobre missão nessa vida terrena. E assim sendo, iniciamos a semana, a última de outubro, e destacar o trabalho que vem sendo feito na prevenção do câncer de mama e com ótimos resultados, vamos ver se novembro, o mês azul, mês do homem, principalmente, precisamos fazer o exame e prevenção contra o câncer de próstata. E também, devemos olhar para Brasília, a famosa CPI, a sugestão de punir, só que o objetivo era apurar a corrupção, mas pelo que foi dito até o presente, lá foram 3 meses de trabalho, um custo elevado, e quem paga?! Nós contribuintes, até os aposentados, ninguém deve sentenciar os mais de 60. Se conseguiram anular a sentença da lava jato, na certa a justiça agora, irá fazer a justiça.

ALEXANDRIA CONDOMÍNIO: De minha parte, muito obrigado ao Joao Carlos Corrêa Côvolo pelo convite, para que no último sábado a Rádio Imembuí estivesse presente nesse empreendimento que é nosso e daqui. O diferencial todo em sua estrutura, pessoas que projetam futuro, ali é lugar de investir. Obrigado pela audiência e ao que todos estiveram presente, e dos 21 vereadores, somente a Roberta Leitão esteve presente e prestigiou, foi tanto êxito que o empresário já agendou nossa visita novamente dia 4 de dezembro. Procure conhecer mais desse local, onde poderá ser sua casa própria.

A SEMANA DO SICREDI: Pois é uma cooperativa, igual uma grande empresa, quando bem gerenciada, ela produz bons frutos, é só acompanhar os empresários e o sucesso empresarial. O Sicredi, falamos da região centro, foi criado em 27 de outubro de 1914. São 107 anos de empreendedorismo e investimentos, de investir na profissão e investindo no associado que é parceiro permanente dessa instituição. A equipe de trabalho, o atendimento, o produto que oferece e nós queremos começar a semana com intercessão com primeiro santo brasileiro, São Frei Galvão. E começamos a semana cedo hoje, as 8 horas conversando com a diretoria local da região centro e Belo Horizonte. Pedro Ferreira, Renato Marin e o Betão. Acompanhe a Live e saiba o por que essa cooperativa tenha total sucesso e agora também está investindo em educação. E o banco recém-inaugurado viu o quanto está fazendo sucesso.

SÃO FREI GALVÃO: Foi o primeiro santo brasileiro, além de muitos milagres a ele atribuído através das pílulas de papel de arroz, São Frei Galvão é lembrado sempre como um santo missionário franciscano, um santo para todos os dias, que nos inspira uma vida plena de virtudes e espiritualidade. A igreja celebra hoje dia 25 de outubro, a festa de Santo Antonio de Sant’Anna Galvão, mais conhecido na devoção popular como São Frei Galvão.

DIA DO SAPATEIRO: Um profissional que faz os concertos com amor e dedicação. Na Rua Dr. Tury está seu Joao há mais de 40 anos, e com a pandemia aumentou o serviço. Pela crise, pelo valor do calçado sempre vale a pena concertar.

26 DE OUTUBRO- TERÇA-FEIRA:

BRIGADA MILITAR: A região centro de Santa Maria é contemplada por várias unidades, o destaque evidente que é o regimento, a EsFAS, a Escola Tiradentes, o Hospital da BM, o batalhão, o BOE, bombeiros, policial rodoviária estadual. Em vista deste potencial foi criado aqui em 26 de outubro de 1964 o CPA 2. Hoje chama-se Comando Regional de Policiamento. Quase 30 municípios estão subordinados a esse comando. Temos aqui um efetivo tão expressivo de unidades da BM.

Nosso abraço ontem, foi dia mundial do dentista, esse profissional tão importante que cuida a saúde bucal. Se antigamente o tratamento médico teve um custo elevado, o tratamento odontológico não fica diferente.

ELEIÇÕES: Não são dos políticos e sim da OAB, estão agitando.

HOSPITAL REGIONAL: Novos investimentos, que bom, blocos cirúrgicos e mais trinta leitos, avante.

ACOSTUMA-SE: Com a turbulência da Hélvio Basso, vem muito pela frente. Aqui será o point do futuro e lazer a noite, é necessário cuidar mais a Avenida de o canteiro, a pista de caminhada. E agora só falta o pórtico, que o Sicredi sinaliza que já tens condições de bancar, mas a Prefeitura não a procura. Essa é minha opinião.

OBRAS NA BR 392: Mas que túnel, é um buraco. Será que nesse nível, mas vir até no trevo. Será rebaixado dessa maneira?! E quando chove demais, a agua tem como sair? Pois ali na BR 287, onde foi construído uma escola a tubulação não vence a chuvarada. Mas contemplem essa obra que lentamente se trabalha. Mas tenho certeza que até junho de 2022 vai funcionar.

27 DE OUTUBRO- QUARTA-FEIRA:

SICREDI: Hoje, 107 anos de cooperativa e atualmente, um banco forte, atuante, valoriza a produção, o associado e as cidades que se localiza. Cooperativismo conduzido com transparência, dedicação e trabalho, ali está o resultado. Imagine os fundadores ou quem passou por essa agencia, que hoje comemora 107 anos. Iniciamos a semana no nosso ponto de vista dedicados ao Sicredi, e ontem, na segunda-feira, as 08:15 em frente a Sicredi Agro, produzimos uma Live para homenagear a casa do povo. Temos essa agencia para atender clientes presencialmente. É uma cooperativa focada na produção, empreendedorismo e associado. É tão forte e consolidada que a pouco mais de dois anos que a região centro foi concentrada para funcionar também em Belo Horizonte. Nesse percurso teve vários presidentes, diretores, mas é de registrar o número de associados da região centro, o número de unidades. E uma diretoria, um conselho comandado pelo presidente Pedro Ubiraci Ferreira, seu vice Renato Marin, Diretor Executivo Luis Machado Lopes e Diretora de Operações Simone Bopp. E uma grande equipe preparada, para bem atender os associados, é a semana de festas via redes sociais. E recentemente foi inaugurada a agencia do Agronegócio, junto a sede que funciona a direção na Hélvio Basso. Quem não vê presencialmente as entidades estruturadas, as equipes de bom atendimento e o que o banco tem a oferecer. E também investem na educação, é um patrimônio inegável em nosso município, não se deram conta do quão grande são. Fotos de arquivo com os integrantes do conselho Sicredi atual.

COMBUSTÍVEL: É necessário começar a planejar quando vai andar de carro e quando vai fazer um churrasco de costela e picanha. Tem que privatizar mesmo, é o caminho, assim pode ser que tenhamos descontos.

ASSOCIAÇÃO: Tem eleições marcadas, os transportes por aplicativos, ela existe de fato e de direito?! Gente, se não tem lei municipal que regule a atividade. Faz parte do contexto.

FAIXA DE SEGURANÇA: Mais uma vítima, mas a gente observa a imprudência dos motoristas, mas não falta também a inobservância de ciclistas, pedestres. E hoje em vários lugares acontecem esses acidentes. E quando estão com crianças pior ainda.

28 DE OUTUBRO- QUINTA-FEIRA:

DIA MUNDIAL DO AVC: Um mal que atinge milhões de pessoas, transformando em vítimas, geralmente com sequelas e o transtorno para quem é comedido. Enfim, prevenir, como diz a Bíblia: “Não tem dia e hora para ser chamado. ” A todos que foram recuperados na certa hoje estão orando para aqueles que estão acamados.

SÃO JUDAS TADEU: Protetor das causas difíceis, todos nós enfrentamos esse dilema e buscando em um caminho de fé, sempre chegaremos em algum lugar.

FUNCIONARIO PUBLICO: Antigamente chama-se os barnabés, pelo quanto ganhavam, igual o banco do Brasil. O estranho que alguns estão pela estabilidade, poucos deveres e muitos direitos. E soluções nos casos a serem resolvidos, sempre encontram. Geralmente o feriado de 28 de outubro, sempre é transferido para sexta-feira ou segunda-feira.

29 DE OUTUBRO- SEXTA-FEIRA:

PROGRAMA A CIDADE: Neste sábado, direto da Rádio Imembuí, diversos comentários e entrevistas, sempre algum assunto comentado é de interesse do ouvinte. Esteja conosco, 101.9, duvidas?! Ligue para mim pelo 98407-1000.

FINAL DE MÊS E FINAL DE SEMANA: Primeiro, digo obrigado pelo dom da vida e pelo mês de outubro, das missões, das crianças, de Aparecida e da CPI de Brasília. Em segundo lugar, distanciamento, mascaras, não tenha tanta confiança pois a pandemia não terminou, depende de cada um de nós e ao mesmo tempo, reze, por todos que partiram sem deixar um adeus a seus familiares. Imagine quantos embaraços que essas partidas e transtornos familiares e outros que virão. Reze por todos, mas procure saber e organizar a vida, sem os entes queridos. Seu caminho de fé, seu patrimônio e seus direitos que agora pertencem a família e aos sucessores. No programa de amanhã na Imembuí eu vou comentar as consequências da pandemia. Terceiro, temos um feriadão pela frente, quantas pessoas estão viajando, emendando segunda com terça, os mais antigos como eu eram acostumados a ser feriado no dia 1 também. E muita gente nem sabe o que se comemora dia 2. E para quem for viajar, carregue junto consigo, o São Cristóvão. E acompanhe nosso espaço no sábado e a postagem diárias nas redes sociais. Mas quem ficar por aqui, não esqueça de valorizar os risotos e galetos, você além de descansar em casa, prestigia os salões paroquias para formar igreja. Chegou até nós que terá na paroquia da ressureição, 3221-3214. Reserve para que não falte e não sobre.

POSTAGEM: Tendo em vista o feriadão e por motivos particulares, não estando presente, postamos todas as matérias da semana na terça-feira. Sei que a velocidade da mídia é grande, mas estarei postando de Florianópolis todos os dias. Um estado de riqueza, produzida pelos empresários. Cada cidade tem seu caminho. Já que não veio a Escola de Sargentos, vamos focar em leis, concedendo benefícios em empresários que vem empreender em Santa Maria. E deve ser revogada em Santa Maria a lei que o empreendedor deve pagar para investir em Santa Maria. Na minha volta dessa viagem, vou procurar as cidades que ainda tem isso. E agora temos o lançamento com o fim dos RG, será que teremos só o CPF com os dados. E devemos prestigiar também pela semana as feiras, são tantas feiras pela cidade, os produtos orgânicos. E também temos feirão colonial, você vai encontrar os pêssegos lá de Jari. Já começaram a produção. Fale comigo pelo 98407-1000. E nosso expediente, como de costume, só pela manhã, na Rua do Acampamento, nº 590.

ANIVERSARIANTES: Nessa semana até a próxima são tantos, primeiro, dia 30 é dia do Balconista e do comerciante, parabéns a esses trabalhadores. Também nosso abraço ao aniversariante dia 26, Luciano Saccol, e sua mãe dia 27, Terezinha Saccol, esposa do Lauri Saccol. Nesse dia também o Ircon da Auto elétrica medianeira. Dia 29, Cleusa Roveda Maffi. Dia 30, Claudio Zappe, nosso diretor e investidor em radio. Dia 31, Claudia Colvero e Cristiano Antoniazzi. Dia 03 o Paulo Espein, à todos o nosso abraço, como é bom dizer assim: Obrigada pelo dom da vida!!!

30 DE OUTUBRO:

BALCONISTA E COMERCIANTE: Antigamente era feriado, são duas profissões ligas entre si, um abraço a quem dedicou desse espaço para bem atender ao consumidor. Mas a gente encontra diferenças e do bom atendimento nasce uma amizade. E o comprador sempre quando precisa recorre a ele. Toda atividade que recebemos é colocada com disposição e serve para exercermos nossa atividade. Tem que ser uma soma de boa vontade e dedicação em qualquer atividade, não só balconista e comércio em geral.

EDITORIAL DE SÁBADO- DIA 30 DE OUTUBRO:

Termina o mês amanhã, virtudes e problemas, vou tentar hoje fazer uma síntese, lembrando que são minhas opiniões:

O mês da criança, o quanto é importante na transformação futura deste mundo, focados na tecnologia e passando por constantes mudanças e inovações e as crianças são a esperança nas mudanças da conjuntura política em nosso país, na escola, na comunidade, acompanhe sempre os filhos.

O mês também de Nossa Senhora Aparecida, encontrada nas aguas de Paraíba, e o mundo católico que é o maior do mundo, chegaram a formar devotos à Aparecida que dão suporte ao santuário nacional lá em São Paulo;

O mês de outubro marcante pela prevenção do câncer de mama, em nossa cidade encontramos condições para combater esse mal que atinge a mulher principalmente, e além disso a estrutura que nossa cidade tem para oferecer é ótima para saúde, o mês rosa foi marcante, que continue assim;

Vamos a Brasília, quem não acompanha, o desencontro, desavença entre os três poderes, o quanto eles consumam, ter na sua frente a mídia para preparar as próximas eleições. Sobre a CPI, mais de 90 dias de trabalho e pelo que foi divulgado oficialmente não consta corrupção, indiciamento dos citados por outros motivos, menos corrupção;

A Escola de Sargentos do Exército, ansiosamente, preparamos a cidade, não perdemos nada e sim, deixamos de ganhar, vamos ver se Recife tem condições sem auxílio do governo para manter a estrutura que prometeu, pelo que vi vai montar uma cidade. Mas o nosso preparo sempre para ações dessa grandeza, vamos partir para outra pois todos se mobilizaram. Devemos buscar empresas para empreender em Santa Maria. Que a Câmara de Vereadores revogue a lei “pagando que se recebe”, pagando para permanecer aqui. É incrível as cidades que pagam para permanecer. Deve-se contratar um vendedor para viajar Brasil a fora, buscar investidores, até em eventos. Canela agora vai fazer no Natal, mas tem investidores que vão buscar os viventes. Uma das dicas é o posto de atendimento em Uruguaiana, e a rede hoteleira para os visitantes, Mosar da Costa já lançou essa ideia, mas não foi adiante pois faltou apoio;

Obrigado mês de outubro pelas oportunidades que recebi, meus familiares, colaboradores, e quem sabe lá quantos tiveram um mês gratificante e vamos dar as boas-vindas ao mês azul, o mês da prevenção do câncer de próstata. Não deixe de rezar pelo descanso eterno de seus entes queridos, eles não voltam mais, o que os confortam é nossa paz, entendimento e harmonia. Tenho certeza que muita gente está viajando, descansando e nem sabe que feriado é dia 02. E vamos começar a semana com o júri na capital, do caso Kiss. A minha forma de manifestar esse fato, acompanhei de perto, sempre pedi descanso eterno e entregar para justiça que saberá o que deve ser feito. Nós aqui do outro lado, reze por eles e para quem vai decidir o destino dos suspeitos desse fato lamentável que atingiu as famílias. São minhas opiniões, poderá alguém se manifestar, fico à disposição.

