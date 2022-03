JORNAL A CIDADE- MARÇO DE 2022:

21 de março de 2022

O DESAFIO: É uma afronta as autoridades e as leis, mas hoje, o chimitão, registrou uma ocorrência inédita, duas mulheres foram em uma loja em plena luz do dia, e carregaram duas tv’s. E foram detidas. Imagine o que acontece a noite nos imóveis desocupados. Quando os candidatos chegarem pedindo voto pergunte qual a lei que ele fez para punir o banditismo com rigor.

SICREDI: Continua as assembleias, quando receber a mensagem da sua gerente de contas, participe, a sua sugestão também é importante. Valorize o que é nosso você também.

RISOTO E GALETO: O trabalho incansável que as pessoas prestam nas suas igrejas e comunidades preparando risoto e galeto para levar para casa, vamos colaborar, faça sua reserva nesse domingo no santuário da medianeira. E acompanhe nas redes sociais, as celebrações no santuário durante a semana.

ALCOÓLICOS ANÔNIMOS: Em santa maria existia uma unidade que dava apoio a quem tem esse vício. Temos constatado quantos acidentes vem acontecendo por pessoas que tem esse vício. É necessário fazer blitz e encaminhar o infrator para uma instituição para que se trate. É de suma importância para que não atinja ninguém na via pública.

AGUA: Amanha comemora-se o dia mundial desse precioso líquido, após a estiagem choveu, mas ainda não foi suficiente para abastecer a contento a nossa cidade. E o resultado está bem a frente. As promessas de açudes e poços artesianos, será que está andando ou vão ter que esperar próxima estiagem. Que construam logo, igual se faz com os silos, podem ter seus próprios silos.

OBRAS PUBLICAS: Como estão as municipais?! A mídia municipal divulgou que estão arrumando a Vila Belga, é operação mesmo ou só relâmpago. E as Br, quando sai os papeis da 392. Espero que a partir de junho, nas campanhas políticas o foco seja voltado a ela. E a travessia urbana, falta verba?! Chame os candidatos federais que eles providenciam.

COLÉGIO MILITAR DE SANTA MARIA: Não é o Tiradentes, é o do Exército, foi criado em 22 de março de 1994. Quantos jovens receberam aqui a sua formação diferenciada da rede pública, pois aqui prima-se pela disciplina.

CUIDADOS: Os prazos par o imposto de renda, não deixa para última hora e os contadores, interceda com seus clientes, sempre será bem-vinda.