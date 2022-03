JORNAL A CIDADE- MARÇO DE 2022

23 de março de 2022

23 de março:

MARÇO MÊS DA MULHER: Sempre homenageamos elas no empreendedorismo seja qual for o segmento. E neste sábado mais uma vez, sintonize a 101.9, ao vivo dos estúdios da Radio Imembuí. Mas hoje, é dia 23 de março, para muitos católicos e devotos é uma data importante, foi em 1968 o falecimento do padre Pio, hoje é o São Pio. E a 4ª colônia foi comtemplada graças ao Casassola, com uma ermida ao alto do morro. E agora está ocorrendo uma campanha para calçar a estrada, graças ao Beto Fantinel. E sempre na paroquia de Fátima, as 16 horas é celebrada a missa lembrando essa data. E para quem chega na igreja, ao lado está o Papa Joao Paulo II, que foi apontado e revelado pelo padre Pio em uma confissão em Milão e a construtora Jobim, homenageou o Papa com a capela João Paulo II, com o calçadão de santa maria pronto, do calçadão até a Andradas. Compare a Dr. Bozzano com a obra que o Jobim entregou sábado. Portanto, quem é devoto reze pela paz na Rússia. A que ponto chegamos, um presidente chegou a disser que esta desentendendo a afronta e fazendo com que os Ucranianos vão para outros países. Qual a sua avaliação desse presidente?!

ANIVERSARIOS: Nesta semana e na seguinte registramos alguns, no dia 24, Seura Fernandes, casada com Gaspar Miotto, e também, Augusto Manica. E no sábado, Luis Vargas e Braida e Diogo. No dia 31, Antonio Bissacotti, está conosco desde quando começou o Jornal A cidade. A todos o nosso abraço, agradeço sempre o dom da vida.

BURACOS PELA CIDADE: Bandeiras, caixa de papel, cavaletes, é incrível o número de panelas e buracos pela cidade. Com tanta arrecadação, 40 mil de IPTU, as multas, o valor das taxas que o Tubias levantou questão essa semana na tribuna. O que não falta é mídia. Como é bom investir em Santa Maria, concorda prefeito?! Eu pergunto, com essas taxas levadas, o investidor tem que dar para a Prefeitura uma troca, e a burocracia?! Absurda! O investidor chega para mim como corretor de imóveis e pergunta como é a burocracia para investir em santa maria. E o que mais me indigna, na Serafim o asfalto se destrói rapidamente, todos os dias engarrafamentos e transtornos. Por isso, as multas reduziram, as pessoas têm que andar devagar para não estourar os pneus, e as borracharias batem palma.

CENTRO GASTRONOMICO: Na Faculdade Antonio Meneghetti vai começar mais um curso superior. Eles avançam e nós esperamos que caia do céu. E nesta semana os vereadores foram a Brasília buscar verbas. E nós aqui olhando a Belga, será durável, isso é um câncer sem cura. Antes de fazer mídia para todo estado, é necessário falar com a Prefeitura antes. Para derrubar uma arvore, é necessário enfrentar uma burocracia, a inda bem que por aqui, tem ventos fortes e acabam derrubando-as por conta. Quem chega em Santa Maria sempre vai ali na galeria do calçadão tomar um cafezinho, na certa vai trocar de lugar agora.

TRIBUNAL DAS FACÇÕES: Comprou droga e não pagou, a vítima é certa. Inclusive os pistoleiros chegam nas residências, perto das crianças e famílias e atiram no desafeto, está na hora de Santa Maria convidar, inclusive o exército e fazer um pente fino na cidade. Tem muita gente com carro novo na cidade e desempregado, de onde vem a receita?! Droga ne gente. E o desafio do marginal é não ter hora para assaltar e fazer isso a qualquer hora. Com toda a segurança do presidio central, um detento fugiu pelo telhado, e o guarda não pode atirar se não vai responder por isso.

JOGOS NO BRASIL: Não se fala mais na lei de cassinos e bingos. Por ser ilegal, analise comigo, no sorteio de sábado foi mais de 140 milhões, na quarta feira já chegou a 180 milhões. As loterias da caixa não induzem?!!! Mas o parlamento brasileiro e judiciário silenciam. Mas o mês em curso é o mês de siglas. Conforme a proposta o candidato troca de partido. Acompanhe o que vem acontecendo por aqui. E o mais incrível que a lava jato foi por agua baixo. Faz falta o Brasil da ética, da honestidade, da conscientização e amor pela família, pelo seu município, estado e país. Mas após 1985 tudo está surgindo, fatos inéditos. Viram o júri lá de Frederico Westphalen, advogados abandonaram o julgamento. Não vamos entrar em mérito, mas o custo que o estado teve para promover esse júri. É o caso dos idoso aposentados. Mas eu volto aos jogos, que seja liberado e investir essa taxa em barragens e aumentar a produção do estado. Essa semana foi mostrado na mídia que lá em Ijuí tem agua, mas para filtrar e puxar precisa-se de grandes investimentos. Mas voltamos a falar de lotéricas da caixa, faz mídia e influencia as pessoas a jogar.

O ESTADO SEMPRE PRESENTE: Ganancia por dinheiro, recebi uma denúncia que para fazer uma carteira de identidade são longos meses. E se a pessoa tem urgência de fazer paga uma taxa maior e se aguarda paga uma taxa menor. Cadê os deputados? Cadê o judiciário para acabar com distorções dessa grandeza. É que nem na Prefeitura, pagar taxas para tudo. Nas estatais também, se paga uma taxa para fazer uma revisão do que foi cobrado a mais. É serviço para o legislativo e judiciário, lembrar do povo eles devem.

A SHELL PODEROSA EMPRESA: Querem investir em energia eólica, que bela noticia, um projeto gigantesco, mas querem instalar as torres em alto mar. Mas está enfrentando a burocracia do meio ambiente, ele manda l também, em alto mar.

GRENAL: É hoje à noite, será que será um jogo sem brigas, sem torcidas raivosas, todo mundo paga ingressos, mas o estado tem que fornece a segurança. Os estádios deveriam ter que selecionar quem vai aos estádios. E tenha certeza que o campeonato será decidido entre Pelotas e Erechim.

PLANEJAMENTO: Assim as coisas acontecem, que diga Gustavo Jobim, planejar, marquei sempre, além disso, pontualidade. E o comentário de ontem, Davi Coimbra, planejar é como namorar, é como chegar nas pessoas. Mas falo aqui em outro segmento, sobre o dia que você partir, pagar para a família o espaço do cemitério, se você vai ser cremado, deixa tudo pronto, para não perturbar a família. Quando o sujeito chega a falecer é um custo elevadíssimo. Um dia todos iremos partir, por isso é bom planejar.

COLEGIO METODISTA CENTENARIO: Que saudades do internato, quando cheguei aqui em 1970, ainda tinha, quando cheguei aqui ainda tinha. Foi criado em 27 de março, neste ano completa 100 anos. E em 1998 agregou-se a ele a faculdade Fames, e graças as negociações, bom senso, negociações com Gustavo Jobim, ele vai devolver o prédio como era no passado com o prédio pronto. Com mais de 100 apartamentos no prédio e estacionamento rotativo. E para quem ali estudou ali, vai matar as saudades. E na Acampamento, visite o plantão de vendas e fale com Gustavo Jobim, faça um bom investimento.

INTEGRAÇÃO NACIONAL: Ela é celebrada dia 31 de março, foi criado o ministério da educação nacional em 1989, tinha por objetivo diminuir a desigualdade social e econômica nas cidades brasileiras. Mas ainda não criaram o projeto da desigualdade de Brasília com os demais estados do Brasil.

O CACAU: Comemora-se no brasil no próximo dia 26, para quem não leu, o nosso estado, os irmãos Franz Neugbauer criaram em Porto Alegre em 1891, é a primeira Fábrica do Brasil, foi passando o tempo e em 2010 o grupo Volpar, da família Vontobel, comprou a Neugbauer, e passou a chamar-se Volpar Vontobel Alimentos, e comprou também a Mumu. A história começou em porto alegre, mas a fábrica está em Arroio do Meio, no bairro Taquari. São mais de 700 colaboradores. Produzem mais de 700 mil quilos de chocolates por dia, bem como outros produtos que a fábrica produz. E o cacau como é conhecido, o maior produtor do mundo no passado era a Bahia. Hoje perdeu o espaço. Naquela época 90% era Baiano. E mais uma vez esse ano encontramos chocolate, mas o preço do ovo é muito caro. Existem muitas famílias que fazem artesanal. Só comprar chocolate que acabam fazendo, igual o jogo do bicho, das loterias e tantos outros. Imagine o faturamento das cidades da serra gaúcha neste período.

CASTRA MOVEL: É para começar em abril, são mais de 500 animais inscritos para receber o tratamento programado. Uma empresa lá de distante, um valor considerado e nós aqui com a universidade desde 1965, como se diz, falta dialogo e entendimento, era para a prefeitura junto a universidade entregar o serviço para os acadêmicos. Mas santo de casa não faz milagre. Eles estão preparados. Licitação, alguém de fora vem buscar o dinheiro. Se aumentar, vereadores fiscalizem, cuidem disso, poderia ser gratuito com a Universidade. Que falta de gestão, e troca de favores. O prefeito Sebastiao Melo, na praça São Pedro, de frente para a Assembleia e etc, isso chama-se visão empresarial. E por trás disso está o Schirmer. Ele está no pódio. E além disso em Santa Maria temos tantas casas veterinárias. Será que vem de fora os produtos, ou são comprados aqui.

CONSTRUTORA JOBIM: O comentário na cidade é único, pelo planejamento, pelo Espirito Santo entregado sábado e pelos investidores. É comum ver nas pessoas que dá gosto no fim da tarde comparecer ali, e curtir o hall de entrada com aquele calçadão. Uma área que só o terreno são mais de 8 mil m². Foi aprovado o projeto em 2016, planejado para ser entregue em 2022, são 62mil m² de área construídas, são 610 apartamentos, são 114 salas comerciais e 675 boxes e 54 lojas. Devemos aplaudir um empresário deste porte. Imagine como será a Acampamento com o centenário e cristo redentor.

SICREDI: Continua as assembleias, quando receber a mensagem da sua gerente de contas, participe, a sua sugestão também é importante. Valorize o que é nosso você também. Caso não venha a mensagem, procure o Sicredi nas redes sociais e participe das assembleias, é a voz dos associados o empreendedorismo que vem sendo feito, ou então, ligue para sua gerente de contas. Você já visitou a sede da diretoria?! Va conhecer o banco do Agronegócio.