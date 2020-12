3 de dezembro de 2020

Jornal A Cidade impresso circula hoje e você pode acompanhar sempre pelo nosso site e quando não concordar com nossas opiniões pode ligar.

Pandemia: que o que foi dito não seja verdade, caso contrário teremos no início de 2021 uma situação muito grave. Cada um faça sua parte e vamos cuidar.

Prefeitura: preparando os carnês para pagamento do IPTU e a divulgação. Já escrevi, na capital já estão enviando o boleto para pagar cota única até o dia 5 de janeiro. A partir daquela data é emitido o carnê e as opções em pagamento, quanta economia em papel.

Cuidados: estão acompanhando o tipo de golpe que temos em nosso meio? Fiquem atentos a mídia, a polícia, às orientações. Não pague se não tem certeza. Do outro lado da linha você não sabe quem está. Não forneça dados. Na sua casa nem sempre abra a porta, viram na semana na mídia local que um cidadão pediu emprego, foi limpar o quintal, passou pelo meio da casa e levou o celular indo embora bem tranquilo. Seja sempre desconfiado, só se conhece a pessoas com muito tempo, eles são muito rápidos. Cuidado na via pública, ande com poucos documentos e objetos de valor e sempre distanciado, para que quando alguém se aproxima procure ficar de olho. O crescimento do banditismo é assustador e a organização também. Eles têm sorte, nem a pandemia passa por eles. E a maior parte das vezes drogados, tanto faz matar ou morrer, recebem ordens e devem cumprir. O cidadão deve ter cuidado. E orientar as pessoas sobre o problema que vivemos, mesmo diante de tantas viaturas, policiais fradados, serviços de inteligência, câmeras de monitoramento, diariamente prisões acontecem. Inclusive menores conduzidos a DP e depois entregues aos pais. Assim mesmo é necessário destacar a atuação da polícia em geral e olhar pela lotação dos presídios que é preocupante até para os agentes penitenciários.

Economistas: na página 14 da edição de hoje falamos nos economistas da 1ª turma de formandos de 1958. Não citamos e esclarecemos agora que o economista Paulo Appel (à esq. na foto) faleceu recentemente, ele é irmão de Edmundo Appel que também é economista e da mesma turma.

Corsan: seus funcionários ou terceirizados fazem a leitura dos hidrômetros e com muita rapidez e propriedade emitem a conta na hora. Brilhante serviço. Assim deve fazer com quem está em débito ou com a RGE também, ao invés de cortar, imprimir e pedir para o usuário pagar na hora. Já levantei essa questão há muito tempo, mas continua. No prédio do Jornal A Cidade o vendaval de 2017 danificou e levou embora a tampa do hidrômetro, depois de dois anos foi colocada, mas é costume de quem vem fazer a leitura, talvez não esteja bem da coluna ou pelo coronavírus, levanta a tampa com a bengala, faz a leitura e deixa aberta. Alguém pode passar e por interesse levar a tampa. Fechada não chama atenção. Em quantas leituras eles não procedem dessa forma?

Trezena na Catedral: hoje às 18h falando sobre a Imaculada e o Cuidado com a Saúde.

Temporal: rápido, dentro das previsões, assustou, mas em algumas cidades o estrago foi grande. Aquelas palavras da Bíblia ‘sempre esteja preparado, pois não sabe o dia nem a hora’, mas muita gente tremeu ontem e mais uma vez fomos protegidos pelas nossas padroeiras Medianeira e Imaculada Conceição.

