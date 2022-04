JORNAL A CIDADE E APOIADORES:

11 de abril de 2022

11 DE ABRIL:

DIA DO PREFEITO: É lembrado no dia 11 de abril. Várias alterações aconteceram e hoje, eles podem ser reeleitos, foi em 11 de abril que foi criado o cargo do executivo, pela assembleia paulista. Resultado da aprovação do código de processo criminal, com objetivo de pôr fim aos gastos públicos. Também é criado dia 6 de outubro. Ou também 1º de outubro, que se comemora por lei federal, o dia do vereador.

MULTIPROPRIEDADES: É novidade no mercado imobiliário, e grandes empresas constroem grandes projetos com toda estrutura e conforto e o cliente compra uma fração de propriedade. Recentemente foram comercializadas 35 mil vendas. Se paga a despesa, o comprador paga somente as taxas e condomínio anual. E final do ano, dando lucro é dividido entre os investidores. Em minha opinião é muito bom.

TITULO ELEITORAL: É necessário motivar de 16 a 18 anos para que os jovens façam parte dessas eleições, os jovens estão desmotivados. A cada ano reduz mais o número de votantes.

SEMANA SANTA: O momento de refletir para quem assistiu as celebrações nas igrejas católicas no final de semana, é tempo de reflexão, conscientização e amor por tudo que se faz. Evidente que tivemos altos e baixos na política, mesmo em campanhas não oficializadas. Mas está tudo muito solto e quando alguém pisa na bola é punido. Já outros passam despercebidos, é o contexto nacional, cada um de nós devemos pensar em si, na cidade que nos acolhe e acima de tudo, fazer parte da comunidade, é uma semana de trégua, não terei tantas questões a serem abordadas em respeito à paixão, a morte e a ressureição e a pascoa. Faça suas preces no seu segmento de fé, e vamos ter a consciência tranquila pela volta da normalidade. Uma boa semana e para quem viajar, cuidado nas rodovias, na 287 não tem acostamento. E a empresa anunciou que não foi aceito seu projeto, ou seja, agora ficou para setembro. E o ritmo da construção dos pedágios está previsto para começar a cobrar em agosto. São contratos e contratos, e o setor público geralmente contrata com a clausula do aditivo. E quem paga é o povo. Uma semana a abençoada a todos e estou sempre de plantão pelo 98407-1000.

QUE SEGUNDA-FEIRA: Primeiro, começa amanhã a feira do peixe, não deixe para ultimo dia. E os ovos de chocolate estão distantes do consumidor. Vamos nos reinventar que é o principal. E não faltou no final de semana a parte policial. É farta de problemas, é só ouvir a radio Imembuí que você fica atento. Menores com colete a prova de bala, armados, e a polícia leva para a do e o delegado por força de lei manda entregar para os pais.

BEM-VINDOS UNIVERSITARIOS: O final de semana para mim uma notícia bombástica da prefeitura. Que organizou a calourada segura, é a velha praça da Corsan. Abrir a praça para que a juventude beba, se divirta. Tudo mundo sabe o que fazem todo na, ninguém mais fala de pandemia. O mais grave que a prefeitura fechou acordo com a segurança pública cuidar as ruas e locais. Consequentemente o trabalhador não pode cruzar por lá. Senhor Prefeito, deveria falar sobre o que fez nesses anos todos, para demonstrar tudo. E na certa esses pais dos alunos não estarão presentes. Os trotes, com as pessoas precisando de apoio. Uma ação social para conscientizar a respeito do lixo. E amanhã pela madrugada começa a empresa terceirizada fazer a limpeza, alguém acha que é cortesia?! Não, nós pagamos. Quem paga imposto sabe, que ainda temos que buscar o boleto para pagar. Nem os imóveis tem anotado, para pagarmos a diferença. Foi anotado/?! Não, daí o que acontece. Pagamos pelos outros. Pobre de quem mora perto da praça. Atrai a juventude que é curiosa para conhecer a pandemia. Muitos nem vieram ainda, pois a pascoa esta pela frente. E os políticos gastando o nosso dinheiro, fazendo uma pré-campanha. Da animo para trabalharmos e produzirmos?! Não! Mas eu não vou resolver. Vejam o calçadão, anunciaram no final de semana, mais de 3 milhões, vai custar. Quem sabe la na licitação não conste a clausula do aditivo nos contratos públicos. E aquela controvérsia hoje do aumento dos vereadores, que bom senso os presidentes da camara e seus colegas tiveram. Mas parece que uma autoridade não gostou, tem que pagar sim, o justo. Assim não vai. E quem viajou para santa maria, pela 287, engarrafamentos, pedágios, sem acostamento e a concessionária estrangeira se deu ao luxo de dizer que agora não vai consertar o acostamento. Que segunda-feira hein gente. Vamos rezar para ver se as coisas melhoram.

PROGRAMA A CIDADE: Neste sábado, será mais leve, não terá tanta abordagem como faço. Em respeito a semana santa. Mas tem assuntos importantes, entrevistas com apoiadores. Alguns a 21 nos com fidelidade, dando oportunidade para que eu possa fazer. Nunca são críticas e sim interesses para que alguém conserte. E já vou dizer hoje, alguém concorda com os trotes da UFSM?! E alguém acompanhou ou trotes das faculdades particulares?! Não teve né…