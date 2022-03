JORNAL A CIDADE DIA 17 DE MARÇO DE 2022

17 de março de 2022

FINAL DE SEMANA: É a última do mês de março e vamos caminhando rumo a dia 31, você recorda alguma coisa?! Eu sim, um grande movimento, naquela época não tinha roubos nem sinos de igreja. Faça suas leituras. Mas continuaremos hoje dizendo a todo aquele que não fez a vacina que foi comtemplado, compareça. Mas o importante é você cuidar sua saúde e para quem teve coronavírus, tem sequelas, nosso corpo é muito sensível. E se você puder e gosta de esporte, vai assistir o Gre-Nal domingo, não perca tempo, o Inter e grêmio jogam aquela bola, assista o das mulheres, ganham menos e jogam mais, dá gosto de ver. E além disso, fique atento aos candidatos que tão chegando, negociando com as siglas, em quem apostar?! E as pesquisas influenciam as pessoas, quem estava na frente ano passado perdeu as eleições por aqui, lembram?! E se virem alguém cortando fios de luz e de cobre, jogue um balde de agua quente ou chame a polícia, está quase esgotando estoque de roubar em casas. Por isso, vem roubando postes, ar condicionado, tomadas de luz, tudo tem valor. E ao transitar pela cidade, surgiu umas bocas de lobo, pois lá em baixo tem a tubulação, e quando a pessoa observa está em cima. Pode dar acidente e até engolir seu carro, imagine ficar assim até junho, quando começa as chuvas, esperamos as ações rápidas, sem burocracias, pois uma licitação demora no mínimo 90 dias. E sábado vamos trabalhar das 9 às 12 horas.

MULHERES EMPREENDEDORAS: Para mim o espaço que concedemos maior é para elas, olhem as fotos, nesta quinta-feira, final de semana, março de 2011, são dezenas de mulheres, olhe para cada uma delas, o poder do empreendedorismo que elas ostentam na cidade hoje. Isso faz parte do aniversario dia 17, dos 24 anos do jornal A cidade, quem sabe ano que vem possa ter.

AMIGO ESPECIAL DO JORNAL A CIDADE: Em nossa trajetória de 23 anos do Jornal A cidade, sempre focamos no empreendedorismo anualmente, e nessas duas fotos olhem bem para os empresários homenageados em 2011, e lamentamos escrever que entre eles está o saudoso Elídio Biacchi. Nesta foto está o Paulinho Stangerlin que no domingo dia 20 comemora seu aniversário no mesmo dia de seu filho.

ANIVERSÁRIOS: Nesta semana dia 17 principalmente, registramos vários aniversários e vamos republicar as fotos de 16 e 17 de março de 2011.

SÃO JOSÉ: Esposo de Maria e pai de Jesus, vale a pena ler o quanto dedicou-se a família, qual das igrejas que não tem um São Jose, nós temos um bairro nobre na BR 509. Temos o Itaara, ele é padroeiro da cidade. La em Tubarão uma estátua de uns 15 metros, mostra o potencial da cidade e o quanto o povo é devoto, e nós não conseguimos construir aqui um monumento homenageando Nossa Sra. Medianeiras. Que ele interceda pelas crianças desamparadas, pelos pais sem empregos, e que ele conceda o espaço e minha homenagem particular ao padre Enio Rigo, com muita capacidade dirige o instituto São José. Nem precisa convocar pois as matriculas estão abertas. Localizado no Bairro Dom Antonio Reis, e dia 19 de cada mês ele é lembrado na missa do Santuário da Medianeira, onde está a relíquia trazida por Santo Ivo da França. E acontece também no dia 19 de maio.

PROGRAMA A CIDADE: Sábado, 19, das 10 às 12, diretamente do espirito santo, da Venâncio Aires, o desafio do Gustavo Jobim em construir um empreendimento nessa grandeza, está entregando as 4 torres, AMOR, CARIDADE, BONDADE E DIVINDADE. Começa com a missa as 9 horas, e la estarei com a Pioneira, sinto-me grato pelo convite, por poder estar presente em um empreendimento dessa grandeza. Como está indo, acabou o calçadão, agora é lá, olhe a qualidade do Hall de entrada dos prédios. Esteja conosco pela 101.9

CUIDADOS: Vai viajar? Cuide as rodovias, quer ir pro litoral, que é o mês dos idosos, lá você vai encontrar farturas de locações e se for pra ficar 5 dias, consulte preços de hotéis e pousadas, temporada curta aproveite as empresas da cidade. E não se iluda por mensagens da internet, e para quem ficar por aqui, não deixe sua casa sozinha, e casa abandonada, se ainda não foi atingida, cuide!!! Eles levam o que podem. Essa semana, no grande porto alegre foram detidos suspeitos que compravam sucatas e cobre. Tomara que essas ações venham para Santa Maria e eles sejam punidos, e cuide os sinos das igrejas, são históricos. Não sei como não levaram ainda os postes da travessia urbana, as escuras a noite, também eles roubam. É um desafio para autoridade. Eu deixo a indagação: esse ano quase 70 detentos ganharam liberdade para visitar a família, com foi a volta deles?! Voltaram todos?! O que é isso, bondade da lei.