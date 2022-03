JORNAL A CIDADE DIA 15 DE MARÇO DE 2022:

15 de março de 2022

SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO: Temos muita esperança pela frente, para que vários fatos venham acontecer, primeiro, a paz no mundo, o entendimento entre a Rússia e Ucrânia. Quem ouviu o Papa conclamar no último domingo “Parem! ” Esta é a mensagem para evitar perdas humanas e a destruição de patrimônio, que será difícil recuperar. Neste mês também é a mês da dança das siglas, em que os pré-candidatos, onde as vantagens são melhores, eles trocam de partido, acompanhe. Para você saber quem está comandando o país, em todas as esferas, e o contribuinte sofre. Quando é a vez de seus direitos consegue adiar aprovações, projetos, verbas e tudo mais. E no final do mês vamos relembrar o movimento 1964, para quem chama de ditadura, analise de 85 até o presente, o que vivemos hoje, só direitos sem deveres. E agora vem a mídia a todo instante pré-candidatos a presidente, tem solução para tudo, lá chegando esquece o voto. Vamos ter fé, orações, jejum e doações para que mudamos o quadro existente. Como diz na oração de Nossa Senhora de Lourdes, protetora dos doentes, ela pediu, orações, e pela sua intercessão materna, os doentes encontrem saúde, os pecadores conversão, os aflitos consolo, os desesperados, a esperança, os afastados, o retorno, os jovens, a fé, as crianças o acolhimento e ternura, as famílias, a paz e fidelidade. Esta é minha opinião nesta semana.

ANIVERSÁRIOS: São tantos na semana, mas quero destacar dia 17, Airton Padoin, Fatima Schirmer, Camila Cunha, Rubem Fogaça e tantos outros, mas quero aqui incluir uma data importante para mim, em 17 de março de 1998 era lançado o Jornal a Cidade, sua primeira edição, são 24 anos, desde março de 2021 não circula mais a edição impressa, mas continuamos nas redes sociais e nosso espaço na Rádio Imembuí que lá estamos a 20 anos, mas o programa dia 21 de abril março 22 anos. Como nasceu o Jornal A cidade, sempre quando posso vou a Posse de Boa Vista, onde lá minha família foi sepultada. E já como uma experiência de 1974 e 1976, da Plateia de livramento, o Jornal que eu fazia só de imóveis, é uma fase de glorias e virtudes, em 1997 tive uma experiência com a cidade, e quando vinha regressando no dia 2 de novembro de 97 pensei em lançar um Jornal e comecei a trabalhar. Já em fevereiro de 1998, projeto pronto, contatos publicitários, entre tantos, os primeiros anunciantes, os primeiros, AM Brum Funerária, Restaurante Augusto e tantos outros. Portanto, nessa quinta-feira, agradeço permanentemente a todos aqueles que confiaram no meu trabalho e para mantermos o Jornal durante 23 anos impresso. E quem não recorda nos jantares em março. Em 1999 a primeira homenagem na Camara de Vereadores a empreendedores locais de todos os segmentos. Aí o espaço ficou pequeno e partimos para o Centro de eventos do Hotel Morotin. Além dos jantares, os concursos da mais bela santa-mariense, foram 14 eventos. Quantas jovens, hoje são grande empresarias. Quantas transmissões de rádio realizamos na empresa, a terça empresarial, transmissões extras, restinga seca, Capão da Canoa, Tramandaí, Itaara e tantas outras. Sempre pautados na valorização e destacar a importância produção. Do empresário, do empreendedor, mesmo com tanta tecnologia sem o colaborador não somos ninguém, quantas sugestões emitimos, e algumas foram aceitas e levaram a diante. Meu muito obrigada aos milhares de anunciantes que me deram a possiblidade de começar e dar continuidade. É minha contribuição e da família Roveda, e nossa retribuição pelo quanto Santa Maria nos proporcionou. E hoje, são empresários, empreendedores em várias atividades. Hoje seria dia de jatar, da festa, mas a pandemia nos restringiu, sempre carrego comigo, amizade constrói, o que sinto estranheza é que nem uma atividade profissional não terá êxito se não tiver o elo de relação de amizade, credibilidade, valorizar o cliente e fazer sempre tudo certinho, como corretor de imóveis há 44 anos, sempre busquei atender as duas partes, comprador e vendedor e como é gratificante quando chego em santa maria, formandos das faculdades ou colaboradores que vem nos visitar pelo aprendizados que tiveram. Sou o mesmo de quando cheguei em Santa Maria em 1970, e quero agradecer mais uma vez a Brigada Militar, 6 anos em Passo Fundo e 6 anos na Esfaz em Santa Maria. Onde fiz o curso de sargentos e aqui fiquei, quantas portas se abriram em 1976 por questões de estudo, foi forçado a pedir exclusão, mas não esqueço os colegas, os ensinamentos recebidos e oportunidades. Sou grato a santa maria, terra da padroeira do estado. E ninguém se mexe para construir um monumento a Medianeira pela importância e acima de tudo mãe de Jesus, e seus pais, e um dia apareceu um anjo e lhe disse que ia ser mãe e ela disse que seria Maria. Gente, falei demais nessa terça-feira, e hoje à tarde, faremos uma live do Espirito Santo as 4 torres da Venâncio Aires, com Gustavo Jobim, que acaba de voltar do Rio de Janeiro que recebeu devida homenagem como empresário. E no sábado uma extensa programação pela entrega definitiva do Espirito Santo e nós estaremos ao vivo com portas abertas. VISITE O EMPREENDIMENTO. Mais uma vez, obrigado a todos por esse 17 de março de 2022. Deus esteja comigo e me dê os caminhos para seguir em frente e ser um porta voz do bem comum e solidariedade e sempre vamos rezar pelas crianças e pais desempregados, tendo emprego a família se consolida. FOTO DE ARQUIVO: Entre tantos eventos que realizamos, contemple cada foto, para celebrar o trabalho das redes sociais e Rádio Imembuí. Nos jantares que realizamos sempre registramos a presença de autoridades, políticos, e numa das homenagens esteve conosco o embaixador Ibrahim Al Zeben que estava visitando a cidade de seus conterrâneos.

FALECIMENTOS: Quem não conheceu o Jorge Caneda, o quanto esse senhor trabalhou politicamente por Santa Maria e Itaara, que deus tenha recebido pelo serviço que prestou a sua cidade. E no último final de semana faleceu também Paulo Eduardo Menezes de Mesquita, Jornalista, repórter e nas emissoras da capital, mas estava numa clínica a muito tempo em Santa Maria, seu pai advogado já falecido, sua mãe Fatima, meus amigos, um casal sempre atuante nas ações sociais, e quero vincular a foto hoje, numa edição especial do Jornal a Razão de 1976, todas formaturas aquele ano e aonde consta também a minha do Direito, mas os formandos em comunicação da UFSM, onde ali está o Paulo Mesquita, é difícil localizar, vamos ver se quem me segue vão localizar amigos e colegas na fotos, entre tantos Gaspar Miotto, meu amigo. Bom jornalista.

TRANSITO: Pela manhã, meio dia e à tardinha evite passar em frente dos colégios, deixe que os pais vão buscar os filhos, a cidade voltando ao normal, uma situação grave também na BR 158, no trevo dos quarteis a fila é extensa, muita calma e paciência. Prefeito Municipal, o sr. prometeu de duplicar a Rua Irma Dulce, tenho certeza que não faltará apoio do exército, obra importante que hoje é intransitável. Se deu conta quantas unidades militares tem no boi morto. Outra parte grave são as moradas perto das Dores, Ônibus, Vans, é uma cidade ali, e para ingressar na BR 287, mesmo, ali se faz necessário uma sinaleira. E se vamos esperar a duplicação até Camobi, era para acontecer nessa semana, a licitação da empresa que iria preparar o projeto, assim acontece as coisas, tudo para depois, cadê os políticos para pressionar, que venha um projeto que contemple tudo e todos e não uma simples travessia urbana. Mas tem que estar atentos. Essa é minha opinião.

EMENDAS PARLAMENTARES: A mídia local divulgou durante a semana que mais de 7 milhões os nossos representantes mandaram para a santa maria, Paulo Pimenta 1 milhão 912 mil. Agora, vi tantos parlamentares na postagem, trabalham por Santa Maria, das verbas federais a menor delas foi 100 mil. Ajuda, mas pela busca de votos em Santa Maria. Ainda colocam na mídia que conseguiram por Santa Maria. Essa é minha opinião, nas eleições desse ano, os partidos locais, se unem, vamos escolher 5 ou 6 nomes e os 4 federais. Concentrar na votação, como faz o norte e nordeste, para que Santa Maria seja contemplada, e não espere que caia do ceu.

ARQUIVOS: Como é bom ver fotos e matérias do passado, vendo a mídia local, em 1998 Prefeitura estava ministrando aulas aos catadores de lixo em uma campanha, 24 anos após o quadro é o mesmo, o lixo toma conta e ninguém me deu respostas, os containers são lavados?!

CORREIOS: Que saudades do passado, aquela correspondência eficaz, eficiência, agora reduziu tudo, agora não conseguem nem levar a leilão os 11 mil m² da Visconde de Pelotas. Camara executiva e o legislativo se atentem. Lembram em 2018 aquele rombo que deu dos correios, os famosos contribuintes dos locais, em que os funcionários estão colaborando mensalmente com a porcentagem e pagar com o rombo da época. Pessoas foram condenadas, mas o dinheiro não voltou. Aposentados com 23% e funcionários 17% sobre o que iriam receber dos postais, estão contribuindo para receber no futuro. O fundo foi criado em 1981, e agora, a matéria final de semana na mídia, compareça mais de mil colaboradores no final de semana, tomou conta, mas a rapidez na entrega.

VACINAÇÃO: Chegou seu dia compareça, não deixe para depois, mas acredito no Chimitão e Fabricio, no seu espaço hoje pela madrugada, foi dito que para ingressar no Shopping Praça Nova tem que pagar estacionamento. Com tanto espaço que a prefeitura tem, feche a Medianeira em algum sentido, para que as pessoas não paguem. O estacionamento ao redor do cemitério, belas avenidas, ou no atlético clube que está abandonado. O Centro Desportivo Municipal de Santa Maria, o contribuinte sofre, vacinas grátis e paga o estacionamento, a própria Gare no centro. Por isso que passei por la e tem tanto carro estacionado. Parabéns Imembuí por ter levantado essa questão.

ULBRA: O quanto foi investido em educação, mas passou dificuldades, agora a rede Evoluta assumiu a instituição. Instituição seja bem-vinda para salvar o patrimônio e lembrem, devemos sempre priorizar a educação.

SICREDI: Fiquei atento você associado, está recebendo mensagem para participar das assembleias que acontecem das agências e no final falamos o que foi debatido, você que é sócio participe que vale a pena. Pois a cooperativa cresce muito mais que a gente imagina, recentemente, foi divulgado na mídia local que o Sicredi chega em 95% dos municípios do Estado e neste ano pretende abrir mais 20 agencias, sem falar no êxito la em Minais Gerais. Observe a suas agencias, as estruturas e os produtos ali oferecidos. Essa foto de 2013 da equipe do Sicredi, só de mulheres, imagine hoje com tanta evolução, 10 anos após o crescimento que tiveram na empresa.

ASPES: É a associação santa-mariense pró ensino superior, foi criado em 14 de março de 1948, foi o braço direito pela criação da UFSM. Idealizada pelo saudoso reitor Jose Mariano da Rocha, mas a presença sim, do colégio Marista. E desta associação surgiu em 15 de outubro, a Fundae. Que tinha como objetivo preparar jovens sem recursos para amanhã. Foram adiante, investiram na parte Oeste, distrito industrial, aulas práticas, mas graças a uma decisão judicial encerrou atividade para ceder espaço para residência dos índios. E vamos recordar rapidamente o patrimônio que tínhamos, dos ferroviários Hugo Teilor, do Patronato, cidade dos meninos E hoje mantemos público só o EMAI, sempre bom recordar.

BOMBEIROS: Pertencente a Brigada Militar, mas a pouco mais de 2 anos criou sua instituição, organizados, qualquer emergência chame os bombeiros, e em Santa Maria começou em 16 de março, provisoriamente na Vale Machado no antigo prédio da prefeitura, deve ser aonde a camara tem o dilema para fazer seu prédio. A primeira intervenção foi a fábrica de moveis do seu Osvaldo Medeiros. Já em 16 de março de 1966, foi transferida para Coronel Niederauer, onde está até hoje, por isso temos ali, a praça dos bombeiros, praça do Mena Baretto. Em 1974 a BM fez uma restauração e foi criado o primeiro BI. Passou a chamar-se comando regional, com abrangência das regiões centrais, e pelas alterações ultimamente, é uma unidade regional. Conheço bem os bombeiros, o quanto são importantes, só que a lei de prevenção e incêndio, só que aquela agilidade no caso Kiss deixou a desejar. Na minha modesta opinião deveria ser aplicada a rigor nas obras novas e nos prédios antigos adequar dentro do possível sem onerar os proprietários, quando apresenta perigo ou não. Mas a lei está aí para ser cumprida. Parabéns a unidade local e seus componentes.

COMANDANTES: O CRPO, assumiu a Coronel Bastianelo, que comandava o primeiro regimento. E nessa unidade assumiu outro Coronel a base Aérea também trocou de comandante. O atual comandante Ari Cezar, vai prestar uma missão internacional e o novo comandante vem de Curitiba, ingressou na base em 1998, e já é comandante de uma importante unidade que nem a base aérea.

NEI MÂNICA: Presidente da Expo direto, a mídia divulgou o que ele disse, chega de reuniões para marcar reuniões. Atingiu Santa Maria.

PRÉ CANDIDATOS A GOVERNADOR DO ESTADO: Estou acompanhando as colocações do Eduardo Leite, ele confia em todo mundo e não poderá ser traído no segundo turno lá por Brasília, mas ele gosta do Estado e tudo que lançou ultimamente, eu acho que ele sente em deixar o cargo. E nós em Santa Maria vamos ter alguém ligado a cidade pois tanto Ônix, quanto Luis Carlos Heinze formados por estas instituições, pode ser que façam a diferença, nós com tudo pronto, não conseguimos convencer que Santa Maria era a melhor da cidade para vinda de Esa. Santa Maria recebe a todos, sentam em uma mesa, recebem a todos, ouvem promessas, o problema é que talvez não voltam depois.

NAVIO: O maior do mundo lançado nos EUA 6.998 passageiros, 2 mil e 300 tripulantes. 350 metros de comprimento. Você faria um Cruzeiro? Não tem medo, aja motor e estrutura interna. Lembram do Titanic?! Kkk

MULHERES EMPREENDEDORAS: Você que vai a banco que é associado do Sicredi deve ter observado quantas mulheres ali trabalham, é gerente, gerente de conta, poucos homens lá estão trabalhando e aquela gentileza de sempre, sempre tem solução para tudo.

PAROQUIA NOSSA SENHORA DA RESSUREIÇÃO: Quero registrar a procissão luminosa a celebração da Missa por Dom Leomar e a posse do novo padre Adilson que atual 17 anos em São Sepé, e de lá o prefeito Vargas, lotando a paroquia, vieram participar da posse do novo Papa. E a mensagem do arcebispo, portas abertas para ver as igrejas lotadas. Só para lembrar sempre dia 11 acontece a procissão luminosa e após, a missa.

REDES SOCIAIS: São várias plataformas de vendas, delivery much, vaquinha online, muito utilizadas hoje, as empresas que monitoram valorizam o empresário e quando o empreendedor não é bem atendido, procura pretextos para desvalorizar a empresa nas redes sociais. Eu tenho denúncias muito graves que quem faz compras e usufrui do serviço e sempre aprontam. Ou quebram alguma utilidade, muitas vezes quebram os estabelecimentos. E os estabelecimentos acreditam pois é um lugar onde oferecem vantagens a ele. E agora está surgindo a desculpa do pix que não tem internet, ou onde pagam dinheiro, tenho denúncias locais sobre isso. Da mesma forma nada se faz para impedir as operadoras que ficam ligando todo dia. Eles têm uma sequência de nomes e não riscam quando ligam.

SÃO PATRICIO: Foi bispo, e na Irlanda, dia 17 é a grande festa desse santo, todo mundo caraterizado de verde e na capital em Porto Alegre todo mundo organiza eventos para comemorar, chama-se bar, lancherias, Santa Maria começou e por aqui já teve. Acompanhe.

MARÇO: As férias terminaram, não para os idosos e aposentados, o que não faltam são propostas de imóveis para alugar, pechinche muito, tem muita oferta, veja um custo de um hotel e pousada, vai alugar apartamento por 5 dias, vale muito mais a pena alugar pousadas, hotel ou motel.

O COBRE: tem alto valor econômico, quem está levando são treinados e tem pratica e nos últimos dias estão cortando os fios e levando os mesmos dos postes até entradas dos imóveis, eles enfrentam a tudo e todos, pelo que me foi contado está chegando nas repartições públicas e intensificar a população em geral, qualquer suspeita de ataque chamar urgentemente o 190. Não consigo entender como eles sobem, cortam os fios, e não levam choque, até o presente ninguém divulgou.

