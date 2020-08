Jornal A Cidade destaca

Primeiro o nosso abraço a distância a todos aqueles que festejam aniversário neste mês de agosto e entre tantos quantos empresários, lideranças e pessoas que têm um vínculo com a cidade e a ela se dedicam. E ao mesmo tempo esses aniversariantes são pais e avós, nosso modesto reconhecimento.

Lauri Saccol: festeja aniversário dia 21, empresário bem-sucedido, um líder visionário, pai e avô. Um dos diretores do Grupo Medianeira.

Fernando Zamberlan Silva: família Zamberlan Silva, os pais Manoel e Inês, empresários da construção civil e os filhos Fernando, Evandro e Estela também são empreendedores no mesmo ramo. Fernando é gremista comemorou aniversário dia 5 e também é pai.

Alcides Zappe: diretor da Rádio Imembuí comemorou aniversário dia 4, já é pai e avô.

José Henrique Seabra, o Zeca do Vera Cruz: também é pai e comemorou aniversário no dia 8.

Livio Iberê Jornada Pereira: pai, professor, comentarista curtindo Capão da Canoa comemora aniversário dia 25.

Ana Toniolo: uma das proprietárias da Casa do Pastel há quase 30 anos vendendo pastel de qualidade e agora auxilia o namorado na Stan Burguer ao lado na Angelo Bolson, comemora aniversário no dia 24, uma data histórica.

Lauro Trevisan: empreendedor, empresário, escritor, palestrante comemora aniversário dia 14.

Salete Barbosa: comunicadora na Rádio Imembuí e na Nativa, comemora aniversário no dia 19.

Saiba escolher o presente para seu pai, que seja útil em tempos de pandemia.

