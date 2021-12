JORNAL A CIDADE DE DEZEMBRO DE 2021:

27 de dezembro de 2021

1º DE DEZEMBRO- QUARTA-FEIRA:

IMPORTANTE: Primeiro, hoje inicia o julgamento pelo judiciário do caso Kiss. Particularmente, para quem é devoto e quem acredita na eternidade, reze, muitas orações pelo descanso dessa juventude que já deve estar junto ao pai. E que a justiça apure os fatos conforme consta nos autos do inquérito. O fato aconteceu, é uma pagina n historia dos acidentes do judiciário, evidente as famílias abalaram. É uma forma de prevenção, não só aonde ir, mas também quando bebemos e dirigimos, quando discutimos no transito e algo mais. Medite a partir de hoje para que reine a paz e harmonia entre todos. E mais uma vez as suas preces de hoje sejam dedicadas a tantas vitimas. Segundo, hoje é o dia internacional de combate a AIDS, o assunto agora é pandemia, mas este mal, também atinge as pessoas. Santa Maria são centenas de contaminados e que mensalmente comparecem na treze de maio para retirar seus medicamentos.

FLORES: Elas quebram o gelo, a pessoa fica mais alegre, se aproxima, abrem-se amizades, talvez uma longa vida juntos. E o que falta para nós, é cultivar mais flores na via publica. Com tanto espaço e tecnologia, somos pobres, muito pobres nessa caminhada. Quem via vê os trevos, na região de Parobé aqui gente vê o quanto a sociedade se mobiliza no sentindo de flores. E São Francisco de Paulo é uma cidade florescida por trabalho dos moradores. Que belo exemplo, essa época encontramos belas arvores que embelezam o local. Vamos mudar cada um faça sua parte e o poder público que aplique a receita das multas, na urbanização urbana. Pelo que fui informado, atualmente é a maior arrecadação municipal de transito. Já abordei aqui sábado e novamente vou focalizar que vamos para o recorde nacional de multas urbanas. Em uma das casas encontrei essa árvore próxima a Fernando Ferrari.

PROGRAMA A CIDADE: Sábado, ao vivo, pela radio Imembuí, das 10 as 12, no Alexandria Condomínio, na estrada do Pains, não vai chover, convidativo. Ou no interior da UFSM, saída perto do Hospital Veterinário. Eu convido o investidor, quem sonha com casa própria, ao lado da UFSM. Convido também a comunidade desse distrito para estar conosco, o nosso espaço de radio pertence à comunidade, é o momento de você dizer o que esta faltando na cidade. O que não falta por ali são loteamentos e construção civil. Joao Carlos querem mostrar o condomínio depois você pensa se compra ou não.

FEIRÃO COLONIAL: Dezembro, normal, nos sábados. No entanto, dia 247 e 314 estará aberto ao publico na Heitor Campos, e não no sábado, por ser Natal e Final de ano.

LEI É LEI: O cidadão fez um pix, pagou compras em uma loja e foi perguntar o nome do comprador e outros dados. E sabe qual foi a resposta do estabelecimento, que somente pela policia. Isso para mim é bandidismo. E aonde esta o parlamento para fazer uma mudança nas leis. Não tem um dia que levem hidrômetros no Itararé. A noite e dia, a comunidade que fique de plantão, pois levarão mais. E o cano seu que fica da agua, tome providencias. E na Rua do Acampamento, em frente ao Jornal a cidade, em frente a parada de ônibus, sempre tem gente, levaram, cortaram fios sem medo e levaram o suporte com lâmpada e tudo, alguém vai comprar e ninguém viu. Mais uma vez, é necessário fazer de madrugada, ao amanhecer blitz policiais. Quem esta na via publica, de explicações. Se ele contar não vai preso, quem comprou. Quando teremos leis mais severas, para que o crime não avance. Acompanhe na mídia os modus operandi dos criminosos, é horrível. Que saudade de 65, quando abriram os portões, diretas já. Querem saber direitos e não deveres. Bem, chegaram a fazer uma lei do orçamento secreto, agora se dá para quem merece, alguém tinha interesse nela. Ainda bem que o presidente disse ontem que nossa bandeira tremula o verde, amarelo, azul e branco.

CINQUENTÃO: Meu amigo acompanho seu trabalho e aí esta os resultados em Porto Alegre, o quanto implantou e aí está grande. Nelson Marquezan Jr. Festejou seu aniversario no dia de ontem, ele é tucano, mas não se manifesta, silencio total. Desejo-lhe longa vida, faz falta no parlamento brasileiro.

2 DE DEZEMBRO- QUINTA-FEIRA:

VACINAÇÃO: Se foi convidado, prepare-se, vá receber a vacina, é gratuita, e acompanhe a mídia o que acontece por lá. Já tivemos dois casos no Brasil. Varias capital cancelaram os shows em 31 de dezembro. Não querem tudo de novo, a cidade de Santa Maria precisa comparecer em todos os segmentos, basta zelar pelo dom da vida. Além disso, toma cuidado com a dengue o verão está aí, sempre é um risco e a saúde é tudo para podermos viver. Quantas doenças têm ceifado vidas. Os cânceres de próstata já falaram da gravidade, a hepatite, o câncer de boca. E na certa, você sente quando ingere alguém produto e a situação se agrava. E agora no verão, um sol é bom, bem administrado. E para quem esta brincando com a vacinação, leve a serio. Para quem procura aglomerações, bebe e vai dirigir dificilmente às 18 horas, alguém esta andando embriagado, isso acontece no amanhecer que a segurança publica não faz abordagem, nessa semana ocorreu um acidente na Presidente com Valandro. Isso são preocupações, angústias, todos nós no intimo, por mais felizes que somos, deixam a desejar. Quantas famílias com bens, patrimônios, felizes, mas não se dão, e quando falecem, ficam só esperando os bens. Emita sua opinião a amigos, tomar vacina, se vai dirigir não beba, não discuta na via publica, com bêbado principalmente, de uma simples discussão pode se tornar uma tragédia bárbara. Quem viu o fantástico viu. Você é importante para sua família e sociedade, vamos usufruir o dom da vida que é maravilhoso, mas essa semana se for chamado compareça para tomar vacina.

SEDE SICREDI CAMOBI- A cooperativa, que também é banco, com “n” serviços para os associados e o ponto alto, atualmente é o financiamento da energia solar, que avança dia pós dia. Hoje mostramos a bela agencia de Camobi.

ADMINISTRADORA DE IMOVEIS: Uma denuncia de um cliente, que assumiu uma divida de um inquilino e pagou, solicitou a certidão de quitação e por determinação superior a telefonista informou que tem um custo de R$25,00 ou então que guardasse comprovantes de pagamento. Como jornalista, procuro guardar em sigilo o denunciante e a empresa. O pagante pode exigir da empresa sempre o comprovante. E aonde está a fiscalização das imobiliárias, administradoras, e o Procon e outros órgãos. Eles prestam serviços, cobram, mas é falta de bom senso. Por isso, o crescimento em Santa Maria de uma nova era de administradoras, diferente do passado. Eu queria saber de algumas, como está o fundo de reserva, da maior parte, elas administram. Nessa semana, comentei sobre o dia do sindico, sou corretor de imóveis há 40 anos e temos fiscalização sim, para quem é legalizado. Alguns imóveis têm 10 placas diferentes de imobiliárias. Qualquer duvida sobre administração de condomínios, fale comigo, sei que caminho tomar. Fico chocado como vem denuncias dessa natureza. Como diz o Datena, é solo nosso.

SEXTA-FEIRA- DIA 3 DE DEZEMBRO:

Final de semana pela frente, mais uma vez vacinação, valorize o trabalho a prefeitura e os voluntários, é gratuita. Além disso preste atenção na mídia pelo mundo e para quem sonha com a casa própria, em um condomínio fechado, com toda estrutura, terrenos acima de 600m², ao lado da UFSM, estrada dos Pains, esse distrito com futuro promissor sem igual. Você compra um terreno que é um bom investimento sempre. Geralmente o valor triplica ou mais. O acesso pela eestrada do Pains e saída ao lado do hospital Veterinário. Previsão de tempo bom, traga a família, as crianças para ver esse espaço. Valorize o que é nosso. Patrimônio e imóveis sempre são bons investimentos. Converse com quem comprou imóveis no passado. Nós estaremos com a Rádio Imembuí das 10 às 12 horas. Estivemos lá recentemente, mas dos 21 vereadores, somente a Roberta Leitão esteve lá para conhecer esse empreendimento que esta valorizando a estrada do Pains. E eu convido a quem nos dá suporte, venha nos conhecer, e depois faça sua visita, o Joao Carlos, agradece sua presença. E na estrada velha, a Br 287, é tão velha, antiga que esqueceram de fazer acesso as empresas. Imagine como é o acesso na região de acesso ao condomínio moradas. Não estou criticando, apenas levantando questões de interesse da comunidade.

VIVA O NATAL: Começou ontem a programação oficial em Santa Maria, comércio, lojas preparadas com estoque, preços convidativos, atendimento, a escolha é sua, onde comprar e o que consumir. Mas não seja eufórico, administre as finanças para não ser tentado pelo consumismo e devedor dos cartões de credito. Prestigie o que é nosso, temos muito que oferecer.

SEXTA-FEIRA DIA 3 DE DEZEMBRO: A noite é uma cidade, sempre a região central vem para se divertir e ficar, mas não crie transtornos onde estiver, cartão carregado ou dinheiro no bolso e não discuta com atendentes, respeite quem saiu contigo a noite. Gastou, pagou! Esqueça a palavra, chame a policia, é feio, desagradável, e é comum a noite ocorrer isso. E quando vai dirigir que esta embriagada, sem carteira, você pode fazer vitimas inocentes. E nunca se esquecer de olhar o controlador de velocidade, ali nasce a multa, chega a sua casa com facilidade.

4ª COLONIA: GEOPRODOTTO: Sabor e sabores dessa região, de lá para Santa Maria. Sábado das 10 as 22 e domingo das 11 as 20 horas. No Royal Plaza Shopping. Vá conhecer!

SÁBADO- DIA 4 DE DEZEMBRO: Sintonize 101.9 das 10 ao meio dia, meu sistema de ser ou dizer, sem criticas, mas levanto questões e valorizo o empresário e o empreendedorismo. Venha participar conosco, o Condomínio Alexandria, em ótimas condições, perfeito para construir sua casa, no futuro promissor do distrito dos Pains. Quem é o sub prefeito desse distrito, o convido para estar presente neste dia, e vamos dizer o que falta nessa importante região. Também, a capela ali dos Pains, nosso convidado para dizer sobre a programação deste local, saia a festa da cerveja e do matambre. E aos empresários que investem, venha conhecer esse empreendimento, essa cadeia produtiva que é a mola mestre em Santa Maria, que é a construção civil. De minha parte, obrigado pelo mês de novembro, pelo dom da vida e bem vindo dezembro, o mês das festas natalinas, o mês das formaturas. E um abraço ao Carlitos que dia 2 festejou seu aniversario.

LAZER EM SANTA MARIA: Nós somos uma cidade turística, mas há muito a ser feito. A começar pelo lixo, mas cuidado com as multas. Não é assim que atrairemos investidores. Mas assim mesmo, temos muito a oferecer, hoje por exemplo começa as formaturas da Odontologia da UFSM. Antigamente chegavam os familiares para festejas com suas famílias a formatura. Mas hoje temos sim, um atuante comercio, shopping, bancos. E os investidores procuram sempre comprar um apartamento para os filhos estudar. Aí está a construtora Jobim, pensam muito nos filhos que vem para cá estudar. Temos tantas virtudes que devemos desbravar, precisamos focar mais no turismo religioso já que é uma fonte inesgotável.

SANTA BARBARÁ: Conhecida como protetora dos temporais e raios. Sabe por quê? Quase toda sua vida confinada na torre de uma Fortaleza, por ordem de seu pai que era pagão, e ela cristã. E foi condenada a morte, o pai quis executar a sentença, cortou a cabeça da filha com golpe de espada. Depois disso, levantou-se um temporal e o carrasco caiu atingido por um raio. E hoje, é considerada então protetora dos temporais e raios. Santa Barbara, rogai por nós.

EQUIPOTEL: Aconteceu em Novembro em São Paulo uma grande feira com produtos de hospedagem, restaurante e demais equipamentos para motéis. Foi nessa data que Vinicius e Raquel Roveda lançaram seu livro e teve uma palestra aos moteleiros do Brasil. Motelaria, que é motel é um estabelecimento de hospedagem igual a outras empresas. Mas ultimamente esta mudando o conceito. E para quem não conhece o Bangalô e o Zaya em Floripa e outros motéis dos santa-marienses, procure saber como funciona. Quer conhecer o Bangalô, marque uma visita, é bem simples. E a motelaria nasceu em Santa Maria, já esta pelo Brasil com a marca Drops.

EDITORIAL- SÁBADO DIA 4 DE DEZEMBRO:

Multas, seja qual for a natureza, ela entristece o consumidor e quem vai pagar, mas para quem arrecada é uma receita nobre que vem com facilidade, com dever e penalidade e mexe no bolso de muita gente, causando transtornos e aborrecimentos. Nessa semana postei sobre as multas de transito em Santa Maria, que a noite, os controladores eletrônicos de velocidade são invisíveis, pois o condutor fica concentrado no volante e não se atenta. Tenho recebido informações que é a maior receita pelas multas. Sou a favor de penalizar, mas com lombadas eletrônicas, até as crianças com a família advertem o motorista quando se tem a lombada visível. Cabe ao próprio executivo avaliar o momento atual, é tão fácil interromper um contrato, e um caso social, preocupante e revoltante para quem paga, e o descuido que em um mês foram mais 20 multas na Hélvio Basso. Pista livre com assuntos para resolver, ultrapassa os 60 km previstos por lá. É necessário agir, não cabe a mim levantar os méritos atuais, para o município é bom, para a empresa que executa o serviço também. Recebe as multas para pagar no final do mês e não há o que fazer, pode entrar com recursos, mas nunca vi alguem falando que teve êxito no recurso das multas recebidas. É uma pauta pra comunidade. Já pedi direitos e deveres em Santa Maria, mas até então nada, ninguém pelo visto deles leu meus textos sobre isso. Quantos devem ter dito não ao aditivo atual. Na minha opinião coloquem um gestor com uma opinião valiosa e dessa forma teremos uma receita pela Corsan fabulosa e não esperar pelas multas aplicadas inocentemente ao condutor por ter ultrapassado em pistas que poderia a velocidade. Se faz necessário que mudanças aconteçam. É necessário que se mude para lombadas eletrônicas. Tudo isso é importante para as visitas que recebemos em nossa cidade. Não esqueça que dia 8 é feriado municipal, dia da justiça, e da padroeira do município, Nossa Senhora Imaculada da Conceição, mas na certa algumas lojas estarão de portas abertas. Estamos vivendo e acompanhando o julgamento do caso Kiss, reze sempre. E hoje Santa Barbara, que ela interceda pela paz e bom entendimento para todos nós.

SEGUNDA-FEIRA- 6 DE DEZEMBRO:

DIA DE SÃO NICOLAU: O santo das tradições populares, da caridade e particularmente ligado ao Natal. E nós caminhamos para o dia 25 de dezembro. Mas conforme habitualmente escrevemos, o final de semana, daquele jeito de sempre, temperatura elevada e atingindo nossa saúde. E o mês laranja, em razão do câncer de pele, não dispense o protetor, administre seu tempo ao sol. Comercio atrativo, muita oportunidade de vendas, e empregos. E o que não faltou final de semana, como as pessoas costumam vir a santa maria. E a formatura da odonto, também contemplou a cidade com noites quentes elevadíssimas temperaturas. Santa Maria uma cidade boa para investir, mas se olharmos a mídia no final de semana, ocorrências policias de toda natureza. A lei das facções, do crime, não perdoa ninguém. A nossa lei sim, é bondosa até para delitos graves, da oportunidade, mas fazer o que. Faz parte para quem imagine que somos uma cidade do interior e pequena, para o segmento dos delitos parece que vivemos em uma capital. E não faltam esforços, dos órgãos de segurança em um todo. E continuam os roubos de fios, cobres, e não acontece nada. Um perigo iminente e saem ilesos. É necessário que a população fiscalize e denuncie, e a tristeza da travessia urbana, bom de andar, menos a noite, a escuridão toma conta, é lamentável que não se consiga repor os fios e fiscalizar os mesmos. Já escrevi o mesmo, delação premiada para quem indicar quem roubou os fios.

PROGRAMA A CIDADE: É o Jornal A cidade, e não da cidade, como o outro que existe no país, com segmento diferente do nosso. Todos os dias os anunciantes estão na Rádio Imembuí, como foi no último sábado no Alexandria Condomínio. Obrigada por quem lá esteve, o empresário Joao Carlos Côvolo, lá adiante está a Estância Figueira comandada por Fabiano e Priscila Stanguerlin, atende mais de 10 municípios da região, atendendo os horti fruti e granjeiros. Mas na certa os ouvintes, acompanharam as entrevistas, e lá esteve o empresário e vereador Tubias Calil, entre tantos que ele disse, os homens públicos precisam ir de encontro com os empresários. Pois quem dá os auxílios emergenciais segundo ele, são os empresários e não o governo. Espero que ele avance o caso com a Corsan, e me revelou que a multa da estatal é de 200 milhões. Jorge, permaneça firme, e vamos convidar os empresários atuantes para administrar agua e esgoto do condomínio. Tubias, recebi ligações enaltecendo tua entrevista, vá em frente.

TERÇA-FEIRA- 7 DE DEZEMBRO:

PROGRAMA A CIDADE E JORNAL A CIDADE: Repercutiu final de semana a entrevista com o vereador Tubias Calil para que os homens públicos conheçam de perto os empresários e empreendedores. De minha parte, quero acompanhar as negociações da Corsan, está passando um cavalo muito bem encilhado, só falta montar nele. As aguas que vem do morro, e essa multa contratual, não podemos perder a oportunidade, não podemos abrir as pernas para o estado. É o momento de mostrar que podemos ter isso, a sociedade que se mobilize também, não são críticas, o que escrevo é pura verdade. Na foto, Antonio Bissacotti que acompanha o programa desde 2001, o Joao Carlos do condomínio Alexandria e demais corretores que fazem as vendas dos terrenos do condomínio. Agradeço aqui a parceria com o Luis Vargas, bem como o magrão, mas sempre atento ao que acontece, bem como ao Carlitos e o Diego na Rádio Imembuí.

DOM HÉLIO ADELAR RUBERT: De segredo, onde nasceu, interior de Sobradinho na época, veio para santa maria estudar e aqui construiu sua vida, e hoje é arcebispo emérito de Santa Maria. E costuma escrever, o mais recente livro A palavra do pastor. Procure esse livro e irá conhecer melhor Dom Hélio e saber o quanto ele gosta de esporte. Em suas escaladas pelo mundo, inclusive no dedo de Deus, no Rio. Uma riqueza de leitura. E no último domingo, a comunidade, amigos, comemoraram com a celebração de uma missa e após almoço para marcar os 50 anos como sacerdote, que também estava presente o Enio Rigo. A capa do livro Dom Hélio e Dom Leomar, qual foi convidado para participar dessa história.

A Consulta Popular está com a votação aberta até a próxima terça-feira, dia 30 de novembro. Os cidadãos podem participar on-line, votando nas propostas indicadas pelo Corede Central, do qual o Município de Faxinal do Soturno faz parte. As demandas foram definidas em Assembleia Regional, e são: 1. Fomento e organização das atividades de fruticultura e olericultura – Estrutura para armazenamento e distribuição de produtos hortifrutigranjeiros; 2. Regularização fundiária no meio rural; 3. Estruturar uma governança regional. Para participar, é preciso informar o CPF e o Título de Eleitor. A votação é on-line, neste link: https://pages.colab.re/consulta-popular-rs. Quem não tem acesso à internet pode vir até a Prefeitura para votar. Mais informações pelo telefone (55) 3263-3700.

FINAL DE SEMANA: Para quem esteve hospitalizado ou é devoto de Nossa Senhora de Lourdes pediu intercessão por sua cura ou para voltar para casa, todos os meses as 19 horas, procissão luminosa e após a missa, ao lado da Paróquia da Ressureição.

FESTA DOS XIRUS: Hoje, CTG Pia do Sul comemora seu aniversário, foi criado em 1957, grande número de pessoas são dedicados em manter esse patrimônio, esse imóvel e a cultura dos pampas. Já vem divulgando a preparação para 2022. Mas desde segunda até domingo, acontece na sua sede, Rua Justino, a festa dos xirus, gaúcho de chapéu grande, muito bem vestido e a prenda, e esse par dá um show na dança. Já foram confirmados mais de 20 grupos de participantes, inclusive do Paraná e Santa Catarina. É restaurante, hotel, todo mundo é beneficiado. Parabéns ao Pia do Sul que acontecia o jantar festivo, mas agora estão respeitando as regras. E no final de semana serão respeitadas. E a grande Porto Alegre sempre marca presença. Foto de arquivo dos grandes eventos do passado.

JURI DO CASO KISS: Continua na capital, pessoas estão acompanhando, mas vamos deixar que a justiça busque o caminho correto para todos. E nós que estamos aqui, que é dia amanhã da padroeira da cidade, a Imaculada da Conceição, reze para essa juventude q2ue deve estar na casa do pai maior.

BRASILIA: A dança das siglas e os interesses para concorrer a um cargo do ano que vem, mas já estão negociando os cargos em caso de vitória. Gostei do ministro do STF qual será empossado dia 16, o qual diz: “Na vida é a bíblia e no STF a constituição. Tomara que consiga aplicar direito.

SENAC: Lembro dessa escola no passado, quantos cursos, quantos profissionais preparou. E agora está anunciando o curso de técnico de enfermagem. 3225-3131. É diretor em Santa Maria Paulo Machado Correa.

Amanhã é feriado de Nossa Senhora Imaculada Conceição, padroeira de santa maria, mas domingo dia 12, marca o aniversário do Diácono Joao Luiz Pozzobom, qual teve em Guarulhos, inaugurado o primeiro monumento do mundo. Nem um local ainda para um futuro santuário estamos pensando. Devotos e empresários, vamos trabalhar juntos pensando no futuro. E também Nossa Sra. Guadalupe, e também da américa. E dia 13, Santa Luzia, que a festa será dia 12, na capela do Bairro Tomazetti.

QUARTA-FEIRA- DIA 8 DE DEZEMBRO:

DIA DE IMACULADA CONCEIÇÃO: A Virgem Maria é venerada como uma santa imaculada e livre de pecados desde os primórdios do cristianismo. Porém, só recebeu o título de um dogma católico em 8 de dezembro 1854, pelo Papa Pio IX, sendo este o motivo da escolha do dia 8 de dezembro para celebrar a festa litúrgica. A Imaculada Conceição é, segundo o dogma católico, a concepção da Virgem Maria sem mancha do pecado original. O dogma diz que, desde o primeiro instante de sua existência, a Virgem Maria foi preservada por Deus da falta de graça santificante que aflige a humanidade, porque ela estava cheia de graça divina. Apenas para esclarecer que muita gente não sabe que é feriado hoje, mas estão comemorando, ela é padroeira do município de Santa Maria e padroeira do estado. Todas são marias, mas com imagens diferentes, se você é católico ou devoto, reze. Principalmente, pelo júri que acontece em Porto Alegre. E que o grêmio e o Inter, se renovem, que apostem na juventude com menores salários e maior dedicação. O Inter está no pódio, as mulheres campeã estaduais, e o grêmio o que vai fazer agora?! Reestruturar o clube. O feriado para meditar e pensar. CONFRATERNIZAÇÃO: Na foto esta Dom Hélio, padre Bonini, Enio Rigo, homenageado domingo também, diretor do colégio São José, também ao seu lado, o casal Rosato, foi vice-reitor da UFSM e sua mulher, empresaria.

MADA PODÓLOGA: Você gosta da profissão manicure? Tem amor pelo que vai fazer? Quer ser uma futura podologa? Eu tenho a dica, saúde e bem-estar, Mada. Quer preparar uma equipe para trabalhar com ela, mande seu currículo aqui para o jornal e encaminharei à ela. Não é meu trabalho, mas quando surge oportunidades dessa grandeza, que a pessoa sai ganhando com seu trabalho. Não é luxo, nem capricho, a sua pele, manicure, pedicure, sempre focado com a saúde. Quer agendar horário 98407-1000.

Hoje é feriado municipal, se você é católico ou devoto, peça intercessão para Maria e agradeça o dom da vida e pelo que ela faz por Santa Maria e por todos nós, quantas pessoas não sabem o porquê do feriado hoje mas usufruem do benefício.

FAMÍLIA: Uma data para celebrar e homenagear a família e ressaltar sua importância na vida de cada indivíduo. Foi com esse intuito que o Dia Nacional da Família, comemorado em 8 de dezembro, foi instituído no Brasil. Toda família tem histórias e boas lembranças juntos, histórias das famílias, das crianças, familiares contam suas histórias e isso passa de geração para geração. Ter uma família, é ter base familiar na vida, é saber que tem sempre para onde recorrer e se ajudar. Esta data homenageia a instituição familiar, um núcleo essencial para a formação moral de todos os indivíduos. A foto de arquivo da minha família, filhos, noras e netas. E a família da Leila, que também faz parte do nosso contexto. A família é a base de tudo, da formação, dos ensinamentos e o quanto o Brasil precisa que as famílias estejam unidas. Mas quando uma familiar parte, a família se une. Ela que está presente. Nessa quarta-feira reze ou cante a canção maravilhosa do padre “Abençoe as famílias, amem. ”

JUSTIÇA: O Poder Judiciário brasileiro comemora no dia 8 de dezembro, o Dia da Justiça. A data foi criada pelo Decreto-Lei nº 8.292 de 1945, que assim determinou em seu artigo 1º: Art. 1º Será feriado em todo o território nacional, para efeitos forenses, o dia 8 de dezembro, consagrado à Justiça. A justiça é um valor que nasce no coração e se revela na coragem das nossas ações. Que a justiça cumpra seu papel constitucional e os políticos que se curvem com humildade e aceitar, quando por erros verdadeiros, acabam indo para justiça e devem aceitar o que a justiça decidir. E Santa Maria, coração do rio grande, é um dos maiores centros jurisdicionais da justiça. Aqui se concentram todos os poderes do judiciário. Sem contar que ali tem todos os serviços instalados dos poderes. Ali poderia ser um condomínio fechado. Pelo patrimônio jurídico que ali temos em patrocínio, arquivos. A justiça é morosa, ela tarda, mas acaba agindo e tomando ações. Eu lamento e sempre digo que esse bairro deveria carregar nomes de grandiosos advogados que partiram. Apenas levam e pouco trazem para nós. Memorize comigo, os bons advogados que fizeram por toda parte.

MADA PODÓLOGA: Você gosta da profissão manicure? Tem amor pelo que vai fazer? Quer ser uma futura podologa? Eu tenho a dica, saúde e bem-estar, Mada. Quer preparar uma equipe para trabalhar com ela, mande seu currículo aqui para o jornal e encaminharei a ela. Não é meu trabalho, mas quando surge oportunidades dessa grandeza, que a pessoa sai ganhando com seu trabalho. Não é luxo, nem capricho, a sua pele, manicure, Pedicures, sempre focado com a saúde. Quer agendar horário 98407-1000.

HOJE É FERIADO, REZE: Pela cidade e para que reine a paz no júri do caso Kiss. Mas pela estiagem, e falta de chuva, o sol é picante, a campanha do mês é sobre o câncer de pele que atinge milhões de pessoas e acompanhem as festividades do viva o natal de santa maria.

QUINTA-FEIRA- 09 DE DEZEMBRO:

Bom dia, parabéns a tantas datas importantes nesses próximos dias, principalmente os aniversários, saudamos a todos, o nosso abraço. Hoje, Sergio Cechin, aquela festa, anda sumida e amanhã, Alberto Oliveira. O advogado, devoto do Servo de Deus, Joao Luiz Pozzobom, que neste dia 12, marca a data de seu nascimento e como acontece anualmente, ocorre a celebração após aquele almoço festivo. E domingo, é dia de Santa Luzia, com a festa no bairro Tomazetti e dia 12, também, dia de Nossa Sra Guadalupe. E no dia 14, 61 anos da UFSM. E no dia 15, comemora-se 25 anos da Rede Mac Potric. Como é bom publicar datas e aniversários, assim valorizamos o empreendedorismo.

PRESÉPIOS: Mundo católico, devotos, passem nas igrejas e vejam de perto o conteúdo de cada um, o significado, bem como, leve as crianças, a arte, a beleza e a simbologia da fé, você encontra nesses locais. Vamos preparar o natal retribuindo a nossa gratidão pelo dom da vida. Esse presépio é da Paróquia de Fátima.

Prejuízos incalculáveis: É´hora das vitimas agirem, buscarem seus direitos na justiça, pois nem o seguro paga pelos contratos mau elaborações pois não consta o dever de indenizar por alguns prejuízos. Pouca gente escpou na cidade, principalmente os imóveis que estão a venda, levam tudo que podem, fios de cobre, motor de geladeira, metais, fios da luz, e qualquer tipo de motor dentro do imóvel. Além disso, estão levando hidrômetro, a vitima terá que pagar o excesso. Só falta subirem em postes e levarem transformador, tenho visitado algumas casas a venda e a lamentação é uma só, nada acontece. Mas é a lei, como aconteeu em Sõ Vicente, um jovem, com 3 facas, a polícia conseguiu detelo, mas a magistrada pela lei, por ser primário e por ter agido moderadamente sem agressão, aguarda em liberdade o andamento do inquérito, o vandalismo está solto, eu acho que roubos dessa natureza. Na Constituição reza ser dever do estado dar ao cidadão a segurança. Eles fazem sua parte ou só cobram os direitos?! E a polícia, ela faz sua parte, só que o magistrado fica preso na lei. E o malandro fica a contento. Já falei aqui muitas vezes para conceder delação premiada, para quem disser quem ve4nde e quem compra. Já pensou um cidadão chegr no seu imóvel a vend e encontrar lá dentro os assaltantes, e se ele estiver armado, para se defender e atingir os malandros. Aí ve4m os policiais querer saber se o modo de deter a pessoa foi moderadamente. Mas ninguém fala dos prejuízos que vem causando. E os moradores de rua, seguem mijando nas garrafas. Temos mais um fato grave, as operadoras, fios por toda parte. Vereadores, como diz Tubias Calil: Saiam da sala e vidsitem a cidade. Visitar as pessoas que ficaram sem luz. E não só na mídia. Essa pauta dos fios, dos danos patrimoniais e dos contratos que para alguns é unilateral será comentado sempre de minha parte.

ARQUEDIOCESE DE SANTA MARIA: O arcebispo tinha planejado no dia 7 fazer a divulgação das alterações. Evidente que vai ter o descontentamento e os contentes. A mídia nacional focou sobre as transferências dos delegados de polícia nacional. Bem como, levantaram uma questão da esposa do presidente, informações lá do passado. Diferente da Band que dá um show de beleza, informações e empreendedorismo. Mas eles não mexem com clero, que nem outros setores do país. Entre outras questões de referência em Santa Maria, se fala da mudança do Santuário da Medianeira. O padre Dotto irá para Júlio de Castilhos e o Padre Cristiano irá para o santuário da medianeira. O Bertilo vai para Catedral e assumirá o cargo de secretário geral da arquidiocese. E o padre Enio Rigo continua diretor do seminário São José e comandará os sistemas de rádio. O padre Celito que era padre da parte oeste de nossa Sra. Aparecida, vai para Itaara. E outras transferências que as pessoas vão acompanhar na certa via redes sociais e amigos. Na foto mostra os padres da arquidiocese que participaram da Romaria dia 14 de novembro. N a congregação dos freis não fez parte das transferências da arquidiocese. Mas sim, trabalham em conjunto com o arcebispo local.

MUDANÇA DE TELEFONE: Telefone fixo, Roveda Imóveis e Jornal a cidade, 3222-6161. Mas a modo agora, é celular, para tudo e todos. Meu número segue o mesmo, 98407-1000 ou então, 99669-4059. E hoje a noite é o grande dia, somos gaúchos, esqueçam as cores, vamos pensar positivo, corrente de orações para que possamos permanecer na disputa. Se conseguirmos as bonificações, deve-se urgente pagar menos e jogar mais. Quem não é humilde devemos dispensar, quem só pensa no dinheiro. E quem puder acompanhe o interrogatório do Caso Kiss e os advogados debatendo. Mas não esqueça, reze pelas almas que partiram.

SEXTA-FEIRA- DIA 10 DE DEZEMBRO:

CRISMAS E BATIZADOS: Modernamente a tecnologia alterou até esse segmento, mas a juventude casa e está distante do segmento de fé. Eu falo, do meu caso, a religião católica, pouco valorizam as celebrações, mas fazem os casamentos na igreja, a crisma, batizado, 1ª comunhão e a missa de 7º dia. E é fácil constatar, a postura deles é diferente de quem frequenta a igreja. E nessa época do ano acontecem inúmeros batizados, bem como a crisma que aconteceu no último domingo e neste final de semana será na catedral. Mas os batizados que sempre são nos domingos, eu acompanho a paroquia da Medianeira e de Fátima, e o mais relevante que os adultos e idosos querem receber crisma e primeira comunhão.

VENDO CELTA, 4 PORTAS, SPIRIT, ANO 2009, MODELO 2010, ÚNICO DONO, R$ 22.000,00. 98407-1000.

CTG PIÁ DO SUL: Que no dia 7 festejou a data de aniversário, começa hoje a chegada em Santa Maria das delegações de Santa Catarina e Paraná que vão participar da festa do Xiru. E a cultura gaúcha, as danças, tradições e eles também sempre estão inovando, trazem coisas que sempre surpreende a todos. Isso chama-se empreendedorismo e isso é importante para nossa cidade, é hospedagem, compras, alimentação. E isso poderia ser inserido ao Viva o Natal. Será realizado na sede do Pia do Sul na Justino Couto, tudo ocorrerá respeitando as leis de aglomerações.

SANTA LUZIA: Protetora da nossa visão, é dia 13, segunda-feira. Em Santa Maria, na parte sul, bairro Tomazzetti está a capela que as comunidades mantem, com celebrações, risotos, galetos e trabalho comunitário. E neste dia 12, acontece a festa, missa às 10 horas e após almoço para levar para casa. Para quem não tem conhecimento ela esteve martirizada pela sua fé, resistiu a tudo e a todos, lhe foi arrancado os olhos e no dia seguinte levantou como se nada tivesse acontecido, por isso, ela é padroeira dos olhos.

Oração a Santa Luzia: Ó Santa Luzia, que preferistes que vossos olhos fossem vazados e arrancados antes que renegar a sua fé e profanar vossa alma; e Deus com um milagre extraordinário, vos devolveu dois olhos perfeitos para recompensar vossa virtude e vossa fé, e vos constituiu protetora contra as doenças dos olhos. Eu recorro a vós para que protejais minhas vistas e cureis a doença de meus olhos. Ó Santa Luzia conservai a luz dos meus olhos para que possa ver as belezas da criação o brilho do sol, o colorido das florestas e o sorriso das crianças. Conservai também os olhos de minha alma, a fé, pela qual eu possa compreender seus ensinamentos, reconhecer o seu amor para comigo e nunca errar o caminho que me conduzirá onde vós Santa Luzia, vos encontrais, em companhia dos Anjos e Santos. Santa Luzia protegei meus olhos e conservai minha fé. Amém.

DIREITOS HUMANOS: Hoje comemora-se essa data importante, comenta-se tanto, tantas ações sobre os direitos das pessoas que também são previstos em lei. Pouco se fala nesse país, dos deveres de cada cidadão, tanta bondade que se recebe pela fonte de renda dos empresários. Como a mídia vem divulgando nesse final de semana, que o congresso autorizou auxilio emergencial de R$400,00. Quem paga são os contribuintes. A nossa própria constituição é injusta, tem mais direitos que deveres. Cito aqui todos os núcleos, de pobres aos ricos, de empresários a trabalhadores. A pessoa pode ser bandido, roubar, assaltar e mesmo assim até liberdade ganha e continua praticando os delitos. É necessário ensinar desde então as crianças, e orientar sus famílias.

PALHAÇOS: Hoje é dia do palhaço, dia desse profissional que tanta alegria leva por onde passa. E pouco se comenta aqui, da Cia do Sorriso com suas artes circenses. É fruto de Santa Mari, parabéns a estes profissionais, as crianças aplaudem sempre.

PARÓQUIA DA RESSUREIÇÃO: No Bairro Nossa Senhora de Lourdes e lá está a gruta da padroeira dos enfermos e idosos, a data é 11 de fevereiro, mas sempre neste dia a procissão luminosa e após, missa. A comunidade devota de Nossa Sra. de Lourdes, aí está a oportunidade para você ir agradecer tantas bondades que vem recebendo. Quando as pessoas estão nos leitos de hospitais sempre lembram de algum santo que interceda pela sua saúde.

CONSTRUTORA JOBIM: Na nossa sede na Rua do Acampamento, durante todo dia agitação é grande, pessoas circulando, homens trabalhando, pessoas visitando o futuro complexo da Acampamento, os residenciais: Cristo Rei e Centenário. Plantão de vendas na Rua do Acampamento, venha conhecer de perto.

PROGRAMA A CIDADE: Jornal A cidade via redes sociais e nosso espaço na Rádio Imembuí, amanhã nosso espaço das 10 às 12 horas. Informações que sempre produzem bom exemplo na comunidade e acima de tudo informação pertinente e jurídica. Esteja conosco pela 101.9 na Rádio Imembuí, 3212-5353. E estamos preparando a edição de 25 de dezembro e 1º de janeiro. Feriado, mas o programa continua, a informação não para. Mais uma vez, meu muito obrigado pela audiência a quem participou conosco no Alexandria Condomínio. O caminho com renda certa, um tipo de obra com esse porte. Na foto com o Bisonho que visitou a rádio, ele que faz a nativa todos os sábados com seu espaço.

SÁBADO DIA 11 DE DEZEMBRO:

Final de semana pela frente, sem chuva novamente, a esperança é que segunda e terça teremos agua, pois teremos chuva. Vamos pedir a intercessão de Medianeira para que isso aconteça, pois, a produção do interior precisa de agua, e a chuva é nossa salvação. Nesse sábado não desperdice a vacina se você foi convidado, compareça, é sua prevenção. Ao mesmo tempo, cuidado com câncer de pele, e muitas vezes para ter uma pele bonita, tentadora, a pessoa se expõe ao sol e não sabe as consequências futuras. Divirta-se, mas o protetor nunca pode ser dispensado. E nessa manhã esteja conosco ao vivo na Rádio Imembuí, noites quentes a cidade se transforma, tem espaço para tudo e todos. E nunca esquecer em casa o cartão carregado e dinheiro, pois quando a pessoa bebe umas e outras começa a discutir, criando um clima nada agradável aonde se encontra e discutir com bêbados é tempo perdido. Vá onde quiser e faça o que quiser, mas é seu dever pagar a conta e ter dinheiro. Nesse final de semana também está acontecendo a festa dos xirus, vale a pena aplaudir, dentro dos limites da lei, mas sempre se consegue ter acesso e aplaudir os visitantes que além de artistas, são turistas e sempre serão bem-vindos. Sabemos o quanto as tradições gaúchas espalharam-se daqui para o exterior, e para quem é devoto de Nossa Senhora de Lourdes, as 19 horas terá a procissão luminosa. Sabe lá quantos enfermos voltaram para as suas casas graças a sua fé e devoção. E vamos sempre prestigiar o que é nosso, é de Santa Maria. Domingo de manhã passe nas calçadas da cidade e observe quantos assados são preparados para o consumo, mesmo prejudicando quem está estabelecido. E se for para rios ou açudes para reduzir o calor, tome cuidado, com agua e fogo não se brinca. E os pais cuidem as crianças, sejam vigilantes. Essa é minha opinião final de semana.

São Nicolau: O santo que tem a ver com natal, a preparação, as festas populares, mas é om recordar que sua estátua, esculpida nos templos jesuítas, há mais de 300 anos, estava nas munições. E um pesquisador, focou nesse assunto, e encontrou no colégio Santa Maria, a escultura feita em cedro. Recuperada, que foi roubada lá das missões e entregue ao município de São Nicolau, na região das Missões. Foi entregue em 2007. Como é importante muitas vezes o que encontramos e não damos pelo devido valor.

DECOR PISCINAS: Antes de comprar materiais, faça uma pesquisa de preço, vale a pena. 3032-3772. Obrigado Ruben Petter por ter visitado no último sábado, no Alexandria Condomínio, o empreendimento magnifico. Somos gratos por sua visita.

SERVO DE DEUS: João Luiz Pozzobom, domingo dia 12, marca seu nascimento em 1904 no município de São Joao do Polesine, onde está a sua casa, hoje, é patrimônio cultural. De lá, veio para Santa Maria na Osvaldo Cruz e ali ao lado a capela de Nossa Senhora das Graças, junto com a mãe rainha, 35 anos visitando as famílias e levando sempre otimismo e mensagens de fé. Teve 7 filhos, dois com a primeira esposa e 5 com a segunda esposa, os quais vivem em Santa Maria. Recentemente, em Pernambuco na cidade de Garanhus, o monumento Schoenstatt construiu o primeiro monumento que homenageia o pregador com sua pasta nas costas e o burrinho do lado. Sabemos o quanto na Argentina o povo é devoto, existem ações pelo mundo hoje, é o empreendedorismo Santa-mariense sem igual para que venha um milagre pela beatificação. Como diz Dom Leomar, nosso arcebispo, a riqueza do patrimônio local, do turismo religioso. Deixo um recado aqui para o executivo e também do legislativo. Por que as sedes, as pessoas do passado, visionárias já previam o futuro. E o espaço que o santuário do Medianeira conquistou. Na Osvaldo Cruz, temos a área arrendada, mas os parlamentares podiam construir o futuro santuário desse servo de deus. E no Bairro Dores está o santuário de Schoenstatt, conheceu o padre Kennedy e ali que começou a sua caminhada e pregações. E lamentavelmente em 1985, bem na Rótula, em um acidente de transito ele veio a falecer. Não faltam pessoas e devotos que trabalham pela sua beatificação. Os filhos Humberto, Eli, Vilma, Pedrolina e Nair, que residem em Santa Maria.

Sempre bom recordar: No dia 15 de dezembro comemora-se o dia da cruz vermelha, seu primeiro presidente foi Ronimar Costa dos Santos. Também nesta data, foi inaugurada da parte oeste da cidade a moderno sede da CVI, ou seja, da Coca Cola. E no dia 7, CTG Piá do Sul, marcou também o nascimento do Ivo Lorscheiter. E tantos aniversários, e no dia 8, dia da família, é a base na sociedade, o quanto é importante uma família, que modernamente alguns casos desvirtuou, em razão das redes sociais, e dia da justiça. Você se deu conta do poder judiciário de Santa Maria, o quanto representa na região central. É um patrimônio jurídico quase sem igual no estado e a relevância que ostenta nos direitos e deveres do cidadão. Também dia 7 de 1947, nasceu na cidade, o asilo Vila Itagiba, que teve originalmente o nome de casa para os necessitados. E a sociedade santa-mariense fazem força para manter esse abrigo que é necessitado por tantas pessoas. E a nova Santa Marta, muitas famílias não receberam o título de imóveis.

ROVEDA IMÓVEIS: 3222-6161 ou 98407-1000. Celular é o melhor caminho, sou muito andante, pode ligar a qualquer hora que sempre tenho bom negócio para você.

GUADALUPE: Nossa Senhora, uma história boa de ser lida e pesquisada, foi em 12 de outubro. A coroação pontifícia da imagem. Em 1910 o Papa Pio X a proclamou padroeira da américa latina e Papa Pio XII, deu-lhe o título de imperatriz da américa. Segundo a tradição a imagem apareceu no manto do índio Juan Diego em 1931 na cidade do México. E a data a ela é 12 de dezembro. Dentre tantos santuários do país, em Curitiba é uma referência nacional por sua estrutura, onde as quartas-feiras das 20 as 22 horas o padre Manzotti faz suas transmissões e aos domingos celebra a missa pela manhã nesse santuário.

INTERNET: Será só nós, ou as reclamações são permanentes. O consumidor da internet tem deveres, mas poucos direitos, ela funciona quando quer, o que seria?! O excesso de uso, ou os fios na rede exposta, pelo grande volume pode prejudicar a comunicação.

DIA 13- SEGUNDA-FEIRA:

Bom dia, iniciamos a semana, mas como faço toda segunda-feira, comento o que se passou. Primeiro, a repercussão do caso Kiss, do mérito aos jurídicos, mas a condução do trabalho do juiz, pouco conhecido até o momento. A justiça fez sua pare, e nesse dezembro de natal, de alegria e contentamento. Vamos rezar por esses jovens que partiram. Segundo, no sábado e domingo movimento a mil, apesar do calor, a estiagem, o que se destacou foi o desfile de natal, parabéns pela iniciativa, isso é importante, um dia faço um desfile desses para mostrar a produção do nosso interior. Terceiro, o quanto o turismo movimenta uma cidade, a festa dos xirus no CPF Pia do Sul, mas lá encontrei toda região, Porto Alegre, aos redores estava tudo lotado, e aquele show, a indumentária, a dança e as comemorações gaúchas. O CPF Pia do Sul deu a santa maria esse grande presente. Tenho certeza que quem deu esse presente a cidade foram empresários. Mas a formatura de medicina da Unifra também foi destaque, quanta gente chegou. O dia movimentadíssimo e a noite muito mais. Eu passei na Fernando Ferrari e outras ruas e tudo estava lotado. Os empresários agradecem. Fit ao grande a festa que o baile no salão Ouro Preto, era 7 horas da manhã e o salao seguia lotado. Isso é um incentivo para que a Prefeitura disponibilize mais setores para o turismo. Tem que buscar parcerias. E por último, nessa segunda parte, não faltaram delitos de toda ordem. Já é habito levarem fios de luz, de cobre ou hidrômetros e não sinto nenhuma ação dos policiais em frente disso. E a você jovem que se deixa envolver por facções, drogas, ganho fácil, mas pode ter vida curta. Jovem de 18 anos, boiando no verde, amarrado, alguém duvida que não seja dívida ou queima de arquivo?! Ouça os mais velhos, falam pra seu bem, a vida é bela e você deve aproveitar.

Para quem é devoto e católico e tem um caminho de fé: Sábado, dia 11, procissão luminosa e a missa, pessoas agradecendo a Maria por sua cura. Dia 12, marca a data de nascimento do servo de deus. Marcava também o dia de Nossa Senhora Guadalupe, a padroeira da América Latina e hoje, Santa Luzia, você pode agradecer a sua visão e seus milagres nesse dia e as 16 horas na Paróquia de Fátima, benção pela saúde. Junte os santos do final de semana e compareça nessa celebração. La vai encontrar a imagem de São Pio, que como padre foi apontado pelo Papa que iria também se tornar papa. E Nossa Senhora da, está presente a todo momento. Sempre dia 13, não esqueça.

SOU CURIOSO: Primeiro, observo os postes, tantos fios caindo, pode causar acidentes. Mas fiquei sabendo no final de semana que a nova rede contratada não tem que tirar os fios de luz antigos, não compete a ele. E segundo essa fonte, 70% dos fios que estão nos postes, não existem mais, só estão sobrando lá. Cadê o Ministério Publico?! Como sou curioso, no sábado, fui ver a travessa urbana, do Castelinho até a Walter Jobim. As pessoas não imaginam a escuridão, e o perigo para ingressar nas vias. Ou estou enxergando pouco, mas estou aqui acompanhando a publicação sem óculos. O DNIT quantos recursos arrecadam. Ali em frente a outros motéis (sem ser Bangalô), está bom de luz, visibilidade total, estão ligadas as luzes, é uma beleza. Portanto, está na hora de cobrar, tanto a retirada dos cabos, quanto dos fios de luz. Nesse poste em frente ao bangalô motel, os fios estão soltos a meses, a noite ele poderá ser laçado, e levar a serias sequelas. E depois processar quem, a prefeitura ou DNIT.

PROGRAMA A CIDADE: Jornal a cidade pelas redes sociais e pelo meu Facebook, se quiser acompanhe, é como quando invocamos a Deus, à Jesus, ele sabe escolher. Em parceria com a Rádio Imembuí, nesse sábado dia 18, das 10 às 12 horas da Walter Beltrame, quem não conhece essa empresa que vai para Camobi. São 40 anos de bons negócios, e sábado lá estaremos, juntamente dos amigos colorados e gremista, quais vão visitar o Valnei, você vai comprar?! São 40 mil reais no sorteio. Garanta seu dinheiro de final de ano. Vá hoje, dá para fazer bons passeios de temporada, aqui começou a trajetória dessa empresa que além de Santa Maria está em São Paulo.

SANTA LUZIA: Hoje é a data desta santa que foi lhe arrancado os dois olhos e no outro dia acordou normal. Por isso é padroeira dos olhos, os olhos nos possibilitam contemplar a beleza da vida.

DIA 14- TERÇA-FEIRA:

MISSA NATALINA: Hoje, as 20 horas, em frente ao hospital de Caridade, o Padre Chico vai celebrar e não deixe de passar no centro a noite e mostrar as crianças o presépio, bem como na 6ª Brigada.

Há 61 anos, o saudoso reitor, José Mariano da Rocha Filho, desembarcava em Santa Maria, de braços abertos, visando trazer de Brasília, a criação da instituição UFSM. Oficialmente implantada aqui, se estabeleceu a Universidade pública no interior dos municípios do Rio Grande do Sul, escolheu Santa Maria. Aqui foi pioneira, graças as suas lutas, parceiros, e o quanto ele batalhou por essa instituição Santa Maria não estaria no patamar que está hoje. Sempre escrevo sobre isso, Cachoeira do Sul foi emancipada antes de Santa Maria. E comparem o crescimento e expansão de todos os segmentos. Contemplem essa semana cada canto de Santa Maria, olhe as igrejas, a construção civil, o comercio, as unidades militares, o parque Itaimbé que não consegue ser engrenado, a Gare que por enquanto só sonho. As virtudes aqui existentes e nós não somos humildes para tirar proveito dessa grandiosidade. Eu mesmo consegui o curso de direito, pois a universidade me abriu as portas. A UFSM deveria se abrir mais, ir ao encontro da população, ela tem muito a dar e ensinar, aqui prepara-se talentos e lá de longe acabam se transferindo para outras cidades. O futuro é promissor na educação de Santa Maria, mas depende de cada um de nós, e nesse dia festivo vamos aplaudir essa grande empresa focada no ensino, mas tem destaque em dois setores, no Hospital Universitário e no setor do Agronegócio, onde citamos agronomia, veterinária, politécnico e outros cursos. Para quem lá estudou, deve ter amor e propagar sempre. E vamos lembrar sempre do saudoso reitor, que foi ao encontro da família Behr para ali instalar o campo da UFSM. Disse ele ao empresário, você vai perder 30 hectares mas vai ganhar muito mais no que irá receber e aí estar hoje. E quem ali estudou, não esquecem. E lembro-me sempre da cidade que acolhe a muito tempo. E neste mês também se comemora 40 anos o Jardim Botânico. Imaginamos nesses anos todos, quantas pessoas formaram-se na UFSM, galgando cargos de importância no Brasil e mundo. Além de investimento na educação, na saúde. É uma verdadeira cidade, uma cidade montada, estruturalizada. Dá gosto de lá chegar. Mas o ex reitor que era pecuarista, quando falaram no parque de exposição que foi criado em 1985. Lamentavelmente uma parte grandiosa, e quem investiu pela sua produção. Hoje, esse espaço é moradia dos estudantes, está faltando um braço forte. Para que venha a um encontro da comunidade em um todo.

CARLINHOS COSTA BEBER: Seu comentário domingo, nas redes sociais, de sua importância, conheço bem a história da pista do aeroporto. Chegou o momento de deixarmos de pensar em cidade pequena, temos que pensar grande. A pista está velha, superada e sem voos de avião pela nossa cidade. Com tantas áreas na grandeza da cidade. Ou a Prefeitura que leve a diante o projeto para terceirizar, acanhados como somos, tenho certeza que no recanto do Maestro, eles irão buscar parceiros. E um dia ficaremos a mercê, pois a Base Aérea vai cansar e nos impedir de usar esse espaço. Alguém levante a bandeira, para fazermos um moderno e pratico Aeroporto, se aqui é um buraco, vamos fazer em Itaara. Ou então em Palma. Mas não podemos silenciar. Devemos colocar em pratica. Já pensou Itaara doar a Prefeitura uma área para fazermos o Aeroporto?! Prefeito de Itaara, muito meu amigo, invista nessa bandeira. Tem muito fazendeiro por ali, podem doar muitas áreas, para criamos isso.

CONVITE: Convide os amigos, empresários, investidores, aqueles que apostam na produção, no progresso e vamos visitar sábado Valter Beltrame e cia LTDA. O Valnei estará de braços abertos esperando a todos e lá estaremos ao vivo com a Rádio Imembuí. Leve sua mensagem. É para recordar que quando comecei o Programa em 2001, foi eu, ao visitar o Valnei e Volmar Colpo, da Agafarma e o Hélio da Cotrel. Quando uma empresa desse porte prospera, devemos agradecer por quanto faz por Santa Maria. Para recordar na faixa velha de Santa Maria, hoje duplicada.

PROGRAMAÇÕES: Acompanhe da UFSM, conheça da instituição e também o viva o Natal, vá as compras com cautela e examine se vale a pena. Depois que pagar daí eles mandam para assistência técnica.

CORSAN: Dia 16, o estado deu prazo para a Prefeitura assinar o contrato. Aquele contrato dos direitos ao estado, poucos direitos ao município. Como era antigamente. Mas eu sou daqueles que escolhe um bom gestor, visionário e empresário, sou a favor de que um desses comece a administrar e compre a Corsan. Ele que interrompeu o contrato em vigor assinado recentemente. E quando estará pronta a instalação e subestação do bairro Lorenzi.

CONSTRUTORA JOBIM: Visite o plantão de vendas aqui na Rua do Acampamento, pontualidade e rapidez e aqui um canteiro de Obras no Centenário e Cristo Rei. É hora de investir em imóveis, nada rende tanto, quanto esse segmento.

DIA 15- QUARTA-FEIRA:

POTRIC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: Lá do Planalto, Darlene e Álvaro chegaram em Santa Maria. Humildemente abriram um posto de materiais de construção em santa maria, e hoje comemoram as bodas de pratas e há 4 anos fazem parte da rede maq. Focados na cadeia produtiva e materiais de produção, com sede em Camobi, na Rua Heitor Fernandes at5endndo a região do estado, nº 447. Quem não conhece o prédio de frente da rodovia com as marcas da Rede Mac. Materiais e acima de tudo a equipe preparada para bem atender o consumidor.

VACINAÇÃO: Quem é contemplado, seja qual for a vacina, compareça, é a prevenção pela sua saúde.

ELEIÇÕES 2022: Vamos estar atento de âmbito nacional e local. Pelo que sinto no dia a dia teremos dezenas de candidatos a deputados e no final elegemos 1 ou 2. Somos pequenos e projetar no futuro. Como é bom no futuro ter representantes atuantes. Temos a possibilidade de eleger 5 deputados estaduais. Quando vejo nossa foto de 88, costumo publicar, pois a ganancia, supera os interesses da população. E fique atento as contas do Piratini, as contas em dia, obras. Alguém acha que o Eduardo Leite faz isso por ser governador?! O povo esquece fácil os acasos e resta mais um ano pela frente, só sei que teremos surpresa mais adiante. Fidelidade ao partido?! Mas interesses acima de tudo.

IPVA: Ninguém é obrigado pagar agora, não va nas conversas. Estude se vale a pena antecipar o pagamento. É uma revolta geral, nas multas que as pessoas vêm levando. Mais uma vez, você que escolhe, agora ou depois. E tem aqueles que querem pagar de uma vez só para se ver livre das contas. Aquele desconto milagroso muitas vezes é ilusório.

DIA 16- QUINTA-FEIRA:

Minha gratidão nesse dia que também é dia do reservista, quem serviu os quarteis sabe como é. Além do que esperava na infância e devo isso a grande parte em Santa Maria. Foi em 70, a conclusão de ensino no EsFaz, um abraço ao Luiz Carlos Druzian, que nos cedeu os maiores salões para os maiores bailes. E tive a sorte de permanecer em Santa Maria. 16 de dezembro de 1974, agradeço a Fic, uma história fantástica de empreendedorismo e educação. Colei grau em estudos sociais, onde pude lecionar, agradeço também o colégio Maria Rocha por ter me suportado por dois anos e novamente em 1976, a entrada triunfal no então Cine Glória, foi carregada de emoção, jamais imaginaria um dia ver o cine lotado aplaudindo os formandos de direitos, éramos 160 bacharéis. A minha gratidão por onde passei nessas datas e muitos mais nos espaços a mim concedidos aqui em Santa Maria. Não mudei, sou o mesmo de quando era agricultor, evidente que algumas partes tiveram mudanças, mas nesse dia minha maior gratidão e acho que correspondi aos anseios da sociedade, nunca criticando e sim, levantando questões. Meu jornal foram 22 anos e na rádio 21 anos, talvez nem merecesse. Mas agradeço os vereadores de 2012 pelo título a mim concedido de cidadão santa-mariense. Essa foi a forma que encontrei de relatar essa data importante. Mesmo diante de críticas, sempre procurei gerar empregos. Que continue trilhando caminho do bem, da paz e da solidariedade. Maria interceda por mim sempre. Com fim e proposito do bem comum. Como disse Dom Leomar, na celebração do dia 8 que falava sobre Imaculada conceição. Somos grandes e somos gratos, onde a padroeira da cidade é Maria. Concordo com ele, e olho por essas marias, tão abençoadas e pouco reconhecidas. A foto da turma formada em 1976 pela UFSM, quantos desse grupo já partiram para a casa do pai. E nós que estamos por aqui agradecemos pelo dom da vida, espero que nos 50 a gente consiga nos unir se Deus nos der essa oportunidade. E quantos espalhados por esse Brasil e alguns em cargos importantes. A foto de 1976 do curso de Direito da UFSM, hoje comemoramos 45 anos de formatura, espalhados pelo Brasil e mundo. Eu fiquei por Santa Maria, quantos desses colegas espalhados pelo mundo com sua atividade na advocacia e outros cargos públicos. Saudades evidente de quem já partiu para a casa do pai. Bem como, nossos saudosos professores, e dentre tantos, nunca esqueço o professor Oscar Monbach, irmão Gelásio. Não teve encontro, os nossos princípios respeitar as regras da pandemia.

EsFAZ 1970: A foto, o nosso encontro dos 40 anos de formatura do curso de sargentos dessa escola em santa maria. Aqui foi para mim, o divisor de aguas, designado para Vacaria e Nova Prata, quis o convite e pude permanecer em Santa Maria. E aqui estou, a minha gratidão por essa cidade grandiosa que tem Maria, a mãe de Jesus que comanda. Aos colegas que estão distantes o meu abraço. E com tantas redes sociais nem sempre é possível localizar aqueles que tínhamos maior amizade. Por exemplo, tive alguns colegas de aula, mas parceiros Getúlio, natural de Soledade, há mais de 50 anos não tenho noticiais dele, sei somente que é delegado de polícia aposentado. E o Gaston Gall que reside em Santa Cruz do Sul, esse está sempre na mídia. E alguns residem por aqui, Itaqui, o Itaúba Siqueira de Souza, que agora mora mais em Ingleses que em Santa Maria, um abraço a todos, saudades da escola.

QUINTA-FEIRA IMPORTANTE: Visionários do futuro, empresários, empreendedores pensantes estão atentos a postura de Jorge Pozzobom hoje, é uma situação difícil por ser companheiro do governador e como na política tudo se projeta para o futuro, temos em nossa frente, uma receita graciosa de pouco custo, depende evidente de uma gestão profícua, de um bom empresário, e Santa Maria irá ganhar muito dinheiro. Em razão do potencial da agua e esgoto local, será uma novela daqui para frente, quantas cidades que disseram não ao aditivo. Um contrato que deve ser consensual e bilateral e não unilateral. O santa-mariense está de olho nessa fatia de receita tão importante para todos nós, estamos pagando toda estrutura da Corsan na capital, monde a agua é municipalizada.

PROGRAMA A CIDADE: Sábado, estaremos ao vivo pela Rádio Imembuí, na Valter Beltrame e Cia LTDA, retribuindo ao Valnei todo apoio, desde 2001. Vá as compras, sábado participe do sorteio de 40 mil reais. Na foto, quando lançamos o programa no centro comercial Dois Irmãos. E já que falo em empresas não esqueça o imposto solidário. Vai declarar o imposto de renda, ajude quem precise, depois que o dinheiro for a Brasília.

ORAÇÃO A SÃO PIO:

Jesus, vitória e prêmio de todos aqueles que vivem fiéis ao Evangelho, em particular, na participação dos teus sofrimentos, com firme confiança, te pedimos a glorificação, também nessa terra, de São Pio de Petrelcina. Ele viveu marcado, por 50 anos, pelas tuas chagas nas mãos, nos pés e no lado do coração. Amou-te sem medida, dedicando-se ao bem de todos. Suplico-te, concede-me, por intermédio de São Pio, a graça que desejo ( peça a graça que deseja alcançar com muita fé). São Pio, continua a abençoar-me do céu. Amém. Ave-Maria…

SEXTA- DIA 17 DE DEZEMBRO:

FINAL DE SEMANA: Primeiro, se for comtemplado receba a vacina, é gratuita. Segundo, comemore a noite, com dinheiro para não pagar mico e respeite o setor empresarial, eles investem, zelam por seu lazer e segurança, mas tem gente que não se dá conta. Faça sua caminhada, se passear com o pet, respeite a via pública, mas para mantê-la limpa, agradável e propague sempre as boas ações, final de semana tivemos aqui as festas dos xirus, incluindo Santa Catarina e Paraná. Também tivemos as formaturas e comercio atuante preparado para suas compras de final de ano, mas administre as mesmas para não se tornar endividado. E amanhã, sábado dia 18 vamos juntos homenagear Valter Beltrame e CIA LTDA, nos seus 40 anos de gestão do Valnei e família Beltrame, lá estaremos com a Rádio Imembuí das 10 às 12 horas, precisamos valorizar muito mais. E a partir de hoje também, Farmácia de Manipulação, Farma Trat, localizada na Rua do Acampamento, nº 112, 39 e 354, é daqui e é nossa. Obrigada pelo apoio!!!

NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS: A devoção teve início com João da Matha que fundou a Ordem de Santíssima Trindade, a data comemorada dia 17 de dezembro, do ano que ela faleceu em Roma. E na regiao central, em Quevedos, tem uma igreja construída em 1920, naquela época pertencia a Júlio de Castilhos. O primeiro morador do município chegou em 1780. E a igreja foi criada por decreto feito por Dom Ivo em 2001. Nos arquivos históricos constam a igreja original.

FUTEBOL PROFISSIONAL: Menos gastos, mais jogos, mais humildade e investir nas novas gerações, mas com cultura diferenciada, ganhar pouco, jogar bastante que o retorno virá. Que bom que o treinador do grêmio deverá permanecer. Devem dispensar jogadores e quem briga em campo. Aí está a escolinha do Grêmio, onde está o neto do Ivo, o sub do Inter, aí está o futuro. Se o cara joga mesmo não precisa de público para aplaudir e homenagear. Não entendo muito de futebol, entendo de empresas, mas não posso deixar de comparar, afinal, futebol é uma grande empresa.

GLOBO REPORTER: Hoje, dia 17, uma notícia positiva, não é política, vão destacar a economia solidária, estiveram em Santa Maria, entrevistaram a Irmã Lourdes e a riqueza de todos os sábados, do produtor ao consumidor. Isso é importante vermos importante. Como faz a Band, focando o potencial da Rússia.

PESQUISAS ELEITORAIS: Nem está lançada a campanha eleitoral, quem está pagando as pesquisas para presidente, tentando iludir o povo, nada dinheiro, tudo no amor. O povo elegeu o presidente, igual os demais políticos, tem que respeitar o seu mandato, mas realize uma eleição agora, para ver como será o voto do povo. Se as antigas urnas eram tão perfeitas para que esse gasto com novas. O povo paga gente.

PAGAMENTOS: Final de ano, IPVA, IPTU, Sindicatos, temos até um salário mínimo. Está em vigor. E ontem estive nas lotéricas para saber do IPTU, parece-me que o estado está estudando a parceria com as lotéricas. Agora imagine se for só no Banrisul, você ficar naquela fila para pagar IPVA. Igual o IPTU local, os associados locais, elegem o Sicredi para trabalhar com o banco, mas não consta na lista da Prefeitura para serem os encargos municiais nele. E diga-se de passagem, o quanto o Sicredi investi nos associados em Santa Maria. Será que os bancos articulares investem por aqui. Alguns não tem nem caixas mais, tudo no eletrônico.

SÁBADO- DIA 18 DE DEZEMBRO:

Final de semana, não prevê chuva, temperatura elevada, mas vamos manter os cuidados e recordar o que passou nessa segunda quinzena de dezembro, o destaque é o aniversário da UFSM, tantos aniversários, na quinta-feira data de criação da Câmara de Vereadores, que prestou homenagem as pessoas. E uma das 4 pessoas homenageadas foi Sandro Meinerz, são pessoas que elegem Santa Maria para viver, mas nasceram em outras cidades. E marcou nessa semana o júri da Kiss, e agora os 4 se apresentaram nos presídios, enquanto isso o líder das facções da grande Porto Alegre, qual foi morte, ele era portador de dezenas de condenações, e andava de carro blindado. Quantos homicídios injustamente aconteceram, pessoas inocentes, a nossa justiça, as leis precisam de uma atualização urgente pela realidade atual. E vendo alguns presídios da região, eles ficam soltos. Na maioria dos casos não estão na escola dos crimes, cada um de nós julgaremos, os fatos em si. Alguns perdoamos, outros imperdoáveis. Mesmo que alguns segmentos não permitam isso. E hoje, esteja conosco na Rádio Imembuí, Avenida Evandro Behr, para quem foi as compras, de minha parte convido, nossos investidores, é bom sempre reconhecer os méritos desses empresários. E lá estarei, pois, o Valnei está conosco há mais de 21 anos. E ele estava presente na abertura do primeiro programa no centro comercial Dois Irmãos.

SÁBADO: ORAÇÃO NOSSA SENHORA MEDIANEIRA:

Senhor Jesus Cristo, Medianeiro nosso junto ao pai, que vos dignastes constituir vossa Mãe, a Santíssima Virgem Maria, também nossa Mãe e Medianeira junto a Vós, concedei benigno que todo aquele que, suplicante, a vós se dirigir, se alegre de ter alcançado, por meio dela, tudo o que pediu. Vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém.

DOMINGO- DIA 19 DE DEZEMBRO:

ORAÇÃO DE SANTO IVO:

Decálogo do advogado redigido por Santo Ivo:

I – O advogado deve pedir a ajuda de Deus nas suas demandas, pois Deus é o primeiro protetor da Justiça;II – Nenhum advogado aceitará a defesa de casos injustos, porque são perniciosos à consciência e ao decoro;III – O advogado não deve onerar o cliente com gastos excessivos;IV – Nenhum advogado deve utilizar, no patrocínio dos casos que lhe são confiados, meios ilícitos ou injustos;V – Deve tratar o caso de cada cliente como se fosse seu próprio;VI – Não deve poupar trabalho nem tempo para obter a vitória do caso de que se tenha encarregado;VII – Nenhum advogado deve aceitar mais causas do que o tempo disponível lhe permite;VIII – O advogado deve amar a Justiça e a honradez tanto como as meninas dos olhos;IX – A demora e a negligência de um advogado causam prejuízo ao cliente e quando isso acontece deve indenizá-lo;X – Para fazer uma boa defesa, o advogado deve ser verídico, sincero e lógico.

SEGUNDA-FEIRA- 20 DE DEZEMBRO:

Bom dia, 20 de dezembro, segunda-feira, um final de semana sem chuva, mas o que não faltou foi crimes policiais, tentativas de homicídios, e um corpo encontrado na barragem e os malandros dos fios agindo. Tomei conhecimento na FC Padre Réus que estava um cidadão lá no alto nos fios, e um vigilante viu e disse: – Me ganhou! Lamentavelmente o guarda não fez nada e deixou em liberdade, eu só queria ouvir uma pessoa dessas e perguntar quem compra. Pessoas bebendo demais, alguns saem com confiança no PIX, chega na hora ultrapassa o limite e com bêbado não dá para discutir, eu sei que final de semana a segurança pública teve muito trabalho, nem o Natal estão respeitando, mas quando estão no presidio ou hospital lembram na importância de jesus. Se cada um fizesse sua parte diferente, Santa Maria teria muito a oferecer, pois quem viu sexta e sábado, pessoas da região central vindo as compras, isso é uma grandeza sem limites, principalmente a solidariedade dos santa-marienses, a mobilização para doar a quem precisa, e nosso mal que nunca pedimos deveres por quem deve fazer. Essa semana irei me omitir, dar uma trégua em críticas, para termos a esperança de dias melhores, mas finalizo dizendo que lá por Brasília o fundo eleitoral, o congresso que elegemos, não teve nem oposição, vetaram a intenção do presidente que queria reduzir tanta bondade eleitoral. Já pensou 5 milhões para as siglas distribuírem em cada região. Enquanto isso, muitas escolas com obras iniciadas no estado e o setor público silencia, e na mídia do estado, inclusive no fantástico, ontem à noite, o governador que nós elegemos apareceu na mídia mostrando o que fez, ele tem dever de fazer e não seguir gastando em mídia, será que não se dão conta das eleições pela frente, nem a candidatura está liberada. O povo sofre gente, eu não vou endireitar o estado. Tento me conter, mas me indigno com tanta barbaridade. A eleição que pagamos para elegermos e eles lá em Brasília. Sempre no apagar das luzes os projetos são aprovados. Enquanto isso em Santa Maria a prefeitura bate palma financeiramente. Um fato inédito prefeitura deixando pagar o IPTU em fevereiro. Eita Brasil! Enquanto isso viva o Natal, prestigie nosso comercio, vá ver o natal de gramado e canela, vá a passeio sempre e compre aqui. O setor empresarial agradece sua grandiosidade em prestigiar Santa Maria.

ORAÇÃO PELA FAMÍLIA:

DANIELA MOSER DE AZEVEDO: Da grande Porto Alegre, aqui desembarcou em 1993 com os pais, Margarida e Antonio de Azevedo, e seu irmão Ismael. E a família trouxe para a cidade piscinas de fibras, era novidade total e prosperou, ganhou espaço no sul do país. O casal foi crescendo, aprendendo com os pais, e hoje, seu Antonio dedica-se a caixas da agua, é tudo com ele. E a Daniela com sua empresa Piscinas Brasil na BR 158. E hoje, é um dia especial dessa mãe, com dois filhos, dedicada a empresa e a família, parabéns por sua família. E Ismael com sua indústria, Atenas, lá em Taquara, da semente nasce o fruto, quase 30 aos aqui residentes.

CREMATÓRIO: O grupo Formolo de Caxias do Sul entrega a cidade de Santa Maria e região, o crematório Santa Rita, no Parque da Memória de Santa Maria, junto ao cemitério de Santa Rita e São José, é o primeiro a ser inaugurado e estabelecido em nosso município. A benção a ser dada será por Dom Leomar Brustolin.

21 DE DEZEMBRO- TERÇA-FEIRA:

Bom dia, 21 de dezembro, vamos comemorar sexta-feira a história do passado, quando Maria de Nazaré levou seu recém-nascido a Jerusalém. O mundo dos sacerdotes está focado no Natal, vamos festejar essa data dias 24 e 25, primeiro agradecendo o dom da vida e por estarmos residindo em Santa Maria (RS), uma cidade Mariana, ela é única, e intercede por todos nós. Vamos pedir por todos nós, e pedir que venha chuva para produzirmos o necessário e conseguirmos se manter, e reze por familiares, amigos e até por estranhos que partiram para a casa do pai. Acompanhe as celebrações que nesse final de semana lotarão as igrejas. Presépio a moda antiga, para quem for a Florianópolis em Santo Antonio de Lisboa que foi construída em 75, ali chegaram os açorianos e o presépio fica exposto para os turistas contemplarem.

PROGRAMA A CIDADE: Jornal a cidade via redes sociais e nosso espaço na Rádio Imembuí, sábado transmitimos ao vivo direto da Valter Beltrame que festejava aniversario e agradecemos por estarem conosco há mais de 20 anos. Não foram poucos todos que lá estiveram, foi uma grande festa, mas a maior de todas, a solidariedade, durante esse ano ele distribuiu mais de R$ 100 mil reais para as instituições, e foi sorteado R$ 40 mil para um consumidor que mora ali perto. E na hora do sorteio o Valnei se emocionou, e contou sobre seu pai Valter Beltrame que faleceu, mas ficou 25 anos acamado, e falou de Dona Valquíria que lhe deu assistência nessa longa caminhada. E o Valnei feliz pelas três filhas, genros e netos. E quem lá esteve constatou de perto a grandeza dessa loja, e da Nathalia também na Joao Luiz Pozzobom, e a Vivian sabe tudo da empresa, ele pode ir com tranquilidade assistir jogos do grêmio na segunda divisão. E a outra filha, jornalista, mora em Brasília e em janeiro nasce o Bernardo, sou grato por essa oportunidade de poder ter ouvido de tantos empresários, nas fotos seguem algumas fotos, mas para mim tem um professor nesse meio, o Lauri Saccol, ele relembrava o Valter Beltrame. Executivo e legislativo não tem importância constantar isso, agora ano que vem os políticos vem pedir ajuda. Obrigada pela sintonia e por quem esteve conosco, destaco também, O Antonio Bissacotti, o Vilmar da Agafarma e da Expresso Medianeira. Meu muito obrigada a todos e vamos ser gratos com todos. Que venham as reformas no setor político. Mas como não tem novidade, serão sempre os mesmos. E neste sábado no programa a cidade. Com destaque no jornal desse sábado, das 10 as 12 horas. A família Imembuí, também o meu abraço a mais de 21 anos.

LABIVIDA- É uma empresa que cuida da saúde, prevenção sempre, é indispensável para termos uma longa vida, ou então irmos residir em Veranópolis, criaram até instituto para estudar os idosos, tem até um restaurante giratório, tem até um galeto. Mas minha pauta hoje, é registrar o aniversário da Fabiane Ramos, de São Pedro do Sul, onde seu pai tinha laboratório, a filha aprendeu e elegeu santa maria para investir. Vários empreendimentos pela cidade, e o que não faltam são convênios. A sede principal e administrativa foi inovada, renovada para marcar os 20 anos desta empresa que preza pelo bom atendimento. E a Fabiane hoje, está de aniversário. É parceira a quase 20 anos do Jornal a cidade, é nosso é daqui. A ela e sua executiva Aline, e a toda equipe que as 7 horas da manhã está a postos p0ara conduzir as coletas. Êxito, riqueza e bem-estar para todos. Vamos comemorar o Natal e a virada para o Ano Novo. Foto de arquivo e seu filho mais velho Gabriel já administra as padarias Oba pela cidade.

QUARTA-FEIRA- 22 DE DEZEMBRO:

ADMINISTRAÇÃO: No setor público ou iniciativa privada: Quem sabe o que fazer no seu setor ou na empresa são gestores competentes e inovadores, e sempre querem o melhor. Observe o executivo no nosso país, se quem vencer a eleição não for da mesma sigla, é um batalhão que sai e outro que entra. E assim deve ser nas entidades, instituições. Mesmo que a condução venha com exército, as trocas sempre trazem novidade. E também tem o outro lado, não falta inveja nem ciúmes. Você já leu a historio do santo padre Pio?! Você leu a história de Santa Madre Paulina e tantas outras?! Faça uma leitura e me diga. Evidente que repercutiu na cidade, a mudança no projeto esperança, a irmã Lourdes, dedicada, não falamos em política, ela tem sua opinião, eu a minha, mas somos bons amigos. Mas a minha pauta é incentivar o produtor e consumidor. E o feirão colonial é uma dadiva que ali acontece. E a FEICOOP, acompanhei eventos com delegações de países internacionais. Na certa sua congregação sentiu a necessidade que seu projeto aqui está com prestígio, e lá será muito útil na outra parte do Brasil. Irma Lourdes o seu legado nunca será apagado por aqui, pelo que foi feito, e amanhã ainda é aniversario da Irma Irani, e o quanto a UFN investiu e vem investindo em Santa Maria. Meus cumprimentos à irmã. E são pessoas assim que se consolidam no local e quando surge mudanças elas podem ser indicadas para outros setores. Irma Lourdes, meu abraço, teremos até abril para conversarmos com todos os sábados, inclusive nesse sábado sua mensagem de natal na rádio Imembuí. E tenho certeza que os santa-marienses não esquecerão do seu trabalho no projeto esperança. E a senhora foi incumbida de conduzir essa missão. Feliz, no Maranhão, a terra dos sarneis, que na certa vai levar novidades para esse povo.

ARQUIVO HISTORICO MUNICIPAL: Comemora aniversário hoje, são mais de 60 anos armazenando a história de Santa Maria e a novidade que a sua diretora há mais de 10 anos, Daniela Calil esta digitalizando o acervo dessa cidade. Com poucos recursos, formaram uma associação para o bom andamento do arquivo. Que somente damos valor quando precisamos pesquisar algum assunto. E lá estão os 23 anos do Jornal a cidade impresso, devidamente arquivado. Obrigada pelo privilégio de conceder esse espaço e somar com a dimensão do Jornal que eu criei e eu fechei.

FATOS RELEVANTES: No estado, o Piratini feliz em ter conquistado as grandes cidades para que permanecesse a Corsan, municípios poderiam arrecadar muito, mas para sua prestigiardes e para manter os apelos do governo, a nossa Corsan vai permanecer por mais 30 anos na capital e nem se quer, o atendimento é feito por Santa Maria, só quem precisa sabe a dificuldade de ligar para o 0800. E para completar a semana de Natal, o congresso aprovou 4.9 bilhões para elegermos as campanhas de nossos representantes, e a mordomia que pagamos é a parte. Aonde está a oposição do governo, o interesse é do coletivo. É dinheiro, quantas escolas poderiam ser feitas?! O Tarcísio quanto poderia investir nas ferrovias, e agora só falta os candidatos chegarem até você e pedir caixa dois e por aí vai, adiante. E vejo com tristeza pessoas procurando emprego há mais de 2 anos. Será que eles têm humildade de chegar no empregador e pedir um serviço e não um emprego?! Será que alguém fez um curso e especialização?! Alguém tentou fazer marmitex e vender?! É como vemos nas esquinas, é mais fácil pedir do que fazer limpeza em apartamento e imóvel. Que sexta-feira comecem as mudanças. São Jose e Maria, pais do menino Jesus, venha mais uma vez para transformar a sua realidade. Inclusive dois anos de pandemia em que na Europa a situação é grave e não se fala da diminuição de custos em nenhum dos poderes. E o empresário sofre para manter a empresa e o aposentado aceitando sempre a redução do fator previdenciário que pagou seus deveres e não recebeu seus direitos.

QUINTA-FEIRA- 23 DE DEZEMBRO:

IVO MULTI MARCAS: A empresa que ultrapassa os 50 anos, mas o Ivo Oliveira tem amor pelo que faz e está sempre focado em veículos. Tanto é verdade que tem uma coleção de carros antigos. E aqui as peças e acessórios para qualquer marca são comercializadas e quando ele não tem, manda buscar nos grandes centros para o consumidor. Carro antigo não é problema para o Ivo. E juntamente sempre de sua esposa Maria Madalena. Felizes pela família que tem, com seus 5 netos, um deles faz parte da escolinha do grêmio. E pelos milhares de amigos que tem na cidade. E nesse dia especial a Madalena pois é seu aniversário. É uma gratidão esse local abençoado por Deus. De minha parte aos parceiros da Ivo Multi Marcas, desejo-lhes um Feliz Natal.

GASTRONOMIA: As compras são unânimes. Quem não gosta de receber presente, aproveite hoje e amanhã. Mas não dispense as ceias de Natal espalhadas pela cidade. Mas as redes sociais estão aí para informar tudo sobre. Se organize sempre e se for no sábado a algum restaurante, procure saber se estão abertos. Vários amigos e clientes nossos abrem sexta-feira ao meio dia e alguns voltam no sábado ou domingo. Portanto, antes de sair de casa, consulte, até as tele entregas que não faltam na cidade.

PREVENÇÃO: Santa Maria se bebe muito, certas marcas de cerveja não se encontram mais em lugar nenhum. Portanto, saia com PIX carregado para não perturbar o setor comercial. Quem vende, quer receber. E você não tem o direito de chegar no estabelecimento beber, se alimentar e não ter dinheiro para pagar a conta. Alguns ainda querem ofender e brigar. Nem no Natal respeitam. Na segunda-feira foi divulgar aqui o que a mídia falar sobre os delitos de toda ordem, pois podem levar o hidrômetro, fios de luz. E se alguém notar algo estranho nas casas, chame a Brigada, se ela puder, ela comparece.

CREMATÓRIO DE SANTA MARIA: O empreendimento que para quem não conhece, faça um passeio e conheça o que Santa Maria ganhou, e segundo, Tubias Callil ele foi contra o crematório da 2 de novembro e lutou para que fosse terceirizado e em outro local. E a gente sente a diferença do Santa Rita e São José, para o municipal. É uma lastima que o executivo tente no terceirizar o cemitério municipal. Aí está a diferença de uma gestão pública e uma particular. Cabe a cada um de nós agora escolhermos sepultação ou cremação. E o que não faltou foi a presença de políticos, diferente do último sábado que não foram os políticos.

SEXTA-FEIRA- 24 DE DEZEMBRO:

PROGRAMA A CIDADE: É feriado, mas gravamos o programa na Imembuí das 10 às 12 horas e lá estão algumas entrevistas daqueles que nos dão apoio. Sempre alguma pauta de seu interesse. Desejamos aos ouvintes e a quem nos do suporte financeiro para estar aqui. Que o menino Jesus traga cada vez mais esperança, conscientização, sem ganancia, sem inveja, sem ódio. Humildade e solidariedade sempre. Acompanhe hoje e amanhã as celebrações da nossa igreja, a missa do Galo, na maior parte são as 20 horas. E nos sábados programação especial também. Nós estamos de plantão, isso nos dá vida e saúde. Mas não deixamos de rezar, isso nos dá gás. Pode me ligar pelo 98407-1000. Se você encontrar alguém andando no sentido contrário, oriente e ajude.

SICREDI AGENCIA DA HELVIO BASSO: Aqui está a gestão da região centro, neste prédio o conselho que é o Presidente Pedro Ferreira, seu vice Renato Marin e o executivo o Betão. E toda aquela grandiosa equipe para bem atender o associado. Passou por reformas recentemente e foi adequado pela modernidade de hoje. Quem passa na Hélvio Basso não imagina o que tem lá dentro para o bom funcionamento da cooperativa. E ali funciona também o banco do Agronegócio e também um banco para bem atender grandes empresas. Tecnologia não falta aqui dentro. Não falta pelo estado e estão investindo em Belo Horizonte. De nossa parte, Boas festas de Natal e Final de Ano. Somos gratos pela parceria há mais de 15 anos.

27 DE DEZEMBRO- SEGUNDA-FEIRA:

Natal passou e o que não faltou foram mensagens positivas, reflexões e que cada um procure fazer a sua parte. O quanto foi salientado o valor da família, inclusive ontem, as igrejas católicas celebraram a importância da família, pois Jesus também viveu e nasceu em uma família, vamos deixar o que passou, altos e baixos e a partir de hoje, vamos dar uma trégua, não estaremos postando até o dia 4 de janeiro no site do Jornal e facebook, até por que lado positivo sempre tem melhor conteúdo, que lado negativo. Eu diria: Olhem para a mídia nacional, o poder de Gramado e Canela, o poder do resultado, do diálogo, do bom senso, um trabalho em conjunto, com dialogo e dedicação, as duas cidades são tendenciais nacionais. Quem investiu por lá, está bem. Quem sabe um dia chegará a vez de Santa Maria também. Nem a iluminação pública diária contempla os contribuintes por nossa cidade. Deixa a desejar. Desejo a todos, que tenha acontecido e sido produtivo o Natal e agora no próximo final de semana será o encerramento de 2021, no qual vamos dizer, muito obrigado por tantas gratidões, a principal é o dom da vida e a segunda, que a gente siga os preceitos que a história nos comenta. Sempre carregando consigo o bom senso, humildade, e o entendimento. É a minha e na certa, a sua gratidão pelo ano que vai terminar. Oremos para Deus, para que nosso pai do céu ilumine, para que o próximo ano seja venturoso. E contemple a cada um, que ajude a todos cumprir com seu dever. Portanto, não estaremos aqui, mas sim pelo Facebook, com algumas colocações diárias. E o programa a cidade será gravado para 1º de janeiro, assim como no Natal. E acompanhe o quanto valorizamos o setor empresarial. Também tenho uma família, não é tão fácil reunir todos, mas agradeço a Deus pela família que tenho, bem como, tantos colaboradores e suas famílias também. Do seu jeito, da sua forma, lembrem sempre a família de Nazaré. Até o dia 4º de janeiro. Mas sábado dia 1º sintonize a 101.9. Foto de arquivo em um dos encontros da famílias, pais, filhos, noras e netos. Não era a ceia de Natal, mas sim, uma ceia de aniversário.

UFSM: Criada em 14 de dezembro de 1960, a primeira Universidade publica no interior do Brasil com uma estrutura invejável. É só lermos a história da criação da instituição e a gente vê que precisamos contemplar o diálogo, entendimento, a humildade e ver os tantos que já trabalharam e os tantos que partiram, mas na história da universidade lá constam seus nomes. E um presente foi outorgado pelo presidente da república no dia 24, a nomeação do novo reitor, Luciano Schuch, pelos vastos conhecimentos que tenho, deve ser neto do professor e também integrantes das comissos o Victor Schuch, também encontramos lá, o Nelson Schuch, uma família que elegeu a instituição para dedicar-se o bem comum e a família deixa seu legado na Universidade Federal de Santa Maria. Jovem reitor, tem uma nobre missão pela frente, e pela minha parte, tenho constatado um maior entrosamento da sociedade. É necessário que os jovens, cheguem em família para ver na pratica como funcionam. Que saibam escolher seus assessores, uma equipe entrosada e Santa Maria tem muito a ganhar e não deixarmos os talentos daqui serem levados para outras partes do mundo. Investimentos, dedicação e trabalho que nosso município tanto precisa. E la dentro conheço técnicos, professores e sei valorizar seus trabalhos e investimentos. Sou uma formiguinha dentro dessa instituição com esse poder. E depois da posse, Luciano, passa a ter uma responsabilidade com sua cidade natal. A comunidade votou, foi o mais votado, e o presidente o nomeou, mas sempre tem o aval político, mas Bibo Nunes é o homem dos reitores. Esse homem vai longe, mas é bom que ele.

SICREDI DIRETORIA REGIAO CENTRAL: Nesta foto está o conselho que dirige esse grandioso banco que nasceu de uma pequena cooperativa e foi conquistando espaço e hoje, o pensamento da diretoria, dos colaboradores é valorizar sempre os associados e que ele possa usufruir de todos os benefícios que o Sicredi tem a oferecer, com sua sede administrativa na Hélvio Basso. E dia 1º sintonize o programa a cidade na 101.9 na Rádio Imembuí, estará conosco o Pedro Ferreira, o presidente do Sicredi região centro, bem como, de Belo Horizonte.