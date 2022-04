JORNAL A CIDADE- DE 12 A 21 DE ABRIL:

12 de abril de 2022

DIA 12 DE ABRIL:

A SEMANA SANTA: É para refletirmos, conscientizarmos e termos responsabilidade. A juventude, esses quase 30 mil que chegaram na semana para estudar na UFSM devem acordar e perceber que o mundo vive uma revolução e o espaço é deles. Colocar em pauta suas práticas e evoluções. Sei que até quinta-feira se vive festividade, todo aquele aparato, enquanto isso, buracos nas ruas, cavaletes sinalizando perigo, assaltos, roubos. Só acompanhar a parte policial local que sabemos o que vem acontecendo. E aqueles contratos cheio de adendos, será que chega para recuperar a gare?! Vamos acompanhar os projetos, mas na semana santa vamos dar uma trégua, na semana santa serei mais leve. E dia 21 o espaço de Rádio comemora 21 anos. E a todos aqueles que me dão apoio a minha gratidão pela confiança depositada. Transmito os conhecimentos que tenho e falo o que vejo pela cidade. Aponto o que vejo de errado e tem que mudar por aqui. Imparcialidade e transparência. Vamos refletir na sexta santa, sábado da ressureição e domingo de pascoa. É um feriadão, quem vai viajar, cuidado! E a festa da praça da Duque com a Bozano seja o indicativo para que essa juventude saiba aproveitar mais as vantagens de estudar por aqui, e por favor, estude em Santa Maria. As suas histórias, suas origens, final de semana, façam passeios a pé, de ônibus. E busque saber sobre essa cidade onde você vai estudar. Isso é um aprendizado sem igual. A sala de aula abre um caminho, mas você deve aproveitar esse espaço. Dois anos de pandemia, a volta as aulas deveria ter sido diferente. Quantos jovens universitários no seu segmento de fé foram as igrejas?! Ou nem sabem o que é. E a responsabilidade é dessa nova relação por que a ciência e tecnologia quer. Quando um jovem é bem-sucedido todo mundo elogia, mas ninguém sabe o trabalho que ele teve. Minha gratidão e até sábado na rádio Imembuí. Que Nossa Senhora Medianeira e São Cristóvão estejam com todos que saírem para suas viagens.

EXÉRCITO BRASILEIRO: É uma das três forças armadas do Brasil, juntamente com a força aérea e a marinha brasileira. Em Santa Maria o exército abriga em média 20.000 mil homens e mulheres distribuídos em 47 organizações militares, é uma referência nacional, pelo efetivo e estrutura por aqui montados.

CAPÃO DA CANOA: Dia 12, a cidade que mais acolhe santa-marienses, comemora aniversario. É uma potencia no litoral, uma liderança, mercado forte em imóveis. Feriadão da pascoa e do 21 de abril, é uma fatia gorda para os investidores da cidade.

ESCOLA MUNICIPAL: Professora Erlinda Minoggio foi criada em 1988, na vila São Joao com saída para São Pedro.

DOADORES DE SANGUE: Com feriadões, tomara que nada aconteça, mas são inevitáveis os acidentes. Para quem costuma doar sangue, compareça na Hospital de caridade, no Hemocentro, nunca é demais termos quantidade boa em estoque.

FEIRA DO PEIXE: Por várias partes na cidade, postos de venda, a produção desse ano reduziu pela estiagem e falta de agua. Peixe vivo, é daqui e o consumidor estará criando habito desse alimento, bem como, valorizando a produção local que poderia ser muito mais intensa.

TIRADENTES: Tiradentes nasceu em 1746, em Minas Gerais. Naquela época quem governava o Brasil eram os portugueses. Os portugueses levavam ouro e pedras preciosas do nosso país para vender. No dia 21 de abril, comemora-se o Dia de Tiradentes. O feriado faz alusão à morte do mineiro Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido na história nacional como Tiradentes, o herói da Inconfidência Mineira. Entre tantas carreiras, o que tornou Tiradentes um herói nacional foi o fato de ter sido um dos líderes da Inconfidência Mineira, movimento contra os impostos exacerbados no Brasil que durou de 1789 a 1792.

Estamos em uma semana de lentidão, dois feriadões, mas acompanhe nosso trabalho pelo Facebook que todos os dias terá informações importantes, pelo Roveda Valdemar.

DIA DO OBSTETRA: Parabéns aos amigos obstetras. O médico obstetra ou a médica obstetra, são aqueles profissionais da medicina que acompanham a mulher em gestação. Um obstetra aconselha e acompanha a mulher antes da gravidez, durante a gestação, durante o parto e acompanha a saúde da mulher também no pós-parto. O médico obstetra acompanha assim a saúde da mãe e do bebê durante todo o processo, ajudando a prevenir e tratar eventuais problemas de saúde para qualquer um dos dois.

13 DE ABRIL:

DIA DOS JOVENS: O Dia do Jovem é comemorado no dia 13 de Abril. Nesta data é celebrada a figura do jovem na sociedade e a importância da sua formação e maturidade para um futuro melhor. A juventude, segundo a Assembleia Geral das Nações Unidas, é a fase que acontece entre os quinze e vinte e quatro anos de idade, onde o jovem começa a apresentar sinais de maturidade diante da vida.

DIA DO HINO NACIONAL BRASILEIRO: O Dia do Hino Nacional Brasileiro é celebrado em 13 de abril. A escolha dessa data deve-se ao fato de que, na noite do dia 13 de abril de 1831, a música do nosso hino foi tocada pela primeira vez no Teatro São Pedro de Alcântara, na cidade do Rio de Janeiro. Até abril de 1831, o hino considerado “nacional” era o Hino da Independência, composto pelo próprio imperador D. Pedro I.

DIA 16 DE ABRIL:

DIA DA VOZ: O principal objetivo dessa comemoração é contribuir para que as pessoas se conscientizem sobre os cuidados e a importância da voz. Além disso, a data é marcada por campanhas de combate e prevenção às doenças que podem causar alterações na voz e fala, a exemplo do câncer de laringe e da faringe.

EDITORIAL DIA 16 DE ABRIL: Paixão, ressureição ou pascoa. Neste feriadão, tenho certeza quantas pessoas viajaram, usufruíram desse benefício e não sabem o motivo que nos leva a meditar e refletir sobre vários ângulos. Individual e na comunidade, as conjunturas políticas, as diferenças, o egoísmo, a vaidade, o poder e a ganancia. E outros males que todos nós somos atingidos. Poucos vão refletir a importância da sexta-feira santa. Evidente que os mais antigos relembrem como era no passado. Mas a ciência e tecnologia modificou tudo e as pessoas se perguntam diante disso: Por que de tantos acontecimentos desastrosos?! Por tanta ganância?! E eu volto a dizer, como éramos felizes em 1964 até hoje, e vamos refletir. Agora, vamos falar de coisa boa, da Ressureição, um novo estado de vida. O quanto se prega hoje pela paz mundial, pelo entendimento e dialogo. E a campanha da fraternidade nos deu indicativo do quanto é importante falar com conhecimento e falar com amor. Onde exista amor na escola, no lar, na comunidade, tudo faz a diferença. O que falta é a conscientização. Veja o nosso transito, tanto imprudência, negligencia e acidentes. O que significa isso?! Pessoas supercarregadas de responsabilidades. E a falta das leis transformam em coisas difíceis de lidar a todo instante. Mas vamos rezar para que o domingo de pascoa seja de realizações, não é só o chocolate que contempla as pessoas. E vamos fazer uma prece especial pela Nossa Senhora Rainha da Paz. São milhares de imagens, mas no final é só uma, a Maria, mãe de Jesus. E que os homens, detentores de poder representem bem seus irmãos. Que tenhamos uma eleição limpa, consciente e que as portas se abram para caminharmos juntos, com bem-estar, progresso no trabalho, tudo isso são fatores para produzir a paz entre todos. De minha parte, uma feliz pascoa, obrigado a todos que me deu suporte para estar aqui nesta rádio. São 21 anos neste espaço, considero essencial para levar a vocês o lado positivo. Sempre recordo o que transmitimos e levamos a todos na cidade. Faz parte do Jornal a cidade e do programa A cidade. Obrigado mais uma vez e feliz pascoa. Quer conversar comigo?! Me ligue pelo 98407-1000.

SINDICADO: Dos trabalhadores rurais de Santa Maria. Foi criado em 16 de abril de 1962.

DIA 17 DE ABRIL:

CTG TROPEIRO VELHO: Foi fundado em 17 de abril de 1983, sendo seu primeiro patrão o Joaquim Tavares de Moura. O CTG tem como lema “Unidos pelos mesmos ideais, revivemos a memória do gaúcho. ” Possui sede no Passo da Laranjeira, 2º Distrito de São Valentim.

DIA 18 DE ABRIL:

LIVROS: Dia 18 comemora-se o dia do livro infantil, o quanto a leitura, os desenhos impressos fazem bem para as crianças, hoje a moda é internet. E teremos do dia 19 a 14 de maio a Feira do Livro na Praça Saldanha Marinho e teremos a presença de escritores infantis.

19 DE ABRIL:

SANTO EXPEDITO: O santo das causas impossíveis, o mundo católico recorre a ele quando as situações se tornam insuportáveis. E graças o saudoso Poncio construiu em Itaara, e anualmente por aqui, acontece a pandemia, mas com a pandemia ocorreram restrições. Onde compareciam pessoa de todo estado. É bom recordar que dia 19 de março é são José e de maio Santo Ivo. A festa no santuário em Itaara ocorre no dia 24, e os devotos fazem a caminhada que inicia no sábado dia 23, da paroquia Santa Catarina até Itaara. E depois, acontece aquele almoço.

DIA DO INDIO: Por que 19 de abril é o Dia do Índio? O 19 de abril remete ao dia em que delegados indígenas, representantes de várias etnias de países como o Chile e o México, reuniram-se, em 1940, no Primeiro Congresso Indigenista Interamericano. O Dia do Índio é celebrado, nos países americanos, em 19 de abril. Essa data foi escolhida em 1940, no Primeiro Congresso Indigenista Interamericano. Mas o dia 19 como católico e devoto, lembro São Jose e Santo ivo que é em maio. E dia 19, véspera, do dia do amigo em 20 de julho. Foi em 2008 que neste dia partiu minha mão, com 87 anos. São datas que não esquecemos. As passagens por aqui e os eventos que realizamos.

DIA 20 DE ABRIL:

BRASILIA: O empreendedor- Pouco se sabe do custo no Brasil, do Rio, na selva de Goiás, que já está tomada até por favelas e a concentração dos três poderes que comandam o país. Você já imaginou o custo dos três poderes, do executivo, legislativo e judiciário. Foi dia 20 de abril de 1960 que JK inaugurou a capital federal. Desbravador, pensou na falta de espaço no Rio e criou a capital em uma região que tanto precisava de investimentos.

ESCOLA MUNICIPAL IRMÃO QUINTINO: Esta escola soma o total de 1000 alunos, atende a educação infantil, a pré-escola, ensino fundamental, de 1ª a 8ª series. Atende alunos da Vila Caramelo, Alto da Boa vista, Nova Santa Marta, Jockei Club, Prado, São Joao, Sete de dezembro. Conta aproximadamente com 76 professores e 8 funcionários estando na direção da escola.

DIA DO DIPLOMATA: Esta data homenageia a importante função do diplomata, que tem a responsabilidade de informar, representar e negociar variados assuntos e discussões entre os interesses de diferentes países. Um diplomata representa o seu país em um território estrangeiro, portanto deve ser um ótimo articulador na hora de debater sobre os assuntos internos de seu país com um representante de outra nação.

DIA 21 DE ABRIL:

METALURGICO: O quanto a indústria necessita profissionais nesse segmento. Sabemos que existem poucos cursos que preparam para essas atividades. A indústria é que mais oferece empregos e ele, é o mentor principal. E no Brasil na década de 1970 o processo foi marcante em todos os segmentos. Na cadeia produtiva, baseado o metalúrgico seguindo outros segmentos, inclusive a indústria automobilística.

POLICIA: Dia 21, é a data comemorativa no Brasil da Polícia militar e civil. O crescimento e investimentos que o segmento tem recebido, fatores indispensáveis pelo fato da ordem e a prevenção0 da criminalidade, mesmo com tantos investimentos continua prosperando o crime, pela fragilidade das leis em nosso país. Mas contatamos sim em nosso estado o quanto vem investimento em segurança pública. Mas hoje tem mais equipamentos e viaturas que efetivos. Inclusive na capital foi criada a base do policial. São 15 prédios, para facilitar a mobilidade deles. Geralmente nessa data ocorrem as promoções tanto na civil quanto no militar. Apresentam ótimos resultados de trabalho.

