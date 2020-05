Jornal A Cidade comunicado

6 de maio de 2020

Circularemos dia 14 em homenagem aos 162 anos de nossa cidade, sua evolução, expansão e crescimento. É impossível contar a história pelo quanto produziu nesse percurso. Ela teve origem de Cachoeira do Sul que foi emancipada em 1819 e Cruz Alta em 1833. Leitores, analisem a cidade que é o coração do Rio Grande e as cidades que lhe deram origem para termos tantas virtudes e nem sempre sabermos aproveita-las. Até dia 11, do nosso jeito de ser, não batemos na porta, você que nasceu aqui ou adotou a cidade, é empreendedor, empresário, agradeça a tanta bondade que recebeu através desta edição e será lida a sua mensagem no dia 16 em nosso espaço na Rádio Imembuí, das 10h às 12h, data em que o Inter-SM comemora aniversário. Ligue para mim no 55 98407-1000, estou aqui desde 1970, lembro-me de muitos fatos que vi, participei e ajudei e quantas desavenças políticas que são normais em nosso país, mas Nossa Senhora Medianeira recebe sempre a todos de braços abertos, venha a Santa Maria, esse é nosso slogan nesse mês de maio.