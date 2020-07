Jornal A Cidade até breve

17 de julho de 2020

Vamos confirmar a circulação para o dia 6 de agosto. E com isso estaremos homenageando os pais, data comemorada no dia 9. Fortaleça sua marca, sua produção e sua loja. Além do jornal impresso lhe oferecemos aqui uma página diária em nosso site www.jornalacidade.com com matérias locais e anúncios dos investidores, bem como no Facebook e o nosso espaço na Rádio Imembuí com três citações diárias de segunda a sexta às 10h30, às 14h45 e 17h30 e nos sábados duas horas ao vivo e com live dos estúdios da pioneira. Venha você também para fortalecer o nosso trabalho e a forma como valorizamos a cidade que nos acolhe. Editais, balanços e mensagens saudando os pais não deixem para a última hora, planeje e converse conosco ou nos visite na Acampamento, 590.

Florestas: esta data é reservada para a preservação das florestas e do meio ambiente, um assunto tão badalado na mídia nacional e no caso da Amazônia o desmatamento. Mas nosso estado tem uma riqueza em preservação ambiental, só que a lei em vigor não estimula o plantio de árvores pela dificuldade depois para poder podar ou derrubar, mesmo que cause prejuízos às pessoas. As pessoas têm que ter a liberdade de plantar e podar com orientação sempre. Estamos com um fato na Acampamento em frente ao Jornal A Cidade em que o cordão da calçada vem sendo recuperado e uma árvore que destruiu a calçada e está impedindo a construção adequadamente permanece no local, causando transtorno para os pedestres e quem vai consertar a calçada agora depois de ter sido removida pelas raízes já que estão investindo no cordão deveriam ter aproveitado para remover a árvore e plantar outras menores.

Cacequi: um exemplo modelar. Presidiários estão reformando o presídio, a sua casa por enquanto. Desta maneira siga em frente para que em outras cidades também aconteça. E Santa Maria é sede da Delegacia Penitenciária Regional, essa iniciativa deve prosperar.

UFSM: nessa semana foram distribuídos kits inclusive com material de higiene e limpeza para estudantes que moram na Casa do Estudante no campus e as crianças segundo a mídia receberam kits recreativos. Deixamos a indagação: a casa não é só para estudante? Como residem lá crianças? E no segundo semestre os calouros deveriam iniciar as aulas no fim do mês, mas não tem data certa, se nem o primeiro foi concluído, imagine o que vem pela frente.

Brasília: quando tudo parecia tranquilo, o presidente mudou de postura, mas o ministro soltou o verbo e por sua vez as forças armadas e o exército se sentiram ofendidos. Isso nada produz de positivo para o diálogo e entendimento. Os contra ao ministro interino da Saúde, será que o titular resolve a pandemia? Não se dão conta que é mundial ou alguém tem interesse de indicar um compadre para ocupar a pasta e depois tirar seu proveito.

INSS: a previsão é de abrir dia 3 de agosto. E a mídia tem divulgado que o Instituto solicitou às prefeituras para organizar as filas, pode?

Obrigações tributárias: fiquem atentos, entre outras o FGTS volta a ser cobrado.

Gasolina: já escrevi, logo vai a R$ 5 o litro, mas tem posto com promoção a R$4,29. Pode?

Aniversário: duas cidades importantes, Bagé e na Quarta Colônia, Dona Francisca que faz parte do grupo de cidades que em quase todas existe o corpo de bombeiros voluntários. Em outros tempos nesse período o que não faltava eram festas nesse período na região.

Dr. Astrogildo de Azevedo: após se formar em Medicina veio para Santa Maria onde abriu uma clínica particular e após muito trabalho abriu o Hospital de Caridade que tem uma longa história conhecida pelos mais antigos e que se tornou uma grande empresa com mais de 1,5 mil colaboradores focando na qualidade, investimentos e equipamentos para cuidar das pessoas. Em 17 de julho de 1898 fundou a Sociedade de Caridade Santamariense, e em 1903 foi finalmente inaugurado o hospital entregue aos cuidados das irmãs da Congregação de São Francisco que por muito tempo estiveram presentes e hoje acompanhando a evolução mantém uma diretoria, atenta com seus colaboradores, tendo como preocupação maior sempre a prevenção pela saúde. Muito em breve com a mudança das capelas mortuárias para a Liberdade, bons investimentos vão acontecer no espaço nobre do Caridade. O aniversário é comemorado no dia 7 de setembro.

Sicredi: a Agência Medianeira realiza amanhã uma ação social solidária. Para quem puder leve agasalhos e produtos alimentícios que serão posteriormente entregues a tantas pessoas que aguardam por esse gesto.

