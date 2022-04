JORNAL A CIDADE- 7 DE ABRIL DE 2022:

7 de abril de 2022

FEIRA DO PEIXE: Por varias partes na cidade, postos de venda, a produção desse ano reduziu pela estiagem e falta de agua. Peixe vivo, é daqui e o consumidor estará criando habito desse alimento, bem como, valorizando a produção local que poderia ser muito mais intensa.

EXÉRCITO BRASILEIRO: É uma das três forças armadas do Brasil, juntamente com a força aérea e a marinha brasileira. Em Santa Maria o exército abriga em média 20.000 mil homens e mulheres distribuídos em 47 organizações militares, é uma referência nacional, pelo efetivo e estrutura por aqui montados.

UM FINAL DE SEMANA GRACIOSO: Não pelo quadro atual que acompanhamos, depois da patrola, levaram os sinos, tampas de esgotos das ruas, os portões de casas, está esgotando o estoque dos fios de cobre. Mas a cidade está vibrando pela redução do custo da luz e pela vinda do contingente universitário. Só lamento que das 2.600 vagas aos alunos novos, restam mais de 400 para serem preenchidas. E até segunda-feira irá acontecer uma chamada oral. Vejam bem: Alimentos tem 30 vagas, medicina e odonto tem 2 vagas. Com chance de moradia grátis, subsidio e alimentação, transporte e outros benefícios. Mas eles serão bem-vindos e todos segmentos estão a espera que vai movimentar a cidade.

PASSAGEM DE ONIBUS: Quem paga, é bastante sempre. Para quem recebe é pouco. Pelo custo de manter um veículo. E além disso enfrentar os buracos da cidade que danificam o veículo. Quem sabe lá, se corte alguns benefícios ou se reduz a cedência. Gente, não reclamem, o nosso transporte coletivo mesmo que antigo, não fazem ideia o que acontece em outras cidades que fizeram a licitação e o que aconteceu. É igual aqui, quantas empresas começaram projetos e depois abandonaram. Mais tarde vamos dizer, éramos felizes e não sabíamos.

TRANSPÓRTE AEREO: A tap, empresa portuguesa, voltou a voar de Porto Alegre a Portugal. E por aqui, a mídia anuncia que a Gol irá vender passagens a serem utilizadas desde 1 de dezembro. E as companhias taxam e depois cancelam os voos. E as passagens e valores, sempre daquele jeito.

CAVALETES: Só para lembrar, entre tantos que vejo pela cidade, Serafim Valandro, Medianeira para presidente, aquele apressado que quer estar a mil. A quem compete esses concertos, Prefeitura ou Camara?! Saudades da Sandra Rebelato no poder, ela resolvia isso na hora.

TRANFERENCIA DE VEICULO NA VENDA: Para quem tem CNH digital, pode ser feita pelo celular, imagine o que virá pela frente, em relação a golpes.

MUITO BOM: O que é positivo gosto sempre de falar, a Prefeitura avisou que várias escolas municipais vão ofertar cursos profissionalizantes. Esse é o caminho para crescermos e melhorarmos cada vez mais.

