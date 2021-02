Jornal A Cidade

25 de fevereiro de 2021

Quase 23 anos circulamos às quintas-feiras, mas a pandemia, as redes sociais e a tecnologia lamentavelmente nos fizeram mudar. É difícil para quem trabalhou por mais de 20 anos aceitar uma mudança deste porte e saber o quanto as pessoas apreciam a mídia impressa, mas faz parte das mudanças. No entanto, os leitores poderão acompanhar muito mais e diariamente em nossa página no site www.jornalacidade.com ou no Facebook Roveda Valdemar. No sábado, das 10h às 12h na Rádio Imembuí ao vivo ou pela live no Facebook. E os anunciantes terão a sua marca e sua produção citadas três vezes por dia na 101.9 e nessa forma de divulgar com muito mais alcance é só acessar e acompanhar. E ao mesmo tempo aceitamos sugestões para melhorar, fortalecer, enriquecer cada vez mais esse espaço, por isso são sempre bem-vindas. Nos acompanhe e siga nossas pautas. Qualquer dúvida estamos sempre de plantão pelo 55 98407-1000. E neste sábado esteja conosco com inúmeras entrevistas na Rádio Imembuí das 10h às 12h. E a partir desse sábado sempre às 11h a Palavra Sicredi, você que é associado sintonize e ouça, pois essa cooperativa que trabalha sempre em benefício dos associados quer levar ainda mais informações principalmente na Região Centro onde a pioneira tem total liderança pelo jornalismo que produz a todo instante.

Aniversários: há tantos que festejam a data neste dia, mas quero destacar um abraço especial ao Renor e Zilca Beltrami, o casal festeja nesse dia seu aniversário. Mas também hoje o empresário dos transportes coletivos, do Projeto SIM e o quanto faz na parte social e na comunidade da Paróquia Santa Catarina, Pedro Londero.

Oração a Nossa Senhora da Esperança



Senhora da Esperança, tua alegria era fazer a vontade do pai.

Tua vida era estar atenta às necessidades dos outros.

Intercede por nós!

Quando nossa fé vacila.

Quando somos tentados a desesperar.

Senhora da Esperança, intercede por nós!

Quando fechamos o coração.

Quando consentimos à injustiça.

Senhora da Esperança, intercede por nós!

Quando parece ser difícil seguir teu filho.

Quando nos cansamos de fazer o bem.

Senhora da Esperança, intercede por nós!

Quando o não se antecipa ao nosso sim.

Leva-nos a Jesus Cristo, nossa esperança.

Amém.

Ponto do Cafezinho

Sempre às quintas-feiras aqui desde 2004 que escrevo pequenas informações sempre de utilidade para os leitores:

— Manifestações contra autoridades, revoltas, nada constroem. Busque sempre o diálogo e veja os motivos muitas vezes das ações que um dirigente deve tomar. É igual uma empresa, não é fácil na hora de cortar despesas e demitir colaboradores. Bom senso sempre.

— Prédio da Antiga Reitoria: uma corrente quer que seja destinado para ações sociais. Faço uma pergunta: quem vai pagar os custos? Já pensaram nisso?

— Obras: onde tiver obra, se você tiver tempo, cuide os desvios, serviço mal feito que vai durar pouco. Seja um repórter e comunicador para que os responsáveis façam a coisa certa. É comum vermos obras públicas nem inauguradas e já com problemas.

— Trabalhador sofre: trabalha 30 anos ou mais, se aposenta e não dá para viver. Permanece no emprego, paga novamente os encargos, a empresa paga também, mas ele não tem nenhum benefício. Segundo a lei ele já é aposentado. Porque pagar então? Alguém me disse que é lei, concordo, mas precisamos de alguém forte que crie um projeto de lei para acabar com a cobrança ou estender o benefício. Falta coragem do legislador.

— Sicredi: a minha pauta é valorizar o empreendedorismo, compras em Santa Maria, venha nos visitar, prestigie o que é nosso e valorize quem investe aqui. Não consigo entender o Sicredi com tantos bancos, milhares de associados, o quanto capta de recursos e investe na produção, faz uma parte social excelente e a prefeitura não o credenciou para receber pagamentos com IPTU e outros encargos municipais. O que os bancos credenciados dão para Santa Maria? Nem emprego mais estão dando à vontade, porque até o IPVA eles mandam pagar na Lotérica. A Caixa Econômica Federal ainda dá um retorno por investir no Minha Casa Minha Vida, não poderia ser diferente ela administra o fundo de garantia e as loterias, algumas que são convites para endividar o jogador. O que acontece na prefeitura, porque não credencia o Sicredi para cobrar os encargos municipais? Fazendo com que os clientes debitem em conta e facilitem o pagamento. Onde estão as falhas? Quem investe no município deve ter reconhecimento público.

— PTB Nacional: vai pagar a conta do partido no estado. São R$ 4 milhões das eleições de 2014. Para evitar uma debandada dos filiados. E a sigla está trabalhando para trazer para o quadro o presidente Bolsonaro, sem partido.

— Seguro de vida: cresceu 50% no estado segundo os agentes. A morte pela pandemia dá direito? É bom explicar bem para quem vai fazer o seguro.

— Carrega dinheiro? Cuidado, estão fiscalizando. Deverá comprovar a origem. O cidadão com R$ 540 mil foi abordado e detido. O que significa que as pessoas têm dinheiro guardado ou é fruto de lavagem.

NEGÓCIOS

Vende-se um Celta 2010 quatro portas, completo, ar condicionado, único dono. R$ 17 mil. Ligue 55 98407-1000

Condomínio Parque das Oliveiras: terreno logo na entrada com 350m², só esse mês R$ 400 mil. Ligue 55 98407-1000

Aluga-se Loja: com 170m² na Floriano Peixoto, 938 e na Acampamento 590 com 1.200m². Ligue 55 98407-1000

Aluga-se Dr. Turi, 2060: casa de alvenaria com 5 dormitórios em frente ao Centenário. Ligue 55 98407-1000.

APOIO: Construtora Jobim, Pampeiro, Expresso Medianeira, Floricultura Yamamoto, Casa do EPI, Vidraçaria Miragem, CFC Padre Reus, AM Brum Assistência Familiar e Funerária Angelus, Desinservice, Sislimpa, Sicredi, Unimed, Dr. Adair Marques, Sercimaq, Labivida, Pozzobon Agropecuária, Auto Ivo Multimarcas, Posto São Marcos, Churrascaria Bovinu’s, Sibrama, HCAA, Multipress, Sindisama, Acolher em Casa, Restaurante Minuano, Mecânica Manfio, Irmãos Bissacotti, Beliva Distribuidora, Ponto da Dieta, Sucessu’s Tecidos e Malhas, Churrascaria Tertúlia, Agafarma Camobi, Walter Beltrame, Redemac Potrich, SM Fibras, Santa Catarina Transportes, Pizza You, Vigilare, Bella Trento, Mecânica Medianeira Randon, Madeireira Cerrito, Guigu’s Gás, Duque Auto Posto, Loja Safira, Frazzon Iluminação, Restaurante Vera Cruz, Ponto das Pedras, Ravanello Restaurante, Moinho Santa Maria, Casa do Pastel, Estação Rodoviária, Tiane Jóias, Ellos Studio Personal, Construtora Zamberlan e Silva, Pro Audio, Transportadora Brondani.