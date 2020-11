Jornal A Cidade

18 de novembro de 2020

Comunicamos que no mês de dezembro vai circular em duas edições, no dia 3 e dia 17. Reserve seu espaço com antecedência. Agradeço o dom da vida e envie sua mensagem a todos que elegeram sua empresa para fortalecer sua marca e sua produção e assim conseguindo se manter neste ano da pandemia. Ligue e iremos ao seu encontro, pois temos três formas diferentes de divulgar pelo jornal impresso, uma página em nosso site www.jornalacidade.com e o nosso espaço aos sábados na Rádio Imembuí das 10h às 12h. Para o dia 3 o fechamento será 1º até às 12h. Consulte pelo 3223-5192 ou 98407-1000.

Santo Pio de Pietrelcina: anualmente no terceiro domingo de novembro é celebrada a festa com missa e almoço no Cerro Comprido em Faxinal do Soturno, neste ano em vários momentos não tivemos a missa no segundo e terceiro domingo de cada mês. Até o presente algumas vezes aconteceram e agora está agendado não a festa e nem o almoço, mas uma missa no dia 22 de novembro às 15h possivelmente em frente a Ermida, porque a capela é pequena para acolher todas as pessoas que celebram este santo que tem uma brilhante história e que previu quem seria o futuro papa, que foi João Paulo II. Nos acompanhe pelas redes sociais, mas com tempo bom a missa vai acontecer, aproveite para fazer um passeio pela Quarta Colônia.

Começam os debates: é bom ouvirmos o prefeito e o vice local, que são autoridades máximas do município até o dia 31 de dezembro. A coligação está de pé. Ambos foram parceiros em todas as ações durante três anos, quis o destino político somando-se com a pandemia que o vice seguisse seu rumo e ambos com uma bagagem invejável, sabem das virtudes e problemas locais, é bom ouvir os debates que já vão começar, seus projetos e propostas e anotar para depois cobrar de quem vencer o pleito no dia 29. Os demais partidos que não se elegeram, com candidatos também com tanta bagagem de conhecimentos, humildemente deveriam se somar ao eleito e contribuir para que Santa Maria cresça. Quantas boas ideias foram ditas pelos seis candidatos. Esqueçam a rivalidade política e pensem que seu partido é Santa Maria. Podemos contar com todos? Mas por enquanto vamos ouvindo os debates e tirando o melhor do que for dito.

Desencanto com a política: é triste o cidadão que não valoriza o seu Título Eleitoral, com 204 mil eleitores locais, pouco mais de 130 mil foram as urnas, mas de 70 mil ficaram em casa ou viajaram e depois reclamam dos políticos. É um dever, mesmo que não usufrua de tantos direitos. Neste dia 29 os idosos devem aproveitar o horário oferecido, é rápido, mesmo que tenham passado dos 70 e a juventude que prefere pagar a multa e não ir votar, o que a família e nós todos esperamos dessa geração que carrega esse comportamento. O seu voto é o futuro de Santa Maria. Quantos jovens políticos desse Brasil estão tendo de mudar e nós acreditamos que isso possa acontecer, somando-se com investimentos para as crianças. Sinaliza tempo bom e quente, vamos reduzir a abstenção. O voto é um dever de todo cidadão.

