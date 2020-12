Investir também no turismo religioso

12 de dezembro de 2020

É uma fatia de mercado que Santa Maria já traz o nome de destino turístico pelas virtudes aqui existentes e entre outras sempre destacando o turismo religioso. Já observaram quantas paróquias, igrejas e santuários que trazem o nome de Maria, até um santuário construímos para acolher a padroeira do estado. E nesse horizonte devemos olhar o Santuário Nacional de Aparecida, Santuário Pai Eterno, Santuário da Santa Madre Paulina em Santa Catarina e tantos pelo Brasil afora. A beleza de nossas igrejas, bem como pela época e tempo de construção a beleza de suas arquiteturas. Justamente hoje, quero mencionar dois fatos religiosos: primeiro) Nossa Senhora de Guadalupe com seus santuários espalhados pelo Brasil, ela é padroeira do México. Segundo) foi em 12 de dezembro de 1904 que nasceu lá em Ribeirão um cidadão, onde lá está sua casa restaurada, e deixou aquele distrito vindo morar em Santa Maria, casado com dois filhos viuvou e no segundo casamento teve mais cinco, mas era um homem de fé e religião, foi em 1948 que conheceu no Bairro Dores o padre Kentennich, disse ele ‘aqui vou construir o primeiro Santuário de Schoenstatt do Brasil, voltando em 1949 para a inauguração, e o pai de família a partir dessa data teve a incumbência de carregar consigo a Mãe-Rainha visitando lares, órgão públicos e a região central, quis o destino que em 1985 um acidente de trânsito próximo ao Santuário levasse a seu falecimento. Seu trabalho e suas obras permanecem e o processo de beatificação está em Roma desde 2011, o que falta são milagres que devotos e seguidores que não são poucos pelo mundo peçam a intercessão ao diácono João Luiz Pozzobon para que atenda a tantos pedidos, só assim o Vaticano poderá avaliar e canonizar talvez o primeiro santo pai de família do Brasil. Dito isso reflitam comigo sobre a importância assim que o Vaticano reconhecer os milagres e o quanto Santa Maria vai crescer em termos de turismo. Nenhuma cidade brasileira que tenha esses méritos jamais deixou de prosperar. É um momento de refletirmos, rezarmos e comunicar para quem invoca o diácono e tenha conseguido atingir seus propósitos. Poucos sabem, não neste ano, o quanto é visitado no bairro Dores o santuário onde ele viveu e nasceu. Precisamos ter mais fé para que isso aconteça muito em breve e assim poderemos aproveitar tanta riqueza que temos no turismo religioso.