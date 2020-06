INVESTIDOR NO JORNAL, NA RÁDIO E NO SITE

25 de junho de 2020

Bem-vindo! Com este apoio nos dá suporte para mantermos a nossa pauta em valorizar e destacar o que aqui se produz e se vende para estimular a produção local. Obrigado por escolher nossa forma de divulgar em nossos meios de comunicação:

1º – O Jornal A Cidade mantém uma página diária no site www.jornalacidade.com. Aqui são noticiados assuntos locais principalmente, bem como em forma de rodízio o comercial da sua empresa que é nossa anunciante de segunda a sexta;

2º – O nosso espaço na Rádio Imembuí ultrapassa 19 anos, aos sábados das 10h às 12h com live pela página do Facebook da Rádio. Aqui são destacados os anunciantes às 10h30, 14h45 e 17h30 de segunda a sexta e durante todo o programa nos sábados;

3º – O anunciante tem direito de apresentar sua empresa desde que mande dados sobre o aniversário da mesma. Procuramos fazer igual, buscando informações em nossos arquivos. É nossa gratidão para quem trabalha e valoriza o Jornal A Cidade, o programa na Rádio Imembuí e nossa página no site;

4º – Roveda que aqui está há mais de 50 anos, mais de 22 com o Jornal A Cidade e 19 de Rádio sempre buscou pautas positivas que enalteçam o empreendedorismo de cada cidadão deste município;

5º – Eleja você também nosso trabalho, seu apoio sinaliza a continuidade do que fizemos ao longo dessa caminhada. Como diz o Sicredi ‘eu coopero com a economia local’;

6º – Eu preciso de atividade, pode me ligar que estou sempre de plantão pelo 55 98407-1000. E vai gostar do nosso trabalho no site e de acompanhar sempre a Imembuí aos sábados.